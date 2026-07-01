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तीस्ता को लेकर बांग्लादेश के 'विकल्प' ने बढ़ाई भारत की रणनीतिक चिंता

तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में मिल जाती है.नदी का बांग्लादेशी हिस्सा भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है, जिसे अक्सर "चिकन नेक" कहा जाता है. यह संकरी पट्टी, जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर मुश्किल से 20-22 किलोमीटर चौड़ी है, भारत की मुख्य भूमि को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ती है. यदि चीनी सरकारी उद्यम, इंजीनियर, सर्वेक्षण दल, संचार प्रणाली और परियोजना प्रबंधन संरचनाएं तीस्ता बेसिन में दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करती हैं, तो भारतीय सुरक्षा योजनाकार इसे भारत की परिधि के आसपास चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के एक और तत्व के रूप में देख सकते हैं.

भारत के लिए, विशेष रूप से नदी की स्थिति और दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक वातावरण को देखते हुए, यह मुद्दा भू-राजनीतिक, सुरक्षा, जल-बंटवारे और क्षेत्रीय प्रभाव से संबंधित है.नई दिल्ली की चिंताएं केवल चीन द्वारा वित्तपोषित तटबंध या गाद निकालने की परियोजना तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उस रणनीतिक प्रभाव से संबंधित हैं जो तब उभर सकता है, जब चीनी एजेंसियां ​​भारत के सबसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र से सटे एक संवेदनशील सीमा पार नदी प्रणाली में गहराई से शामिल हो जाती हैं.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस समझौते के तहत, पावरचाइना 2026 में एक अवधारणा पत्र तैयार करेगी और व्यवहार्यता अध्ययन करेगी. इसके बाद, तीस्ता परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.टीआरसीएमआरपी में चीनी भागीदारी की संभावना एक नदी इंजीनियरिंग परियोजना से कहीं अधिक व्यापक है.

गुओ ने कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है और तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए.” पिछले साल जनवरी में, बांग्लादेश जल विकास बोर्ड और चीन की सरकारी कंपनी पावरचाइना ने टीआरसीएमआरपी को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन का विस्तार किया.

इससे पहले सोमवार को, तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका को लेकर भारत की चिंताओं के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बांग्लादेश के साथ उनके देश का सहयोग किसी भी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए.

जाहिद के अनुसार, चीन के पास इस कार्य के लिए व्यापक विशेषज्ञता और आवश्यक धन उपलब्ध है.उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने निर्देश दिया है कि इस कार्य को सर्वोपरि महत्व देते हुए यथाशीघ्र शुरू किया जाए.”

जाहिद की ये टिप्पणियां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पिछले सप्ताह की चीन यात्रा के बाद आई हैं, जिसके दौरान एक समझौता हुआ और उसके तहत चीन और बांग्लादेश के विशेषज्ञ पहली बार टीआरसीएमआरपी पर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे.

जाहिद ने कहा, "हमें कोई कारण नहीं दिखता कि किसी अन्य देश को इस विकास पहल पर चिंता क्यों होनी चाहिए. भारत हो या कोई अन्य देश, बांग्लादेश के साथ एक संप्रभु राज्य के रूप में ही बातचीत करेगा. यदि किसी को भी सुरक्षा संबंधी कोई चिंता है, तो बांग्लादेश उन पर विचार करेगा. हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बिना किसी समझौते के आगे बढ़ेंगे.”

मंगलवार को ढाका में एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश, एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में, इस परियोजना को अपने लोगों और देश के हितों के अनुरूप लागू करेगा, जिससे किसी भी अन्य देश को चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है.

ढाका का कहना है कि वह अपने पड़ोसियों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से काम करेगा. हालांकि, यह भी सही है कि भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील पूर्वी हिस्से से बहने वाली नदी पर एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना में चीनी भागीदारी की संभावना के दूरगामी परिणाम होंगे. यह जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण से कहीं अधिक व्यापक है.

नई दिल्ली : बांग्लादेश सरकार के तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना (टीआरसीएमआरपी) को लेकर भारत चौकस हो गया है. बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी को हरी झंडी प्रदान कर दी है. बांग्लादेश ने कहा कि चीन की भूमिका से नई दिल्ली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है.

भारत को हिमालयी सीमा पर पहले से ही चीनी सैन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है और दक्षिण एशिया में बंदरगाहों और अवसंरचना परियोजनाओं में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है. तीस्ता बेसिन में चीन की भूमिका से चीनी कर्मी और प्रौद्योगिकी भारत के सबसे संवेदनशील रणनीतिक अवरोधों में से एक के करीब पहुंच जाएंगे.

बड़ी नदी प्रबंधन परियोजनाओं में व्यापक जलवैज्ञानिक मानचित्रण, उपग्रह चित्र, भू-भाग सर्वेक्षण, जल विज्ञान मॉडलिंग और संचार अवसंरचना शामिल हैं.भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चिंता हो सकती है कि ऐसी गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से चीन को उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के भारतीय क्षेत्रों में भू-भाग और परिवहन अवसंरचना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पुल, सड़कें और सैन्य रसद मार्ग, बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना और जल नियंत्रण तंत्र, और आपात स्थितियों के दौरान सैनिकों की आवाजाही के पैटर्न के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती हैं.

