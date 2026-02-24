क्या बांग्लादेश LDC श्रेणी से बाहर हो गया या मिलेगी मोहलत, जानें देश के सामने चुनौती
बांग्लादेश का यह कदम सावधानी का संकेत है, जिसमें विकास की प्रगति की सांकेतिक पहचान के बजाय आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है.
Published : February 24, 2026 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश की संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे कम विकसित देशों (LDC) की श्रेणी से खुद को अलग नहीं करने की अपील पर सोमवार से न्यूयॉर्क में शुरू हो रही 'विकास नीति के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति' (CDP) की पांच दिन की मीटिंग में चर्चा होगी, जिसमें विकास की एक अजीब उलझन पर ध्यान दिया जाएगा.
कई वर्षों तक आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मॉडल के तौर पर तारीफ पाने के बाद, बांग्लादेश अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है – यह तर्क देते हुए कि LDC श्रेणी से बाहर निकलने पर व्यापार, वित्त और जलवायु लचीलापन में ढांचागत कमजोरियां सामने आ सकती हैं जो अभी भी बहुत गहरी हैं.
बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में मीटिंग में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले, यूएन CDP की एक बॉडी, उन्नत निगरानी तंत्र (EMM) के प्रमुख देबप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि वह LDC को तीन और साल के लिए टालने की बांग्लादेश की अपील के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Process) स्थापित करेंगे.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नई सरकार ने पिछले बुधवार को यूएन CDP को आधिकारिक पत्र लिखकर देश के LDC कैटेगरी से बाहर होने के तय समय को तीन साल के लिए टालने की मांग की थी. यह अनुरोध बिजनेस लीडर्स की अपील के बाद आया है, जिन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज को एक आसान और टिकाऊ बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करने के लिए और समय चाहिए.
वर्तमान में, बांग्लादेश को LDC-विशेष व्यापार नियमों के तहत अपने लगभग 73 प्रतिशत निर्यात पर ड्यूटी-फ्री पहुंच का फायदा मिलता है. इसके साथ, ये खास इंतजाम धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. कई अध्ययनों में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के बाजार पहुंच के नुकसान से निर्यात में 14 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, जिसका मतलब है कि हर साल लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान होगा.
संयुक्त राष्ट्र सीडीपी की सिफारिशों के बाद बांग्लादेश इस साल नवंबर में एलडीसी श्रेणी से बाहर निकलने के लिए तैयार था, क्योंकि देश ने लगातार तीन साल में एक बार होने वाली समीक्षा में तीन मुख्य मानदंडों — प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई), मानव संपत्ति सूचकांक (एचएआई), और आर्थिक एवं पर्यावरण भेद्यता सूचकांक (ईवीआई) — में आवश्यक सीमाएं पूरी कर ली थीं.
LDC श्रेणी से बाहर होना, विकास में सफलता की पहचान के तौर पर देखा जाता है. 1971 में आजादी मिलने के बाद से, बांग्लादेश ने खुद को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बना लिया है, जिसकी वजह एक मजबूत रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) सेक्टर, रेमिटेंस इनफ्लो (Remittance Inflow), और जीवन प्रत्याशा, महिला सशक्तीकरण और प्राथमिक शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों (Social Indicators) में सुधार है.
हालांकि, बांग्लादेश की मोहलत की अपील, खास तरीके से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह शामिल होने की मुश्किलों को दिखाती है.
सबसे बड़ी चिंता व्यापार से जुड़ी है. LDC देश होने के नाते, बांग्लादेश को विशेष स्कीम के तहत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री बाजार पहुंच मिलती है. यूरोपीय संघ (EU) की "एवरीथिंग बट आर्म्स" (Everything but arms- EBA) पहल के तहत देश को EU के सदस्य देशों में खास पहुंच मिलती है. इसे WTO (विश्व व्यापार संगठन) के एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) के तहत भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है.
धीरे-धीरे ये फायदे खत्म हो जाएंगे. बांग्लादेश अपना आधे से अधिक गारमेंट एक्सपोर्ट EU को करता है. शुल्क वरीयता (Tariff Preference) खत्म होने से वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो सकती है, खासकर कीमत को लेकर संवेदनशील कपड़ों के सेक्टर में.
यह देखते हुए कि RMG सेक्टर बांग्लादेश की निर्यात से होने वाली कमाई का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और लाखों लोगों को रोजगार देता है – ज्यादातर महिलाएं – प्रतिस्पर्धा में किसी भी तरह की कमी से बड़े पैमाने पर रोजगार छिन सकता है और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं. तीन साल की और मोहलत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और EU में जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस (GSP+) स्टेटस जैसे दूसरे व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए और समय मिलेगा.
