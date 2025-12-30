ETV Bharat / opinion

बांग्लादेश की यूथ पार्टी इस्लामी गठजोड़ को लेकर बड़े इम्तहान का कर रही है सामना

नेताओं ने कहा, “हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश और समाज को ह्यूमन राइट्स, धार्मिक सहनशीलता, महिलाओं और पुरुषों की बराबर इज्जत, माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा, नागरिक अधिकार और सबसे बढ़कर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ओर ले जाएं.” “जमात-ए-इस्लामी के साथ कोई भी अलायंस इस नैतिक स्थिति को कमजोर करेगा और हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा.”

लेटर में आगे 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए जमात के विरोध, नरसंहार में उसके सहयोग और युद्ध-अपराधों की जवाबदेही पर उसके रुख की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और पार्टी के शुरुआती सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाते.

उन्होंने कहा कि जुलाई के विद्रोह के बाद, जमात-ए-इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिबिर ने पोलराइजेशन का कैंपेन चलाया था जिसमें NCP के खिलाफ घुसपैठ, रुकावट, गलत जानकारी, स्टूडेंट बॉडीज़ में चुनाव के समय प्रोपेगैंडा और महिला मेंबर्स पर कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन हमले शामिल थे.

पार्टी कन्वीनर इस्लाम को लिखे एक लेटर में, उन्होंने कहा: “हमारे एतराज का आधार हमारी पार्टी की घोषित आइडियोलॉजी, जुलाई के विद्रोह से जुड़ी हिस्टोरिक अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक एथिक्स के बेसिक सवाल हैं.”

इसके अलावा, शनिवार को, NCP के 30 फाउंडिंग मेंबर्स ने धमकी दी थी कि अगर पार्टी JeI के साथ अलायंस करती है तो वे एक साथ पार्टी छोड़ देंगे.

एक फेसबुक पोस्ट में, उसने कहा: “मैं आपकी बेटी हूं. मैं खिलगांव में पैदा हुई और पली-बढ़ी. मेरा सपना एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट जाना और अपने इलाके और देश के लोगों की सेवा करना था. लेकिन, कुछ हालात की वजह से, मैंने किसी खास पार्टी या अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है.”

शनिवार को, NCP की पहली सीनियर जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी तस्नीम जारा ने भी पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि वह ढाका-9 से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आने वाला पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ेंगी.

हालांकि, साथ ही, उन्होंने कहा: "इस देश में डेमोक्रेटिक बदलाव के लिए मेरी आवाज और काम और मजबूत होगा और ज़्यादा जोर से आगे बढ़ेगा."

उन्होंने पार्टी पर आइडियोलॉजी से ज़्यादा "पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी" को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और "विश्वासघात" के बढ़ते कल्चर का आरोप लगाया.

जाबीन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "मैंने आज NCP से इस्तीफा दे दिया है." "बहुत टूटे दिल से, मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आने वाले नेशनल चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती."

इससे पहले रविवार को, NCP की जॉइंट कन्वीनर ताजनुवा जाबीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आने वाले चुनाव से नाम वापस ले लिया. उन्होंने पार्टी के पॉलिसी बनाने के प्रोसेस और JeI के साथ अलायंस करने के उसके कदम पर गहरी निराशा का हवाला दिया.

लेकिन सच तो यह है कि जमात गठबंधन के मुद्दे ने NCP के अंदर दरार और गहरी कर दी है, जिसमें कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ने की धमकी दे रहे हैं.

अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. रविवार शाम को बाद में एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस्लाम ने कहा कि “सुधारों को लागू करने और बड़ी एकता के लिए, हम (NCP) जमात के साथ चुनावी समझौते पर पहुँच गए हैं.”

रविवार को, JeI अमीर शफीकुर रहमान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि जुलाई विद्रोह के नेता नाहिद इस्लाम के नेतृत्व वाली NCP और कर्नल (रिटायर्ड) ओली अहमद के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले इस्लामी पार्टी के नेतृत्व वाले 10-पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए हैं.

जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ गठबंधन करने के फैसले से शुरू हुए इस्तीफों की लहर ने पार्टी के अंदर गहरी सोच की कमियों को सामने ला दिया है. इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना की सरकार गिराने वाला स्टूडेंट-लीडेड मूवमेंट पहले से ही उसी पॉलिटिकल कल्चर में घुल-मिल रहा है, जिसे वह बदलना चाहता था. जिसके असर बांग्लादेश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हैं.

नई दिल्ली: नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP), जो बांग्लादेश के जुलाई 2024 के विद्रोह से बनी थी और जिसे कभी देश की सबसे उम्मीद जगाने वाली नई पॉलिटिकल ताकत के तौर पर देखा जाता था, अब अपने पहले वजूद के संकट का सामना कर रही है.

