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Analysis: अमेरिका में डेटा सेंटर्स के खिलाफ बढ़ते जन-आक्रोश से भारत के लिए सीख

फिर भी, अमेरिका का अनुभव हमें एक स्पष्ट चेतावनी देता है: बिना ठोस योजना, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी के, भारत भी उन्हीं नुकसानों को दोहरा सकता है—या शायद उससे भी अधिक नुकसान झेल सकता है—जो दूसरे देशों में देखे गए हैं. इसके लिए नीचे दिए गए सबक बेहद जरूरी हैं.

भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. हमारे देश में डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-NCR जैसे शहरों में भारी निवेश किया जा रहा है. सरकार ने 'नेशनल डेटा पॉलिसी' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे अभियानों के तहत डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया है.

अमेरिका में डेटा सेंटर्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी के विरोध में कुछ खास बातें बार-बार सामने आ रही हैं: 1) पानी और बिजली की भारी खपत से स्थानीय आपूर्ति को खतरा पैदा हो रहा है और आम लोगों के लिए इनके दाम बढ़ रहे हैं; 2) ये सेंटर्स अक्सर गरीब बस्तियों और अश्वेत समुदायों वाले इलाकों में ही बनाए जाते हैं; 3) शोर, ते रोशनी और कंपन से लोगों के रहने की स्थिति खराब हो रही है; 4) कंपनियां अक्सर गोपनीयता का बहाना बनाकर पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की जानकारी छिपाती हैं; 5) भूमि आवंटन (Zoning) और पर्यावरण जांच के नियम पुराने हो चुके हैं, जो फैक्टरियों के हिसाब से बने थे न कि डेटा सेंटर्स के लिए; और 6) सारा बोझ स्थानीय जनता उठाती है, जबकि टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा बड़ी कंपनियों को मिलता है.

वहीं, जॉर्जिया के अटलांटा में, साउथ फुल्टन के लोगों ने एक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को रुकवा दिया. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यह सेंटर एक ऐसे इलाके में बनाया जा रहा है जहां अधिकांश अश्वेत (Black) लोग रहते हैं और जो पहले से ही औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रहा है. यह मामला दिखाता है कि डेटा सेंटर्स की यह बाढ़ कैसे सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय से जुड़ी समस्या बनती जा रही है.

ओरेगन के द डालेस (The Dalles) शहर में, जहां गूगल के कई डेटा सेंटर्स हैं, वहां के निवासियों ने मशीनों के शोर, जरूरत से अधिक रोशनी (लाइट पॉल्यूशन) और पानी की कमी को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं.

साल 2024 में, एरिजोना के नगर निगम आयोग (Arizona Corporation Commission) ने बिजली की दरों से जुड़ी एक योजना को खारिज कर दिया. यह योजना डेटा सेंटर्स के विस्तार में मदद करने वाली थी, लेकिन आयोग ने कहा कि इसमें आम जनता (बिजली उपभोक्ताओं) के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नियम नहीं हैं. आयोग के इस फैसले में आम लोगों के आंदोलनों और पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही.

वहां के निवासियों, किसानों और आदिवासी समुदायों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में राज्य में पानी की भारी किल्लत होने वाली है, और डेटा सेंटर्स की बढ़ती संख्या इस संकट को और भी गंभीर बना रही है. कंपनियां अक्सर 'व्यापारिक गोपनीयता' का हवाला देकर यह बताने से मना कर देती हैं कि वे कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे उन्हें जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन हो गया है.

एरिजोना में असली विवाद पानी को लेकर है- एक ऐसा संसाधन जिसकी पहले से ही सूखे और जलवायु परिवर्तन के कारण भारी कमी है. फीनिक्स शहर के इलाकों में बने डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए हर साल करोड़ों लीटर पानी खर्च होता है, जो जमीन के अंदर और नगर पालिका की सप्लाई से लिया जाता है.

वहां के लोग अब 'नौकरियों के दावे' को लेकर भी शक करने लगे हैं. वर्जीनिया में हुई एक सरकारी जांच में सामने आया कि डेटा सेंटर बनने के दौरान तो 1,500 लोगों को काम मिल सकता है, लेकिन बनने के बाद इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 50 लोगों की जरूरत होती है. वहां के निवासियों का मानना है कि इस जमीन का इस्तेमाल खेती, रिहायशी इलाकों या छोटे कारखानों के लिए करना बेहतर है. इससे न केवल आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, बल्कि ज्यादा लोगों को लंबे समय तक काम भी मिलेगा.

