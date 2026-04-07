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क्या ईरान बातचीत करेगा? कौन जीत रहा है और किसे हो रहा असली फायदा?

तेहरान में शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को U.S.-इज़राइली हवाई हमलों से हुए नुकसान. ( AP )

लेबनान के बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में इज़राइली हवाई हमलों से उठते धुएं के बीच एक कमर्शियल प्लेन बेरूत एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा है. (AP)

चीन ने खुद को संभावित रुकावटों से भी सुरक्षित कर लिया है. उसने बड़े पैमाने पर रणनीतिक भंडार बनाए हैं और अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है, जिससे किसी एक रास्ते पर उसकी निर्भरता कम हो गई है. बीजिंग के लिए, यह संघर्ष एक संकट नहीं बल्कि एक अवसर है.

साथ ही, चीन को इससे आर्थिक फायदा भी हो रहा है. वह ईरानी तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, अक्सर अप्रत्यक्ष रास्तों से, खुद खरीद रहा है. चीन से जुड़े वित्तीय नेटवर्क इन लेन-देन में मदद करते हैं, जिससे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की तेल कमाई जारी रहती है.

जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान एक-दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, वहीं चीन ने नपे-तुले संयम की नीति अपनाई है. चीनी विश्लेषक इस युद्ध को वॉशिंगटन की एक 'रणनीतिक चूक' के रूप में देखते हैं, जो अमेरिका का ध्यान पूर्वी एशिया से भटकाएगी और 'अमेरिकी पतन' की बातों को और पुख्ता करेगी.

जहां अन्य खाड़ी देशों के तेल निर्यात में गिरावट देखी गई है, वहीं ईरानी टैंकर अपनी विशेष और गुप्त व्यवस्थाओं के जरिए लगातार काम कर रहे हैं. इसने तेहरान को अपनी भौगोलिक स्थिति को एक रणनीतिक बढ़त में बदलने का मौका दिया है. आधुनिक संघर्षों में, ऊर्जा के प्रवाह पर नियंत्रण रखना, जमीन पर कब्ज़ा करने से कहीं अधिक मायने रख सकता है.

इस संघर्ष का मुख्य केंद्र युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य है. इसमें होने वाली किसी भी रुकावट के तत्काल और दूरगामी परिणाम होते हैं. ईरान ने इस भौगोलिक स्थिति का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया है.

लगातार सैन्य दबाव के बावजूद ईरान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उसके तेल व्यापार ने खुद को विकेंद्रीकृत नेटवर्क, IRGC (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) से जुड़ी लॉजिस्टिक्स और प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले जटिल वित्तीय रास्तों के जरिए ढाल लिया है. ऐसी परिस्थितियों में, बातचीत करने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है. ईरान के लिए समय कोई मजबूरी या बाधा नहीं है, बल्कि एक हथियार है.

'द इकोनॉमिस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान अभी भी रोजाना 24 से 28 लाख बैरल तेल का निर्यात कर रहा है. यह ठीक उतना ही स्तर है जितना युद्ध शुरू होने से पहले था. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वह इन निर्यातों से अब पहले से कहीं ज्यादा कमाई कर रहा है.

इसके विपरीत, ईरान एक अलग ही तर्क पर काम करता दिख रहा है. वह तुरंत तनाव कम करने के बजाय, युद्ध की स्थितियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है.

तेहरान के पश्चिम में करज शहर में अमेरिकी हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त पुल. (AP)

नतीजा वही पुरानी परिचित दुविधा है, जैसा वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में देखा गया था. सैन्य रूप से दबदबा होने के बावजूद, कोई रणनीतिक समाधान नहीं निकल पाया.

यह दर्शाता है कि अमेरिका के पास लड़ने की क्षमता तो है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म करने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है. वह न तो ईरान की विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर पाया और न ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में स्थिरता सुनिश्चित कर सका.

वॉशिंगटन ने अतिरिक्त सेना तैनात करके और सैन्य दबाव बनाए रखकर अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन उसके संकेत असंगत रहे हैं. कभी हमले की धमकियां दी जाती हैं, तो कभी शांतिपूर्ण बयान सामने आते हैं. एक तरफ आगे के हमलों की तैयारी जारी रहती है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खोलने की घोषणा की जाती है.

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इस संघर्ष में एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ उतरा था- ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना. हालांकि, युद्ध ने जिस तरह का अप्रत्याशित मोड़ लिया है, उसने एक गहरी दुविधा को उजागर कर दिया है.

क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा? यह सवाल सुनने में सीधा लगता है, लेकिन युद्ध के मैदान के हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं. जो संघर्ष एक सैन्य टकराव के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक जटिल रणनीतिक मुकाबला बन चुका है, जहां शांति के लिए किसी के पास ठोस कारण या प्रेरणा नहीं दिख रही. भले ही राजनयिक स्तर पर संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई गंभीर या सार्थक बातचीत होती नहीं दिख रही.

चीन द्वारा बातचीत का खुलकर विरोध करने की संभावना कम है, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका के साथ सीधे टकराव का जोखिम बढ़ सकता है. हालांकि, ईरान को किसी समझौते के लिए प्रेरित करने में भी चीन का कोई खास फायदा नहीं है.

