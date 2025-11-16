ETV Bharat / opinion

फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट्स से पटी COP30, क्लाइमेट न्याय की आवाज दबने का खतरा बढ़ा

डॉ सीमा जावेद

हैदराबाद : बेलेम की नमी भरी हवा में इन दिनों अजीब-सी हलचल है. बाहर अमेजन की हरियाली सांस ले रही है, अंदर कन्वेंशन सेंटर में दुनिया की किस्मत तय होने वाली है. पर एक सच्चाई सबके गले में अटक गई है. इस बार COP30 में जलवायु परिवर्तन से लड़ने आए लोग कम और फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं. ताजा विश्लेषण ने साफ कर दिया कि सम्मेलन में आए हर 25 वें व्यक्ति का रिश्ता किसी न किसी फॉसिल फ्यूल कंपनी से है.

कुल मिलाकर 1600 से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट्स को COP30 में एंट्री मिली है. यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. केवल मेजबान ब्राजील की आधिकारिक डेलीगेशन संख्या इनसे बड़ी है. बाकी सभी देश पीछे. इस भारी भीड़ ने वही पुराना सवाल फिर उठा दिया है. आखिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषणकारी कंपनियों को उस मंच पर इतना स्पेस क्यों मिलता है, जो धरती को बचाने के लिए बनाया गया है.

Vulnerable देश पीछे, प्रदूषक कंपनियां आगे

सबसे चुभने वाली बात यह है कि फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट्स की संख्या दुनिया के सबसे जलवायु-प्रभावित 10 देशों की कुल डेलीगेशंस से दो तिहाई ज़्यादा है. फिलीपींस जैसे देश, जो अभी भी टाइफून की तबाही झेल रहे हैं, उनके मुकाबले लॉबिस्ट्स की संख्या पचास गुना तक पहुंच गई है. कई ग्लोबल नॉर्थ देशों ने तो अपने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों में ही फॉसिल फ्यूल कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है. फ्रांस ने टोटल एनर्जी के पांच प्रतिनिधियों को भेजा, जिनमें CEO भी शामिल थे. जापान, नॉर्वे और अन्य देशों में भी यही पैटर्न दिखा.

इतनी बड़ी उपस्थिति ने नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं को और गहरा कर दिया है. वर्षों से चली आ रही मांग है कि क्लाइमेट नेगोशिएशन्स से फॉसिल फ्यूल कंपनियों को बाहर रखा जाए, ताकि असली जलवायु समाधान उभर सकें.

"जो आग लगा रहे हैं, वही आग बुझाने आए हैं"

KBPO (Kick Big Polluters Out) गठबंधन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया का मज़ाक है. फिलीपींस की प्रतिनिधि जैक्स बोंबोन ने कहा कि तीन दशकों की जलवायु वार्ताओं के बावजूद प्रदूषण फैलाने वालों को ताकत मिलती रही है. “आप उसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके मूल में ये कंपनियां खुद बैठी हैं.”

ग्लोबल साउथ के विशेषज्ञों ने भी कहा कि यह असमानता न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि खतरनाक भी है. जलवायु आपदाएं बढ़ रही हैं, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, पर बातचीत की मेज पर बैठने का अधिकार उन्हीं के पास है जिनके कारण संकट पैदा हुआ.

इज़राइल-पैलेस्टाइन संघर्ष और फॉसिल फ्यूल का काला रिश्ता