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भारत-बांग्लादेश रिश्तों में जमी बर्फ पिघली! जयशंकर और रहमान की मुलाकात से नई शुरुआत के संकेत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मिले. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read

नई दिल्ली में बुधवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर का सोशल मीडिया पोस्ट भले ही सामान्य लगे, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से इसके बड़े मायने हैं. यह पिछले कुछ महीनों की अनबन के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार का पहला बड़ा संकेत है. मुलाकात के बाद जयशंकर ने अपने एक्स (X) हैंडल पर लिखा, "आज दोपहर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और उनके प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करके खुशी हुई. हमने विभिन्न पहलुओं में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और निरंतर संपर्क में रहने पर सहमति जताई." विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार- जो 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में है- के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की इच्छा दोहराई. बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से अपनी साझेदारी को गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं." उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आगे की बैठकें होंगी. इसके अलावा, दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद, रहमान ने जयशंकर के साथ एक निजी मुलाकात भी की. बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट 'प्रथम आलो' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया कि दोनों पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय विषयों पर भी चर्चा की. रिपोर्ट में बताया गया है, जयशंकर के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मौजूद थे. वे विदेश मंत्री के साथ दिल्ली यात्रा पर आए थे. बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के ऑफिशियल दौरे पर पहुंचे. (IANS/X/@MEAIndia) "निरंतर संपर्क में रहने" की सहमति यह दर्शाती है कि दोनों पक्ष अब फिर से एक व्यवस्थित रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान दोनों देशों के संबंध लगभग पूरी तरह थम गए थे. दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई यह खटास खुले विरोध के रूप में तो नहीं थी, लेकिन राजनीतिक मेल-मिलाप में साफ तौर पर कमी आई थी और दोनों पक्षों में बेचैनी बढ़ रही थी. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान, ढाका ने अपनी विदेश नीति को बदला और समय-समय पर भारत की शेख हसीना सरकार के साथ नजदीकियों को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की. जवाब में, नई दिल्ली ने भी सतर्क रुख अपनाया. भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए उच्च स्तरीय बातचीत को सीमित कर दिया. व्यापार, कनेक्टिविटी, वीजा, सीमा प्रबंधन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी स्तर पर सहयोग तो जारी रहा, लेकिन वह राजनीतिक उत्साह गायब था जिसने पिछले एक दशक से द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित किया था. पिछले एक दशक से अधिक समय तक, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश ने रणनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में बहुत करीबी और सहयोगात्मक संबंध विकसित किए थे. भारत, एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और कनेक्टिविटी की पहल को लेकर गहरा सहयोग था. अगस्त 2024 में, बांग्लादेश में हुए बड़े जन-आंदोलनों के कारण शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. यह लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक हालातों में एक बड़ा और नाटकीय बदलाव था. यूनुस के कार्यकाल के दौरान, भारत के साथ संबंधों में काफी गिरावट आई. ढाका ने शेख हसीना को भारत के समर्थन और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में उसके कथित हस्तक्षेप की खुलकर आलोचना की. ढाका की ओर से समय-समय पर ऐसी बयानबाजी हुई जिससे इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती मिली और चीन के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिशें की गईं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से बात करते हुए. (IANS/X/@DrSJaishankar) भारत ने इसके जवाब में वीजा सेवाओं को सख्त कर दिया और अपने राजनयिक मेल-मिलाप के तरीके को बदल लिया. उच्च राजनीतिक स्तर पर बातचीत की कमी और आपसी संदेह के कारण सहयोग के पारंपरिक रास्ते लगभग रुक से गए थे. इसी पृष्ठभूमि में, बुधवार को जयशंकर और रहमान के बीच हुई मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. यह दोनों देशों के बीच उस राजनीतिक उत्साह को फिर से बहाल करने की पहली बड़ी कोशिश है, जो पिछले कुछ समय से थम गया था. "करीबी संपर्क में रहने" की सहमति और रिश्तों के "विभिन्न पहलुओं" पर चर्चा यह संकेत देती है कि दोनों पक्ष अब एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने के बजाय व्यावहारिक बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं.