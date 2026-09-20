सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस यात्रा रक्षा साझेदारी को आधुनिक बनाने का प्रयास
सेना प्रमुख का रूस दौरा संयुक्त क्षमता विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी सहयोग और संस्थागत आदान-प्रदान के जरिये रक्षा साझेदारी को आधुनिक बनाने का प्रयास है.
Published : September 20, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: भारत-रूस रक्षा संबंध एक ऐसे दौर में जा रहा है, जिसमें इसका भविष्य इस बात से कम तय होगा कि भारत मॉस्को से कितने सैन्य उपकरण खरीदता है, बल्कि इस बात से अधिक तय होगा कि दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग की गहराई, स्वदेशी उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण और संस्थागत आदान-प्रदान को कितना बनाए रख सकते हैं.
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ की 16-18 सितंबर की रूस यात्रा इस बदलते परिवेश में हुई है. रूसी थल सेना, उप-रक्षा मंत्री जनरल यूनुस-बेक येवकरोव और मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी के फैकल्टी के साथ उनकी बैठकों ने दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को अधिक परिचालन और संस्थागत गहराई देने के प्रयास को रेखांकित किया.
एडीजी पीआई-भारतीय सेना (ADG PI-Indian Army) के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट्स के अनुसार, जनरल सेठ ने रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया, जहां दोनों सेनाओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई, जो सैन्य सहयोग को गहरा करने, प्रशिक्षण जुड़ाव का विस्तार करने और दोनों सेनाओं के बीच क्षमता विकास को मजबूत करने पर केंद्रित थी.
ADG-PI ने कहा, "...रूस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, (जनरल सेठ) ने रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय का दौरा किया और उप-रक्षा मंत्री जनरल यूनुस-बेक येवकुरोव से बातचीत की. यह बातचीत संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान और सैन्य-से-सैन्य संबंधों को मजबूत करने के रास्तों पर केंद्रित थी."
#GeneralDhirajSeth, #COAS, during his official visit to Russia, visited the Mikhailovskaya Military Artillery Academy in St. Petersburg and was accorded the unique honour of firing the traditional cannon at the Peter and Paul Fortress. The visit provided an opportunity to… pic.twitter.com/eZ8mkL28A8— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 19, 2026
एक अन्य पोस्ट के अनुसार, जनरल सेठ ने सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी का दौरा किया और उन्हें पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस में पारंपरिक तोप दागने का अनूठा सम्मान दिया गया. पोस्ट में लिखा है, "इस दौरे ने प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण के संबंध में फैकल्टी के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया. इस जुड़ाव ने भारत और रूस के बीच संस्थागत आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण और पेशेवर सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने के महत्व को रेखांकित किया."
उनकी बातचीत के दौरान प्रमुखता से उठाए गए विषय - सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, क्षमता विकास, व्यावसायिक आदान-प्रदान, तोपखाने का आधुनिकीकरण और संस्थागत जुड़ाव - 21वीं सदी के युद्ध की आवश्यकताओं के लिए भारत-रूस रक्षा संबंधों को प्रासंगिक बनाए रखने के एक व्यापक प्रयास की ओर इशारा करते हैं.
यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी. दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों सहित लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे क्षेत्रों की समीक्षा की.
इस पृष्ठभूमि में, जनरल सेठ की यात्रा को व्यापक रणनीतिक जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण आर्मी-टू-आर्मी घटक के रूप में देखा जा सकता है, जो उच्च-स्तरीय राजनीतिक समझ को व्यावहारिक सैन्य सहयोग में बदलने का अवसर प्रदान करती है.
रक्षा पारंपरिक रूप से भारत-रूस रणनीतिक संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है. दशकों से, भारतीय सशस्त्र बलों ने Su-30MKI, T-90 टैंकों और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों, तोपखाने और एयर-डिफेंस सिस्टम सहित रूसी मूल के सैन्य उपकरणों का संचालन किया है. हालांकि, यह संबंध धीरे-धीरे सीधे सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़ गया है.
दोनों देश अब अपने रक्षा सहयोग को आधिकारिक तौर पर संयुक्त अनुसंधान और विकास, सह-विकास, सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में मैन्युफैक्चरिंग के रूप में परिभाषित करते हैं. दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने विशेष रूप से इस बदलाव का समर्थन किया और 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम के तहत रूसी मूल के उपकरणों के पुर्जों (spares), घटकों (components) और समुच्चय (aggregates) के अधिक से अधिक संयुक्त उत्पादन का आह्वान किया.
भारतीय और रूसी रक्षा प्रतिष्ठानों के पास इन मुद्दों को हल करने के लिए पहले से ही संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, विशेष रूप से भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-M&MTC). आयोग का 22वां सत्र, जो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, सैन्य और सैन्य-तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग तथा विशिष्ट तकनीकों में नए अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित था.
जनरल सेठ की सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोवस्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी की यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है.
प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण पर फैकल्टी के साथ हुई चर्चाएं समकालीन युद्ध से उभरकर सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक के बिल्कुल अनुकूल हैं: ड्रोन, सटीक हथियारों (precision weapons) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास के बावजूद तोपखाना आज भी अत्यधिक प्रासंगिक बना हुआ है.
