अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद इराक के सामने संप्रभुता की कठिन चुनौती
इराक में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर स्थानीय विद्रोहियों के पास अभी भी हथियार के जखीरे मौजूद हैं.
Published : October 4, 2026 at 2:03 PM IST
30 सितंबर को इराक से आखिरी अमेरिकी सैनिकों के जाने के साथ ही एक लंबा सैन्य अध्याय खत्म हो गया है. 2003 से विदेशी दखल के बीच जी रहे इराकी लोगों के लिए यह पल बहुत अहम है. लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है. क्या बगदाद बाहरी सैन्य मौजूदगी के खत्म होने को अपने इलाके और हथियारबंद गुटों पर असरदार कंट्रोल में बदल पाएगा ?यह वापसी वॉशिंगटन और बगदाद के बीच 2024 में हुई चरणबद्ध व्यवस्था के तहत हो रही है. उस समझौते में सितंबर 2025 तक इराक में गठबंधन के सैन्य मिशन को खत्म करने की बात कही गई थी, साथ ही सितंबर 2026 तक इराकी इलाके से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मदद जारी रखने की इजाजत भी दी गई थी. इसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी का भी प्रावधान था. यह फर्क अहम है.
गठबंधन की तैनाती खत्म होने का मतलब सुरक्षा सहयोग या वॉशिंगटन के साथ इराक के रिश्तों का खत्म होना नहीं है.अमेरिकी दखल पहले भी कई बार खत्म हो चुका है. 2003 के हमले ने सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन देश के टूटने और विद्रोह का खतरनाक सिलसिला शुरू कर दिया. अमेरिकी सेना 2011 में वापस चली गई थी, लेकिन 2014 में इस्लामिक स्टेट के देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के बाद बगदाद के बुलावे पर उन्हें फिर लौटना पड़ा. ये अलग-अलग मकसद वाली अलग-अलग तैनातियां थीं. इन्हें एक ही लगातार कब्जा मानने से हमले के नतीजों और बाद में मदद के लिए इराक की मांग, दोनों ही बातें छिप जाती हैं.इतिहास का विरोधाभास साफ है. वॉशिंगटन ने एक ऐसी सरकार को गिराया जो ईरान की बड़ी दुश्मन थी, और इस तरह ऐसे हालात बनाने में मदद की जिनसे तेहरान अपना असर बढ़ा सका.
सैन्य श्रेष्ठता से सत्ता तो बदल गई, लेकिन वह राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन पाई जिसकी अमेरिकी नीति-निर्माताओं को उम्मीद थी. यह सबक इराक से आगे भी लागू होता है. किसी सरकार को हटाना, ऐसी संस्थाएं बनाने की तुलना में कहीं आसान काम है जो जनता का भरोसा जीत सकें और सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्रों पर नियंत्रण रख सकें.यह अधूरा संघर्ष मिलिशिया (सशस्त्र समूहों) के मुद्दे में साफ दिखता है. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इराकी सरकार ने शुरू में अमेरिकी सेना की वापसी की समय-सीमा को गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण से जोड़ा था. तब से निरस्त्रीकरण की समय-सीमा जून 2027 तक बढ़ा दी गई है.
https://t.co/PzEB5zdqtO— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026
विदेशी सैनिक तो जा रहे हैं, लेकिन ईरान-समर्थक ताकतवर गुटों के पास अभी भी हथियार मौजूद हैं. इसलिए, उनकी संप्रभुता का जश्न मनाने की बात पर गौर किया जाना चाहिए. कोई देश तब तक पूरी तरह से अपना अधिकार नहीं जता सकता जब सशस्त्र संगठन उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दें या उसकी सरकार को धमका सकें. सेना की वापसी से संप्रभुता तभी मजबूत होती है जब बगदाद को बल प्रयोग से जुड़े फैसलों पर अधिक नियंत्रण हासिल हो.
कुर्द इलाका इस बदलाव का एक और पहलू दिखाता है. कुर्द अधिकारियों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने पर चिंता जताई है. उनकी चिंता की वजह से इस वापसी को पूरे देश की खुशी के पल के तौर पर दिखाना मुश्किल हो जाता है.
