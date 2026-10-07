लैटिन देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा का बढ़ता दायरा, क्या लूला बचा पाएंगे अपना किला ?
ब्राजील में लूला और बोल्सोनारो के बीच राष्ट्रपति पद की लड़ाई को लेकर भारी बेचैनी है. पूरी दुनिया की नजर यहां पर बनी हुई है.
Published : October 7, 2026 at 7:35 PM IST
रविवार को हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 80 साल के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और 45 साल के फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच हैरानी भरा कड़ा मुकाबला देखने को मिला.पोल करने वालों ने लूला को आगे बताया था, लेकिन कम उम्र के बोल्सोनारो 47.03 प्रतिशत वोट के साथ आगे निकल गए, जबकि लूला 45.16 प्रतिशत वोट के साथ उनके ठीक पीछे रहे. चूंकि कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी 50 प्रतिशत का आंकड़ा नहीं छू सका, इसलिए अब दोनों के बीच 25 अक्टूबर को रन-ऑफ (अगला दौर) होगा.
फ्लावियो बोल्सोनारो एक सीनेटर हैं और पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं. जायर बोल्सोनारो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश करने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उनकी यह हरकत वैसी ही थी जैसी 2021 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जब उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल में सीनेट पर हमला करने के लिए उकसाया था.
जायर बोल्सोनारो लंबे समय से ट्रंप के प्रशंसक रहे हैं. बोल्सोनारो के वादों में से एक वादा अपने जेल में बंद पिता के खिलाफ आए फैसले को पलटना है. लूला ब्राजील की राजनीति के केंद्र में रहे हैं. वे सत्ता में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 2003 से 2011 के बीच राष्ट्रपति रह चुके हैं. वे ब्राजील के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाए गए अपने अहम सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं. लूला को 2018 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल भी भेजा गया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को रद्द कर दिया. कोर्ट ने पाया कि कुरितिबा की निचली अदालत के पास उन पर मुकदमा चलाने का सही अधिकार क्षेत्र नहीं था.लूला की वर्कर्स पार्टी की डिल्मा रूसेफ, जो 2011 में लूला के बाद राष्ट्रपति बनी थीं, पर महाभियोग चलाया गया और अगस्त 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया. उन पर सरकारी खातों में गैर-कानूनी तरीके से हेरफेर करने और सरकारी बैंकों को भुगतान में देरी करने का आरोप था.यह सब इस बात का संकेत है कि पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में ब्राजील का लोकतंत्र कितना उतार-चढ़ाव भरा रहा है, और यह भी कि वामपंथी-दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण के बावजूद, ब्राजील एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है.
25 अक्टूबर को होने वाले रन-ऑफ चुनाव से पहले लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच राजनीतिक मुकाबला होने वाला है, और इस राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के जाने-पहचाने राजनीतिक एजेंडे ही मुख्य मुद्दे हैं.किसी भी दक्षिणपंथी राजनेता की तरह, बोल्सोनारो का ध्यान अपराध पर लगाम लगाने, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के आर्थिक बोझ को कम करने पर है. वहीं, एक अच्छे वामपंथी जन-नेता (पॉपुलिस्ट) के तौर पर लूला का मानना है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालना आर्थिक विकास के साथ-साथ संभव है.
लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी झुकाव - जानकार लुला-बोल्सोनारो की लड़ाई को लैटिन अमेरिका में उभरते राजनीतिक ट्रेंड का हिस्सा मानते हैं. यह ट्रेंड 2025 के बाद से कई बड़े लैटिन अमेरिकी देशों में वामपंथ से दक्षिणपंथ की ओर झुकाव को दिखाता है.दक्षिणपंथ की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा उदाहरण अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली की जीत है. उन्होंने अर्जेंटीना के पेसो की जगह अमेरिकी डॉलर को अपनाने तक की वकालत की थी. आर्थिक हालात की वजह से अर्जेंटीना ने पेसो को डॉलर से नहीं बदला, लेकिन डॉलर अपनाना (डॉलर-इजेशन) अभी भी एक मुख्य नीतिगत लक्ष्य बना हुआ है.
