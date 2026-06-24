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'पार्टी विद प्लानिंग' आखिर राम मंदिर चढ़ावे की व्यवस्था में कैसे मात खा गई ?

आज से ढाई वर्ष पहले 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी यहां से चढ़ावे में घपले की खबर सामने आ जाएगी. वो भी कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि करोड़ों की. घपले की रकम इतनी बड़ी बताई जा रही है कि हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने 'ट्रस्ट' (विश्वास) का संकट पैदा हो गया है. आश्चर्य की बात है कि दूर तक सोचने और इतनी प्लानिंग के साथ चलने वाली केंद्र की भाजपा सरकार आखिर मात कहां खा गई?

लंबी प्लानिंग वाली राजनीतिक पार्टी

बात शुरू करते हैं 1984 से, जब संसद में भाजपा के केवल दो सांसद चुनकर आए और वहीं से पार्टी की दूरगामी प्लानिंग शुरू हो गई. उसी साल से विश्व हिन्दू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया जो 1989 में शिलादान से होते हुए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक पहुंच गया. ये कोई छोटी योजना नहीं थी. रथ यात्रा ने पूरे देश का माहौल बदल दिया. यह सोमनाथ से शुरू होकर अक्टूबर 1990 में ही अयोध्या पहुंचने वाली थी. लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और रथयात्रा वहां समाप्त हो गई. लेकिन वो रथयात्रा की समाप्ति भले ही थी लेकिन उसने भाजपा की केंद्र में सरकार बनाने की राह जरूर सुनिश्चित कर दी. कौन नहीं जानता कि 6 दिसंबर 1992 में इसी राम मंदिर आंदोलन के अगले पड़ाव में अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहा दिया गया और उसके कुछ ही साल बाद 1 जून 1996 में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए. वो 1998 और 1999 में फिर से प्रधानमंत्री बने और भाजपा इसी राम मंदिर आंदोलन की बदौलत केन्द्रीय सत्ता में लगभग 6 साल टिकी रही. चूंकी गठबंधन में रहते हुए भाजपा अपने मन की नहीं कर पा रही थी इसलिए इंतजार किया गया. 2014 में पूर्ण बहुमत आने के बाद भाजपा लगातार इस राह पर शनै: शनै: आगे बढ़ती रही और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में राम मंदिर बनना सुनिश्चित हो गया.

राम मंदिर: भाजपा की राजनीति का सेंट्रल आइडिया

राम मंदिर और उसके लिए आंदोलन, यह भाजपा की राजनीति का संंट्रल आइडिया थे. भाजपा ने इसे खूब भुनाया भी. मंदिर कब से बनना है और कब उसका उद्घाटन होना है, सबकुछ प्लानिंग के साथ किया गया. 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले अयोध्या राम मंदिर का जोरशोर से उद्घाटन किया गया. उसके लगभग एक साल बाद फरवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आया और केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य की भाजपा सरकारों ने यह पूरा प्रयास किया कि वहां देश-दुनिया के करोड़ों लोग पहुंचे और संगम स्नान के बाद अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने भी जरूर जाएं. ऐसा हुआ भी, करोड़ों लोग दोनों जगह पहुंचे. लेकिन यहीं पर एक प्लानिंग फेल हो गई और वो थी मंदिर बनने के बाद उसके रखरखाव और चढ़ावे में आने वाली रकम की व्यवस्था की. राम के प्रति जिस आस्था और विश्वास के साथ लोगों ने एक पार्टी की केन्द्र में कई बार सरकार बनवाई, उन्हीं राम के मंदिर में भक्तों ने हद से आगे बढ़कर दान भी किया. लेकिन उस दान में ही घपला हो गया.

अयोध्या राम मंदिर (ANI)

अपनी प्लानिंग के लिए मशहूर भाजपा यहां कैसे फेल हो गई

भाजपा को राजनीतिक पंडित 'पार्टी विद डिफरेंस' के साथ-साथ 'पार्टी विद प्लानिंग' भी कहते हैं. यह पार्टी विभन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक-एक सीट पर जोड़ बैठाती है. एक-एक प्रत्याशी का नाम हिसाब-किताब से तय करती हैं. यही हाल लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भी रहता है. राज्यसभा चुनावों में तो विपक्ष के जबड़ों से भी जीत छीनकर अपने प्रत्याशी जितवाने में भाजपा माहिर खिलाड़ी मानी जाती है. जीते हुए राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए जाते समय कई नामों पर मंथन होता है और दूरगामी सोच के साथ सही नेता का नाम घोषित किया जाता है. पार्टी के अधिकांश फैसले सही साबित भी होते हैं. फिर सवाल यह है कि जिस राम मंदिर के सेंट्रल आइडिए के साथ यह पार्टी भारतीय राजनीति में आकर जम गई है उसी मंदिर के प्रबंधन में यह फेल कैसे हो गई?