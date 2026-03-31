बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है 'गंगा जल संधि'?
इस संधि का नवीनीकरण सीमा के दोनों ओर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पानी, भोजन और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
Published : March 31, 2026 at 9:34 PM IST
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और उम्मीद है कि उनके एजेंडे में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक 'जल बंटवारा' होगा.
फरक्का बैराज पर भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ 30 साल पुराना 'गंगा जल समझौता' दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है. यह समझौता तय करता है कि सूखे के मौसम में दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा कैसे होगा. इस समझौते का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि ढाका में नई सरकार है और दक्षिण एशिया की इस सबसे महत्वपूर्ण नदी पर जलवायु परिवर्तन का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है.
दशकों के अंतरिम इंतजामों और लंबी बातचीत के बाद 1996 में हस्ताक्षरित इस संधि को, जिसे आमतौर पर 'गंगा जल संधि' के नाम से जाना जाता है, भारत-बांग्लादेश सहयोग की आधारशिला माना जाता रहा है. इसने ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों के बीच के विवाद को माप, पूर्वानुमान और आपसी संयम पर आधारित एक नियमबद्ध साझा तंत्र में बदल दिया.
पिछले तीन दशकों से, इस समझौते ने शांतिपूर्वक यह सुनिश्चित किया है कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों किसानों, मछुआरों और परिवारों को साल के सबसे शुष्क महीनों (जब पानी की बेहद कमी होती है) के दौरान जीवनदायिनी जल मिलता रहे.
हालांकि, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं. अनिश्चित मानसून, पानी की बढ़ती मांग, पारिस्थितिक तनाव और मॉनिटरिंग तकनीक में हुई प्रगति ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 20वीं सदी का यह फॉर्मूला 21वीं सदी की वास्तविकताओं के लिए पर्याप्त है?
अब जब ढाका और नई दिल्ली फरक्का में जल बंटवारे की शर्तों पर दोबारा विचार करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बातचीत सिर्फ पानी के 'क्यूसेक' के बारे में नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दोनों पड़ोसियों के बीच भविष्य के आपसी भरोसे की दिशा तय करने के बारे में भी है.
कैसे अस्तित्व में आई द्विपक्षीय 'गंगा जल संधि'?
भारत के उत्तरी हिस्से से बहकर बांग्लादेश जाने वाली गंगा नदी के पानी के बंटवारे और प्रबंधन को लेकर कभी दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला था. लगभग 35 वर्षों तक यह मुद्दा बेहद विवादास्पद रहा, और बातचीत के कई दौर व अंतरिम व्यवस्थाओं के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका. 1975 में भारत द्वारा फरक्का बैराज शुरू किए जाने के बाद यह तनाव और बढ़ गया. इस बैराज का निर्माण गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ने के लिए किया गया था, ताकि गाद को साफ किया जा सके और कोलकाता बंदरगाह को जहाजों की आवाजाही के लायक बनाए रखा जा सके.
इस दिशा में बड़ी सफलता 12 दिसंबर, 1996 को मिली, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक व्यापक गंगा जल-बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते ने सूखे के मौसम में पानी के बंटवारे के लिए 30 साल का एक ढांचा तैयार किया और औपचारिक रूप से एक निचले तटवर्ती देश के रूप में बांग्लादेश के अधिकारों को मान्यता दी.
भौगोलिक रूप से, जैसे-जैसे गंगा भारत के उत्तरी मैदानों से नीचे उतरती है, यह भारत-बांग्लादेश सीमा के 129 किलोमीटर लंबे हिस्से के साथ बहती है और फिर लगभग 113 किलोमीटर तक बांग्लादेश के भीतर प्रवाहित होती है. भारत में पाकुड़ के पास, नदी सबसे पहले भागीरथी वितरिका के माध्यम से विभाजित होती है, जो आगे चलकर हुगली नदी बन जाती है.
बांग्लादेश सीमा से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, फरक्का बैराज गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और इसके एक हिस्से को हुगली नदी को जीवित रखने के लिए एक फीडर नहर में मोड़ देता है. एक बार जब नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसकी मुख्य धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है. आगे चलकर यह जमुना (ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिका जो असम से आती है) में मिल जाती है और फिर और नीचे जाकर मेघना नदी से मिलती है. यहां से, इन नदियों का संयुक्त जल बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 350 किलोमीटर चौड़े विशाल गंगा डेल्टा में फैल जाता है.
