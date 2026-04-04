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बांग्लादेश के विदेश मंत्री के दौरे से पहले, ढाका-दिल्ली रक्षा वार्ता से रणनीतिक बदलाव के संकेत मिले

नई दिल्ली: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के नई दिल्ली दौरे से कुछ दिन पहले भारतीय राजधानी में एक शांत लेकिन अहम बैठक हुई. भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की, जहां बातचीत बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने और जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ाने पर फोकस रही.

इंडियन आर्मी के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम हमीदुल्लाह ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की. बातचीत के दौरान, उन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग पहलों सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गहरे सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया.'

इस बातचीत की टाइमिंग बहुत जरूरी है. यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के तारिक रहमान के नेतृत्व में सत्ता में लौटने के बाद ढाका और नई दिल्ली द्वारा रिश्तों को स्थिर करने और फिर से ठीक करने की नई कोशिशों के बीच हो रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग एक बार फिर रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन सकता है.

नई दिल्ली के साथ करीबी तौर पर जुड़ी पिछली सरकारों (खासकर शेख हसीना की) के तहत, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ा था. हालांकि, राजनीतिक बदलाव ने अनिश्चितता और थोड़े समय के लिए तनाव पैदा किया, खासकर बीएनपी की वापसी से ठीक पहले बनी अंतरिम सरकार के दौरान.

नई दिल्ली में 2 अप्रैल की मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मिलिट्री-टू-मिलिट्री बातचीत अक्सर सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज़्यादा बड़े स्ट्रेटेजिक भरोसे और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर तालमेल बिठाने की इच्छा को दिखाती है. मिलिट्री ट्रेनिंग और सहयोग सिर्फ डिप्लोमैटिक बातों में ही नहीं, बल्कि ऑपरेशनल रिश्तों में निरंतरता का संकेत देते हैं. यह भविष्य की एक्सरसाइज, कुशल संचालन और संभावित संस्थागत तंत्र के लिए दरवाजे खोलता है.

साउथ एशिया में जहां बॉर्डर मैनेजमेंट, बगावत के असर और इलाके में ताकत के मुकाबले को देखते हुए सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, ऐसे कदम खासकर पॉलिटिकल बदलाव के बाद मायने रखते हैं. बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल-पुथल और लीडरशिप में बदलाव के बाद दोनों साउथ एशियाई पड़ोसियों के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी आई थी.

2 अप्रैल को होने वाली मीटिंग – जो विदेश मंत्री के दौरे से पहले हो रही है, कई डिप्लोमैटिक मकसद पूरे करती है. यह सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बनाकर पॉलिटिकल लेवल की बातचीत के लिए जमीन तैयार करती है. यह स्टेबिलिटी और शांति में आपसी दिलचस्पी का इशारा देती है, जो भारत और बांग्लादेश के बयानों में भी दिखता है. और यह देश और विदेश में इस बात को मैनेज करने में मदद करती है कि ढाका की पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव के बावजूद बांग्लादेश-भारत के रिश्ते ठीक रहेंगे. यह बांग्लादेश में बढ़ते चीनी डिफेंस असर को लेकर चिंताओं के बीच भी हो रहा है, जिस पर नई दिल्ली ने पॉलिटिकल बदलाव के बाद से करीब से नजर रखी है.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान की लीडरशिप में ढाका ने भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के मकसद से एक फॉरेन पॉलिसी बनाई है जो बाहरी सुरक्षा संबंधों के लिए ज़्यादा अलग-अलग तरह के नजरिए का सुझाव देती है. इस मामले में भारत के साथ डिफेंस में जुड़ाव को सिर्फ दो-तरफा सहयोग के तौर पर ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट के हिस्से के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.

यह नई दिल्ली को ढाका के साझा बॉर्डर और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के कमिटमेंट का भरोसा दिलाता है. यह बांग्लादेश को सिर्फ एक ही दिशा में खींचे जाने के बजाय अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस पर बातचीत करने का एक तरीका भी देता है.

हाई कमिश्नर हमीदुल्लाह और जनरल द्विवेदी के बीच मीटिंग 7-8 अप्रैल को रहमान के दौरे के लिए एक इंस्टीट्यूशनल शुरुआत का भी काम करती है, जो एक सोची-समझी डिप्लोमैटिक कोरियोग्राफी का सुझाव देती है. पहले डिफेंस ब्यूरोक्रेसी को भरोसा दिलाने और एक साथ लाने के लिए मिलिट्री-लेवल का जुड़ाव और फिर पानी के बंटवारे से लेकर व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग तक बड़े दो-तरफा मुद्दों को सुलझाने के लिए पॉलिटिकल-लेवल की बातचीत.