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ट्रंप इफेक्ट : ईरान युद्ध के बाद से भारत-अमेरिका के बीच सबसे निचले स्तर तक पहुंचा व्यापार

नई दिल्ली : अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की धमकी दे रखी है और उसके "समर्थकों" पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है, जिससे ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों और कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने यह भी तर्क दिया है कि भारत और चीन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के उनके प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

हालांकि इससे वाशिंगटन में तेहरान-नई दिल्ली संबंधों पर कड़ी निगरानी बढ़ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान के साथ भारत का आर्थिक संबंध काफी कम हो गया है, जबकि ईरान संघर्ष के शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावटों ने व्यापार को और भी कम कर दिया है. फिर भी, भारत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. प्रतिबंधों के खतरे के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ईरान के साथ सभी व्यापार और वित्तीय लेनदेन बंद करने के निर्णय से उन भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ने की आशंका है जो अभी भी ईरान के साथ व्यापार करते हैं.

भारत-ईरान व्यापार में पहले से ही गिरावट आ रही है भारत और ईरान, जिनके दीर्घकालिक संबंध हैं, ने संघर्ष के दौरान भी राजनयिक संपर्क बनाए रखा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के घटनाक्रमों पर बातचीत की. लेकिन आर्थिक संबंध अब पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गए हैं.

भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 वित्तीय वर्ष में 17.03 अरब डॉलर के उच्च स्तर से गिरकर 2026 में 1.63 अरब डॉलर रह गया है. भारत कभी ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार था, लेकिन ईरान संघर्ष से पहले भी, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए ईरानी तेल प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया था.

वाशिंगटन द्वारा ईरानी कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के बाद, भारत ने अप्रैल 2026 में सात वर्षों में पहली बार ईरानी तेल खरीदना फिर से शुरू किया. इसके बजाय, भारत ने तेल आयात के लिए रूस की ओर रुख किया है. इसलिए अब दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से कृषि उत्पादों और दवाइयों का व्यापार ही शेष है.

भारत और ईरान के बीच व्यापार का केंद्र चावल है, लेकिन माल ढुलाई लागत में वृद्धि के कारण इस व्यापार पर भी दबाव पड़ा है. भारत प्रतिवर्ष ईरान को दस लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है, जो भारत के कुल चावल निर्यात का 20 प्रतिशत है. लेकिन ईरान संघर्ष के शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के बाद से यह मात्रा आधे से भी कम हो गई है. इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने ईटीवी भारत को बताया कि ईरान संघर्ष के कारण माल ढुलाई लागत में वृद्धि और अमेरिका द्वारा की गई नवीनतम आर्थिक कार्रवाई से पहले भी जहाजों के ईरान पहुंचने को लेकर अनिश्चितता के कारण ईरान को निर्यात प्रभावित हुआ है.

गर्ग ने कहा, “व्यापार जारी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में. लोग भुगतान और माल के अटकने को लेकर चिंतित हैं. मध्य पूर्व में बासमती का निर्यात कम हो गया है, और बासमती का उत्पादन भी घट गया है.” निर्यातकों को चिंता है कि यूएई के माध्यम से वित्तीय लेनदेन पर हालिया रोक सहित ये सभी घटनाक्रम, तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार को और भी कम कर देंगे.

ईरान को निर्यात करने वाले विकास कुमार ने कहा, “निर्यात में गिरावट आ रही है. यह अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है, लेकिन हां, इसमें प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अगले महीने भेजे जाने वाले उनके शिपमेंट को भेजा जा सकेगा या नहीं.

वाशिंगटन ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाना शुरू किया - होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और पहले के अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारत का व्यापार धीमा पड़ गया है. इसी बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत मंगलवार को चार भारतीय कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्होंने ईरानी तेल का व्यापार किया था.