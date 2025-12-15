ETV Bharat / opinion

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी उबाल, भारत के साथ क्यों गहराया तनाव?

बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर, मुहम्मद यूनुस, बुधवार, 19 नवंबर, 2025 को बांग्लादेश के मीरपुर कैंटोनमेंट में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में DSCSC-2025 के ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्पीच देते हुए. ( IANS )

ढाका द्वारा प्रत्यर्पण की मांगों को सार्वजनिक रूप से दोहराना मामले को और जटिल बनाता है. प्रत्यर्पण कानूनी संधियों, न्यायिक समीक्षा और राजनीतिक विवेक द्वारा शासित होता है, न कि राजनीतिक बयानबाजी से. चुनावों के इतने करीब इस मुद्दे को सामने लाकर, अंतरिम सरकार एक कानूनी मामले को राजनयिक दबाव के हथियार में बदलने का जोखिम उठा रही है. नई दिल्ली बिना उचित प्रक्रिया के इसे स्वीकार नहीं करेगी.

भारत द्वारा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हसीना की भारतीय धरती से गतिविधियों के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करना, पहले से ही तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में एक नया फ्लैशपॉइंट (तनाव का बिंदु) पैदा करता है.

इसमें आगे कहा गया है कि एक पड़ोसी देश के रूप में, भारत से उम्मीद की जाती है कि वह न्याय को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा करने में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा रहेगा. उच्चायुक्त वर्मा ने ढाका द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में कहा कि भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और समावेशी चुनावों की उम्मीद करता है और इस संबंध में सभी आवश्यक सहयोग देने के लिए नई दिल्ली की तत्परता की पुष्टि करता है.

विदेश मंत्रालय ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल के तत्काल प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई ताकि वे बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही सुनाई जा चुकी सजाओं का सामना कर सकें. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'भारत सरकार से इन फासीवादी आतंकवादियों के आपराधिक कृत्यों को समाप्त करने और उन्हें जल्द से जल्द बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करने का आह्वान किया गया.'

शनिवार दोपहर को, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने हादी पर गोलियां चलाईं, जो ढाका के एक व्यस्त इलाके में रिक्शा पर जा रहे थे, जिससे वह कोमा में चले गए. उम्मीद है कि उन्हें आगे के इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2026 के चुनावों के लिए ढाका-8 के एक निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की हाल ही में हुई हत्या की कोशिश में शामिल संदिग्धों को भारत भागने से रोकने में भी भारत का सहयोग मांगा. इसने नई दिल्ली से आग्रह किया कि अगर वे भारतीय इलाके में घुसते हैं तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी और एक्सट्रैडिशन सुनिश्चित किया जाए. हादी एक भारत-विरोधी कट्टरपंथी नेता और शेख हसीना-विरोधी इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं.

एक अलग बयान में, विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि हसीना, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में हटाए जाने के बाद भारत में शरण ली थी, अपने समर्थकों से देश को अस्थिर करने और आने वाले संसदीय चुनावों को पटरी से उतारने के मकसद से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह रही हैं.

विदेश मंत्रालय का बयान रविवार सुबह बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करने के बाद आया, ताकि भारत द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारतीय धरती से 'भड़काऊ' बयान देना जारी रखने की अनुमति देने पर बांग्लादेश की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया जा सके.

उन्होंने कहा, 'हमने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराए जाने के पक्ष में अपनी स्थिति दोहराई है. भारत ने कभी भी अपने क्षेत्र का उपयोग बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया है. हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य सहित आंतरिक कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी.'

विदेश मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया है, 'भारत 14 दिसंबर, 2025 की अंतरिम सरकार के प्रेस नोट में बांग्लादेश द्वारा किए गए दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.'

भारत द्वारा उन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करना कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारतीय धरती से 'भड़काऊ' बयान देने की अनुमति दे रहा है, यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल क्षेत्रीय कूटनीति के साथ किस तरह तेजी से जुड़ रही है.

नई दिल्ली और ढाका के बीच एक ताजा राजनयिक आदान-प्रदान (डिप्लोमैटिक एक्सचेंज) ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ते तनाव को उजागर किया है, जबकि पूर्वी पड़ोसी देश फरवरी 2026 में होने वाले अपने महत्वपूर्ण संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है.

भारत के लिए, कोई भी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगी. शेख हसीना का कार्यकाल आतंकवाद विरोधी, संपर्क (कनेक्टिविटी), ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए जाना जाता था. हालांकि नई दिल्ली ढाका की बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं से अवगत है, लेकिन वह ऐसे कार्यों से समान रूप से सावधान भी है जो क्षेत्र में राजनीतिक शरण, प्रत्यर्पण और पूर्व नेताओं के साथ व्यवहार के संबंध में असहज मिसालें कायम कर सकते हैं.