साल 2023 से 2025 के बीच, स्थानीय लोगों का यह विरोध एक संगठित आंदोलन में बदल गया. लोगों के समूहों ने सरकार पर दबाव बनाकर शोर कम करने के सख्त नियम बनवाए, नए निर्माण पर रोक लगवाई और पर्यावरण की जांच के नियमों को कड़ा करवाया. इसके नतीजे में कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स या तो रुक गए, या उन्हें छोटा कर दिया गया, और कुछ को तो पूरी तरह से बंद ही करना पड़ा.

मशीनों को ठंडा रखने वाले पंखों और बैकअप जनरेटरों की लगातार आने वाली आवाज (भिनभिनाहट) आस-पड़ोस के रिहायशी इलाकों की शांति भंग करती है. यहां लगे इमरजेंसी जनरेटरों की जब समय-समय पर जांच की जाती है, तो उनसे निकलने वाला धुआं और बारीक धूल उन इलाकों की हवा को और भी जहरीला बना देते हैं जो पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. खेती की जमीन और ऐतिहासिक जगहों को बिना स्थानीय लोगों की राय लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों के इंडस्ट्रियल कैंपस में बदल दिया गया है.

वर्जीनिया का लाउडन काउंटी, जिसे 'डेटा सेंटर एली' (Data Centre Alley) कहा जाता है, वहां दुनिया के सबसे अधिक डेटा सेंटर मौजूद हैं. वर्षों तक, वहां रहने वाले लोगों ने उन खिड़की-रहित इमारतों को बर्दाश्त किया, जो कभी ग्रामीण रहे इलाकों में तेजी से बढ़ती जा रही थीं. लेकिन जैसे-जैसे यह इंडस्ट्री फैली, इसके बुरे प्रभाव भी बढ़ने लगे.

सोच और काम के बीच का यह अंतर केवल नीति की कोई छोटी-मोटी चूक नहीं है; बल्कि यह एक ऐसी बुनियादी रुकावट है जो उन सिद्धांतों को ही कमजोर कर सकती है जिन्हें भारत पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है.

भारत 2026 के 'AI इम्पैक्ट समिट' में 'प्लैनेट सूत्र' (Planet Sutra) का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है, जो पूरी दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल AI अपनाने का संदेश देता है. लेकिन भारत के AI के सपनों के पीछे एक बड़ी उलझन छिपी है. एक तरफ सरकार AI को नैतिक, सबको साथ लेकर चलने वाला और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ AI के लिए जरूरी बिजली-पानी और बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग हमारे पर्यावरण के नियमों से कहीं अधिक तेजी से आगे निकल रही है.

साल 2019 से अब तक अमेरिका के 40 से अधिक राज्यों में AI और डेटा सेंटर्स को नियंत्रित करने के लिए करीब 150 कानून बनाए गए हैं. वहां के स्थानीय लोगों द्वारा हो रहे इसी विरोध की वजह से अमेरिकी टेक कंपनियां अब भारत जैसे दूसरे देशों में नए ठिकाने तलाश रही हैं, ताकि वे वहां अपने डेटा सेंटर्स स्थापित कर सकें.

अमेरिका को अक्सर दुनिया में AI की नई खोजों का सबसे बड़ा केंद्र (Headquarters) माना जाता है. लेकिन, इसके साथ ही वहां के स्थानीय लोगों में डेटा सेंटर्स के खिलाफ विरोध भी तेजी से बढ़ रहा है. पूरे देश में अलग-अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर AI से जुड़े इस बुनियादी ढांचे के विस्तार का विरोध कर रहे हैं.

यही भारत के लिए AI की सबसे बड़ी उलझन (paradox) है: जिन तकनीकों का इस्तेमाल हम पर्यावरण बचाने के लिए कर रहे हैं, वे खुद ही प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रही हैं. इससे उन लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है जिनकी मदद के लिए ये तकनीक बनाई गई थी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोई काल्पनिक या हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है. इसे चलाने के लिए डेटा सेंटर, ताकतवर कंप्यूटर, चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों और बड़े नेटवर्क जैसे असली ढांचों की जरूरत होती है. इनके लिए भारी मात्रा में बिजली, पानी और जमीन चाहिए होती है.

