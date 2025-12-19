बांग्लादेश टूटने की कगार पर! भारत और दक्षिण एशियाई स्थिरता पर असर, उस्मान हादी की मौत से सुलग रहा पड़ोसी देश

ETV Bharat / opinion

कट्टरपंथी हिंसा और भारत विरोधी लामबंदी से दोनों देशों के रिश्ते और इलाके का नाजुक सुरक्षा संतुलन बिगड़ने का खतरा है.

Bangladesh at breaking point: Implications for India and South Asian stability
शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के बिगड़े हालात (AFP)
By Aroonim Bhuyan

Published : December 19, 2025 at 9:52 PM IST

10 Min Read
नई दिल्ली: बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में हुए विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं हुईं, जिससे देशभर में तनाव पैदा हो गया है.

शरीफ उस्मान हादी की मौत हिंसा का फ्लैशपॉइंट
जैसे-जैसे बांग्लादेश फरवरी 2026 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन (संसदीय चुनाव) की ओर बढ़ रहा है, शरीफ उस्मान हादी की मौत हिंसा का एक फ्लैशपॉइंट बन गई है, जिसके बॉर्डर पार फैलने का खतरा है.

माइनॉरिटीज, इंडियन डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट और बड़े मीडिया आउटलेट्स को टारगेट करना इस बात पर जोर देता है कि बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिकल तबाही कैसे तेजी से इंडिया और साउथ एशिया के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती ((रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज) बन सकती है.

नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी को गोली मारी
इंडिया-विरोधी रेडिकल लीडर और शेख हसीना-विरोधी इंकलाब मंच के स्पोक्सपर्सन हादी को 13 दिसंबर को ढाका के एक व्यस्त इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मार दी. जिसके बाद वे कोमा में चले गए. उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन गुरुवार रात उनकी मौत हो गई.

कोमा में जाने के बाद सिंगापुर में हादी की मौत
हादी की मौत तब से कट्टरपंथी और भारत-विरोधी ग्रुप्स के लिए एक मजबूत मोबिलाइजिंग सिंबल बन गई है, जिससे हिंसा भड़क गई है. जिसमें माइनॉरिटीज, इंडियन डिप्लोमैटिक मिशन और मीडिया के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया गया है, यह सब फरवरी 2026 में होने वाले देश के संसदीय चुनाव (पार्लियामेंट्री इलेक्शन) से कुछ ही हफ्ते पहले हुआ है.

बांग्लादेश हुआ फिर अशांत
यह अशांति बांग्लादेश के पहले से ही नाजुक पॉलिटिकल माहौल में एक खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाती है, जो पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद हुआ था, जो शुरूआत में एक घरेलू पावर स्ट्रगल लग रहा था. उसने अब साफ तौर पर कम्युनल और जियोपॉलिटिकल पहलू ले लिए हैं, जिसका सीधा असर भारत-बांग्लादेश रिश्तों और पूरे साउथ एशिया में सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ रहा है.

हादी की मौत के बाद हिंसा, दीपू को जिंदा जलाया
हादी की मौत के बाद हुई हिंसा में खतरनाक क्रूरता देखी गई है. ईशनिंदा के आरोप में हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को लिंच करके जिंदा जलाने की घटना ने बढ़ते रेडिकलाइजेशन के बीच धार्मिक माइनॉरिटीज की कमजोरी को दिखाया है. भारतीय मिशन और हितों पर हमले अंदरूनी राजनीतिक आंदोलन से खुले तौर पर भारत विरोधी लामबंदी की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, जबकि द डेली स्टार और प्रोथोम एलो जैसे जाने-माने मीडिया हाउस में तोड़फोड़, डर के जरिए आजाद आवाजों को चुप कराने और पब्लिक नैरेटिव को बदलने की कोशिश की ओर इशारा करती है.

