क्या बांग्लादेश LDC श्रेणी से बाहर हो गया या मिलेगी मोहलत, जानें देश के सामने चुनौती

नई दिल्ली: बांग्लादेश की संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे कम विकसित देशों (LDC) की श्रेणी से खुद को अलग नहीं करने की अपील पर सोमवार से न्यूयॉर्क में शुरू हो रही 'विकास नीति के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति' (CDP) की पांच दिन की मीटिंग में चर्चा होगी, जिसमें विकास की एक अजीब उलझन पर ध्यान दिया जाएगा.

कई वर्षों तक आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मॉडल के तौर पर तारीफ पाने के बाद, बांग्लादेश अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है – यह तर्क देते हुए कि LDC श्रेणी से बाहर निकलने पर व्यापार, वित्त और जलवायु लचीलापन में ढांचागत कमजोरियां सामने आ सकती हैं जो अभी भी बहुत गहरी हैं.

बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में मीटिंग में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले, यूएन CDP की एक बॉडी, उन्नत निगरानी तंत्र (EMM) के प्रमुख देबप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि वह LDC को तीन और साल के लिए टालने की बांग्लादेश की अपील के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Process) स्थापित करेंगे.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नई सरकार ने पिछले बुधवार को यूएन CDP को आधिकारिक पत्र लिखकर देश के LDC कैटेगरी से बाहर होने के तय समय को तीन साल के लिए टालने की मांग की थी. यह अनुरोध बिजनेस लीडर्स की अपील के बाद आया है, जिन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज को एक आसान और टिकाऊ बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करने के लिए और समय चाहिए.

वर्तमान में, बांग्लादेश को LDC-विशेष व्यापार नियमों के तहत अपने लगभग 73 प्रतिशत निर्यात पर ड्यूटी-फ्री पहुंच का फायदा मिलता है. इसके साथ, ये खास इंतजाम धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. कई अध्ययनों में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के बाजार पहुंच के नुकसान से निर्यात में 14 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, जिसका मतलब है कि हर साल लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान होगा.

संयुक्त राष्ट्र सीडीपी की सिफारिशों के बाद बांग्लादेश इस साल नवंबर में एलडीसी श्रेणी से बाहर निकलने के लिए तैयार था, क्योंकि देश ने लगातार तीन साल में एक बार होने वाली समीक्षा में तीन मुख्य मानदंडों — प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई), मानव संपत्ति सूचकांक (एचएआई), और आर्थिक एवं पर्यावरण भेद्यता सूचकांक (ईवीआई) — में आवश्यक सीमाएं पूरी कर ली थीं.

LDC श्रेणी से बाहर होना, विकास में सफलता की पहचान के तौर पर देखा जाता है. 1971 में आजादी मिलने के बाद से, बांग्लादेश ने खुद को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बना लिया है, जिसकी वजह एक मजबूत रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) सेक्टर, रेमिटेंस इनफ्लो (Remittance Inflow), और जीवन प्रत्याशा, महिला सशक्तीकरण और प्राथमिक शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों (Social Indicators) में सुधार है.

हालांकि, बांग्लादेश की मोहलत की अपील, खास तरीके से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह शामिल होने की मुश्किलों को दिखाती है.

सबसे बड़ी चिंता व्यापार से जुड़ी है. LDC देश होने के नाते, बांग्लादेश को विशेष स्कीम के तहत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री बाजार पहुंच मिलती है. यूरोपीय संघ (EU) की "एवरीथिंग बट आर्म्स" (Everything but arms- EBA) पहल के तहत देश को EU के सदस्य देशों में खास पहुंच मिलती है. इसे WTO (विश्व व्यापार संगठन) के एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) के तहत भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है.

धीरे-धीरे ये फायदे खत्म हो जाएंगे. बांग्लादेश अपना आधे से अधिक गारमेंट एक्सपोर्ट EU को करता है. शुल्क वरीयता (Tariff Preference) खत्म होने से वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो सकती है, खासकर कीमत को लेकर संवेदनशील कपड़ों के सेक्टर में.

यह देखते हुए कि RMG सेक्टर बांग्लादेश की निर्यात से होने वाली कमाई का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और लाखों लोगों को रोजगार देता है – ज्यादातर महिलाएं – प्रतिस्पर्धा में किसी भी तरह की कमी से बड़े पैमाने पर रोजगार छिन सकता है और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं. तीन साल की और मोहलत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और EU में जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस (GSP+) स्टेटस जैसे दूसरे व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए और समय मिलेगा.