इस नई तकनीक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है. फिलहाल सरकार की नीतियां आर्थिक बढ़त और डिजिटल बदलाव पर तो जोर दे रही हैं, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया गया है. सच तो यह है कि AI के लिए जिस भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वह भारत की बिजली और पानी की कमी की समस्या को और भी गंभीर बना रहा है.

भारत बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपना रहा है और खुद को इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर बना रहा है. लेकिन, कई जानकार और शोध अब एक बड़ी कमी की ओर इशारा कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' का उद्घाटन किया. यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले पांच दिनों के मुख्य कार्यक्रम AI इम्पैक्ट समिट का सबसे बड़ा हिस्सा था. यह आयोजन दिखाता है कि भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में लीडर बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

अटलांटा के पूर्व में न्यूटन काउंटी में मेटा कंपनी का स्टैंटन स्प्रिंग्स डेटा सेंटर (AP)

डेटा सेंटर्स अपनी पानी की भारी खपत के लिए जाने जाते हैं. इनमें से अधिकांश सेंटर्स मशीनों को ठंडा रखने के लिए 'इवेपोरेटिव कूलिंग' सिस्टम (आमतौर पर कूलिंग टावर्स) का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर साल करोड़ों लीटर पानी खर्च होता है. एक अकेला बड़ा डेटा सेंटर साल भर में 1 करोड़ से 5 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी इस्तेमाल कर सकता है, जो हजारों परिवारों की रोजाना की पानी की जरूरत के बराबर है.

भारत के कई शहर, जहां डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पहले से ही पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं. चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में बार-बार पानी का संकट पैदा होता रहता है; मुंबई और दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं.

बेंगलुरु (जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है) का उदाहरण ही ले लीजिए, जहां पानी की किल्लत पहले से ही आम जनता के लिए रोज की कड़वी सच्चाई बन चुकी है. शहर के 31 डेटा सेंटर्स—और जो अभी बन रहे हैं या बनने वाले हैं—उनका कुल मिलाकर पानी का इस्तेमाल (water footprint) कई गंभीर सवाल खड़े करता है: वर्तमान में भारत में जानकारी सार्वजनिक करने का ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है, जैसा कि अमेरिका या यूरोप में अब लागू किया जा रहा है. क्या ये डेटा सेंटर्स कावेरी नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीनी पानी (ग्राउंडवाटर) का, या टैंकरों का? क्या जमीनी पानी के इस्तेमाल से शहर का जलस्तर (aquifers) तेजी से गिर रहा है? एक ऐसे शहर में जहां आम घरों के लिए पानी की सप्लाई सीमित (rationed) है, वहां गैर-जरूरी कामों के लिए उद्योगों द्वारा पानी की भारी खपत का ठोस कारण बताना और उसमें पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है.

बेंगलुरु के कई निवासियों के लिए यह शहर पहले से ही एक 'टैंकर सिटी' बन चुका है. ऐसे में, बिना किसी कड़ी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही के, पानी की भारी खपत करने वाले डेटा सेंटर्स का आना इस संकट को और भी खतरनाक बना देता है. सवाल यह नहीं है कि हमें डेटा सेंटर्स की जरूरत है या नहीं; आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए वे बेहद जरूरी हैं. असली सवाल यह है कि क्या उनकी संख्या को दूरदर्शिता, समानता और पारदर्शिता के साथ प्रबंध किया जाएगा—या फिर वे उस संकट को और तेज कर देंगे जिसे शायद यह शहर झेल न पाए.

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है, एक नई पर्यावरणीय समस्या सामने आ रही है: 'डेटा हीट आइलैंड' (Data Heat Island) प्रभाव. एक नए शोध के अनुसार, यह काफी हद तक 'अर्बन हीट आइलैंड' जैसा ही है, जहां शहर गर्मी को सोख लेते हैं और अपने आस-पास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कहीं अधिक गर्म हो जाते हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)

डेटा सेंटर्स का एक ही जगह पर होना स्थानीय जलवायु पर बुरा असर डाल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को और बढ़ा देता है. इस समस्या का मतलब है—भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करने वाले और गर्मी पैदा करने वाले डेटा सेंटर्स की वजह से किसी खास इलाके या क्षेत्र के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी. इस पर तुरंत शोध करने और सरकारी नीतियां बनाने की जरूरत है.

