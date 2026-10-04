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अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद इराक के सामने संप्रभुता की कठिन चुनौती

इराकी सुरक्षा अधिकारी जीत का इशारा करते हुए. ( AP )

By Prof Sujata Ashwarya 7 Min Read

30 सितंबर को इराक से आखिरी अमेरिकी सैनिकों के जाने के साथ ही एक लंबा सैन्य अध्याय खत्म हो गया है. 2003 से विदेशी दखल के बीच जी रहे इराकी लोगों के लिए यह पल बहुत अहम है. लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है. क्या बगदाद बाहरी सैन्य मौजूदगी के खत्म होने को अपने इलाके और हथियारबंद गुटों पर असरदार कंट्रोल में बदल पाएगा ?यह वापसी वॉशिंगटन और बगदाद के बीच 2024 में हुई चरणबद्ध व्यवस्था के तहत हो रही है. उस समझौते में सितंबर 2025 तक इराक में गठबंधन के सैन्य मिशन को खत्म करने की बात कही गई थी, साथ ही सितंबर 2026 तक इराकी इलाके से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मदद जारी रखने की इजाजत भी दी गई थी. इसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी का भी प्रावधान था. यह फर्क अहम है.

गठबंधन की तैनाती खत्म होने का मतलब सुरक्षा सहयोग या वॉशिंगटन के साथ इराक के रिश्तों का खत्म होना नहीं है.अमेरिकी दखल पहले भी कई बार खत्म हो चुका है. 2003 के हमले ने सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन देश के टूटने और विद्रोह का खतरनाक सिलसिला शुरू कर दिया. अमेरिकी सेना 2011 में वापस चली गई थी, लेकिन 2014 में इस्लामिक स्टेट के देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के बाद बगदाद के बुलावे पर उन्हें फिर लौटना पड़ा. ये अलग-अलग मकसद वाली अलग-अलग तैनातियां थीं. इन्हें एक ही लगातार कब्जा मानने से हमले के नतीजों और बाद में मदद के लिए इराक की मांग, दोनों ही बातें छिप जाती हैं.इतिहास का विरोधाभास साफ है. वॉशिंगटन ने एक ऐसी सरकार को गिराया जो ईरान की बड़ी दुश्मन थी, और इस तरह ऐसे हालात बनाने में मदद की जिनसे तेहरान अपना असर बढ़ा सका. सैन्य श्रेष्ठता से सत्ता तो बदल गई, लेकिन वह राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन पाई जिसकी अमेरिकी नीति-निर्माताओं को उम्मीद थी. यह सबक इराक से आगे भी लागू होता है. किसी सरकार को हटाना, ऐसी संस्थाएं बनाने की तुलना में कहीं आसान काम है जो जनता का भरोसा जीत सकें और सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्रों पर नियंत्रण रख सकें.यह अधूरा संघर्ष मिलिशिया (सशस्त्र समूहों) के मुद्दे में साफ दिखता है. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इराकी सरकार ने शुरू में अमेरिकी सेना की वापसी की समय-सीमा को गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण से जोड़ा था. तब से निरस्त्रीकरण की समय-सीमा जून 2027 तक बढ़ा दी गई है. विदेशी सैनिक तो जा रहे हैं, लेकिन ईरान-समर्थक ताकतवर गुटों के पास अभी भी हथियार मौजूद हैं. इसलिए, उनकी संप्रभुता का जश्न मनाने की बात पर गौर किया जाना चाहिए. कोई देश तब तक पूरी तरह से अपना अधिकार नहीं जता सकता जब सशस्त्र संगठन उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दें या उसकी सरकार को धमका सकें. सेना की वापसी से संप्रभुता तभी मजबूत होती है जब बगदाद को बल प्रयोग से जुड़े फैसलों पर अधिक नियंत्रण हासिल हो. कुर्द इलाका इस बदलाव का एक और पहलू दिखाता है. कुर्द अधिकारियों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने पर चिंता जताई है. उनकी चिंता की वजह से इस वापसी को पूरे देश की खुशी के पल के तौर पर दिखाना मुश्किल हो जाता है. हिंसा के अनुभव और फेडरल सुरक्षा पर भरोसे के आधार पर इराकी लोग विदेशी सेना की मौजूदगी को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं. बगदाद को अब यह साबित करना होगा कि कुर्द इलाके की सुरक्षा एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, न कि कोई ऐसी समस्या जिसे क्षेत्रीय अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए.इस्लामिक स्टेट एक और चुनौती पेश करता है. इलाके में हार के बावजूद, उसके स्लीपर नेटवर्क अभी भी मौजूद हैं जो सुरक्षा तालमेल में कमियों का फायदा उठा सकते हैं.