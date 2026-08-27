ट्रंप इफेक्ट : ईरान युद्ध के बाद से भारत-अमेरिका के बीच सबसे निचले स्तर तक पहुंचा व्यापार
अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खतरे के चलते भारत का व्यापार पहले से ही सर्वकालिक निम्न स्तर पर है.
Published : August 27, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली : अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की धमकी दे रखी है और उसके "समर्थकों" पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है, जिससे ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों और कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने यह भी तर्क दिया है कि भारत और चीन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के उनके प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
हालांकि इससे वाशिंगटन में तेहरान-नई दिल्ली संबंधों पर कड़ी निगरानी बढ़ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान के साथ भारत का आर्थिक संबंध काफी कम हो गया है, जबकि ईरान संघर्ष के शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावटों ने व्यापार को और भी कम कर दिया है. फिर भी, भारत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. प्रतिबंधों के खतरे के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ईरान के साथ सभी व्यापार और वित्तीय लेनदेन बंद करने के निर्णय से उन भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ने की आशंका है जो अभी भी ईरान के साथ व्यापार करते हैं.
भारत-ईरान व्यापार में पहले से ही गिरावट आ रही है भारत और ईरान, जिनके दीर्घकालिक संबंध हैं, ने संघर्ष के दौरान भी राजनयिक संपर्क बनाए रखा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के घटनाक्रमों पर बातचीत की. लेकिन आर्थिक संबंध अब पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गए हैं.
भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 वित्तीय वर्ष में 17.03 अरब डॉलर के उच्च स्तर से गिरकर 2026 में 1.63 अरब डॉलर रह गया है. भारत कभी ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार था, लेकिन ईरान संघर्ष से पहले भी, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए ईरानी तेल प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया था.
वाशिंगटन द्वारा ईरानी कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के बाद, भारत ने अप्रैल 2026 में सात वर्षों में पहली बार ईरानी तेल खरीदना फिर से शुरू किया. इसके बजाय, भारत ने तेल आयात के लिए रूस की ओर रुख किया है. इसलिए अब दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से कृषि उत्पादों और दवाइयों का व्यापार ही शेष है.
भारत और ईरान के बीच व्यापार का केंद्र चावल है, लेकिन माल ढुलाई लागत में वृद्धि के कारण इस व्यापार पर भी दबाव पड़ा है. भारत प्रतिवर्ष ईरान को दस लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है, जो भारत के कुल चावल निर्यात का 20 प्रतिशत है. लेकिन ईरान संघर्ष के शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के बाद से यह मात्रा आधे से भी कम हो गई है. इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने ईटीवी भारत को बताया कि ईरान संघर्ष के कारण माल ढुलाई लागत में वृद्धि और अमेरिका द्वारा की गई नवीनतम आर्थिक कार्रवाई से पहले भी जहाजों के ईरान पहुंचने को लेकर अनिश्चितता के कारण ईरान को निर्यात प्रभावित हुआ है.
गर्ग ने कहा, “व्यापार जारी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में. लोग भुगतान और माल के अटकने को लेकर चिंतित हैं. मध्य पूर्व में बासमती का निर्यात कम हो गया है, और बासमती का उत्पादन भी घट गया है.” निर्यातकों को चिंता है कि यूएई के माध्यम से वित्तीय लेनदेन पर हालिया रोक सहित ये सभी घटनाक्रम, तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार को और भी कम कर देंगे.
ईरान को निर्यात करने वाले विकास कुमार ने कहा, “निर्यात में गिरावट आ रही है. यह अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है, लेकिन हां, इसमें प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अगले महीने भेजे जाने वाले उनके शिपमेंट को भेजा जा सकेगा या नहीं.
वाशिंगटन ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाना शुरू किया - होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और पहले के अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारत का व्यापार धीमा पड़ गया है. इसी बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत मंगलवार को चार भारतीय कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्होंने ईरानी तेल का व्यापार किया था.
अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उसने "प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" पर प्रतिबंध लगाया है, जो भारत स्थित एक कंपनी है जिसने मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच कई कंपनियों से 25 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था. इसके अलावा, उसने "पोर्टीज पार्टनर्स" पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो "भारत स्थित एक सीमा शुल्क दलाल है जिसने भारत में ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के आयात में सुविधा प्रदान की थी," और इससे जुड़े दो भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया है.
उसने "पीआर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड" पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो भारत स्थित एक कंपनी है जिसने "जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच लगभग 25 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था" और कंपनी के भारतीय निदेशक पर भी प्रतिबंध लगाया है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "हम उन शिपर्स और ब्रोकर्स के एक विशाल समूह को निशाना बना रहे हैं जो ईरानी पेट्रोलियम के साथ-साथ पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों को यूएई, चीन, सिंगापुर और यूरोप के रास्ते अमेरिका द्वारा नामित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क़ुद्स फ़ोर्स (आईआरजीसी-क्यूएफ) और शासन के अन्य तत्वों को वित्त पोषित करने के लिए ले जा रहे हैं."
चाबहार में भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं. लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद व्यापार ही नहीं है. व्यापार विशेषज्ञ बिस्वजीत धर ने कहा, "निवेश पूरी तरह से रुका हुआ है, और अगर आप निर्यात या आयात की बात करें, तो ईरान पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों के कारण ये लगभग न के बराबर हैं. भारतीय व्यवसायों को पहले से ही स्थिति का अंदाजा हो चुका है."
उन्होंने आगे कहा, "दीर्घकालिक प्रभाव यह होगा कि हमने ईरान में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में काफी मेहनत की थी. हमें मध्य एशियाई बाजारों की जरूरत है, और ईरान के रास्ते के अलावा उन तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है."
भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने में निवेश किया है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए दुर्गम है. लेकिन 26 अप्रैल को अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट की अवधि समाप्त होने के बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास कार्य ठप हो गया था. ईरान संघर्ष से पहले भी, भारत ने प्रतिबंधों की आशंका में अपने कर्मचारियों को हटा लिया था और बजट में कटौती कर दी थी.
चीन अधिक असुरक्षित इस समय भारत का ईरान से उतना संबंध नहीं है जितना चीन का है, जो अनुमानतः ईरान के तेल का 80 प्रतिशत खरीदता है. चीन ने द्वितीयक प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए "सभी आवश्यक उपाय" करेगा. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चेतावनी देते हुए कहा, "चीन और ईरान के बीच सहयोग हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहा है और इसमें हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाली जानी चाहिए."
फिलहाल, यह देखना बाकी है कि क्या ट्रंप का आर्थिक युद्ध सफल होगा, जहां सैन्य अभियान असफल रहा है. ईरान पहले ही कह चुका है कि वह इसका कड़ा विरोध करेगा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने द्वितीयक प्रतिबंधों पर कहा, "अमेरिकी नेताओं का सैन्य अभियानों से हटकर पुरानी योजनाओं को फिर से सामने लाना उनकी हताशा को दर्शाता है."
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