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भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 390 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, आपसी सहयोग हुआ गहरा

भारत-फिलीपींस की व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक मनीला में आयोजित ( Source@PIB )

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा को जल्द पूरा करने के लिए फिलीपींस का समर्थन, आसियान के साथ ज्यादा संतुलित और कुशल ट्रेड फ्रेमवर्क बनाने के भारत के मकसद से मेल खाता है.

भारत और आसियान ने लंबे समय से माना है कि नॉन-टैरिफ रुकावटों, वास्तविक मुश्किल नियमों, बाजार पहुंच की दिक्कतों और व्यापार असंतुलन की वजह से आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है.

भारत-फिलीपींस का बढ़ता ट्रेड दिखाता है कि नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट रणनीति कैसे पारंपरिक भागीदार से आगे बढ़कर ASEAN अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रेंज को शामिल कर रही है.

फिलीपींस खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह साउथ-ईस्ट एशियाई मार्केट में निर्यात बढ़ाने, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला में एकीकरण बढ़ाने, उभरती ASEAN इकॉनमी में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने और कुछ मार्केट पर ज्यादा निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में मदद करता है.

जैसे ASEAN व्यापार और निवेश साझेदारी में अलग-अलग तरह की चीजें लाना चाहता है, भारत फिलीपींस को साउथ-ईस्ट एशिया के साथ बड़े अर्थव्यवस्था एकीकरण के गेटवे के तौर पर देखता है. आर्थिक जुड़ाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, जो ट्रेड, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और लोगों के बीच लेन-देन के जरिए ASEAN के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है.

हालांकि आसियान के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव पारंपरिक रूप से सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से चला है, लेकिन फिलीपींस अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधारभूत संरचना की मजबूत मांग पश्चिमी प्रशांत में रणनीतिक स्थान और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भूमिका की वजह से तेजी से एक जरूरी पार्टनर बनता जा रहा है.

भारत के लिए, फिलीपींस के साथ गहरे व्यावसायिक रिश्ते सिर्फ एक दो-तरफा मकसद नहीं हैं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अर्थव्यवस्था एकीकरण को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव और इंडो-पैसिफिक में असर के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के समय अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं.

इससे भी जरूरी बात यह है कि बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) समीक्षा को जल्द पूरा करने और उसके बाद एक द्विपक्षीय भारत-फिलीपींस अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) के लिए बातचीत पर भी चर्चा हुई.

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इन क्षेत्र में गहरा सहयोग लंबे समय तक लगातार फायदे दे सकता है, जिससे हर देश आपसी मदद के फ्रेमवर्क को मजबूत करते हुए अपने विकास के लक्ष्यों को और असरदार तरीके से पूरा कर सकेगा.

बैठक में फिल्म, ऊर्जा, निर्माण और आधारभूत संरचना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी-व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन, एआई और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अलग-अलग सेक्टर में सहयोग के संभावित क्षेत्र पर भी बात हुई.

बयान में कहा गया है कि, चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के ट्रेंड, प्राथमिकता वाले उत्पाद और सेवाओं की पहचान, और अलग-अलग क्षेत्र में प्रचार गतिविधियां और सहयोग शामिल थे.

शुक्रवार की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी को माना, जो 2025-26 में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (390 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया. यह बढ़ोतरी एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाता है.

शुक्रवार को मनीला में व्यापार और निवेश पर 14वें भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (JWGTI) की चर्चाओं से पता चलता है कि कैसे एक साझेदारी जो कभी ज्यादातर राजनयिक सद्भावना से चलती थी, अब ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसे तक फैले एक बहुमुखी आर्थिक रिश्ते में बदल रही है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो, भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ता आर्थिक जुड़ाव, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के साथ नई दिल्ली के बड़े रिश्तों का एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है.

नई दिल्ली: भारत और फिलीपींस ने शुक्रवार को आसियान-भारत वस्तु मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए बातचीत को जल्द पूरा करने पर चर्चा की. मनीला में आयोजित भारत-फिलीपींस व्यापार और निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत हुई.

एक सफल समीक्षा आसियान बाजार में भारतीय निर्यात बढ़ा सकता है. यह भारत में आसियान उत्पाद के लिए बाजार पहुंच को भी बेहतर बना सकता है, सप्लाई-चेन की मजबूती बढ़ा सकता है, और पूरे इलाके में ज़्यादा निवेश प्रवाह को आसान बना सकता है.

बैठक के सबसे जरूरी नतीजों में से एक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा पूरा होने के बाद द्विपक्षीय भारच-फिलीपींस PTA को आगे बढ़ाने पर चर्चा थी.