ब्रह्मपुत्र के विपरीत, जहां चीन ऊपरी धारा वाला राज्य है, तीस्ता पारंपरिक रूप से भारत-बांग्लादेश का द्विपक्षीय मुद्दा रहा है. चीनी भागीदारी से भारत और बांग्लादेश के बीच जल आवंटन से जुड़े विवाद में एक तीसरी प्रमुख शक्ति का प्रवेश हो जाएगा. इससे तीस्ता जल बंटवारे पर भविष्य की वार्ताओं में भारत का राजनयिक प्रभाव कम हो सकता है और संभावित रूप से उस मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण हो सकता है जिसे नई दिल्ली द्विपक्षीय मामला मानती है. दशकों से भारत का यह तर्क रहा है कि दक्षिण एशिया में सीमा पार नदी संबंधी मुद्दों को बाहरी शक्तियों को शामिल करने के बजाय सीधे नदी तटवर्ती राज्यों के बीच ही निपटाया जाना चाहिए.

भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे का समझौता 2011 से ही अनसुलझा है, जिसका मुख्य कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा उत्तरी पश्चिम बंगाल के लिए जल उपलब्धता को लेकर उठाई गई आपत्तियां हैं.बांग्लादेश लंबे समय से इस देरी को द्विपक्षीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक मानता रहा है।तीस्ता परियोजना के वित्तपोषण और समर्थन के लिए चीन की तत्परता बांग्लादेश को तीस्ता से संबंधित आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए एक वैकल्पिक भागीदार प्रदान करके ढाका की वार्ता में स्थिति को मजबूत कर सकती है.

तीस्ता परियोजना को एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.चीन पहले ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सैन्य उपकरण एवं अवसंरचना वित्तपोषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बन चुका है. हाल के समझौतों ने बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों, परिवहन अवसंरचना और नदी प्रबंधन में सहयोग का विस्तार किया है.यदि चीन तीस्ता परियोजना में गहराई से शामिल होता है, तो यह अपने बढ़ते पोर्टफोलियो में एक और रणनीतिक क्षेत्र - जल संसाधन प्रबंधन - जोड़ देगा.टीआरसीएमआरपी में तटबंध, नदी सुधार कार्य, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं, गाद निकालना, सिंचाई प्रणाली,परिवहन अवसंरचना और नदी बंदरगाह एवं रसद सुविधाएं जैसे घटक शामिल होने की उम्मीद है.

इस प्रकार का अवसंरचना स्वरूप सिविल है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ संपत्तियों में संकट या सैन्य आपात स्थितियों के दौरान दोहरे उपयोग की विशेषता हो सकती है.भारत ने बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को एकीकृत करने में भारी निवेश किया है, जिसमें रेल संपर्क, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह पहुंच, ऊर्जा व्यापार और सीमा पार परिवहन गलियारे शामिल हैं.

यदि बांग्लादेश रणनीतिक अवसंरचना क्षेत्रों में चीन के साथ अधिक निकटता से जुड़ जाता है, तो भारत को इन कनेक्टिविटी पहलों की दीर्घकालिक सुरक्षा और दृढ़ता के बारे में चिंता हो सकती है. हालांकि, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के वरिष्ठ फेलो और सीमा पार जल मुद्दों पर एक प्रमुख टिप्पणीकार उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, भारत को तीस्ता परियोजना पर बांग्लादेश-चीन साझेदारी के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए.

सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया, "बात यह है कि हमने 2011 में तीस्ता संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि मसौदा पूरी तरह से तैयार था. लेकिन ममता सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, इस पर पानी फेर दिया. तब से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है. इसलिए, बांग्लादेश को तीस्ता नदी के जल प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं, भंडारण आदि के मामले में चीन के रूप में एक सुविधाजनक साझेदार मिल गया है।”उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर समझौता बांग्लादेश और चीन, दो संप्रभु देशों के बीच हुआ है, और भारत को इसका सम्मान करना चाहिए।उन्होंने कहा, “लेकिन हमें सतर्क, सावधान और संभावित स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए. हमें अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए, स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए.हमें बांग्लादेश से बातचीत करते समय अपनी चिंताएं भी उठानी चाहिए. हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए और कोई अप्रिय घटना न हो. इसलिए, मुझे लगता है कि हमारी तरफ से स्पष्ट संकेत देना महत्वपूर्ण है – दृढ़ संकेत."

कुल मिलाकर, यदि चीनी भागीदारी तकनीकी सलाह और वित्तपोषण तक सीमित रहती है, तो भारत के लिए इसके परिणाम प्रबंधनीय हो सकते हैं. हालांकि, यदि यह परियोजना तीस्ता बेसिन में बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचार प्रणालियों और निरंतर संस्थागत भागीदारी से जुड़ी एक दीर्घकालिक चीनी उपस्थिति में विकसित होती है, तो भारत इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत के उत्तर-पूर्वी प्रवेश द्वार से सटे एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में चीनी प्रभाव के एक और महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में देख सकता है।

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