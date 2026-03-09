ETV Bharat / opinion

'आईआरआईआईएस देना' जहाज के डूबने का विश्लेषण : अमेरिका का संदेश और भारत पर इसके प्रभाव

ईरानी युद्धपोत IRIS देना को 18 फरवरी, 2026 को भारत के विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान बंगाल की खाड़ी में देखा गया. ( AP )

4 मार्च, 2026 को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर गाले के पास हिंद महासागर में इंटरनेशनल पानी में एक अमेरिकी नेवी सबमरीन द्वारा ईरान के आधुनिक युद्धपोत IRIS देना (IRIS Dena) को डुबोने की घटना हुई. यह घटना समय और संदर्भ को देखते हुए, भारत के लिए कई संभावित मतलब और संदेश लेकर आई है.

आईआरआईएस देना (एक आधुनिक Moudge-क्लास फ्रिगेट, जिसे 2021 में कमीशन किया गया) ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लिया था जिसकी मेजबानी भारत ने फरवरी के मध्य में विशाखापत्तनम में की थी, जिसके बाद मिलन बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था.

भारतीय नौसेना ने हिस्सा लेने वाले विदेशी जहाज़ों का सबके सामने "दोस्ती के पुल" के मैसेज के साथ स्वागत किया. भारतीय नौसेना के साथ बातचीत पूरी होने के बाद, देना ने ईरान लौटने का रास्ता तय किया और 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बावजूद बंगाल की खाड़ी से श्रीलंका के पास हिंद महासागर की ओर बढ़ गया.

4 मार्च को, जैसे ही युद्ध (जिसमें अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल थे) तेज हुआ, अमेरिका की लॉस एंजिल्स-क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस शार्लेट (एक SSN) ने मार्क 48 टॉरपीडो दागा, जिससे ईरानी जहाज डूब गया. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली यूएस सबमरीन टॉरपीडो थी जिससे दुश्मन का कोई जंगी जहाज डूबा.

अमेरिका के एक्शन को रिव्यू करने पर, यह एक साफ मैसेज है: हिंद महासागर अब "शांति का ज़ोन" नहीं रहा जो बड़ी ताकतों की लड़ाइयों से बचा हो और अभी – पश्चिम एशिया में लड़ाई हिंद महासागर में आ गई है.

ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर करने का अमेरिकी संकल्प अब ईरानी पड़ोस से कहीं आगे तक फैल गया है, जो तनाव बढ़ने के खतरे, प्रतिद्वंद्वी नौसेनाओं की मेजबानी करने में तटस्थता की सीमाओं और भारत के लिए तेजी से विवादित होते समुद्री क्षेत्र में सावधानी से काम करने की जरूरत के बारे में चेतावनी है.

बहुपक्षीय अभ्यासों के लिए ईरानी युद्धपोतों की मेजबानी करना (जैसा कि भारत ने किया) दिल्ली की बहु-गठबंधन विदेश नीति और गैर-पश्चिमी भागीदारों तक पहुंच का हिस्सा है. लेकिन, विशाखापत्तनम से निकलने के कुछ ही समय बाद IRIS देना का तेजी से डूबना खतरों को दिखाता है: ईरान ने अमेरिका की बुराई करते हुए जहाज को "इंडिया की नेवी का मेहमान" बताया, जिससे दिल्ली कूटनीति मुश्किल में पड़ सकती है.

भारत (और दूसरे देशों) के लिए यह संकेत साफ है, जिनका ईरान जैसे अमेरिका से बैन देशों के साथ करीबी नौसैनिक संपर्क है: कि जब किसी बड़ी ताकत से जुड़े झगड़े बढ़ते हैं, तो ऐसे कामों से अप्रत्यक्ष जांच या मुश्किलें आ सकती हैं.

IRIS देना के डूबने को एक ऐसी गतिविधि बताया गया है जो ‘युद्ध’ के दायरे में आती है. युद्ध के मानदंडों के अनुसार, जब राष्ट्र युद्ध में होते हैं - विरोधी का एक नौसैनिक मंच, चाहे वह समुद्र में हो या बंदरगाह में, एक वैध लक्ष्य है और यह वाशिंगटन की व्याख्या है.

ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास "मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024" के दौरान समुद्र में IRIS देना (75) (AFP)

यह एक सही बात है और ईरानी जहाजों के इंटरनेशनल पानी में घुसने के बाद उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भारत की नहीं थी. लेकिन, समुद्र में मुश्किल में फंसे जहाजों और सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) को मदद देने का एक मानवीय पहलू भी है और यहां पूरी घटना पर भारत का नजरिया सीखने लायक है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में रायसीना डायलॉग में इस पहलू पर बात की और सोमवार (9 मार्च) को संसद में भी इसे दोहराया. उन्होंने कहा कि ईरान ने 28 फरवरी को इस इलाके में अपने तीन नेवी जहाजों को भारतीय पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत मांगी थी.

भारत ने 1 मार्च (रविवार) को यह इजाजत दी और IRIS लवन 4 मार्च को अपने क्रू (लगभग 183 सदस्य) के साथ कोच्चि में डॉक किया, जिन्हें जहाज से उतारकर भारतीय नौसेन की सुविधाओं में रखा गया. जयशंकर ने इसे "सही काम" बताया और कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस मानवीय काम के लिए धन्यवाद दिया.