लंबे समय तक चलने वाला यह संघर्ष चीन के रणनीतिक हितों को साधता है. यह अमेरिका को पश्चिम एशिया में उलझाए रखता है और ऊर्जा व पुनर्निर्माण के क्षेत्रों में आर्थिक अवसर खोलता है. साथ ही, यह एक अनिश्चित व्यवहार वाले अमेरिका की तुलना में चीन की छवि को एक स्थिर और भरोसेमंद साथी के रूप में मजबूत करता है.

इसलिए, चीन का नजरिया अप्रत्यक्ष है. उसे ईरान के फैसलों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक रणनीतिक माहौल पहले से ही इस संघर्ष के जारी रहने के पक्ष में है.

इजरायल की स्थिति: रणनीतिक अनिश्चितता के बीच सामरिक लाभ

इजरायल इस संघर्ष में एक जटिल स्थिति में है. सामरिक (tactical) स्तर पर, इजरायल ने कुछ लक्ष्य हासिल किए हैं. ईरान से जुड़े ठिकानों और उसके प्रॉक्सी नेटवर्कों पर लगातार दबाव बनाया गया है. इस संघर्ष ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नियंत्रण में रखने के इजरायल के पुराने लक्ष्य को और मजबूत किया है.

हालांकि, व्यापक रणनीतिक तस्वीर उतनी स्पष्ट नहीं है. ईरान द्वारा अपने प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखने की क्षमता यह बताती है कि उसका नेटवर्क अब भी बरकरार है. कई मोर्चों पर हमले जारी हैं, जिससे संघर्ष का दायरा और बढ़ गया है.

लंबा खिंचता युद्ध इजरायल के लिए जोखिम बढ़ाता है. लेबनान से लेकर समुद्री मार्गों तक फैले कई मोर्चे सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा करते हैं. इसलिए, भले ही इजरायल को सामरिक सफलता मिल रही हो, लेकिन इस युद्ध का दीर्घकालिक परिणाम अब भी अनिश्चित है.

तेहरान में मौजूद विदेशी मीडिया के पत्रकारों ने तेहरान के पश्चिम में फार्डिस शहर के एक रिहायशी इलाके में अमेरिकी-इजरायली हमलों से हुए नुकसान का ब्यौरा दिया. (AP)

प्रणाली और लूट का माल: एक नई युद्ध अर्थव्यवस्था

इस संघर्ष की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक ईरान की आर्थिक व्यवस्था का लचीलापन है. इसका तेल व्यापार किसी एक संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सैन्य और व्यावसायिक संरचनाओं से जुड़े कर्ताओं के एक नेटवर्क द्वारा संचालित होता है.

शिपिंग का प्रबंधन परतों वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अक्सर IRGC (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) से जुड़ी संस्थाएं शामिल होती हैं. वित्तीय लेनदेन कई देशों में फैले खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से होता है.

इस विकेंद्रीकृत प्रणाली को भंग करना कठिन है. यहां तक कि जब व्यक्तिगत केंद्रों को निशाना बनाया जाता है, तब भी यह नेटवर्क खुद को ढाल लेता है. इसका परिणाम एक ऐसी युद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में निकलता है जो न केवल दबाव में जीवित रहती है, बल्कि कुछ मामलों में फलती-फूलती भी है.

यह संघर्ष की प्रकृति में एक बदलाव को दर्शाता है. अब जीत केवल संपत्तियों को नष्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रणालियों को बनाए रखने के बारे में है.

भारत की सुरक्षा पर प्रभाव

भारत के लिए इसके परिणाम तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की बाधा भारत के तेल आयात के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जिससे कीमतों में अस्थिरता और आर्थिक दबाव पैदा होता है.

समुद्री सुरक्षा इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है. खाड़ी और उससे सटे समुद्री मार्गों में अस्थिरता उन व्यापारिक रास्तों को प्रभावित कर सकती है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं.

इसमें 'चीन फैक्टर' एक रणनीतिक परत जोड़ देता है. पश्चिम एशिया में अमेरिका का लंबे समय तक उलझे रहना हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन के लिए जगह बनाता है, जो सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करता है.

यह स्थिति भारत के लिए तैयारी, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर निरंतर जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

निष्कर्ष: बातचीत से ऊपर रणनीतिक बढ़त

यह सवाल, कि क्या ईरान बातचीत करेगा? व्यापक रणनीतिक माहौल को समझे बिना नहीं दिया जा सकता. वर्तमान में, परिस्थितियां बातचीत के पक्ष में नहीं हैं. अमेरिका समाधान तो चाहता है, लेकिन उसके पास स्पष्टता की कमी है.

ईरान ने खुद को युद्ध के दबावों के अनुसार ढाल लिया है और वह अपनी स्थिति का लाभ उठा रहा है. चीन को इस संघर्ष के जारी रहने से फायदा हो रहा है. इजरायल को सामरिक सफलता तो मिल रही है, लेकिन वह रणनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है.

आधुनिक युद्ध अब निर्णायक सैन्य परिणामों के बजाय आर्थिक स्थिति, प्रणालियों और धारणाओं से अधिक तय होते हैं. ऐसी स्थिति में, बातचीत प्राथमिकता नहीं है. आज और भविष्य के लिए अपनी रणनीतिक बढ़त (leverage) बनाए रखना ही मुख्य लक्ष्य है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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