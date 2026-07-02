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Ground Report | जख्म भर गए, पर सदमा आज भी है; अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों और परिवारों से मुलाकात

12 जून, 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से टकराने के बाद लगी आग में चार पहिया वाहन और दूसरी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. (File) ( ETV Bharat )

By Bilal Bhat 8 Min Read