यह घटनाक्रम चुनाव नजदीक आने के साथ बांग्लादेश में अत्यधिक ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल को उजागर करता है. घरेलू राजनीतिक विवादों को बाहरी बनाकर-विशेष रूप से भारत को इसमें शामिल करके-अंतरिम सरकार शायद अपनी आंतरिक वैधता को मजबूत करने या चुनावी विश्वसनीयता, कानून और व्यवस्था, और राजनीतिक सुलह से संबंधित चुनौतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

भारत का 'समावेशी' चुनावों पर जोर एक अंतर्निहित संदेश देता है. बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बहिष्कार या प्रतिशोध के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती है. नई दिल्ली के लिए, हिंसक चुनाव परिणाम का सीधा दुष्प्रभाव होगा, जिसमें शरणार्थी प्रवाह, सीमा अस्थिरता और चरमपंथी तत्वों के लिए जगह बनाना शामिल है. ये चिंताएं वैचारिक प्राथमिकताओं के बजाय कठोर क्षेत्रीय सुरक्षा गणनाओं में निहित हैं.

द्विपक्षीय संबंधों से परे, यह गतिरोध व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव डालता है. बांग्लादेश पूर्वी दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है. लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता या भारत-बांग्लादेश संबंधों में तेज गिरावट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को धीमा कर सकती है, व्यापार गलियारों को बाधित कर सकती है और बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा सहयोग को जटिल बना सकती है.

बाहरी अभिनेता (External actors) भी घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. भारत-बांग्लादेश के बीच लंबे समय तक राजनयिक शीतलता ढाका में अधिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए अवसर पैदा कर सकती है, ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया पहले से ही बढ़े हुए भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जूझ रहा है. बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक पर्यवेक्षक शरिन शाहजहां नाओमी के अनुसार, बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है.

नाओमी ने ईटीवी भारत को बताया, 'ढाका चुनाव कराने के लिए तीव्र दबाव में है, फिर भी जमीनी हकीकत बेहद परेशान करने वाली है. व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, निवेश का विश्वास कमजोर है, और सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है. आम नागरिक चिंतित, अनिश्चित हैं, और लंबे समय तक अस्थिरता से तेजी से थक चुके हैं.'

उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक क्षण में, टकराव- चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी- एक विलासिता है जिसे बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर सकता. देश को तत्काल स्थिरता, विश्वास और भरोसे की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा, 'सभी पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक और सम्मानजनक संबंध बनाना केवल अच्छी कूटनीति नहीं है. यह एक रणनीतिक आवश्यकता है. देश में राजनीतिक सद्भाव और विदेशों में क्षेत्रीय सहयोग एक विश्वसनीय, शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित चुनाव कराने के लिए अपरिहार्य (indispensable) हैं.'

नाओमी के अनुसार, भारत, क्षेत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, एक संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. अपने स्वयं के राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, वह हसीना के विचारों को चुप नहीं करा सकता है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए. ढाका को इसे शत्रुता या हस्तक्षेप के रूप में गलत समझने के बजाय इस लोकतांत्रिक वास्तविकता को पहचानना चाहिए. गलत जगह दिखाया गया असंतोष केवल बांग्लादेश की अपनी बातचीत की स्थिति को कमजोर करता है.

उन्होंने बताया, 'राजनीतिक संवेदनशीलता से परे, व्यापक राष्ट्रीय हित स्पष्ट है.' भारत के साथ एक स्थिर और सहकारी संबंध महत्वपूर्ण है- विशेष रूप से इस मोड़ पर. भारत की सद्भावना और व्यावहारिक सहयोग चुनावी स्थिरता, क्षेत्रीय विश्वास और अंतरराष्ट्रीय वैधता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. इतिहास दिखाता है कि बांग्लादेश के पिछले नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे और राजनीतिक संक्रमण के क्षणों के दौरान सक्रिय रूप से नई दिल्ली से जुड़े थे.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को एक अलग रास्ता क्यों चुनना चाहिए? नाओमी ने कहा, 'ऐसे समय में जब देश को शांत नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता है, निर्णय लेने में प्रतिरोध (defiance) नहीं, बल्कि कूटनीति मार्गदर्शन करनी चाहिए.' ढाका के सामने कार्य दूरी के माध्यम से गौरव जताने का नहीं, बल्कि जुड़ाव के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करने का है. अनिश्चितता के इस क्षण में, संयम ही शक्ति है, कूटनीति ही ज्ञान है, और क्षेत्रीय साझेदारी एक विश्वसनीय चुनाव और एक स्थिर बांग्लादेश का सबसे सुनिश्चित मार्ग है.

संक्षेप में, जैसे-जैसे बांग्लादेश फरवरी 2026 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है, दोनों पक्ष इस संवेदनशील चरण को कैसे संभालते हैं, यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को, बल्कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य को भी आकार देगा.