नियामक ढांचे का अभाव

वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानूनी नियम या ढांचा नहीं है, जो एक ही जगह पर कई डेटा सेंटर्स होने से पैदा होने वाली गर्मी (Cumulative Thermal Impact) की समस्या पर ध्यान देता हो. 'डेटा हीट आइलैंड' के इस असर को न तो अभी तक मापा गया है, न ही इसकी निगरानी या इसे नियंत्रित करने के लिए कोई नियम बने हैं—जबकि इसका सीधा प्रभाव जनता के स्वास्थ्य, बिजली के समान बंटवारे और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता पर पड़ता है.

अधिकारियों को चाहिए कि वे मौजूदा डेटा सेंटर इलाकों के आस-पास सैटेलाइट और जमीनी सेंसर के जरिये तापमान पर नर रखें. साथ ही, उन्हें ऐसे मॉडल तैयार करने चाहिए जो यह बता सकें कि भविष्य में डेटा सेंटर्स बढ़ने पर आम लोगों के स्वास्थ्य पर गर्मी का क्या असर पड़ेगा.

केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस बात का गहन मूल्यांकन करना चाहिए कि डेटा सेंटर्स की पानी और बिजली की मांग का खेती, घरेलू जरूरतों और अन्य उद्योगों पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा. सरकार को चाहिए कि वह डेवलपर्स (डेटा सेंटर बनाने वालों) के लिए 'वॉटर-पॉजिटिव' (जितना पानी इस्तेमाल करें, उतना वापस लौटाने) का वादा अनिवार्य करे और पारदर्शी निगरानी के जरिये इसे सख्ती से लागू भी कराए.

पर्यावरण और जमीन आवंटन नियमों को मजबूत करना

भारत में डेटा सेंटर्स अक्सर अस्पष्ट नियमों की श्रेणी में आते हैं—उन्हें न तो पूरी तरह औद्योगिक माना जाता है और न ही व्यावसायिक. इसका फायदा उठाकर ये कंपनियां कड़े पर्यावरणीय नियमों और जांच-परख से बच निकलती हैं. इन सेंटर्स को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (जैसे जंगल या जल स्रोत) या घनी आबादी वाले इलाकों में बनने से रोकने के लिए इनका स्पष्ट वर्गीकरण और जमीन के आवंटन (Zoning) के सख्त नियम होना बेहद जरूरी है.

सरकार को 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' (EIA) के दिशा-निर्देशों में बदलाव करना चाहिए ताकि डेटा सेंटर्स को भी इसके दायरे में लाया जा सके. साथ ही, इनके लिए जनता की सुनवाई (Public Hearings) और पर्यावरण पर पड़ने वाले कुल प्रभाव की जांच को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए.

अमेरिका के आंदोलनों ने यह दिखा दिया है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी करने से प्रोजेक्ट्स में महंगी देरी होती है और कंपनी की बदनामी भी. भारत में डेटा सेंटर बनाने वाले अक्सर लोगों से बहुत देर से जुड़ते हैं या बिल्कुल नहीं जुड़ते. शुरुआत में ही लोगों से सही तरीके से सलाह-मशविरा करना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि व्यापार के लिए भी समझदारी भरा है.

हमें 'कम्युनिटी बेनिफिट एग्रीमेंट्स' (CBA) यानी सामुदायिक लाभ समझौते तैयार करने चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि अगर किसी इलाके में डेटा सेंटर बन रहा है, तो वहां के निवासियों को भी ठोस फायदे मिलें—जैसे कि बेहतर सड़कें और बिजली, नौकरी के लिए ट्रेनिंग या बिजली के बिलों में सुरक्षा.

