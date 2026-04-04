बांग्लादेश के विदेश मंत्री के दौरे से पहले, ढाका-दिल्ली रक्षा वार्ता से रणनीतिक बदलाव के संकेत मिले
बांग्लादेश के राजदूत की भारतीय सेनाप्रमुख के साथ बातचीत डिप्लोमैटिक चर्चा शुरू होने से पहले सुरक्षा हितों को एक साथ लाने की कोशिश दिखाती है.
Published : April 4, 2026 at 11:22 AM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के नई दिल्ली दौरे से कुछ दिन पहले भारतीय राजधानी में एक शांत लेकिन अहम बैठक हुई. भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की, जहां बातचीत बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने और जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ाने पर फोकस रही.
इंडियन आर्मी के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम हमीदुल्लाह ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की. बातचीत के दौरान, उन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग पहलों सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गहरे सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया.'
इस बातचीत की टाइमिंग बहुत जरूरी है. यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के तारिक रहमान के नेतृत्व में सत्ता में लौटने के बाद ढाका और नई दिल्ली द्वारा रिश्तों को स्थिर करने और फिर से ठीक करने की नई कोशिशों के बीच हो रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग एक बार फिर रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन सकता है.
नई दिल्ली के साथ करीबी तौर पर जुड़ी पिछली सरकारों (खासकर शेख हसीना की) के तहत, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ा था. हालांकि, राजनीतिक बदलाव ने अनिश्चितता और थोड़े समय के लिए तनाव पैदा किया, खासकर बीएनपी की वापसी से ठीक पहले बनी अंतरिम सरकार के दौरान.
नई दिल्ली में 2 अप्रैल की मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मिलिट्री-टू-मिलिट्री बातचीत अक्सर सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज़्यादा बड़े स्ट्रेटेजिक भरोसे और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर तालमेल बिठाने की इच्छा को दिखाती है. मिलिट्री ट्रेनिंग और सहयोग सिर्फ डिप्लोमैटिक बातों में ही नहीं, बल्कि ऑपरेशनल रिश्तों में निरंतरता का संकेत देते हैं. यह भविष्य की एक्सरसाइज, कुशल संचालन और संभावित संस्थागत तंत्र के लिए दरवाजे खोलता है.
साउथ एशिया में जहां बॉर्डर मैनेजमेंट, बगावत के असर और इलाके में ताकत के मुकाबले को देखते हुए सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, ऐसे कदम खासकर पॉलिटिकल बदलाव के बाद मायने रखते हैं. बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल-पुथल और लीडरशिप में बदलाव के बाद दोनों साउथ एशियाई पड़ोसियों के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी आई थी.
2 अप्रैल को होने वाली मीटिंग – जो विदेश मंत्री के दौरे से पहले हो रही है, कई डिप्लोमैटिक मकसद पूरे करती है. यह सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बनाकर पॉलिटिकल लेवल की बातचीत के लिए जमीन तैयार करती है. यह स्टेबिलिटी और शांति में आपसी दिलचस्पी का इशारा देती है, जो भारत और बांग्लादेश के बयानों में भी दिखता है. और यह देश और विदेश में इस बात को मैनेज करने में मदद करती है कि ढाका की पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव के बावजूद बांग्लादेश-भारत के रिश्ते ठीक रहेंगे. यह बांग्लादेश में बढ़ते चीनी डिफेंस असर को लेकर चिंताओं के बीच भी हो रहा है, जिस पर नई दिल्ली ने पॉलिटिकल बदलाव के बाद से करीब से नजर रखी है.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान की लीडरशिप में ढाका ने भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के मकसद से एक फॉरेन पॉलिसी बनाई है जो बाहरी सुरक्षा संबंधों के लिए ज़्यादा अलग-अलग तरह के नजरिए का सुझाव देती है. इस मामले में भारत के साथ डिफेंस में जुड़ाव को सिर्फ दो-तरफा सहयोग के तौर पर ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट के हिस्से के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.
यह नई दिल्ली को ढाका के साझा बॉर्डर और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के कमिटमेंट का भरोसा दिलाता है. यह बांग्लादेश को सिर्फ एक ही दिशा में खींचे जाने के बजाय अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस पर बातचीत करने का एक तरीका भी देता है.
