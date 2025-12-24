ATEMM Deal: जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे भारत-इजराइल के रक्षा संबंध
बेलराइज-प्लासन ATEMM समझौता इस बात पर जोर देता है कि भारत-इजराइल रक्षा संबंध हथियारों की बिक्री से आगे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं.
Published : December 24, 2025 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: इस महीने भारत की इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी नए चरण में प्रवेश कर गई, जब भारत की बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) और इजराइल की प्लासन सासा (Plasan Sasa Ltd) के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ऑल-टेरेन इलेक्ट्रिक मिशन मॉड्यूल (ATEMM) प्लेटफॉर्म का सह-उत्पादन करने के लिए तीन साल के रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए.
यह समझौता किसी कमर्शियल डील से कहीं ज्यादा, भारत-इजराइल के रक्षा संबंधों के खरीदार-विक्रेता के रिश्ते से टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में लगातार विकास को दिखाता है.
प्लासन की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है, "ATEMM एक नवीनतम सेल्फ-प्रोपेल्ड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जिसे आधुनिक सशस्त्र बल के लिए ऑपरेशनल पेलोड, एनर्जी, सर्वाइवेबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस साझेदारी का मकसद भारतीय रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से एडवांस्ड मिशन-रेडी सॉल्यूशन देना है, जो भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' (सेल्फ-रिलायंट इंडिया) इनिशिएटिव के साथ जुड़ेगा."
बयान के मुताबिक, यह समझौता भारतीय सैन्य एप्लीकेशन के लिए ATEMM सिस्टम को मिलकर बनाने में मदद करेगा. यह स्थानीय स्तर पर उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिये भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा. इससे भारत में किफायती उत्पादन के लिए प्लासन की ग्लोबल सप्लाई चेन में भविष्य में एकीकरण होगा. बेलराइज की विनिर्माण क्षमता प्लासन के इनोवेशन के साथ मिलेंगी.
यह डील इस बात पर जोर देती है कि कैसे इज़राइल 'आत्मनिर्भर भारत के विजन को व्यावहारिक रक्षा निर्माण परिणामों में बदलने में नई दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक बन गया है.
बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत में ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) है जो टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ऑटोमोटिव सिस्टम में विशेषज्ञता रखती है. प्लासन सर्वाइवेबिलिटी और आर्मर सॉल्यूशंस में डील करती है. इसकी सहायक कंपनी अमेरिका, फ्रांस और इजराइल में हैं. प्लासन की वेबसाइट पर बताया गया है कि यह हथियारबंद वाहनों से लेकर OEM प्लेटफॉर्म के लिए खास प्रोटेक्शन और इंटीग्रेटेड सिस्टम तक, बड़े सर्वाइवेबिलिटी सॉल्यूशंस देती है.
ATEMM एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म है जिसे युद्ध के मैदान में एनर्जी पहुंचाने, लॉजिस्टिक बोझ कम करने और ऑपरेशनल पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह आगे चल रही गाड़ी से आसानी से जुड़ सकता है, जिससे 4×4 गाड़ी सिंक्रोनाइज्ड 6x6 प्लेटफॉर्म में बदल जाती है, जिसमें ज़्यादा पावर, बेहतर मोबिलिटी और एक्स्ट्रा 1.0T पेलोड होता है. अपने टैंडम कॉन्फ़िगरेशन में, आगे चल रही गाड़ी से डिस्कनेक्ट होने पर, ATEMM एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म में बदल सकता है और रिमोट से या स्वतंत्र तरीके से काम कर सकता है, जिससे दोगुनी पावर और पेलोड मिलता है.
पहले, भारत-इजराइल के रक्षा संबंध ज्यादातर खरीद पर आधारित थे – जिसमें भारत इजराइली कंपनियों से मिसाइल, मानवरहित हवाई वाहन (UAV) यानी ड्रोन और सेंसिंग इक्विपमेंट जैसे सिस्टम खरीदता था. नई डील सिर्फ आयात के बजाय जॉइंट डेवलपमेंट, लोकलाइजेशन और प्रोडक्शन की ओर बदलाव दिखाती है. यह को-इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग के साथ एक परिपक्व होते रिश्ते का संकेत देता है.
