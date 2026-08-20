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असम में आई बाढ़ भारत के लिए एक चेतावनी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

2024 की विजयवाड़ा बाढ़ शहरी स्तर पर इसी बात को दर्शाती है. वह आपदा केवल कृष्णा नदी की बाढ़ नहीं थी — यह एक जटिल घटना थी. अत्यधिक वर्षा, बुडामेरू में भारी प्रवाह, जल निकासी ढांचे में दरारें, कृष्णा नदी का उच्च जलस्तर और शहरी जल संचयन को निकालने में असमर्थता, ये सभी एक साथ घटित हुए. तेजी से बढ़ते भारतीय शहर केवल यह पूछकर बाढ़ के जोखिम का आकलन नहीं कर सकते कि क्या नालियां प्रति घंटे की वर्षा को संभाल सकती हैं. नदियों, नहरों, आर्द्रभूमियों, जलाशयों, बाढ़ के मैदानों, सड़कों और पंपिंग प्रणालियों को एक ही जल प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए.

यह गोदावरी नदी के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, जो तेलंगाना के भद्राचलम से आंध्र प्रदेश के कुनावरम, पोलावरम और डोवलेश्वरम में डेल्टा पार करने के बाद भी अलग नदी नहीं बनती है. ऊपरी धारा में वर्षा, जलाशयों से पानी छोड़ना, नदी का जलस्तर और निचली धारा में तटबंध की मजबूती, ये सभी एक ही परस्पर जुड़ी प्रणाली का हिस्सा हैं — फिर भी आपदा प्रबंधन राज्य और विभाग द्वारा ही संचालित होता है. ऐसे जलक्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए वास्तविक समय में, ऊपरी धारा से निचली धारा तक समन्वय की आवश्यकता होती है, न कि अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों द्वारा क्रमिक संकट प्रतिक्रिया की.

जलवायु आपदाओं को बढ़ाती है. शासन व्यवस्था क्षति का निर्धारण करती है. जलवायु परिवर्तन को शासन व्यवस्था की विफलता का कारण बताना सहज लग सकता है. असम दिखाता है कि यह क्यों एक गलती होगी. बदलती जलवायु वर्षा को तीव्र करती है, लेकिन मानवीय विकल्प यह निर्धारित करते हैं कि नदियां कितना क्षेत्र बचाती हैं, लोग कहां निर्माण करते हैं, तटबंधों का रखरखाव किया जाता है या नहीं, और क्या चेतावनियों के परिणामस्वरूप निकासी होती है. वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण और नदी तल खनन ने असम में बाढ़ के प्रभावों को और भी गंभीर बना दिया है. जलवायु परिवर्तन आपदा को बदलता है. संस्थाएं और बुनियादी ढांचा जोखिम को निर्धारित करते हैं.

किसी भी बाढ़ के लिए केवल जलवायु परिवर्तन को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता. वर्षा, मिट्टी की नमी, सहायक नदियों का प्रवाह, तटबंध और भूमि उपयोग सभी परस्पर क्रिया करते हैं. लेकिन गर्म होता वातावरण परिस्थितियों को बदल रहा है. इससे वर्षा पैटर्न के आधार पर निर्मित बुनियादी ढांचा उत्तरोत्तर कम विश्वसनीय होता जा रहा है. इस सदी में हिमालयी ग्लेशियरों के भारी पिघलने के अनुमानों को भी इसमें जोड़ें, जिसके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर दीर्घकालिक परिणाम होंगे, तो नियोजन का निहितार्थ स्पष्ट हो जाता है. भारत अब यह मानकर नहीं चल सकता कि अतीत भविष्य में नदियों के व्यवहार का विश्वसनीय मार्गदर्शक है.

2019 में, 1.6 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी. 2024 में, बाढ़ के कारण लगभग 25 लाख लोग विस्थापित हुए. ये कोई अपवाद नहीं हैं - ये बार-बार होने वाले विकास संबंधी जोखिम हैं जिनके परिणाम किसी एक आपदा से कहीं अधिक समय तक बने रहते हैं. जो बदल रहा है वह है जलवायु परिदृश्य. मानसून की एक्स्ट्रीम रेन जुलाई से अगस्त की ओर स्थानांतरित हो सकती है. मानसून के बाद की वर्षा बढ़ रही है, जबकि मानसून से पहले की वर्षा घट रही है. और कम समय के अंतराल में अधिक मात्रा में पानी बरस रहा है, जिससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है. जल निकासी का समय कम हो रहा है, और 100 मिमी से अधिक की अत्यधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है.