हाई कमिश्नर हमीदुल्लाह और जनरल द्विवेदी के बीच मीटिंग 7-8 अप्रैल को रहमान के दौरे के लिए एक इंस्टीट्यूशनल शुरुआत का भी काम करती है, जो एक सोची-समझी डिप्लोमैटिक कोरियोग्राफी का सुझाव देती है. पहले डिफेंस ब्यूरोक्रेसी को भरोसा दिलाने और एक साथ लाने के लिए मिलिट्री-लेवल का जुड़ाव और फिर पानी के बंटवारे से लेकर व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग तक बड़े दो-तरफा मुद्दों को सुलझाने के लिए पॉलिटिकल-लेवल की बातचीत.
यह सीक्वेंसिंग एड हॉक डिप्लोमेसी के बजाय एक गहरे और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को दिखाता है. बांग्लादेशी एकेडमिक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर शरीन शाजहां नाओमी के अनुसार, फॉरेन मिनिस्टर रहमान ने खुद को बांग्लादेश में एक अहम व्यक्ति साबित किया है.
नाओमी ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत को बताया, 'जब बीएनपी सरकार बनी थी, तो खलीलुर रहमान पिछली अंतरिम सरकार से तारिक रहमान कैबिनेट में शामिल होने वाले अकेले व्यक्ति थे.' उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उन्हें पता होगा कि दोनों देशों को कैसे जोड़ा जाए.'
उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बहुत जरूरी है. जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव पर हमीदुल्लाह और जनरल द्विवेदी के बीच हुई चर्चा का जिक्र करते हुए नाओमी ने कहा कि बांग्लादेश एयर फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग भी जरूरी है.
उन्होंने कहा, 'एयर फोर्स सर्विलांस ऑपरेशन में बहुत जरूरी है. भारत कुछ डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकता है, खासकर बॉर्डर एरिया में.' हमीदुल्लाह-जनरल द्विवेदी मीटिंग से यह इशारा मिलता है कि ढाका में नई सरकार होने के बावजूद, दोनों पक्ष कोर सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कंटिन्यूटी चाहते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि बाइलेटरल डिफ़ेंस और मिलिट्री संबंध पॉलिटिकल बदलावों के हिसाब से मजबूत हैं.
जॉइंट ट्रेनिंग और डिफ़ेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करने से भरोसा मजबूत होता है और इससे गहरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम का रास्ता बन सकता है. मिलिट्री लेवल पर गुडविल और कोऑर्डिनेशन बनाकर, दोनों राजधानियाँ आने वाले विदेश मंत्री के दौरे के दौरान बड़ी डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं. बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और इकॉनमी के एक भारतीय एक्सपर्ट के मुताबिक, रहमान का आने वाला भारत दौरा एक बहुत ही सोच-समझकर लिया गया कदम है.
एक्सपर्ट ने नाम न बताने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, 'इसे एक आपसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए. यह विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश दौरे के बाद हुआ है, जब वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे. उस दौरान उन्होंने रहमान के साथ मीटिंग की थी. ये छोटे कदम हैं जो बड़े कदम बन सकते हैं.'
एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि आने वाला दौरा बहुत अहम समय पर हो रहा है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेशी एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों को पूर्वी पड़ोसी को सौंप दिया है. उस व्यक्ति ने कहा, 'बांग्लादेश भारत के साथ एक फाइनेंशियल पैकेज के लिए भी बातचीत कर रहा है क्योंकि ढाका को अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लोन के लिए कोई कमिटमेंट नहीं मिला है.
साथ ही, अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के हटने के बाद, बांग्लादेश में सभी भारतीय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक गए. इन्हें फिर से शुरू करने की जरूरत है.' एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि बांग्लादेश अभी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) का चेयर है, जो एक रीजनल ऑर्गनाइजेशन है जो साउथ और साउथईस्ट एशिया के सात देशों के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है.
एक्सपर्ट ने कहा, 'अप्रैल 2025 में अंतरिम सरकार के तहत चेयर बनने के बाद बांग्लादेश ने अभी तक इस ग्रुप की कोई जरूरी मीटिंग नहीं की है.' कुल मिलाकर बांग्लादेश हाई कमिश्नर और इंडियन आर्मी चीफ के बीच मीटिंग को सिर्फ एक कर्टसी कॉल से कहीं ज़्यादा देखा जा सकता है. यह पॉलिटिकल बदलाव के दौर में फिर से जुड़ने और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है जो हायर-लेवल डिप्लोमेसी के लिए माहौल तैयार करता है और एक मुश्किल रीजनल माहौल में इंडिया-बांग्लादेश द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती को सुदृढ़ करता है.