हिंसा के अनुभव और फेडरल सुरक्षा पर भरोसे के आधार पर इराकी लोग विदेशी सेना की मौजूदगी को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं. बगदाद को अब यह साबित करना होगा कि कुर्द इलाके की सुरक्षा एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, न कि कोई ऐसी समस्या जिसे क्षेत्रीय अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए.इस्लामिक स्टेट एक और चुनौती पेश करता है. इलाके में हार के बावजूद, उसके स्लीपर नेटवर्क अभी भी मौजूद हैं जो सुरक्षा तालमेल में कमियों का फायदा उठा सकते हैं.
अमेरिकी सेना ने खुफिया जानकारी और हवाई निगरानी मुहैया कराई थी, जिससे इराकी अभियानों को मदद मिली. उन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए लगातार संसाधनों और फेडरल व कुर्द सेनाओं के बीच सहयोग की जरूरत है. विद्रोहियों का फिर से सिर उठाना कोई तय बात नहीं है. साथ ही, किसी मिशन के खत्म होने की घोषणा करने से यह साबित नहीं होता कि खतरा खत्म हो गया है. सफलता को इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि इराक समय के साथ उन्हें फिर से संगठित होने से कितना रोक पाता है.
सेना की वापसी के बाद भी एक अहम आर्थिक रिश्ता बना रहता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इराक की तेल से होने वाली कमाई फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में उसके सेंट्रल बैंक के खाते में जमा रहती है. तेल से सरकारी बजट की लगभग 90 प्रतिशत कमाई होती है. यह व्यवस्था वाशिंगटन को अपनी सेनाओं के चले जाने के बाद भी काफी आर्थिक ताकत देती है. इससे डॉलर तक पहुंच और आर्थिक स्थिरता भी बनी रहती है. नतीजतन, बगदाद के सामने एक मुश्किल काम है. उन आर्थिक व्यवस्थाओं को बिगाड़े बिना निर्भरता कम करना, जिन पर सरकारी खर्च और आयात निर्भर करते हैं.
ईरान और उसके सहयोगी इस वापसी को एक रणनीतिक जीत के तौर पर पेश करेंगे. यह वापसी ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस साल हुए युद्ध की वजह से इलाके में उथल-पुथल मची हुई है. इराकी नेताओं के पास अभी भी विकल्प हैं, और तेहरान के असर का मतलब यह नहीं है कि उसका बिना किसी चुनौती के पूरा नियंत्रण है. खतरा इस बात में है कि कोई ऐसा राजनीतिक समझौता हो जाए जिससे हथियारबंद गुट वापसी की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का फायदा उठाकर सरकारी अधिकार से और अधिक छूट हासिल कर लें.
बगदाद के पास आगे बढ़ने के कितने मौके होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस बदलाव को रोक पाता है या नहीं.भारत के लिए इसमें व्यावहारिक हित जुड़े हैं. इराक कच्चे तेल का एक अहम स्रोत बना हुआ है और साथ ही भारतीय कामगारों और तीर्थयात्रियों के लिए एक गंतव्य भी है. नई दिल्ली को इराक की संस्थागत क्षमता का समर्थन करना चाहिए और पूरे देश में अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए. एक स्थिर इराक, जिसे अपने फैसले खुद लेने की अधिक आजादी हो, भारत के हितों के लिए उस स्थिति से बेहतर है जहां विरोधी ताकतें स्थानीय हथियारबंद गुटों के जरिए आपस में मुकाबला करती हों.30 सितंबर एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. असली परीक्षा यह होगी कि क्या इराकी संस्थाएं विदेशी सेनाओं के जाने के बाद नागरिकों की सुरक्षा कर पाती हैं और फैसलों को लागू कर पाती हैं. यह उपलब्धि उस संप्रभुता को असल मायने देगी जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है.
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर हैं.)
(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त की गई राय लेखक के हैं. यहां बताए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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