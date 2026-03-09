ETV Bharat / opinion

'आईआरआईआईएस देना' जहाज के डूबने का विश्लेषण : अमेरिका का संदेश और भारत पर इसके प्रभाव

बहुपक्षीय अभ्यास के लिए ईरानी वॉरशिप को होस्ट करना (जैसा भारत ने किया) दिल्ली की विदेश नीति और गैर-पश्चिमी साझेदार तक पहुंच का हिस्सा है.

Iranian warship IRIS Dena is seen in the Bay of Bengal during International Fleet Review held at Visakhapatnam, India, Feb. 18, 2026.
ईरानी युद्धपोत IRIS देना को 18 फरवरी, 2026 को भारत के विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान बंगाल की खाड़ी में देखा गया. (AP)
author img

By C Uday Bhaskar

Published : March 9, 2026 at 8:13 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

4 मार्च, 2026 को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर गाले के पास हिंद महासागर में इंटरनेशनल पानी में एक अमेरिकी नेवी सबमरीन द्वारा ईरान के आधुनिक युद्धपोत IRIS देना (IRIS Dena) को डुबोने की घटना हुई. यह घटना समय और संदर्भ को देखते हुए, भारत के लिए कई संभावित मतलब और संदेश लेकर आई है.

आईआरआईएस देना (एक आधुनिक Moudge-क्लास फ्रिगेट, जिसे 2021 में कमीशन किया गया) ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लिया था जिसकी मेजबानी भारत ने फरवरी के मध्य में विशाखापत्तनम में की थी, जिसके बाद मिलन बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था.

भारतीय नौसेना ने हिस्सा लेने वाले विदेशी जहाज़ों का सबके सामने "दोस्ती के पुल" के मैसेज के साथ स्वागत किया. भारतीय नौसेना के साथ बातचीत पूरी होने के बाद, देना ने ईरान लौटने का रास्ता तय किया और 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बावजूद बंगाल की खाड़ी से श्रीलंका के पास हिंद महासागर की ओर बढ़ गया.

4 मार्च को, जैसे ही युद्ध (जिसमें अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल थे) तेज हुआ, अमेरिका की लॉस एंजिल्स-क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस शार्लेट (एक SSN) ने मार्क 48 टॉरपीडो दागा, जिससे ईरानी जहाज डूब गया. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली यूएस सबमरीन टॉरपीडो थी जिससे दुश्मन का कोई जंगी जहाज डूबा.

अमेरिका के एक्शन को रिव्यू करने पर, यह एक साफ मैसेज है: हिंद महासागर अब "शांति का ज़ोन" नहीं रहा जो बड़ी ताकतों की लड़ाइयों से बचा हो और अभी – पश्चिम एशिया में लड़ाई हिंद महासागर में आ गई है.

ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर करने का अमेरिकी संकल्प अब ईरानी पड़ोस से कहीं आगे तक फैल गया है, जो तनाव बढ़ने के खतरे, प्रतिद्वंद्वी नौसेनाओं की मेजबानी करने में तटस्थता की सीमाओं और भारत के लिए तेजी से विवादित होते समुद्री क्षेत्र में सावधानी से काम करने की जरूरत के बारे में चेतावनी है.

बहुपक्षीय अभ्यासों के लिए ईरानी युद्धपोतों की मेजबानी करना (जैसा कि भारत ने किया) दिल्ली की बहु-गठबंधन विदेश नीति और गैर-पश्चिमी भागीदारों तक पहुंच का हिस्सा है. लेकिन, विशाखापत्तनम से निकलने के कुछ ही समय बाद IRIS देना का तेजी से डूबना खतरों को दिखाता है: ईरान ने अमेरिका की बुराई करते हुए जहाज को "इंडिया की नेवी का मेहमान" बताया, जिससे दिल्ली कूटनीति मुश्किल में पड़ सकती है.

भारत (और दूसरे देशों) के लिए यह संकेत साफ है, जिनका ईरान जैसे अमेरिका से बैन देशों के साथ करीबी नौसैनिक संपर्क है: कि जब किसी बड़ी ताकत से जुड़े झगड़े बढ़ते हैं, तो ऐसे कामों से अप्रत्यक्ष जांच या मुश्किलें आ सकती हैं.

IRIS देना के डूबने को एक ऐसी गतिविधि बताया गया है जो ‘युद्ध’ के दायरे में आती है. युद्ध के मानदंडों के अनुसार, जब राष्ट्र युद्ध में होते हैं - विरोधी का एक नौसैनिक मंच, चाहे वह समुद्र में हो या बंदरगाह में, एक वैध लक्ष्य है और यह वाशिंगटन की व्याख्या है.

IRIS Dena (75) at sea during the
ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास "मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024" के दौरान समुद्र में IRIS देना (75) (AFP)

यह एक सही बात है और ईरानी जहाजों के इंटरनेशनल पानी में घुसने के बाद उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भारत की नहीं थी. लेकिन, समुद्र में मुश्किल में फंसे जहाजों और सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) को मदद देने का एक मानवीय पहलू भी है और यहां पूरी घटना पर भारत का नजरिया सीखने लायक है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में रायसीना डायलॉग में इस पहलू पर बात की और सोमवार (9 मार्च) को संसद में भी इसे दोहराया. उन्होंने कहा कि ईरान ने 28 फरवरी को इस इलाके में अपने तीन नेवी जहाजों को भारतीय पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत मांगी थी.

भारत ने 1 मार्च (रविवार) को यह इजाजत दी और IRIS लवन 4 मार्च को अपने क्रू (लगभग 183 सदस्य) के साथ कोच्चि में डॉक किया, जिन्हें जहाज से उतारकर भारतीय नौसेन की सुविधाओं में रखा गया. जयशंकर ने इसे "सही काम" बताया और कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस मानवीय काम के लिए धन्यवाद दिया.

भारत का यह फैसला, जहाजों से मिली टेक्निकल खराबी की दिक्कतों पर मानवीय जवाब के तौर पर लिया गया था, न कि राजनीतिक वजह से, जबकि भारत पश्चिम एशिया में युद्ध से प्रभावित ऊर्जा सुरक्षा और उससे जुड़े घटनाक्रम पर नज़र रख रहा था.

इस संदर्भ में हिंद महासागर सुरक्षा गतिशीलता और "नेट सुरक्षा प्रदाता" के तौर पर भारत की भूमिका शामिल है. इससे पहले, जयशंकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरानी जहाजों के सामने आने वाली चुनौतियां बदलती भू-राजनैतिक स्थिति के बीच पैदा हुई हैं.

ये जहाज असल में एक फ्लीट रिव्यू/अभ्यास के लिए आए थे, लेकिन घटनाएं अलग तरह से हुईं, जिससे कुछ "गलत साइड पर फंस गए" – यह IRIS देना का जिक्र था, जिसे अमेरिकी नेवी ने डुबो दिया था.

इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूएनसीएलओएस (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भारत के समर्थन पर जोर दिया और दोहराया कि जहां तक ​​ईरानी जहाजों का संबंध है – दिल्ली ने मानवीय आधार पर इस मामले को देखा है, और इसे सही और "मानवीय बात" कहा है.

यह अमेरिका और दूसरे देशों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऐसी मुश्किल जरूरत के लिए भारत का नजरिया क्या है और इंसानी मजबूरियों के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है.

वर्तमान में एक ईरानी नौसैनिक जहाज भारत में और दूसरा श्रीलंका (क्रमशः लावन और बुशहर) में है और अमेरिका ने श्रीलंकाई अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे 32 देना से बचे लोगों या बुशहर चालक दल को ईरान वापस न भेजें. बताया गया कारण "बंदियों को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने के ईरानी प्रयासों को कम से कम करना" था.

इसे राजनीतिक दबाव के तौर पर देखा जा सकता है और यह कोई कानूनी निर्देश नहीं है. श्रीलंका और भारत दोनों ही पहले से ही अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें हेग कन्वेंशन XIII भी शामिल है, से बंधे हुए हैं कि वे लड़ाई के दौरान लड़ने वाले क्रू को वापस भेजने के बजाय उन्हें नजरबंद करेंगे.

ईरान के खिलाफ मौजूदा अमेरिका/इजराइल लड़ाई के भारत के समुद्री इलाके के बड़े इलाके तक बढ़ने के गंभीर नतीजे होंगे, जिसका असर ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा.

यह बदले में मुद्रास्फीति और आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान के एक चक्कर को बढ़ावा दे सकता है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र और उससे आगे मानव सुरक्षा ख़राब हो सकती है.

इन हालात में भारतीय मुद्रा क्या होनी चाहिए?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही धुन में चल रहे हैं और शायद ही वे दूसरे देशों के सुझावों पर ध्यान देंगे. इस वास्तविकता के बावजूद – भारत के लिए यह उपयोगी हो सकता है कि वह अमेरिका-ईरान युद्ध के व्यापक पहुंच, नकारात्मक नतीजों को उजागर करे तथा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहे (तेल पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुका है) तथा युद्ध में शामिल सभी पक्षों को शत्रुता समाप्त करने की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करे. अगर बंदूकें शांत हों और मिसाइलें/ड्रोन हमला न कर रहे हों – तो थोड़ी बातचीत हो सकती है. अभी युद्ध से जुड़ा शोर-शराबा किसी भी तरह की बातचीत के लिए सही नहीं है.

(लेखक एक रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं.)

(Disclaimer: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

US IRAN WAR INDIA
IRAN WAR
INDIAN FOREIGN POLICY
IRAN US ISRAEL TENSIONS
IRIS DENA SINKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.