हालांकि, तब से, ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 16 से 17 सदस्यों ने बाद में साफ किया कि उन्होंने चिंता जताई थी, लेकिन आखिर में JeI के साथ अलायंस करने के पार्टी के फैसले का सपोर्ट किया।

लेकिन यह असहमति एक गहरी आइडियोलॉजिकल फूट को दिखाती है. उन लोगों के बीच जो चुनावी पहुंच के लिए समझौता करने को तैयार हैं और उन लोगों के बीच जो इस अलायंस को NCP की सुधारवादी, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक उम्मीदों के साथ धोखा मानते हैं.

NCP को पारंपरिक दो-पार्टी के दबदबे (अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या BNP) के एक नए विकल्प के तौर पर देखा गया, जिसकी अपील खासकर युवाओं और नरमपंथियों के बीच थी। JeI के साथ इस गठबंधन से पार्टी की पहचान कमजोर होने का खतरा है, जिससे यह पुराने, कम सुधारवादी ग्रुप्स जैसी दिखेगी.

इससे नरमपंथी और युवा वोटर्स भी दूर हो सकते हैं, जिन्होंने NCP का साथ सिर्फ इसलिए दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले से बने राजनीतिक समझौतों के खिलाफ उसके सिद्धांतों पर आधारित स्टैंड को चुना था. इससे जनता का भरोसा और क्रेडिबिलिटी भी कम हो सकती है, खासकर अगर NCP लंबे समय के सिद्धांतों के बजाय कम समय की टैक्टिक्स से चलती दिखे.

NCP के जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी मोल्ला फारुक एहसान उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने सोमवार को चुनावों के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया. उन्होंने चुआडांगा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जो दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश का एक शहर और जिला है, जिसे मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश की पहली राजधानी के तौर पर जाना जाता है, और यह माथाभांगा नदी पर बसा है. यह एक जरूरी खेती और बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल हब है, और यहां बांग्लादेश की फर्स्ट कैपिटल यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टिट्यूट हैं, जो सभी भारत के पश्चिम बंगाल बॉर्डर के पास हैं.

सोमवार को बांग्लादेश से ETV भारत से फोन पर बात करते हुए, एहसान ने कहा कि उन्होंने JeI की लीडरशिप वाले 10-पार्टी अलायंस की तरफ से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है.

नॉमिनेशन से पहले NCP से इस्तीफों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर दो ग्रुप हैं.

एहसान ने कहा, “एक ग्रुप JeI या BNP के साथ अलायंस के लिए है, और दूसरा अकेले चुनाव लड़ने के लिए है.” “NCP के 80 परसेंट मेंबर JeI या BNP के साथ अलायंस में चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी हमें सबसे ज़्यादा सीटें देती है.”

एहसान ने आगे कहा कि सोमवार की डेडलाइन पर सिर्फ 30 NCP कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया.

बांग्लादेशी एकेडमिक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर शरीन शाजहां नाओमी के मुताबिक, NCP को शुरू में ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पार्टी में उनके कम रिप्रेजेंटेशन को लेकर बहुत सारी शिकायतें थीं.

नाओमी ने ETV भारत को बताया, “पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह में प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बड़ा रोल निभाया था.” “लेकिन यह ढाका यूनिवर्सिटी है, जिसने NCP की लीडरशिप संभाली.” उन्होंने कहा कि JeI के साथ NCP का अलायंस शायद शॉर्ट टर्म हो.

उन्होंने आगे कहा, “NCP में बागी स्पिरिट है.” “लंबे समय में, यह पारंपरिक पुरानी पार्टियों के साथ नहीं चल सकता. NCP की आवाज मजबूत है. उन्हें सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना चाहिए.”

जहां तक ​​भारत का गठबंधनों का सवाल है, नाओमी ने कहा कि नई दिल्ली को यह समझना चाहिए कि यह गुस्सा असली मुद्दों से आ रहा है या किसी गलतफहमी से.

उन्होंने सवाल किया, “बॉर्डर पर हत्याओं के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी क्यों फैलाई जा रही है?” “असल में, BNP और JeI चुनावों के बाद गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन सरकार कमजोर हो सकती है. BNP को पूरी बहुमत पाने का लक्ष्य रखना चाहिए.”

भारत के लिए, बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में ताजा घटनाक्रम ढाका की राजनीतिक दिशा में अनिश्चितता का संकेत देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि फरवरी के चुनावों से पहले सेक्युलर, नरमपंथी और युवाओं के नेतृत्व वाली ताकतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर नजर रखना जरूरी है.

कुल मिलाकर, NCP के रूप में जो एक उम्मीद जगाने वाली नई राजनीतिक ताकत के रूप में शुरू हुई थी, वह अब एक अहम मोड़ पर है. एक ऐसा मोड़ जो आने वाले सालों के लिए बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल और क्षेत्रीय जुड़ाव को नया आकार दे सकता है या बिखराव और अपनी पहचान खोने का जोखिम उठा सकता है.