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सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस यात्रा रक्षा साझेदारी को आधुनिक बनाने का प्रयास

18 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी में एक रूसी मिलिट्री अधिकारी ने जनरल धीरज सेठ को सम्मानित किया. ( X / @adgpi )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली: भारत-रूस रक्षा संबंध एक ऐसे दौर में जा रहा है, जिसमें इसका भविष्य इस बात से कम तय होगा कि भारत मॉस्को से कितने सैन्य उपकरण खरीदता है, बल्कि इस बात से अधिक तय होगा कि दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग की गहराई, स्वदेशी उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण और संस्थागत आदान-प्रदान को कितना बनाए रख सकते हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ की 16-18 सितंबर की रूस यात्रा इस बदलते परिवेश में हुई है. रूसी थल सेना, उप-रक्षा मंत्री जनरल यूनुस-बेक येवकरोव और मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी के फैकल्टी के साथ उनकी बैठकों ने दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को अधिक परिचालन और संस्थागत गहराई देने के प्रयास को रेखांकित किया. एडीजी पीआई-भारतीय सेना (ADG PI-Indian Army) के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट्स के अनुसार, जनरल सेठ ने रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया, जहां दोनों सेनाओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई, जो सैन्य सहयोग को गहरा करने, प्रशिक्षण जुड़ाव का विस्तार करने और दोनों सेनाओं के बीच क्षमता विकास को मजबूत करने पर केंद्रित थी. ADG-PI ने कहा, "...रूस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, (जनरल सेठ) ने रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय का दौरा किया और उप-रक्षा मंत्री जनरल यूनुस-बेक येवकुरोव से बातचीत की. यह बातचीत संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान और सैन्य-से-सैन्य संबंधों को मजबूत करने के रास्तों पर केंद्रित थी." एक अन्य पोस्ट के अनुसार, जनरल सेठ ने सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी का दौरा किया और उन्हें पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस में पारंपरिक तोप दागने का अनूठा सम्मान दिया गया. पोस्ट में लिखा है, "इस दौरे ने प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण के संबंध में फैकल्टी के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया. इस जुड़ाव ने भारत और रूस के बीच संस्थागत आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण और पेशेवर सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने के महत्व को रेखांकित किया." उनकी बातचीत के दौरान प्रमुखता से उठाए गए विषय - सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, क्षमता विकास, व्यावसायिक आदान-प्रदान, तोपखाने का आधुनिकीकरण और संस्थागत जुड़ाव - 21वीं सदी के युद्ध की आवश्यकताओं के लिए भारत-रूस रक्षा संबंधों को प्रासंगिक बनाए रखने के एक व्यापक प्रयास की ओर इशारा करते हैं. यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी. दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों सहित लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे क्षेत्रों की समीक्षा की. इस पृष्ठभूमि में, जनरल सेठ की यात्रा को व्यापक रणनीतिक जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण आर्मी-टू-आर्मी घटक के रूप में देखा जा सकता है, जो उच्च-स्तरीय राजनीतिक समझ को व्यावहारिक सैन्य सहयोग में बदलने का अवसर प्रदान करती है. रक्षा पारंपरिक रूप से भारत-रूस रणनीतिक संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है. दशकों से, भारतीय सशस्त्र बलों ने Su-30MKI, T-90 टैंकों और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों, तोपखाने और एयर-डिफेंस सिस्टम सहित रूसी मूल के सैन्य उपकरणों का संचालन किया है. हालांकि, यह संबंध धीरे-धीरे सीधे सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़ गया है. जनरल धीरज सेठ को 18 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर और पॉल किले में पारंपरिक तोप चलाने का एक खास सम्मान मिला. (ANI) दोनों देश अब अपने रक्षा सहयोग को आधिकारिक तौर पर संयुक्त अनुसंधान और विकास, सह-विकास, सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में मैन्युफैक्चरिंग के रूप में परिभाषित करते हैं. दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने विशेष रूप से इस बदलाव का समर्थन किया और 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम के तहत रूसी मूल के उपकरणों के पुर्जों (spares), घटकों (components) और समुच्चय (aggregates) के अधिक से अधिक संयुक्त उत्पादन का आह्वान किया. भारतीय और रूसी रक्षा प्रतिष्ठानों के पास इन मुद्दों को हल करने के लिए पहले से ही संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, विशेष रूप से भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-M&MTC). आयोग का 22वां सत्र, जो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, सैन्य और सैन्य-तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग तथा विशिष्ट तकनीकों में नए अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित था. जनरल सेठ की सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोवस्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी की यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है. प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण पर फैकल्टी के साथ हुई चर्चाएं समकालीन युद्ध से उभरकर सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक के बिल्कुल अनुकूल हैं: ड्रोन, सटीक हथियारों (precision weapons) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास के बावजूद तोपखाना आज भी अत्यधिक प्रासंगिक बना हुआ है. भारतीय सेना खुद लंबी दूरी की मारक क्षमता, सटीक हमले की क्षमता, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति, तथा तोपखाने और अन्य हथियारों के बीच अधिक तालमेल पर काफी जोर दे रही है.