ऐसा समझौता दक्षिणपूर्व एशिया में भारत की सबसे अहम द्विपक्षीय व्यापार पहलों में से एक बन सकता है. एक द्विपक्षीय भारत-फिलीपींस अधिमान्य व्यापार समझौता शायद चुने हुए उत्पाद पर टैरिफ कम करेगा सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को बेहतर बनाएगा. यह निवेश प्रवाह को भी बढ़ावा दे सकता है, तकनीकी सहयोग को आसान बना सकता है, और बिज़नेस-टू-बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत कर सकता है.

भारत के लिए, फिलीपींस के साथ एक द्विपक्षीय पीटीए, अलग-अलग आसियान सदस्य देशों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है, साथ ही बड़े आसियान फ्रेमवर्क को भी पूरा कर सकता है.

भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (JWGTI) की बैठक के दौरान पहचाने गए सेक्टर भारत की आर्थिक ताकत और ASEAN की विकास प्राथमिकता से काफी मिलते-जुलते हैं. ICT, IT-BPM और AI पर फोकस भारतीय टेक्नोलॉजी फर्मों के लिए बढ़ते मौकों को दिखाता है.

फिलीपींस दुनिया की सबसे बड़ी व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग उद्योग में से एक है, जो इसे भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विशेषज्ञता, AI डेवलपमेंट इकोसिस्टम और फिनटेक इनोवेशन के लिए एक बेहतरीन सहयोगी बनाता है. इन सेक्टर में सहयोग ASEAN के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा को समर्थन करता है और साथ ही भारतीय फर्मों के लिए नए मार्केट बनाता है.

भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं के दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है. फिलीपींस का हेल्थकेयर विस्तार फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, हेल्थकेयर निवेश, मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और क्षमता निर्माण पहल के लिए मौके देता है.

हेल्थकेयर सहयोग ASEAN के अंदर क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा लक्ष्यों में भी योगदान देता है. आसियान अर्थव्यवस्था को विकास बनाए रखने के लिए काफी आधारभूत संरचना में निवेश की जरूरत होती है. भारतीय कंपनियां ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन जैसे क्षेत्र में योगदान दे सकती हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक, ट्रेड को आसान बनाने के लिए बिजनेस का माहौल बेहतर बनाना एक और खास फोकस था.

बयान में लिखा है, "चर्चा में सीमा शुल्क सहयोग और सुविधा, कृषि सहयोग और खास उत्पाद के लिए बाजार पहुंच और राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करना शामिल था." राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार के निपटान पर चर्चा पूरे एशिया में ट्रांज़ेक्शन लागत कम करने और एक्सचेंज-रेट के उतार-चढ़ाव के असर को कम करने की दिशा में एक बड़े ट्रेंड को दिखाती है.

भारत के लिए, ASEAN पार्टनर के साथ स्थानीय-मुद्रा निपटान तंत्र को बढ़ाने से व्यापार आसान हो सकता है, तीसरे देशों की करेंसी पर निर्भरता कम हो सकती है, वित्तीय लचीलापन बढ़ सकता है. इसके साथ ही ज्यादा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है. शिलांग में मौजूद एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के विशेषज्ञ के. योमे ने इस बात की ओर इशारा किया कि ASEAN दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

योमे ने ईटीवी भारत को बताया, "11 आसियान सदस्य देशों (तिमोर लिएस्टे सबसे नए सदस्य हैं) में से, भारत के चार देशों, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं." "अब जब फिलीपींस के साथ व्यापार बढ़कर 3.9 बिलियन डॉलर हो गया है, तो यह भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है. इससे भारत-आसियान व्यापार को बढ़ावा मिलेगा."

उन्होंने कहा कि भारत को यह देखने की जरूरत है कि सिर्फ एक देश ही व्यापार रूपी टोकरी पर हावी न हो. योमे ने कहा, "उदाहरण के लिए, सिंगापुर निश्चित रूप से सबसे ऊपर है." "हालांकि, अकेले सिंगापुर भारत-आसियान व्यापार वॉल्यूम को तय किए गए टारगेट तक नहीं ले जा पाएगा."

उन्होंने कहा कि व्यापार के मामले में, फिलीपींस आमतौर पर पश्चिम और प्रशांत देशों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, की ओर देखता था. उन्होंने कहा, "अब, फिलीपींस के साथ व्यापार में बढ़ोतरी एक अच्छा विकास है." योमे ने इस बात पर जोर दिया कि चीन आसियान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है. उन्होंने कहा, "अब, भारत के आगे बढ़ने से ASEAN देशों को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा."

कुल मिलाकर, शुक्रवार की भारत-फिलीपींस JWGTI बैठक एक नियमित द्विपक्षीय परामर्श से कहीं ज्यादा है. यह भारत की आसियान रणनीति में फिलीपींस की बढ़ती अहमियत का संकेत देती है और व्यापार, तकनीक, सहकारी, हेल्थकेयर, निर्माण और इंडो-पैसिफिक आर्थिक लचीलापन तक फैली एक बड़ी भारत-आसियान साझेदारी को आकार देने में आर्थिक सहयोग की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

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