पॉलिटिकल मौकापरस्ती का खतरनाक मिश्रण
ये घटनाएं मिलकर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, स्ट्रीट पावर और पॉलिटिकल मौकापरस्ती के एक खतरनाक मिश्रण के उभरने का इशारा करती हैं. हादी की मौत को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करने से रेडिकल ग्रुप्स को हिंसा को सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटीज और इंडिया के खिलाफ विरोध के तौर पर दिखाने का मौका मिला है, जिससे देश में पोलराइजेशन यानी की ध्रुवीकरण और गहरा हो गया है.

सुलग रहा बांग्लादेश
यह अशांति एक ऐसे अहम मोड़ पर आई है, जब बांग्लादेश फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव की तैयारी कर रहा है. इस हिंसा से इस बात पर गंभीर शक पैदा होता है कि क्या इलेक्शन फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सकते हैं. मीडिया आउटलेट्स को धमकाना, सांप्रदायिक हिंसा और विदेशी मिशन्स पर हमले बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल की ओर इशारा करते हैं जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है.

दिल्ली-ढाका एंगेजमेंट को मुश्किल बना देगा
एक विवादित या हिंसक इलेक्शन रिजल्ट पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन (राजनीतिक विखंडन) को और गहरा करेगा और अस्थिरता (इनस्टेबिलिटी) के लंबे समय तक बने रहने का जोखिम होगा. भारत के लिए, यह परिस्थिति ढाका के साथ एंगेजमेंट को मुश्किल बना देगा. चाहे पावर में कोई भी आए, क्योंकि वैधता (लेजिटिमेसी) और गवर्नेंस के सवाल बड़े होंगे. बांग्लादेश में एक कमजोर या पोलराइज्ड सरकार एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने या बाइलेटरल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को पूरा करने में भी कम काबिल होगी.

भारत के लिए, ये डेवलपमेंट उस रिश्ते की जड़ पर चोट करते हैं जो लंबे समय से उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का आधार रहा है. पिछले दस सालों में, भारत और बांग्लादेश ने काउंटरटेररिज्म कोऑपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ट्रेड बढ़ाने और एनर्जी पर एक-दूसरे पर निर्भरता को शामिल करते हुए एक मल्टीफेसटेड पार्टनरशिप बनाई है.

भारत के खिलाफ बयानबाजी में बढ़ोतरी
हसीना के तहत ढाका की भारत-केंद्रित विद्रोही ग्रुप के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को, जो उसके इलाके से ऑपरेट कर रहे थे, द्विपक्षीय संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा गया. मौजूदा उथल-पुथल से इनमें से कई फायदे खत्म होने का खतरा है. भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन पर हमले देश की जिम्मेदारी के बुनियादी नियमों को कमजोर करते हैं और ढाका में पॉलिटिकल लोगों के साथ खुलकर बातचीत करने की नई दिल्ली की काबिलियत को मुश्किल बनाते हैं.

भारत के खिलाफ बयानबाजी में बढ़ोतरी से लोगों की भावना और सख्त होने का खतरा है, जिससे भविष्य की किसी भी बांग्लादेशी सरकार के लिए नई दिल्ली के साथ प्रैक्टिकल सहयोग करने की राजनीतिक गुंजाइश कम हो जाएगी.

इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को विदेश मंत्रालय ने बुलाया और बांग्लादेश में बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल पर भारत की गहरी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया. उनका ध्यान खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी लोगों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय हाई कमीशन के आसपास सिक्योरिटी की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की है.

कट्टरपंथी लोगों द्वारा बनाई जा रही झूठी कहानी
विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में कट्टरपंथी लोगों द्वारा बनाई जा रही झूठी कहानी को पूरी तरह से खारिज करता है." "यह दुख की बात है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही इन घटनाओं के बारे में भारत के साथ कोई काम के सबूत शेयर किए हैं. भारत के बांग्लादेश के लोगों के साथ करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हैं, और अलग-अलग डेवलपमेंट और लोगों के बीच आपसी बातचीत से और मजबूत हुए हैं."

"हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं और हमने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में आजाद, निष्पक्ष, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनाव कराने की मांग की है. हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपनी डिप्लोमैटिक ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश में मिशन और पोस्ट की सुरक्षा पक्का करेगी." मौजूदा हालात के बारे में, ढाका के पत्रकार सैफुर रहमान तपन ने बताया कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल माहौल दो खेमों में बंटा हुआ है -आजादी के पक्ष में और आजादी के खिलाफ.

रेडिकल इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी
तपन ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत को बताया, वैसे तो अवामी लीग (हसीना की लीडरशिप में) लिबरेशन वॉर में सबसे आगे थी, इसलिए इसे प्रो-लिबरेशन कैंप का लीडर माना जाता है." "एंटी-लिबरेशन कैंप को ASM अब्दुल रोब के लीडरशिप में जातीय समाजवादी दल लीड कर रहा था. लेकिन, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद, जिया-उर-रहमान एंटी-लिबरेशन कैंप में सबसे आगे आ गए."

उन्होंने आगे कहा कि रेडिकल इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी हमेशा एंटी-लिबरेशन कैंप में रही है. तपन ने कहा, "हादी एंटी-लिबरेशन कैंप में थे." "एंटी-लिबरेशन कैंप को लगता है कि जो लोग सेक्युलरिज्म और बंगाली नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, वे प्रो-अवामी लीग हैं. उन्हें लगता है कि मीडिया अवामी लीग की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है."

हादी ने द डेली स्टार और प्रोथोम अलो मीडिया हाउस को कल्चरल फासिस्ट कहा था
उन्होंने बताया कि हादी ने द डेली स्टार और प्रोथोम अलो मीडिया हाउस को कल्चरल फासिस्ट कहा था. इन दो मीडिया हाउस के अलावा, उन्होंने कहा कि बंगाली कल्चर को समर्पित संस्था छायानॉट पर भी मौजूदा हिंसा में हमला हुआ है.

तपन ने कहा, "एंटी-लिबरेशन कैंप ऐसे मीडिया हाउस और छायानॉट को फासीवादी-समर्थक कहते हैं." सरकार और बाकी सभी पार्टियां इस तरह के लोगों (एंटी-लिबरेशन कैंप के लोगों) का साथ दे रही हैं. जब गुंडों ने द डेली स्टार और प्रोथोम एलो के ऑफिस पर हमला किया, तब सरकार काफी हद तक इनएक्टिव रही."

उन्होंने कहा कि एंटी-लिबरेशन कैंप द डेली स्टार, प्रोथोम एलो और छायानॉट को भारत के साथ जोड़ता है. तपन ने कहा, "अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद, अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीति से गायब है क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया है. लेकिन इसकी मौजूदगी बहुत महसूस होती है क्योंकि इसे अकेली विपक्षी पार्टी के तौर पर देखा जाता है."

ISI और चीनी खुफिया एजेंसियों के गाइडेंस में हुआ
बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय एक्सपर्ट के मुताबिक, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर ईटीवी भारत से बात की, बांग्लादेश में हाल की घटनाएं कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं.

एक्सपर्ट ने कहा, "ये सब पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और चीनी खुफिया एजेंसियों के गाइडेंस में हुआ. जबकि बांग्लादेश से बिजनेस चीन जा रहे हैं, देश की सुरक्षा पाकिस्तान के हाथों में है. यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा है. यह अच्छा संकेत नहीं है."

जैसे-जैसे बांग्लादेश अराजकता और कट्टरता के बीच एक अहम चुनाव के करीब पहुंच रहा है, आने वाले हफ्तों में किए गए फैसले न केवल उसके घरेलू भविष्य को तय करेंगे बल्कि दक्षिण एशिया के पूर्वी हिस्से की स्थिरता पर भी असर डालेंगे. इस लिहाज से, यह संकट सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति के बारे में नहीं है. यह एक ऐसे पड़ोस में क्षेत्रीय व्यवस्था के टिकाऊपन के बारे में है, जहां अस्थिरता शायद ही कभी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमित रहती है.

