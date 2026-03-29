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होर्मुज के बाद बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य पर संकट, अवरूद्ध हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार होंगे प्रभावित

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच सारा ध्यान होर्मुज जलडमरूमध्य से हटकर बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य की ओर जा रहा है. यह एक कम चर्चित स्ट्रेट है. यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. यह स्वेज नहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है. इसके माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक तेल शिपमेंट और कंटेनर व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवाहित होता है. अगर यह रास्ता प्रभावित हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

शनिवार सुबह पश्चिम एशिया संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया, जब ईरान समर्थित यमन के हूती मिलिशिया ने तेहरान के लिए हफ्तों से चली आ रही मौखिक समर्थन की नीति को छोड़कर सीधे सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपना लिया. लगभग एक महीने के संयम के बाद, हूती ने दक्षिणी इजराइल में "संवेदनशील इजराइली सैन्य ठिकानों" पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी.

बीरशेबा में हवाई हमले के सायरन बजने लगे. इजराइली सेना ने यमन की धरती से दागी गई एक मिसाइल का पता लगाने और उसे रोकने की सूचना दी. 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली ऐसी कार्रवाई थी. यह घटनाक्रम तीव्र, महत्वपूर्ण और लंबे समय से अपेक्षित था. हूती के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने समूह के अल मसिराह चैनल पर एक टेलीविजन बयान में इस ऑपरेशन की पुष्टि की. इससे कार्रवाई का उद्देश्य और व्यापकता स्पष्ट हो गई.

हूतियों के अनुसार यह हमला ईरान, लेबनान, इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अमेरिका और इजराइल द्वारा जारी अभियानों के प्रतिशोध में किया गया था. उन्होंने संकेत दिया कि "प्रतिरोध के सभी मोर्चों पर आक्रामकता समाप्त होने तक" आगे की कार्रवाई जारी रहेगी. सूचना उप मंत्री मोहम्मद मंसूर ने इस संदेश को दोहराते हुए कहा कि बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य को बंद करना उनके सामने हमेशा से एक विकल्प है. यह घोषणा हूती के पहले के रुख से बिल्कुल उलट थी. युद्ध के शुरुआती हफ्तों में, हूती नेताओं ने तेहरान के अनुरोध पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचने का संकेत दिया था. इसके बजाय संघर्ष के बाद के चरण के लिए अपनी क्षमताओं को बचाकर रखने का विकल्प चुना था.25 मार्च को ईरान की अर्ध-सरकारी तसनीम समाचार एजेंसी ने बताया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने के बाद तेहरान बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने पर विचार कर रहा है.

तसनीम ने एक जानकार सूत्र ने कहा, "दुश्मन को और दंडित करने के लिए बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ने पर यमनी अंसारुल्लाह (जिन्हें आमतौर पर हूती के नाम से जाना जाता है) के नायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं." उन्होंने जोर दिया कि यह क्षमता ईरान के पास है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि दुश्मन ने दक्षिणी ईरान पर हमला किया, तो वे इस विकल्प का प्रयोग करेंगे.

सूत्र के हवाले से कहा गया, "हम दुश्मन के मोर्चे पर हो रही तैयारियों और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं. अगर दुश्मन ईरानी द्वीपों या हमारी जमीन पर कहीं भी जमीनी कार्रवाई करना चाहता है या फारस की खाड़ी और ओमान सागर में नौसैनिक गतिविधियों के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम उन्हें चौंकाते हुए दूसरे मोर्चे खोल देंगे, जिससे उनकी कार्रवाई न सिर्फ उनके लिए बेकार साबित होगी, बल्कि उन्हें दोगुना नुकसान उठाना पड़ेगा."

बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य विश्व के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है. इसकी सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र से कहीं अधिक दूर तक असर डालता है. अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित, यह संकरा जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और इसके माध्यम से अरब सागर और हिंद महासागर से भी जुड़ता है.

यह मार्ग स्वेज नहर के माध्यम से एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले मुख्य वैश्विक जल परिवहन मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मार्ग अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्तियों के लिए उपयोग किया जाता है. बाब अल-मंडाब लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित है, जिससे होकर विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले पेट्रोलियम और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है. इस मार्ग से फारस की खाड़ी से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के लिए माल की आपूर्ति होती है. प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल और परिष्कृत उत्पाद प्रमुख बाजारों तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं. अनुमानों के अनुसार, ये प्रवाह समुद्री मार्ग से होने वाले कुल पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 9-12 प्रतिशत है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में जलडमरूमध्य की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है.