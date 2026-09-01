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बेल्जियम के PM की भारत यात्रा: नई दिल्ली-ब्रुसेल्स संबंधों को मिला रणनीतिक महत्व

बेल्जियम की रणनीतिक स्थिति भारत-EU के आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने के प्रयासों के बीच भारत-बेल्जियम संबंधों को अधिक महत्व दे रही है.

Belgium PM India visit New Delhi-Brussels ties gain strategic weight amid shifting geopolitical landscape
बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 4:35 PM IST

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नई दिल्ली: भारत-बेल्जियम संबंध ऐसे समय में एक व्यापक रणनीतिक आयाम हासिल कर रहा है, जब भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को नया आकार दे रही है.

यूरोप के केंद्र में बेल्जियम की स्थिति, वैश्विक लॉजिस्टिक्स और पोर्ट हब के रूप में इसका महत्व और यूरोपीय संघ (EU) के भीतर इसकी भूमिका, इसे भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है, क्योंकि नई दिल्ली यूरोप के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करना चाहता है.

इस संदर्भ में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) की आगामी भारत यात्रा, जिसमें उनके साथ रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन (Theo Francken) भी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है. भारत-EU के आर्थिक और रणनीतिक संबंध जब गति पकड़ रहे हैं, तब यह यात्रा एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जहां पारंपरिक रूप से हीरे और व्यापार पर आधारित रिश्ते को रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सके.

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा, "इस यात्रा (2 से 4 सितंबर) के दौरान, प्रधानमंत्री डी वेवर 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ-साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री डी वेवर भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक बिजनेस इवेंट में मुख्य भाषण भी देंगे. प्रधानमंत्री डी वेवर इसके बाद मुंबई जाएंगे, जहां वे डायमंड, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर सहित विभिन्न हितधारकों से बातचीत करेंगे."

मंत्रालय ने आगे कहा कि "यह यात्रा भारत-बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत-EU और भारत-यूरोप जुड़ाव को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी."

भौगोलिक रूप से बेल्जियम भले ही एक छोटा यूरोपीय देश हो, लेकिन भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व इसके आकार की तुलना में कहीं अधिक है. यह देश प्रमुख यूरोपीय बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक समूहों का केंद्र है, और यहां यूरोपीय संघ और NATO के मुख्यालय भी हैं. यह स्थिति बेल्जियम को यूरोपीय संस्थानों के साथ भारत के व्यापक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है.

नई दिल्ली के लिए, बेल्जियम के साथ मजबूत संबंध दोहरे उद्देश्य पूरे कर सकते हैं: द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना और व्यापक यूरोपीय रणनीतिक और आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव के अतिरिक्त रास्ते बनाना.

जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी होने के बाद यह यात्रा विशेष रूप से प्रासंगिक है. यूरोपीय संघ वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साल 2024 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 120 बिलियन यूरो (लगभग 13 लाख 26 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंच गया था. इस समझौते के लागू होने के बाद बाजार पहुंच और आर्थिक संबंधों में काफी विस्तार होने की उम्मीद है.

बेल्जियम के अपने आर्थिक हित इस उभरते हुए भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक ढांचे से निकटता से जुड़े हुए हैं. यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि 2025 में भारत को बेल्जियम का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात €4.58 बिलियन था और 2024 में द्विपक्षीय बेल्जियम FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का स्टॉक €4.54 बिलियन था.

ऐतिहासिक रूप से, भारत-बेल्जियम व्यापार में हीरे और कीमती पत्थरों का दबदबा रहा है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक हीरा केंद्र के रूप में एंटवर्प (Antwerp) का महत्व और भारत का प्रमुख हीरा-तराशने और पॉलिश करने का उद्योग है.

यह संबंध अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों देश अब अपने आर्थिक सहयोग को फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं.

मार्च 2025 में भारत के बेल्जियम आर्थिक मिशन (Belgian economic mission) के दौरान भविष्य की दिशा स्पष्ट रूप से दिखी थी, जिसमें व्यापार और शिक्षा जगत के 300 से अधिक बेल्जियम प्रतिनिधि शामिल हुए थे. उस चर्चा में पर्यावरण के अनुकूल इस्पात (greener steel) और अपशिष्ट प्रबंधन (waste management) से लेकर कैंसर के इलाज, रक्षा और डिजिटल संचार जैसे क्षेत्र शामिल थे.

