ETV Bharat / opinion

Analysis: भयावह दौर से गुजर रहे भारतीय शहर, जानें क्या है पारगमन-उन्मुख विकास गतिरोध, कैसे निपटती है सरकार

पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) एक प्रमुख नीतिगत विकल्प के रूप में उभरा है. ( ETV Bharat (File) )

By Soumyadip Chattopadhyay 11 Min Read

सौम्यदीप चट्टोपाध्याय हैदराबाद: भारतीय शहर अव्यवस्थाओं के एक भयावह दौर से गुजर रहे हैं. शहरी फैलाव अंतहीन रूप से बाहर की ओर फैल रहा है. वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है. जन परिवहन प्रणालियां मांग से बहुत पीछे हैं. यातायात भीड़भाड़ अपवाद के बजाय आम बात हो गई है. ये संकट एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं, हमारे शहरों की जीवन-क्षमता और आर्थिक जीवंतता, दोनों को खतरे में डालते हैं. अगर जल्द ही सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो ये सभी भारतीय शहरों की विकास क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को बाधित कर सकते हैं. पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) एक प्रमुख नीतिगत विकल्प के रूप में उभरा है. इसे हाल के केंद्रीय बजटों और योजना दस्तावेजों में बार-बार शामिल किया गया है. परिवहन विभाग (TOD) के वादे: परिवहन विभाग (TOD) एक सीधा समाधान प्रस्तुत करता है, जहां पहले से ही बुनियादी ढांचा मौजूद है. वहां विकास को केंद्रित करें. परिवहन केंद्रों के आसपास आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक गतिविधियों को समूहीकृत करके, शहर यात्रा की दूरी कम कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आगे के सुधारों के लिए धन जुटाने हेतु भूमि के बढ़ते मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं. दुनिया भर के शहरों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि अच्छी तरह से क्रियान्वित परिवहन विभाग (TOD) निजी वाहनों पर निर्भरता को काफी कम करता है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन में सवारियों और पैदल चलने वालों की संख्या को बढ़ाता है. यह भीड़भाड़ को कम करता है, रोजगार की सुलभता में सुधार करता है, और शहरी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है. तर्क सम्मोहक है, लोगों को परिवहन के करीब लाता है और परिवहन उनकी स्वाभाविक पसंद बन जाता है. कागज पर नीतियां: भारत की परिवहन और परिवहन नीति (TOD) की संरचना में 2006 की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) के बाद से काफी बदलाव आया है. इसमें सार्वजनिक परिवहन के व्यापक उपयोग और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए भूमि मूल्यों का लाभ उठाने की वकालत की गई थी. साल 2014 के NUTP मसौदे में उच्चतर तल क्षेत्र अनुपात और संशोधित भवन नियमों जैसी अवधारणाएं शामिल की गईं, ताकि परिवहन स्टेशनों के पास मिश्रित-उपयोग विकास को प्रोत्साहित किया जा सके. JNNURM से लेकर AMRUT और स्मार्ट सिटीज तक, मिशन-आधारित कार्यक्रमों ने सार्वजनिक परिवहन निवेश पर जोर दिया है. साल 2017 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवहन और परिवहन नीति (TOD) तैयार की, जो राज्यों और शहरों को शहरी विकास रणनीति के रूप में परिवहन और परिवहन को अपनाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है. इसे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (2014) और मेट्रो रेल नीति (2017) द्वारा पूरक बनाया गया. इससे एक परस्पर संबद्ध नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ. मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता 2018-19 में ₹15600 करोड़ (संशोधित अनुमान) से लगभग दोगुनी होकर 2024-25 में ₹28816 करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गई है. केंद्रीय बजट (2024-25) में तीन मिलियन से अधिक आबादी वाले 14 शहरों के लिए TOD रणनीतियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है. कई राज्यों और शहरों ने या तो TOD नीतियों को अपना लिया है या उन्हें तैयार कर रहे हैं और मेट्रो रेल तथा बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) उनकी परिवहन प्रणालियों का हिस्सा हैं. उदाहरण के लिए, 2021 में दिल्ली की TOD नीति का उद्देश्य लोगों और नौकरियों को जन परिवहन के करीब लाना है. इसके परिणामस्वरूप सघन, पैदल चलने योग्य, मिश्रित उपयोग वाले विकास कार्य हो सकें. मुंबई और बेंगलुरु में भी ऐसी ही TOD नीतियां हैं. हकीकत: कार्यान्वयन में विसंगति: फिर भी, नीतिगत बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच की खाई चिंताजनक रूप से चौड़ी बनी हुई है. कई संरचनात्मक बाधाएं परिवहन विभाग (TOD) को अपना वादा पूरा करने से रोकती हैं. संस्थागत विखंडन इस सूची में सबसे ऊपर है. नगर सरकारें विकास योजनाओं के माध्यम से भूमि उपयोग को नियंत्रित करती हैं. हालांकि, परिवहन नियोजन में कई संस्थाएँ शामिल होती हैं. इसमें राज्य एजेंसियां, अर्ध-सरकारी संस्थाएं, निजी संचालक, प्रत्येक के अलग-अलग अधिदेश और नियोजन प्रक्रियाएं होती हैं. इससे बुनियादी तौर पर असमानता पैदा होती है. उदाहरण के लिए, मेट्रो प्राधिकरणों को भारी पूंजी निवेश की वसूली के लिए विकास अधिकारों की आवश्यकता होती है. शहरी विकास प्राधिकरण इन अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन परिवहन एजेंसियों के साथ राजस्व साझा करने के लिए बाध्य नहीं होते. दिल्ली मेट्रो रेल निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच बार-बार होने वाले संघर्ष इस शिथिलता का प्रतीक हैं. यह पैटर्न हर बड़े महानगर में दोहराया जाता है. अनिवार्य संयुक्त नियोजन तंत्र के बिना, परिवहन और भूमि एजेंसियां मिलकर काम करने के बजाय एक-दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं. परिवहन विभाग (ToD) की बहुआयामी प्रकृति चुनौती को और बढ़ा देती है. सफल कार्यान्वयन के लिए सुरक्षित फुटपाथ, पैदल चलने वालों के अनुकूल सड़कें, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी और निर्बाध स्टेशन पहुंच की आवश्यकता होती है. अधिकतर भारतीय शहरों में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पैदल यात्री बुनियादी ढांचे का अभाव है. इससे परिवहन पहुंच मुश्किल और खतरनाक हो जाती है. नगर सरकारों को गैर-मोटर चालित परिवहन नीति, रेहड़ी-पटरी विक्रेता नीति और पार्किंग नीति तैयार करके उसे स्वीकृत करना आवश्यक है. अधिकतर शहरों में, इनमें से कोई भी नीति मौजूद नहीं है, और जहां तैयार की गई हैं, वहां उन्हें अभी तक स्वीकृत या लागू नहीं किया गया है.