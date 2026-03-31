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बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है 'गंगा जल संधि'?

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और उम्मीद है कि उनके एजेंडे में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक 'जल बंटवारा' होगा.

फरक्का बैराज पर भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ 30 साल पुराना 'गंगा जल समझौता' दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है. यह समझौता तय करता है कि सूखे के मौसम में दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा कैसे होगा. इस समझौते का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि ढाका में नई सरकार है और दक्षिण एशिया की इस सबसे महत्वपूर्ण नदी पर जलवायु परिवर्तन का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है.

दशकों के अंतरिम इंतजामों और लंबी बातचीत के बाद 1996 में हस्ताक्षरित इस संधि को, जिसे आमतौर पर 'गंगा जल संधि' के नाम से जाना जाता है, भारत-बांग्लादेश सहयोग की आधारशिला माना जाता रहा है. इसने ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों के बीच के विवाद को माप, पूर्वानुमान और आपसी संयम पर आधारित एक नियमबद्ध साझा तंत्र में बदल दिया.

पिछले तीन दशकों से, इस समझौते ने शांतिपूर्वक यह सुनिश्चित किया है कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों किसानों, मछुआरों और परिवारों को साल के सबसे शुष्क महीनों (जब पानी की बेहद कमी होती है) के दौरान जीवनदायिनी जल मिलता रहे.

हालांकि, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं. अनिश्चित मानसून, पानी की बढ़ती मांग, पारिस्थितिक तनाव और मॉनिटरिंग तकनीक में हुई प्रगति ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 20वीं सदी का यह फॉर्मूला 21वीं सदी की वास्तविकताओं के लिए पर्याप्त है?

अब जब ढाका और नई दिल्ली फरक्का में जल बंटवारे की शर्तों पर दोबारा विचार करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बातचीत सिर्फ पानी के 'क्यूसेक' के बारे में नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दोनों पड़ोसियों के बीच भविष्य के आपसी भरोसे की दिशा तय करने के बारे में भी है.

कैसे अस्तित्व में आई द्विपक्षीय 'गंगा जल संधि'?

भारत के उत्तरी हिस्से से बहकर बांग्लादेश जाने वाली गंगा नदी के पानी के बंटवारे और प्रबंधन को लेकर कभी दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला था. लगभग 35 वर्षों तक यह मुद्दा बेहद विवादास्पद रहा, और बातचीत के कई दौर व अंतरिम व्यवस्थाओं के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका. 1975 में भारत द्वारा फरक्का बैराज शुरू किए जाने के बाद यह तनाव और बढ़ गया. इस बैराज का निर्माण गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ने के लिए किया गया था, ताकि गाद को साफ किया जा सके और कोलकाता बंदरगाह को जहाजों की आवाजाही के लायक बनाए रखा जा सके.

इस दिशा में बड़ी सफलता 12 दिसंबर, 1996 को मिली, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक व्यापक गंगा जल-बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते ने सूखे के मौसम में पानी के बंटवारे के लिए 30 साल का एक ढांचा तैयार किया और औपचारिक रूप से एक निचले तटवर्ती देश के रूप में बांग्लादेश के अधिकारों को मान्यता दी.

भौगोलिक रूप से, जैसे-जैसे गंगा भारत के उत्तरी मैदानों से नीचे उतरती है, यह भारत-बांग्लादेश सीमा के 129 किलोमीटर लंबे हिस्से के साथ बहती है और फिर लगभग 113 किलोमीटर तक बांग्लादेश के भीतर प्रवाहित होती है. भारत में पाकुड़ के पास, नदी सबसे पहले भागीरथी वितरिका के माध्यम से विभाजित होती है, जो आगे चलकर हुगली नदी बन जाती है.

बांग्लादेश सीमा से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, फरक्का बैराज गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और इसके एक हिस्से को हुगली नदी को जीवित रखने के लिए एक फीडर नहर में मोड़ देता है. एक बार जब नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसकी मुख्य धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है. आगे चलकर यह जमुना (ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिका जो असम से आती है) में मिल जाती है और फिर और नीचे जाकर मेघना नदी से मिलती है. यहां से, इन नदियों का संयुक्त जल बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 350 किलोमीटर चौड़े विशाल गंगा डेल्टा में फैल जाता है.

यह समझौता दोनों पक्षों को क्या देता है?

1996 का गंगा जल-बंटवारा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच सूखे मौसम के बहाव को बांटने के लिए एक सही, पारदर्शी और अंदाज़ा लगाने लायक सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था. यह फ़ॉर्मूला 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर मापे गए गंगा नदी के औसत बहाव पर आधारित है. यह साल का सबसे कम पानी वाला समय होता है जब पानी की मांग सबसे ज़्यादा होती है. आवंटन की गणना 1949 और 1988 के बीच दर्ज ऐतिहासिक प्रवाह डेटा का उपयोग करके लगातार 10-दिवसीय ब्लॉक पर की जाती है.