GSP+ एक खास प्रोत्साहन व्यवस्था (Incentive Arrangement) है जो पिछड़े, विकासशील देशों को EU को एक्सपोर्ट के लिए दो-तिहाई से अधिक टैरिफ लाइन पर शून्य ड्यूटी देता है. यह 2027 तक वैलिड है, और इसके तहत लाभार्थी को मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर 27 अंतरराष्ट्रीय संधियों (International Convention) को लागू करना होगा.
हाल के वर्षों में महामारी के बाद रिकवरी की चुनौतियों, एक बड़े पैमाने पर आंदोलन जिसके कारण 2024 में अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा, ऊर्जा और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव के कारण बांग्लादेश की आर्थिक बुनियाद पर दबाव पड़ा है.
कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरह, बांग्लादेश को भी बैलेंस-ऑफ-पेमेंट स्ट्रेस और मुद्रा अवमूल्यन (Currency Depreciation) का सामना करना पड़ा है. मैक्रोइकोनॉमिक कमजोरी के समय में ग्रेजुएशन, रियायती वित्तपोषण को कम करके और उधार लेने की लागत बढ़ाकर कमजोरियों को बढ़ा सकता है. मोहलत से LDC श्रीणी से जुड़ी रियायती पहुंच और पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी खोने से पहले मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति को स्थिर करने के लिए थोड़ी राहत मिलेगी.
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस (RIS) के प्रोफेसर और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और राजनीति के विशेषज्ञ प्रबीर डे के अनुसार, भारत का पूर्वी पड़ोसी LDC श्रेणी से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है. डे ने ईटीवी भारत से कहा, "एक बार जब यह विकासशील देशों का दर्जा पा लेगा, तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक असर पड़ेगा. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है. यह एक बड़ी चुनौती होगी. प्रधानमंत्री रहमान पूछेंगे कि उनकी सरकार को यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है. पोर्ट जैसे घरेलू बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत है."
बांग्लादेश की राजनीतिक विश्लेषक शरीन शाजहान नाओमी ने कहा कि LDC श्रेणी से बाहर निकलना बांग्लादेश में बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है. नाओमी ने ढाका से फोन पर कहा, "फंडिंग इकोसिस्टम बदल जाएगा. बांग्लादेश डोनर-ड्रिवन प्रोजेक्ट्स का प्राप्तकर्ता है. इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं. LDC श्रेणी से बाहर होना हमारे लिए आसान या आरामदायक नहीं होगा."
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इस बदलाव के लिए तैयार होने के लिए समय चाहिए. नाओमी ने कहा, "प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और निवेश लाना है. राजनीतिक मुद्दे ने बांग्लादेश को LDC श्रेणी से बाहर निकलने में और कमजोर बना दिया है."
भारत के लिए इसके मायने?
डे के अनुसार, यह भारत के लिए अच्छा है क्योंकि इससे भारत से कॉटन यार्न (सूती धागा) का अधिक इम्पोर्ट होगा. बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल अभी भी गारमेंट सेक्टर में अधिक केंद्रित है. हालांकि देश ने फार्मास्यूटिकल्स, लेदर और ICT सर्विसेज में तरक्की की है, लेकिन एक्सपोर्ट में विविधता अभी भी सीमित है.
डे ने बताया, "बांग्लादेश 65 प्रतिशत सूती धागे के इंपोर्ट के लिए भारत पर निर्भर है. हालांकि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कॉटन यार्न एक्सपोर्ट के लिए डील की है, लेकिन यह लागत-प्रभावी नहीं होगा. इसलिए, भारत ही एकमात्र भरोसेमंद साझेदार है."
कुल मिलाकर, LDC श्रेणी से खुद के बाहर निकलने को टालने की बांग्लादेश की अपील विकास के फायदों को पलटने के बारे में कम और यह पुख्ता करने के बारे में अधिक है कि वे फायदे टिकाऊ रहें. हालांकि देश ने सांख्यिकी सीमाएं पार कर ली हैं, लेकिन उसे ढांचागत व्यापार निर्भरता, जलवायु भेद्यता और बाहरी आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है.
इसलिए, यूएन CDP के सामने जो फैसला है, वह सिर्फ तकनीकी नहीं है — इसका आर्थिक, सामाजिक और जियोपॉलिटिकल महत्व है. चाहे यह फैसला हो या न हो, यह घटना उतार-चढ़ाव और असमानता वाली दुनिया में विकास के बदलते स्वरूप को दिखाती है.
