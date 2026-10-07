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लैटिन देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा का बढ़ता दायरा, क्या लूला बचा पाएंगे अपना किला ?

रविवार को हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 80 साल के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और 45 साल के फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच हैरानी भरा कड़ा मुकाबला देखने को मिला.पोल करने वालों ने लूला को आगे बताया था, लेकिन कम उम्र के बोल्सोनारो 47.03 प्रतिशत वोट के साथ आगे निकल गए, जबकि लूला 45.16 प्रतिशत वोट के साथ उनके ठीक पीछे रहे. चूंकि कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी 50 प्रतिशत का आंकड़ा नहीं छू सका, इसलिए अब दोनों के बीच 25 अक्टूबर को रन-ऑफ (अगला दौर) होगा.

फ्लावियो बोल्सोनारो एक सीनेटर हैं और पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं. जायर बोल्सोनारो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश करने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उनकी यह हरकत वैसी ही थी जैसी 2021 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जब उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल में सीनेट पर हमला करने के लिए उकसाया था.

जायर बोल्सोनारो लंबे समय से ट्रंप के प्रशंसक रहे हैं. बोल्सोनारो के वादों में से एक वादा अपने जेल में बंद पिता के खिलाफ आए फैसले को पलटना है. लूला ब्राजील की राजनीति के केंद्र में रहे हैं. वे सत्ता में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 2003 से 2011 के बीच राष्ट्रपति रह चुके हैं. वे ब्राजील के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाए गए अपने अहम सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं. लूला को 2018 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल भी भेजा गया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को रद्द कर दिया. कोर्ट ने पाया कि कुरितिबा की निचली अदालत के पास उन पर मुकदमा चलाने का सही अधिकार क्षेत्र नहीं था.लूला की वर्कर्स पार्टी की डिल्मा रूसेफ, जो 2011 में लूला के बाद राष्ट्रपति बनी थीं, पर महाभियोग चलाया गया और अगस्त 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया. उन पर सरकारी खातों में गैर-कानूनी तरीके से हेरफेर करने और सरकारी बैंकों को भुगतान में देरी करने का आरोप था.यह सब इस बात का संकेत है कि पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में ब्राजील का लोकतंत्र कितना उतार-चढ़ाव भरा रहा है, और यह भी कि वामपंथी-दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण के बावजूद, ब्राजील एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है.

25 अक्टूबर को होने वाले रन-ऑफ चुनाव से पहले लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच राजनीतिक मुकाबला होने वाला है, और इस राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के जाने-पहचाने राजनीतिक एजेंडे ही मुख्य मुद्दे हैं.किसी भी दक्षिणपंथी राजनेता की तरह, बोल्सोनारो का ध्यान अपराध पर लगाम लगाने, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के आर्थिक बोझ को कम करने पर है. वहीं, एक अच्छे वामपंथी जन-नेता (पॉपुलिस्ट) के तौर पर लूला का मानना ​​है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालना आर्थिक विकास के साथ-साथ संभव है.

लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी झुकाव - जानकार लुला-बोल्सोनारो की लड़ाई को लैटिन अमेरिका में उभरते राजनीतिक ट्रेंड का हिस्सा मानते हैं. यह ट्रेंड 2025 के बाद से कई बड़े लैटिन अमेरिकी देशों में वामपंथ से दक्षिणपंथ की ओर झुकाव को दिखाता है.दक्षिणपंथ की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा उदाहरण अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली की जीत है. उन्होंने अर्जेंटीना के पेसो की जगह अमेरिकी डॉलर को अपनाने तक की वकालत की थी. आर्थिक हालात की वजह से अर्जेंटीना ने पेसो को डॉलर से नहीं बदला, लेकिन डॉलर अपनाना (डॉलर-इजेशन) अभी भी एक मुख्य नीतिगत लक्ष्य बना हुआ है.

अन्य उदाहरणों में चिली की जीत शामिल है, जहां धुर-दक्षिणपंथी जोस एंटोनियो कास्ट, ऑगस्टो पिनोशे के 17 साल के सैन्य शासन और लोकतंत्र व मानवाधिकारों के दमन का समर्थन करते हैं. कास्ट ने मध्यमार्गी 'इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक यूनियन' छोड़ दिया और अपनी खुद की धुर-दक्षिणपंथी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली' बनाई.

पेरू में, अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी कीको फुजीमोरी ने इस साल जून में अपनी चौथी कोशिश में राष्ट्रपति चुनाव जीता. अल्बर्टो फुजीमोरी ने माओवादी 'शाइनिंग पाथ' आंदोलन को बेरहमी से खत्म किया था और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए थे. कीको दक्षिणपंथी राजनीतिक एजेंडे का पालन करती हैं, जिसमें कानून-व्यवस्था और निजी उद्यम पर जोर दिया जाता है.