अन्य उदाहरणों में चिली की जीत शामिल है, जहां धुर-दक्षिणपंथी जोस एंटोनियो कास्ट, ऑगस्टो पिनोशे के 17 साल के सैन्य शासन और लोकतंत्र व मानवाधिकारों के दमन का समर्थन करते हैं. कास्ट ने मध्यमार्गी 'इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक यूनियन' छोड़ दिया और अपनी खुद की धुर-दक्षिणपंथी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली' बनाई.
पेरू में, अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी कीको फुजीमोरी ने इस साल जून में अपनी चौथी कोशिश में राष्ट्रपति चुनाव जीता. अल्बर्टो फुजीमोरी ने माओवादी 'शाइनिंग पाथ' आंदोलन को बेरहमी से खत्म किया था और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए थे. कीको दक्षिणपंथी राजनीतिक एजेंडे का पालन करती हैं, जिसमें कानून-व्यवस्था और निजी उद्यम पर जोर दिया जाता है.
कोलंबिया में, व्यवसायी और राजनीति में बाहरी व्यक्ति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है. एक दक्षिणपंथी राजनेता के आम अंदाज में, उन्होंने आम नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार बहाल किया. उनका तर्क है कि अगर अपराधी हथियार रखते हैं, तो नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए.
बोलीविया में, जहां करिश्माई इवो मोरालेस (जो मूल निवासी मूल के पहले व्यक्ति थे) के नेतृत्व वाले 'मूवमेंट फॉर सोशलिज़्म' का दबदबा रहा है, वहां मध्यमार्गी 'क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी' के रोड्रिगो पाज परेरा की जीत हुई है. मोरालेस और एमएएस का 20 सालों से बोलीविया की राजनीति पर दबदबा रहा था.
लैटिन अमेरिका को बदलने की अमेरिकी कोशिशें - लूला का कहना है कि वह दक्षिणपंथी लोगों को ब्राजील पर कब्जा नहीं करने देंगे. 25 अक्टूबर को वह सफल होते हैं या नहीं, यह बात दुनिया के लिए मायने रखती है. लूला वाशिंगटन में ट्रंप के लिए हमेशा से एक परेशानी का सबब रहे हैं.
ट्रंप के टैरिफ वॉर (टैरिफ की लड़ाई) से चीन को होने वाले अमेरिकी सोयाबीन एक्सपोर्ट में कमी आई और ब्राजील को फायदा हुआ. दूसरी बात, लूला ने ब्राजील को ब्रिक्स के नेता के तौर पर पेश किया है, जो ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देता है.अगर लूला हार जाते हैं, तो ट्रंप को राहत मिलेगी क्योंकि इससे ब्राजील - जो 21.3 करोड़ से अधिक आबादी वाला लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है - एक तरह से उनका पिछलग्गू बन सकता है.
ट्रंप के लिए लूला के साथ वैसा करना मुश्किल होगा जैसा उन्होंने वेनेज़ुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ किया था - उन्हें अगवा करना और वेनेज़ुएला के तेल कुओं को अमेरिकी कंपनियों को सौंप देना. ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जो वाशिंगटन के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से लैटिन अमेरिकी राजनीति को ढालना चाहते हैं. उनसे पहले के राष्ट्रपतियों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए अपने दक्षिणी पड़ोस में नीतियां तय करने की कोशिश की थी, और सफलता की गारंटी हमेशा नहीं होती थी. ऐसे में लूला न सिर्फ दक्षिणपंथी दबदबे और ब्राजील के बीच खड़े हैं, बल्कि वह ब्राजील और उस पर अमेरिकी दबदबे के बीच भी खड़े हैं.
ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव न सिर्फ ब्राजील के लोगों के लिए, बल्कि ब्राजील के बाहर के रणनीतिकारों के लिए भी अहम है. आखिरकार, ब्राजील के लोग ही तय करते हैं कि लूला जीतेंगे या हारेंगे.ब्राजील के वोटरों के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं - बढ़ती महंगाई और नौकरियां. बोल्सोनारो को उम्मीद है कि वह आर्थिक मुद्दों पर जीत हासिल कर लेंगे. यह एक दिलचस्प वैचारिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टकराव होगा.25 अक्टूबर को कौन जीतता है, यह बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक की अंतरराष्ट्रीय राजधानियों के साथ-साथ ब्रासीलिया के लिए भी मायने रखता है.
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