यह समझौता दोनों पक्षों को क्या देता है?
1996 का गंगा जल-बंटवारा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच सूखे मौसम के बहाव को बांटने के लिए एक सही, पारदर्शी और अंदाज़ा लगाने लायक सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था. यह फ़ॉर्मूला 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर मापे गए गंगा नदी के औसत बहाव पर आधारित है. यह साल का सबसे कम पानी वाला समय होता है जब पानी की मांग सबसे ज़्यादा होती है. आवंटन की गणना 1949 और 1988 के बीच दर्ज ऐतिहासिक प्रवाह डेटा का उपयोग करके लगातार 10-दिवसीय ब्लॉक पर की जाती है.
संधि के बंटवारे के फॉर्मूले के तहत, जब फरक्का में प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो दोनों देश पानी को समान रूप से विभाजित करते हैं. यदि प्रवाह 70,000 और 75,000 क्यूसेक के बीच है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक का आश्वासन दिया जाता है, जिसमें भारत को शेष मिलता है. जब प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलते हैं और बांग्लादेश को शेष मिलता है.
इस व्यवस्था में एक सुरक्षा खंड भी शामिल है. 11 मार्च और 10 मई के बीच, प्रत्येक देश को बारी-बारी से तीन 10-दिवसीय अवधि में 35,000 क्यूसेक की गारंटी दी जाती है. 1972 में बना जॉइंट रिवर्स कमीशन, सुपरविज़न, डेटा शेयरिंग और चिंताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है. अगर मतभेद होते हैं, तो एग्रीमेंट में डिप्लोमैटिक बातचीत और अगर जरूरी हो, तो बातचीत के लिए आपसी सहमति वाले तरीकों से हल निकालने की बात कही गई है.
भारत के लिए इस संधि का क्या महत्व है?
भारत, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए, फरक्का से पानी का मोड़ा जाना हुगली नदी और कोलकाता बंदरगाह को जहाजों की आवाजाही के लायक बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. इसके अलावा, गंगा नदी ऊपरी प्रवाह वाले कई राज्यों में सिंचाई, पीने के पानी और आजीविका का मुख्य आधार है. यह संधि भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय भरोसे और क्षेत्रीय कूटनीति का एक प्रमुख स्तंभ है. यह दक्षिण एशिया में सीमा पार नदियों के सहयोग को लेकर भारत के सकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है.
बांग्लादेश के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?
बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी खुल्ना, जेसोर और राजशाही जैसे दक्षिण-पश्चिमी जिलों में सिंचाई और धान की खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह पानी बंगाल की खाड़ी से आने वाले खारे पानी को रोकने में भी मदद करता है.
गंगा नदी वहां के आर्द्रभूमि, मत्स्य पालन और नदी की पारिस्थितिकी को जीवित रखती है. यह उन समुदायों के लिए सतही जल का मुख्य स्रोत है, जिन्हें अन्यथा आर्सेनिक से प्रभावित भूजल पर निर्भर रहना पड़ता. सूखे के मौसम में पानी के प्रवाह में किसी भी तरह की कमी का सीधा असर वहां की कृषि, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ता है.
इस ट्रीटी ने अब तक भारत-बांग्लादेश रिश्तों को कैसे आकार दिया है?
1996 के एग्रीमेंट को बड़े पैमाने पर बाइलेटरल रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है. इसने विश्वास बनाया जिससे लैंड बाउंड्री सेटलमेंट, कनेक्टिविटी और ट्रेड, पावर और एनर्जी कोऑपरेशन, और बॉर्डर मैनेजमेंट में सहयोग मुमकिन हुआ. पानी का शेयरिंग विवाद का नहीं, बल्कि भरोसे का सिंबल बन गया.
संधि के नवीनीकरण के लिए क्या दांव पर लगा है?
इस संधि का नवीनीकरण केवल पानी के बंटवारे के बारे में नहीं होगा. यह 20वीं सदी के पुराने फॉर्मूले को 21वीं सदी की जलवायु वास्तविकताओं के अनुरूप अपडेट करने के बारे में होगा. यह बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक बदलावों के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय सद्भाव को बनाए रखने में मदद करेगा. इस संधि का नवीनीकरण सीमा के दोनों ओर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पानी, भोजन और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
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