मानसून में हो रहे बदलावों का सामना एक जटिल नदी प्रणाली से होता है. बाढ़ ने हमेशा से असम के भूगोल को नया आकार दिया है. ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से उतरती है और अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लाती है, जो भारत के कुछ सबसे नम भूभागों से निकलने वाली सहायक नदियों से पोषित होकर कई धाराओं में बंट जाती है. असम का लगभग 40 प्रतिशत भाग बाढ़ की चपेट में है, और नदी के बदलते मार्ग के कारण 1950 से अब तक लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर भूमि का कटाव हो चुका है.

हर मानसून में असम की कहानी लगभग समान होती है. एक ही कारण है और उसकी वजह से यह सुर्खियां बटोरता रहता है. उफनती नदियां, टूटे तटबंध, डूबे हुए गांव और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्षरत बचाव दल. इस वर्ष के आंकड़े फिर से चिंताजनक हैं — 101 लोगों की मौत, 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और लगभग 11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई, जिनमें गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित हुए. लेकिन असम की आपदा न केवल अपने व्यापक जनसांख्यिकी के कारण राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने योग्य है, वरन यह देश भर में बाढ़ के खतरे की दिशा के बारे में एक चेतावनी है. यह चेतावनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी है, जहां बार-बार गोदावरी, कृष्णा, तटीय चक्रवातों और अनियमित वर्षा चुनौती देते रहते हैं. वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भारत बाढ़ को बचाव और मुआवजे की मांग करने वाली आकस्मिक आपदाओं के रूप में देखता रहेगा, या अंततः इसे एक संरचनात्मक शासन चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा जिसके लिए साल भर प्रबंधन की आवश्यकता है.

मोरीगांव, असम (IANS)

शासन का स्वरूप जाना-पहचाना है. जल निकासी मार्ग संकरे कर दिए गए हैं. आर्द्रभूमि भर दी गई है. बाढ़ के मैदानों पर निर्माण कर दिया गया है. रखरखाव निवारक की बजाय प्रतिक्रियात्मक है. जब अत्यधिक बारिश किसी शहर को जलमग्न कर देती है, तो इसे अभूतपूर्व कहा जाता है, लेकिन पानी वास्तव में उन रास्तों को पुनः प्राप्त कर रहा है जिन पर विकास ने कब्जा कर लिया है. यह बात हैदराबाद की झीलों और नालों के साथ-साथ विजयवाड़ा के बुडामेरू नदी के संबंध पर भी समान रूप से लागू होती है. लचीलेपन के लिए न केवल बड़े नालों की आवश्यकता है, बल्कि संरक्षित जल निकासी मार्गों, पुनर्स्थापित आर्द्रभूमियों, अद्यतन बाढ़ के मैदानों के मानचित्रों और लागू भूमि उपयोग नियमों की भी आवश्यकता है.

राहत के लिए धन, लेकिन रोकथाम के लिए पर्याप्त नहीं - शायद भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आपदा राहत निधि के खर्च करने का तरीका है. सोलहवें वित्त आयोग के लिए विश्व बैंक के एक आकलन में पाया गया कि आपदा व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आमतौर पर तत्काल राहत और अल्पकालिक पुनर्स्थापन पर खर्च होता है. असम में, तैयारी पर खर्च लगभग 2 प्रतिशत है, जबकि समर्पित राहत निधि का अक्सर कम उपयोग होता है. भारत रोकथाम में निवेश करने की तुलना में प्रतिक्रिया के वित्तपोषण में कहीं बेहतर है. फिर भी, तटबंध निरीक्षण, जल निकासी मास्टर प्लान और आर्द्रभूमि बहाली जैसी परियोजनाओं को टेलीविजन पर सनसनीखेज तरीके से नहीं दिखाया जाता है—भले ही जोखिम को कम करने के लिए खर्च किया गया हर रुपया भविष्य में राहत और पुनर्निर्माण के कई दौरों को रोक सकता है. आपदा वित्तपोषण में उन खर्चों के बीच अंतर करना आवश्यक है जो केवल आपदा से पहले की भेद्यता को बहाल करते हैं और जो वास्तव में इसे कम करते हैं. जवाबदेही भी मायने रखती है. छिटपुट भ्रष्टाचार घोटालों से परे एक सूक्ष्म विफलता छिपी है.