पारदर्शिता और डेटा की जवाबदेही

अमेरिका और भारत, दोनों ही देशों में कंपनियां अपनी बिजली और पानी की खपत की जानकारी देने से कतराती हैं और इसे अपनी गोपनीयता (confidentiality) का हवाला देकर छिपाती हैं. यह रवैया जनता के भरोसे को कम करता है और सरकारी निगरानी में रुकावट पैदा करता है. जवाबदेही तय करने के लिए पारदर्शिता पहली शर्त है. अधिकारियों को चाहिए कि वे एक निश्चित क्षमता से बड़े सभी डेटा सेंटर्स के लिए अपनी सालाना बिजली की खपत, पानी का इस्तेमाल, कार्बन उत्सर्जन और बैकअप जनरेटर के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दें.

भारत में पिछड़े और वंचित समुदाय पहले से ही पर्यावरण के नुकसान का सबसे अधिक बोझ झेल रहे हैं. डेटा सेंटर्स के विकास से यह असमानता और अधिक नहीं बढ़नी चाहिए; बल्कि इसे 'पर्यावरणीय न्याय' के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए. डेटा सेंटर के लिए जगह चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस इलाके पर पर्यावरण का कुल कितना बोझ पड़ेगा, और इसके फायदों व नुकसानों का बंटवारा भी सबके साथ बराबर होना चाहिए.

जैसे-जैसे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की वजह से मांग बढ़ रही है, भारत के बिजली ग्रिडों पर—जो पहले से ही दबाव में हैं—नया बोझ पड़ रहा है. यदि सुरक्षा के कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो इसका खर्च आम घरों और छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ सकता है.

बिजली नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा सेंटर्स के खर्चों का बोझ आम उपभोक्ताओं पर न डाला जाए. राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए कि वे बिजली खरीद समझौतों की बारीकी से जांच कर सकें और यह सुनिश्चित करें कि ग्रिड को अपग्रेड करने में जो भी खर्च आए, उसका पूरा भुगतान वे डेटा सेंटर ही करें जिनकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी है.

अंत में, एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह यह है कि डेटा सेंटर आधारित AI क्रांति का नई पीढ़ी के रोजगार और उनकी काम करने की क्षमता (employability) पर क्या असर पड़ेगा. नीति आयोग की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की IT सेवाओं और कॉल सेंटर क्षेत्रों पर ऑटोमेशन (मशीनीकरण) का गहरा असर होगा: साल 2031 तक IT सेवाओं और कॉल सेंटरों की लगभग 20% नौकरियों पर ऑटोमेशन का प्रभाव पड़ सकता है.

भारत के IT क्षेत्र की तरक्की 'लेबर आर्बिट्राज' (Labour Arbitrage) पर आधारित थी—यानी हमारे यहां के हुनरमंद लोग कम लागत में वह काम करते थे जिसे अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अपने यहां महंगे खर्च पर करवाती थीं. लेकिन अब AI उस काम को खुद-ब-खुद (automate) करके इस फायदे को कम कर रहा है, जिसके लिए पहले बड़ी टीमों की जरूरत पड़ती थी.

यही कारण है कि अब ऐसी नीतियों की जरूरत है जो हमारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को केवल IT सेवाओं तक सीमित न रखकर, अन्य क्षेत्रों में भी विविधता लाने और उन्हें मजबूत करने पर जोर दें.

भारत के लिए भविष्य की राह

जैसे-जैसे भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, डेटा सेंटर्स हमारे वित्तीय सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सेवाओं को चलाने का मुख्य आधार बन गए हैं. लेकिन यह विकास पर्यावरण की सुरक्षा, नौकरियों, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

अमेरिका का अनुभव हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है: वहां यह उद्योग बिना किसी खास निगरानी के बढ़ता गया, और अब वहां के लोग अपनी आवाज, अपने संसाधनों और अपने जीवन की गुणवत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

अपनी डेटा सेंटर नीति में पारदर्शिता, जन-सहमति, पर्यावरणीय न्याय और सख्त नियमों को शामिल करके भारत एक अलग रास्ता चुन सकता है. यह एक ऐसा रास्ता होगा जहां डिजिटल बुनियादी ढांचा जनता के भरोसे को तोड़े बिना उसे फायदा पहुंचाएगा, और साथ ही भारत के कार्यबल (वर्क फोर्स) के लिए AI से पैदा होने वाले खतरों और अवसरों, दोनों को स्वीकार करेगा.

डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां दिए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते हैं.

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