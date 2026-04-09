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भारत-बांग्लादेश रिश्तों में जमी बर्फ पिघली! जयशंकर और रहमान की मुलाकात से नई शुरुआत के संकेत

शेख हसीना को हटाने के बाद भारत और बांग्लादेश ने सावधानी भरी दूरी से स्ट्रक्चर्ड बातचीत की ओर कदम बढ़ाए हैं.

India Bangladesh Relations
विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मिले. (IANS/X/@DrSJaishankar)
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By Aroonim Bhuyan

Published : April 9, 2026 at 6:44 PM IST

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नई दिल्ली में बुधवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर का सोशल मीडिया पोस्ट भले ही सामान्य लगे, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से इसके बड़े मायने हैं. यह पिछले कुछ महीनों की अनबन के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार का पहला बड़ा संकेत है.

मुलाकात के बाद जयशंकर ने अपने एक्स (X) हैंडल पर लिखा, "आज दोपहर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और उनके प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करके खुशी हुई. हमने विभिन्न पहलुओं में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और निरंतर संपर्क में रहने पर सहमति जताई."

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार- जो 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में है- के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की इच्छा दोहराई.

बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से अपनी साझेदारी को गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं." उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आगे की बैठकें होंगी. इसके अलावा, दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया.

हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद, रहमान ने जयशंकर के साथ एक निजी मुलाकात भी की. बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट 'प्रथम आलो' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया कि दोनों पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय विषयों पर भी चर्चा की. रिपोर्ट में बताया गया है, जयशंकर के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मौजूद थे. वे विदेश मंत्री के साथ दिल्ली यात्रा पर आए थे.

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बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के ऑफिशियल दौरे पर पहुंचे. (IANS/X/@MEAIndia)

"निरंतर संपर्क में रहने" की सहमति यह दर्शाती है कि दोनों पक्ष अब फिर से एक व्यवस्थित रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान दोनों देशों के संबंध लगभग पूरी तरह थम गए थे. दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई यह खटास खुले विरोध के रूप में तो नहीं थी, लेकिन राजनीतिक मेल-मिलाप में साफ तौर पर कमी आई थी और दोनों पक्षों में बेचैनी बढ़ रही थी.

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान, ढाका ने अपनी विदेश नीति को बदला और समय-समय पर भारत की शेख हसीना सरकार के साथ नजदीकियों को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की. जवाब में, नई दिल्ली ने भी सतर्क रुख अपनाया. भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए उच्च स्तरीय बातचीत को सीमित कर दिया. व्यापार, कनेक्टिविटी, वीजा, सीमा प्रबंधन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी स्तर पर सहयोग तो जारी रहा, लेकिन वह राजनीतिक उत्साह गायब था जिसने पिछले एक दशक से द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित किया था.

पिछले एक दशक से अधिक समय तक, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश ने रणनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में बहुत करीबी और सहयोगात्मक संबंध विकसित किए थे. भारत, एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और कनेक्टिविटी की पहल को लेकर गहरा सहयोग था.

अगस्त 2024 में, बांग्लादेश में हुए बड़े जन-आंदोलनों के कारण शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. यह लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक हालातों में एक बड़ा और नाटकीय बदलाव था.

यूनुस के कार्यकाल के दौरान, भारत के साथ संबंधों में काफी गिरावट आई. ढाका ने शेख हसीना को भारत के समर्थन और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में उसके कथित हस्तक्षेप की खुलकर आलोचना की. ढाका की ओर से समय-समय पर ऐसी बयानबाजी हुई जिससे इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती मिली और चीन के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिशें की गईं.

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से बात करते हुए. (IANS/X/@DrSJaishankar)

भारत ने इसके जवाब में वीजा सेवाओं को सख्त कर दिया और अपने राजनयिक मेल-मिलाप के तरीके को बदल लिया. उच्च राजनीतिक स्तर पर बातचीत की कमी और आपसी संदेह के कारण सहयोग के पारंपरिक रास्ते लगभग रुक से गए थे.

इसी पृष्ठभूमि में, बुधवार को जयशंकर और रहमान के बीच हुई मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. यह दोनों देशों के बीच उस राजनीतिक उत्साह को फिर से बहाल करने की पहली बड़ी कोशिश है, जो पिछले कुछ समय से थम गया था. "करीबी संपर्क में रहने" की सहमति और रिश्तों के "विभिन्न पहलुओं" पर चर्चा यह संकेत देती है कि दोनों पक्ष अब एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने के बजाय व्यावहारिक बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं.