सामान्य अतिक्रमण, स्थगित रखरखाव, कमजोर प्रवर्तन और वर्षों से सहन की जा रही कमजोरियां. जब कोई ज्ञात अवरोध या कमजोर तटबंध मौसम दर मौसम बना रहता है, तो परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं होते हैं. आवश्यकता है प्रत्येक मानसून से पहले कमजोर बुनियादी ढांचे का पारदर्शी मानचित्रण, मिटिगेशन एक्सपेंडिचर का सार्वजनिक प्रकटीकरण, इंडिपेंडेंट ऑडिट और स्पष्ट जवाबदेही की.

एनडीआरएफ राज्य की क्षमता का विकल्प नहीं है. बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के पेशेवर रवैये की सराहना की जानी चाहिए. लेकिन इसकी प्रमुख भूमिका के कारण आपदा प्रबंधन केवल इस बात तक सीमित रह सकता है कि लोगों के फंस जाने के बाद बचाव कार्य कितनी कुशलता से किया जाता है - जो वास्तविक जोखिम न्यूनीकरण के बिल्कुल विपरीत है. एनडीआरएफ जल निकासी व्यवस्था से गाद नहीं हटा सकता, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण की निगरानी नहीं कर सकता या जलाशय के नियम निर्धारित नहीं कर सकता. ये राज्य और स्थानीय सरकार की जिम्मेदारियां हैं. तेलंगाना में अब औपचारिक रूप से गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, और आंध्र प्रदेश के एपीएसडीएमए को चक्रवातों का व्यापक अनुभव है, लेकिन दोनों ही मुख्य रूप से प्रशासनिक निकाय हैं. उच्च जोखिम वाले राज्यों को इन प्राधिकरणों में साल भर जलविज्ञानी, नदी अभियंता, जलवायु वैज्ञानिक और शहरी योजनाकारों की स्थायी पहुंच की आवश्यकता है - जिन्हें आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय जोखिम बढ़ाने वाले विकास निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार हो.

गुवाहाटी असम (IANS)

समुदाय ही असल में अंतिम कड़ी हैं. केवल संस्थान ही पर्याप्त नहीं हैं. ओडिशा में 1999 के बाद चक्रवात आश्रयों, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और सामुदायिक ढांचों में किए गए निवेश ने चक्रवात फैलिन से पहले लगभग दस लाख और चक्रवात फानी से पहले 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की, जिसमें 800 से अधिक आश्रयों और 100,000 स्वयंसेवकों का सहयोग मिला. आंध्र प्रदेश ने भी बड़े चक्रवातों के दौरान इसी तरह के सामुदायिक कार्यबल का उपयोग किया है. बाढ़ के दौरान, सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला शायद ही कोई विशेषज्ञ होता है - यह कोई पड़ोसी या स्थानीय स्वयंसेवक होता है जिसे पता होता है कि किन घरों को सबसे पहले मदद की जरूरत है. बाढ़ प्रभावित प्रत्येक गांव और वार्ड को जिला नियंत्रण कक्षों से जुड़े प्रशिक्षित और प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती है.

बांग्लादेश का पूर्वानुमानित कार्रवाई मॉडल - बाढ़ का पानी चरम पर पहुंचने से पहले ही नावों, आश्रयों और नकद सहायता को सक्रिय करने के लिए पूर्व-सहमत सीमाएं - अगला कदम दिखाता है. पूर्वानुमानों को स्वचालित रूप से कार्रवाई में बदलना, न कि नागरिकों को चेतावनियों की व्याख्या स्वयं करने के लिए छोड़ देना. सफलता की नई परिभाषा असम से मिलने वाला मुख्य सबक यह है कि बाढ़ के जोखिम को मौसमी आपातकाल के रूप में नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की विकास योजना का हिस्सा होना चाहिए. सफलता का माप त्वरित प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि मानसून से पहले की गई जांच, बहाल की गई जल निकासी व्यवस्था, तैयार निकासी योजनाओं, वास्तविक राहत व्यय और तैयारियों के कारण सुरक्षित रखे गए परिवारों से होता है.

असम एक चेतावनी है, कोई दूर की त्रासदी नहीं. गोदावरी बेसिन अंतर-राज्यीय प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाता है. विजयवाड़ा शहरी बाढ़ के जोखिमों को उजागर करता है. ओडिशा सामुदायिक कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करता है. जलवायु परिवर्तन प्रणालियों की क्षमता से परे और अधिक चरम स्थितियां उत्पन्न करेगा. हम जोखिम, उपेक्षित बुनियादी ढांचे और चेतावनियों की अनदेखी को नियंत्रित कर सकते हैं. असली सवाल यह है कि क्या भारत पूर्वानुमानित बाढ़ को टाली जा सकने वाली आपदाओं में बदल देगा.

(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. यहां व्यक्त तथ्य और विचार ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)

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