यह हाल ही में नई दिल्ली और तेल अवीव द्वारा शुरू की गई बड़ी द्विपक्षीय पहलों से मेल खाता है, ताकि लेन-देन वाली खरीद से आगे बढ़कर रक्षा सहयोग के फ्रेमवर्क को और गहरा किया जा सके. बेलराइज-प्लासन डील इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारतीय और इजराइली कंपनियां नई दिल्ली की उन नीतियों के साथ जुड़ सकती हैं जिनका मकसद रक्षा में आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन है. यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल इंजीनियरिंग भागीदारी की ओर बदलाव को मजबूत करता है, जो रक्षा में प्राइवेट सेक्टर के योगदान को मजबूत करने में भारत की प्राथमिकता है.
बेलराइज को प्लासन की ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकृत करके और भारत में ATEMM जैसे प्लेटफॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करके, यह समाझेदारी भारत के रक्षा उत्पादकों के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट और कैपेबिलिटी बिल्डिंग, और भारत के लागत और पैमाने के लाभ का फायदा उठाकर एक्सपोर्ट या जॉइंट ग्लोबल मार्केट में पहुंच की संभावना लाती है.
नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) में एसोसिएट फेलो एस सैमुअल सी राजीव ने कहा कि कई भारतीय हाई-टेक कंपनियां इजराइली फर्मों के साथ जॉइंट वेंचर कर रही हैं. राजीव ने ईटीवी भारत को बताया, "उम्मीद है कि इससे नए (बेलराइज-प्लासन) संयुक्त उद्यम को भारतीय सशस्त्र बलों से नए अनुबंध प्राप्त करने में मदद मिलेगी."
यहां यह बताना ज़रूरी है कि भारत और इजराइल वर्तमान में हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया में सबसे मजबूत और चुपचाप प्रभावी रक्षा संबंधों को साझा करते हैं. आपसी सुरक्षा जरूरतों, टेक्नोलॉजी में तालमेल और राजनीतिक भरोसे पर बनी उनकी डिफेंस पार्टनरशिप, हथियारों के छोटे-मोटे लेन-देन से बढ़कर हथियारों, इंटेलिजेंस, जॉइंट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल को-प्रोडक्शन तक फैले एक गहरे, बहु-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गई है.
रक्षा सहयोग तीन आम सच्चाइयों की वजह से रिश्ते की रीढ़ बन गया: आतंकवाद, दुश्मन पड़ोसियों और असममित युद्ध से लगातार सुरक्षा के खतरे; ऑपरेशन के लिए मुश्किल माहौल (पहाड़, रेगिस्तान, बॉर्डर और शहरी युद्ध); और एडवांस्ड, कॉम्बैट-टेस्टेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत.
इस साल मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो इजराइली रक्षा उपकरण काम आए. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना था कि भारत उनके देश के हथियारों का इस्तेमाल करता है, जिसमें भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ मिलकर बनाई गई बराक-8 मिसाइल और HARPY ड्रोन शामिल हैं.
नेतन्याहू ने अगस्त 2025 में कहा, "हमने पहले जो चीजें दी थीं, वे फील्ड में बहुत अच्छा काम करती थीं… हम अपने हथियार फील्ड में बनाते हैं और वे लड़ाई में टेस्ट किए गए हैं. उन्होंने ठीक काम किया और हमारा बेस काफी मजबूत है."
पिछले दस वर्षों में, भारत ने इजराइल से लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिसमें रडार और ड्रोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक शामिल हैं. यह नई दिल्ली के लिए एक भरोसेमंद और नियमित आपूर्तिकर्ता के तौर पर तेल अवीव की भूमिका को दिखाता है. इस दौरान इजराइल अब भारत का चौथा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, जो रूस ($21.8 बिलियन), फ्रांस ($5.2 बिलियन), और US ($4.5 बिलियन) से पीछे है.
इसी संदर्भ में बेलराइज-प्लासन सासा ATEMM एग्रीमेंट को सिर्फ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा देखा जाना चाहिए – यह भारत-इजराइल रक्षा साझेदारी में बड़ा पड़ाव है. यह बदलते बदलावों को दिखाता है जहां दोनों देश परस्पर नवाचार, स्थानीकरण और रक्षा तकनीक का इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन चाहते हैं जो भारत के इंडस्ट्रियल और ऑपरेशनल लक्ष्यों के साथ पंक्तिबद्ध हो.
इस डील के जरिये, भारत को सिर्फ रक्षा उपकरण ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वह इसके भविष्य के विकास और उत्पादन में भी हिस्सा ले रहा है, जिससे डिफेंस प्लेटफॉर्म के खरीदार से ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में एक सहयोगी विनिर्माता और इनोवेटर बनने का बदलाव तेजी से हो रहा है.