यह मौजूदा कोशिश अतीत जैसी पुरानी गर्मजोशी को तुरंत वापस लाने के बजाय, नियमित बातचीत के जरिए रिश्तों को स्थिर करने और भरोसा दोबारा कायम करने पर केंद्रित लगती है. इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते फिर से खोलना है जहां पिछले एक साल की राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दोनों देशों के आपसी हित आज भी मजबूती से जुड़े हुए हैं.

हसीना युग के अंत के साथ नए रिश्तों की शुरुआत

मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद खलीलुर रहमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ बैठक की.

बांग्लादेश की वेबसाइट 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रहमान की भारत यात्रा से पहले उनके सलाहकार कबीर ने भारत के साथ 'व्यक्ति-केंद्रित' संबंधों के बजाय जन-स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत के साथ एक नया रिश्ता विकसित करना चाहता है, जो शेख हसीना के दौर के संबंधों से अलग हो.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान और भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के बीच हुई मुलाकात के बाद कबीर ने मीडिया से कहा, "यह बांग्लादेश और भारत के बीच एक नया रिश्ता है. अब बांग्लादेश में हसीना की अवामी लीग जैसा कुछ नहीं है."

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा 'X' पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री रहमान और प्रणय वर्मा की इस बैठक में व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीक, ऊर्जा, सामाजिक-आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक सहयोग सहित आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई.

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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 2026 को एक मीटिंग के दौरान. (@HardeepSPuri/X via PTI)

भविष्य की राह: सहयोग और पुराने विवादों का समाधान

विदेश मंत्रालय के बुधवार के बयान को देखें, तो मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह बातचीत कूटनीतिक संवाद को फिर से सामान्य बनाने में मदद करेगी, जो मतभेदों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए पहली जरूरत है.

संबंधों में आई खटास से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते थे. अब व्यापारिक संबंधों को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू करने, निर्यात प्रतिबंधों को हटाने और वीजा संबंधी समस्याओं को सुलझाने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा. पिछले कुछ वर्षों में वीजा सेवाओं और सीमा पार आवाजाही में जो कटौती की गई थी, रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए वे शुरुआती प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो सकते हैं.

जैसे-जैसे भरोसा फिर से कायम होगा, सीमा पर नागरिकों की मृत्यु और सुरक्षा सहयोग जैसे छोटे लेकिन परेशान करने वाले मुद्दों को सुलझाना एजेंडे में शामिल होगा. इसके अलावा, तीस्ता और गंगा नदी के जल बंटवारे जैसे पुराने विवादों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी आने वाले समय में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चर्चा होने की उम्मीद है.

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ. (IANS/X/@DrSJaishankar)

विशेषज्ञों की राय

बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि जयशंकर और रहमान के बीच हुई यह मुलाकात अच्छी रही और "उम्मीद है कि यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी."

चक्रवर्ती ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा, "मेरा मानना है कि इस मुलाकात में वीजा, ऊर्जा सहयोग, पेट्रोकेमिकल्स की आपूर्ति, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी (संपर्क) को फिर से बहाल करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया होगा." उन्होंने यह भी जोड़ा कि "बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाओं को दोबारा शुरू करना भी बेहद महत्वपूर्ण है."

चक्रवर्ती के विचारों से सहमति जताते हुए, नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'आरआईएस' (RIS) के प्रोफेसर और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था व राजनीति के विशेषज्ञ प्रबीर डे ने कहा कि बुधवार को जयशंकर और रहमान के बीच हुई बैठक बहुत सकारात्मक थी और इस लय को बनाए रखा जाना चाहिए.

प्रबीर डे ने कहा, "रहमान ने अजीत डोभाल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी बैठकें कीं. जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ईरान संकट के संदर्भ में ऊर्जा सहयोग रहा होगा. भारत, बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है."

उन्होंने आगे कहा कि एक और मुद्दा जो चर्चा में आया होगा, वह असम और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. डे के अनुसार, "बांग्लादेश में बने कपड़ों के निर्यात के लिए दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर भी चर्चा हुई होगी. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान यह सुविधा रोक दी गई थी."

संक्षेप में, जयशंकर की टिप्पणी और बांग्लादेशी विदेश मंत्री की यात्रा राजनीतिक अविश्वास और राजनयिक ठहराव के बाद रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का संकेत है. यह 'रीसेट' (नई शुरुआत) शेख हसीना के दौर वाले रिश्तों की हूबहू वापसी तो नहीं है, लेकिन यह दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक को स्थिर करने और उसे आपसी सम्मान व व्यावहारिक सहयोग पर आधारित करने की साझा इच्छा को जरूर दर्शाता है.

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