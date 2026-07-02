Ground Report | जख्म भर गए, पर सदमा आज भी है; अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों और परिवारों से मुलाकात
अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हुए एयर इंडिया विमान हादसे के 1 साल बाद भी पीड़ितों का दर्द कम नहीं हुआ है.
By Bilal Bhat
Published : July 2, 2026 at 3:00 PM IST
अहमदाबाद में शुक्रवार की एक उमस भरी सुबह थी. कृष्णाबेन ने अपने बेटे को आवाज दी. उनके चारों तरफ आवारा कुत्तों का एक झुंड खड़ा था. वे कुत्ते सुबह के पहले खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उनका बेटा नीरव मोहनभाई तुरंत दौड़कर आया. उसने कुत्तों को खाना खिलाया और प्यार से उनके साथ खेलने लगा. कुत्ते भी बड़े चाव से उसके साथ खेलने लगे.
उनका यह रिश्ता पिछले साल अहमदाबाद के बाहरी इलाके मेघाणी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारतों पर एयर इंडिया की उड़ान 171 (Flight 171) के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से और भी गहरा हो गया है. इन कुत्तों की देखभाल लंबे समय से इलाके में रहने वाले स्थानीय पशु प्रेमी करते आ रहे थे, लेकिन अब वह इलाका पूरी तरह सुनसान पड़ा है. वहां लंबी और खाली इमारतें कतारों में खड़ी हैं, जो 12 जून 2025 को हुई उस भयानक त्रासदी की गवाह हैं.
58-59 साल की कृष्णाबेन भी इस हादसे में झुलस गई थीं. दरअसल, लंदन जा रहा यह विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड बाद क्रैश हो गया था, जिससे विमान में सवार 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स समेत जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. चूंकि विमान में 50,000 लीटर से ज्यादा जेट ईंधन था, इसलिए पूरा हॉस्टल इलाका आग की लपटों और काले धुएं की चपेट में आ गया था. इस तबाही और मौत के मंजर ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक बना दिया.
खुशकिस्मती से, कृष्णाबेन की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं और उन्हें शारीरिक रूप से ठीक होने में लगभग दो महीने का समय लगा. शारीरिक जख्म तो भर गए, लेकिन उस हादसे का मानसिक सदमा आज भी बरकरार है. वह क्रैश वाली जगह के पास ही एक टेंट में रहती हैं, और जब भी कोई विमान उनके ऊपर से उड़ान भरता है, तो उस भयानक दिन की यादें उनके दिमाग में ताजा हो जाती हैं.
विमान हादसे और इलाके के लोगों पर पड़े इसके असर को याद करते हुए कृष्णाबेन ने कहा, "हर बार जब मैं ऊपर से किसी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखती हूं, तो मुझे डर लगने लगता है. इस हादसे से पहले हवाई जहाज देखना एक खुशी की बात होती थी, लेकिन अब ऊपर उड़ते विमान को देखना हर बार एक डरावने सपने जैसा लगता है."
वह और उनका बेटा इस इलाके में बचे उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो आज भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं. इस विमान हादसे का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं हुए थे, बल्कि इमारतों के पीछे के जंगली इलाके से आने वाले कई पक्षी और जानवर भी इस क्रैश से भड़की आग की चपेट में आकर मारे गए थे.
वहां से कुछ ही सौ मीटर की दूरी पर एक बहुमंजिला इमारत है, जहां आकाश पटनी का परिवार रहता है. सीताबेन पटनी अपने 12 साल के बेटे को बचाने की कोशिश में आई चोटों, दुख और मानसिक सदमे से अभी भी उबर रही हैं. क्रैश हुए विमान का एक हिस्सा आकाश से जा टकराया था, जिससे वह आग की लपटों में घिर गया और उसकी मौत हो गई. सीताबेन के हाथों पर गहरे जले के निशान आज भी उस खौफनाक मंजर की याद दिलाते हैं, जब उन्होंने अपने बेटे को आग से बचाने की कोशिश की थी.
वह आज भी अपने बेटे को खोने के गम से बाहर नहीं आ पाई हैं और लगातार रोती-बिलखती रहती हैं. उनकी इकलौती इच्छा अपने बेटे को एक आखिरी बार देखने की है. अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अपने बेटे को आग की लपटों में घिरे देखा था. मैं उस बात को भूल नहीं पा रही हूं. मैं अपनी हर सांस में अपने बेटे को याद करती हूं और उसकी यादों को अपने दिमाग से निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है."