भारत के लिए, उद्देश्य न सिर्फ बेल्जियम की पूंजी को आकर्षित करना है, बल्कि भारत के बढ़ते विनिर्माण और नवाचार इकोसिस्टम में बेल्जियम की तकनीक और कंपनियों को एकीकृत करना भी है. बेल्जियम के लिए, भारत का बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार आर्थिक संबंधों को विविधता देने का एक अवसर प्रदान करता है, ऐसे समय में जब यूरोपीय व्यवसाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विकल्प और अधिक लचीलापन ढूंढ रहे हैं.

डी वेवर के साथ रक्षा मंत्री फ्रैंकेन भी होंगे, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक रक्षा और सुरक्षा सहयोग का एक रणनीतिक स्तंभ के तौर पर उभरना है.

मार्च 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रैंकेन के साथ मीटिंग के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में रक्षा जुड़ाव के साथ-साथ अधिक रक्षा-औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की थी. उन्होंने रक्षा सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर भी विचार किया था.

यह बात यूरोप की समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरियों और वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक है. बेल्जियम, एक प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक्स केंद्र होने के नाते, नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षित समुद्री संचार मार्गों को बनाए रखने में सीधी रुचि रखता है.

भारत के लिए, बेल्जियम के साथ जुड़ाव, यूरोपीय देशों के साथ रक्षा-औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने और यूरोपीय कंपनियों को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने की उसकी बड़ी कोशिशों में भी फिट बैठता है.

भू-राजनीतिक माहौल एक और महत्वपूर्ण मेल पैदा कर रहा है.

यूरोप अपनी सुरक्षा पर निर्भरता का फिर से आकलन कर रहा है, खासकर यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका की भविष्य की भूमिका को लेकर अनिश्चितता, रूस-यूक्रेन संघर्ष जारी रहने, चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बीच.

बेल्जियम के अधिकारियों ने यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता की अधिक जरूरत के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है. बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने बदलते सत्ता संतुलन और भू-राजनीतिक अनिश्चितता को भारत जैसे देशों के साथ यूरोप द्वारा साझेदारी को और गहरा करने का कारण भी बताया है.

भारत के लिए, यह यूरोप के साथ न सिर्फ एक व्यापारिक समूह के रूप में, बल्कि एक तेजी से महत्वपूर्ण होते रणनीतिक देश (strategic actor) के रूप में जुड़ने का मौका देता है.

भारत-यूरोपीय संघ के संबंध ने इसी दिशा में प्रगति की है. जनवरी 2026 में, भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा, साइबर मुद्दों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों, हाइब्रिड खतरों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, आतंकवाद-रोधी, अंतरिक्ष सुरक्षा और रक्षा-उद्योग सहयोग को शामिल करने वाले एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए.

इस संदर्भ में बेल्जियम का महत्व इन मुद्दों पर यूरोपीय दृष्टिकोण में योगदान देने और उसे प्रभावित करने की उसकी क्षमता में निहित है.

मंत्रालय के बयान में रक्षा और सुरक्षा सहयोग का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के रणनीतिक हित तेजी से हिंद-प्रशांत तक फैल रहे हैं, जबकि यूरोपीय देश इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर अधिक ध्यान दे रहे हैं.

फ्रांस या नीदरलैंड की तरह बेल्जियम की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कोई मजबूत पहचान या बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन समुद्री व्यापार, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा में उसके महत्वपूर्ण हित हैं. इस देश के बंदरगाह यूरोपीय औद्योगिक और व्यावसायिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हिंद महासागर से यूरोप तक के समुद्री मार्गों की सुरक्षा सीधे तौर पर इसके आर्थिक महत्व का मुद्दा बन जाती है.

प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के प्रस्तावित विस्तार से एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है.

भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य रणनीतिक तकनीकों में घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, बेल्जियम के पास विशेष औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं हैं जो भारत की विनिर्माण एवं अनुसंधान के लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं.

दोनों देशों ने पहले ही हरित हाइड्रोजन, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल्स और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों को सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना है.

इन सब बातों को देखते हुए, भारत-बेल्जियम संबंधों में अपने पारंपरिक आर्थिक प्रोफाइल की तुलना में कहीं अधिक रणनीतिक बनने की क्षमता है.

डी वेवर की सितंबर की यात्रा उस बदलाव में एक और कदम साबित हो सकती है - हीरे और व्यापार पर आधारित भारत-बेल्जियम संबंधों से आगे बढ़कर रक्षा, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और अधिक स्थिर व बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में साझा रुचि पर टिकी एक व्यापक साझेदारी की ओर.

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