भारतीय सेना खुद लंबी दूरी की मारक क्षमता, सटीक हमले की क्षमता, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति, तथा तोपखाने और अन्य हथियारों के बीच अधिक तालमेल पर काफी जोर दे रही है.
सैन्य अभ्यास लंबे समय से भारत-रूस रक्षा सहयोग की एक विशेषता रहे हैं. INDRA सीरीज में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के घटक शामिल रहे हैं, जबकि भारतीय सैन्य कर्मियों ने रूस के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भी भाग लिया है.
2025 में, भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने रूस में 'अभ्यास जापाद' (Exercise Zapad) में भाग लिया, जबकि भारतीय और रूसी बलों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय INDRA अभ्यास का आयोजन किया गया था. इस तरह के अभ्यासों का सैन्य घटक रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता है.
यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारत के पास मौजूद बड़े पैमाने पर रूसी मूल के हथियारों और उपकरणों को भविष्य में बनाए रखना है.
भारत की रक्षा खरीद में तेजी से विविधता आई है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-25 के दौरान भारत के प्रमुख हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत थी.
यह विविधीकरण रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के व्यापक प्रयासों की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. हालांकि, इस विविधीकरण से मौजूदा रूसी मूल के रक्षा उपकरणों के रखरखाव की तत्काल आवश्यकता समाप्त नहीं होती है.
सेना प्रमुख की जनरल येवकुरोव के साथ बातचीत सैन्य चर्चाओं को एक उच्च-स्तरीय आयाम देती है.
सेना द्वारा पहचाने गए विषय - संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान और उन्नत सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव — यह दर्शाते हैं कि नई दिल्ली सिर्फ रक्षा संबंधों को खरीद-संचालित बनाने के बजाय एक व्यापक संस्थागत संबंध बनाए रखने में रुचि रखता है.
एक व्यापक रणनीतिक पहलू पर भी विचार किया जाना है.
#GeneralDhirajSeth, #COAS, during his ongoing official visit to Russia, visited Ministry of Defence of the Russian Federation and interacted with General Yunus-Bek Yevkurov, Deputy Minister of Defence. The engagement focussed on joint capability development, professional military… pic.twitter.com/R1KEQRnFB6— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 18, 2026
रूस मिसाइल, एयर डिफेंस, एयरोस्पेस, परमाणु प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सैन्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमताओं के साथ एक प्रमुख यूरेशियाई शक्ति बना हुआ है. भारत के पास रूसी सैन्य प्रणालियों के साथ काम करने का दशकों का संस्थागत अनुभव है.
इस संबंध ने असाधारण रूप से गहरे सहयोग के कुछ रूपों को भी जन्म दिया है. भारत में ब्रह्मोस कार्यक्रम, Su-30MKI और T-90 टैंकों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, और AK-203 राइफलों का उत्पादन, खरीद से लेकर संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक सहयोग की दिशा में बढ़ते विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं.
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित इमेजिंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव के अनुसार, यह तथ्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि आठ वर्षों में किसी भारतीय सेना प्रमुख की यह पहली रूस यात्रा है.
सचदेव ने मॉस्को से फोन पर ईटीवी भारत को बताया, "यह निश्चित रूप से किसी बात का संकेत देता है, विशेष रूप से एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन के इतर बिश्केक में पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों और फिर नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक पूर्ण द्विपक्षीय बैठक की पृष्ठभूमि में. यह मुझे संकेत देता है कि भारत और रूस अपने सैन्य संबंधों को भारत-रूस रक्षा साझेदारी के दो क्षेत्रों से आगे बढ़ाने और गहरा करने जा रहे हैं. एक चल रहा रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स है, और फिर S-400 मिसाइल प्रणाली है जिसके अभी और बैच आने बाकी हैं."
सचदेव ने मास्को में वर्ल्ड पीपल्स असेंबली (World People’s Assembly) के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं.
उन्होंने कहा कि उनका आकलन है कि भारत और रूस एक बड़े रक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं. सचदेव ने आगे कहा, "मेरा मानना है कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने का सोच-समझकर निर्णय ले रहा है."
भारत-रूस रक्षा सहयोग अब शीत युद्ध या शीत युद्ध के तुरंत बाद के काल के अपेक्षाकृत सरल रणनीतिक माहौल में काम नहीं कर रहा है. चीन के साथ रूस के संबंध गहरे हुए हैं; मॉस्को पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है; भारत की रक्षा साझेदारियों में विविधता आई है; और युद्ध का स्वरूप खुद बहुत तेजी से बदल रहा है.
फिर भी इस संबंध में काफी संस्थागत गहराई बनी हुई है. दोनों देश औपचारिक रक्षा तंत्र, सैन्य अभ्यास और वरिष्ठ स्तर के सैन्य संपर्क बनाए हुए हैं.
जनरल सेठ की रूस यात्रा अतीत की पुनरावृत्ति से अधिक रक्षा संबंधों के अगले चरण को आकार देने का एक प्रयास है. इसका महत्व यह सुनिश्चित करने में निहित है कि सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के इर्द-गिर्द बनी साझेदारी ऐसे रिश्ते में तब्दील हो जो लगातार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, परिचालन संबंधी सीख, स्वदेशी उत्पादन और दीर्घकालिक सैन्य क्षमता पर केंद्रित हो.
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