उसकी मौत के एक साल से ज्यादा समय बाद भी, आकाश अपने परिवार की यादों में जिंदा है. उनके इस एक कमरे के छोटे से घर में, पूजा घर के पास आकाश का एक बड़ा (लाइफ-साइज) कट-आउट लगा हुआ है, जहां हर दिन उसके लिए प्रार्थना की जाती है. परिवार के बाकी लोग इसी छोटे से कमरे में रहते हैं. अपने बेटे को खोने के गम में टूटे सुरेशभाई पटनी अब अपनी बड़ी बेटी नीलम के लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ताकि परिवार पर अचानक आए आर्थिक बोझ को थोड़ा कम किया जा सके.
अब तक इस परिवार को मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपये मिले हैं, जिसमें से 2 लाख रुपये से ज्यादा सीताबेन के इलाज पर खर्च हो चुके हैं. उन्हें अभी भी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, जिसका खर्च उठाना इस परिवार के बस से बाहर है.
सुरेशभाई ने बेहद दुखी और भारी आवाज में कहा, "टाटा के लोग आए थे, उन्होंने कागजी कार्रवाई की और हमें कुछ पैसे दिए जो काफी नहीं थे. सरकार की तरफ से कोई भी हमसे मिलने नहीं आया. सिर्फ टाटा के अधिकारी आए और हमें छह लाख रुपये देकर गए."
नीलम ने आकाश के साथ बिताए अपने आखिरी पलों को याद किया. वह अपनी मां के लिए नीलम द्वारा बनाए गए दोपहर के खाने का डिब्बा लेने आया था. वह आइसक्रीम खा रहा था, और जब नीलम ने उससे एक बाइट मांगी, तो उसने मजाक में मना कर दिया. यह याद आज नीलम के चेहरे पर मुस्कान भी लाती है और गहरा दर्द भी देती है. वह आकाश के सबसे ज्यादा करीब थी, क्योंकि उनके बाकी भाई-बहनों के अपने परिवार थे और वे दोनों ही साथ रहते थे.
आकाश आग की लपटों में घिरे विमान के एक हिस्से की चपेट में आ गया था. उसकी मां सीताबेन कंपाउंड के पास अपनी चाय की दुकान पर थीं. अपने बेटे को आग में जलते देख सीताबेन उसे बचाने गईं और खुद भी बुरी तरह झुलस गईं. उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर 23 दिन बाद मिली.
इस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखने वालों में विजय भाई पटनी भी शामिल थे. जब विमान क्रैश हुआ, तब वह कंपाउंड के ठीक सामने चाय-नाश्ता कर रहे थे. उन्होंने वहीं खड़े-खड़े आकाश और उसकी घायल मां को देखा और तुरंत अपने मोबाइल फोन से वहां का वीडियो बनाने लगे. विजय के कैमरे ने ही उस बदनसीब विमान के इकलौते जीवित बचे व्यक्ति को आग की लपटों से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया था.
कतार में बनी इमारतें कुछ ही सेकेंडों में जलकर मलबे में बदल गई थीं. विजय के लिए वह कंपाउंड उनका काम करने का ठिकाना था जहां वह कार धोने का काम करते थे, क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में कई डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी रहते थे. उन्होंने बताया कि क्रैश के तुरंत बाद जब इमारतों से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं, तो उन्हें अपने फोन से वीडियो बनाने के अलावा और कुछ नहीं सूझा.
यह समय और इस बड़ी त्रासदी के खिलाफ एक बेहद भयानक और मुश्किल दौड़ थी. राहत और बचाव दल आग की ऊंची-ऊंची लपटों के बीच से रास्ता बना रहे थे, और उनके सामने जीवित बचे लोगों को बचाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने की दोहरी चुनौती थी.
पीड़ित परिवारों के लिए, इसके बाद एक और दर्दनाक और लंबा इंतजार शुरू हुआ. फॉरेंसिक टीमों को पीड़ितों की पहचान करने के लिए मलबे से अवशेषों को बहुत बारीकी और सावधानी से इकट्ठा करना पड़ा, जिसमें हफ्तों लग गए. डीएनए के सैंपल लेना एक बहुत बड़ा काम था. सैंपल जुटाने में कई दिन लग गए, जबकि कुछ परिवारों को उनके अपनों के शव सौंपने में हफ्तों का समय लगा.
एक साल बाद भी, पीड़ित परिवार इस क्रैश के पीछे की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं. वे जवाब ढूंढ रहे हैं और उस गलती के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं जिसने उनकी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया.
(कल्पिन त्रिवेदी और मुकेश डोडिया के इनपुट्स के साथ)
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