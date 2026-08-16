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तालिबान के अधीन अफगानिस्तान: शासन के पांच साल, वैश्विक अलगाव और क्षेत्रीय कूटनीति

अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार, 15 अगस्त 2026 को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के सत्ता में लौटने की पांचवीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान तालिबान के सुरक्षाकर्मी नाचते और खुशी मनाते हुए. ( AP )

यूएन वीमेन की हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वे में शामिल आधी अफगान महिलाएं अब महीने में सिर्फ एक या दो बार ही घर से बाहर निकलती हैं, जबकि सिर्फ 7 प्रतिशत महिलाएं ही नौकरी करती हैं. रिपोर्ट में महिलाओं की मानसिक सेहत में भी काफी गिरावट देखी गई.

लड़कियों को प्राइमरी स्कूल की उम्र के बाद सेकेंडरी शिक्षा से रोक दिया गया है, और महिलाओं को विश्वविद्यालयों और लेबर मार्केट के बड़े हिस्सों से बाहर कर दिया गया है. महिलाओं के आने-जाने, सार्वजनिक जगहों पर जाने, पहनावे और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं.

तालिबान का तर्क है कि दशकों की लड़ाई के बाद वे सुरक्षा लाए हैं और अफगानिस्तान अब संप्रभु है और विदेशी सैन्य कब्जे से मुक्त है. लेकिन तालिबान के शासन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं और लड़कियों पर सुनियोजित तरीके से लगाई गई पाबंदियां रही हैं.

इस शासन की प्राथमिकताएं अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाली अफगान रिपब्लिक की प्राथमिकताओं से काफ़ी अलग है. यहाँ कोई सार्थक राष्ट्रीय चुनावी प्रक्रिया नहीं है, राजनीतिक विपक्ष पर भारी पाबंदियां लगाई गई हैं और स्वतंत्र नागरिक समाज पर जबरदस्त दबाव है.

2021 के बाद का राजनीतिक सिस्टम प्रतिस्पर्धी चुनावों वाला समावेशी गणतंत्र नहीं है. तालिबान ने इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर एक 'इस्लामिक अमीरात' बनाया है और संगठन के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व में ही सारी सत्ता केंद्रित कर ली है.

साथ ही काबुल को लेकर अंतरराष्ट्रीय नजरिया भी बदल रहा है. जिन देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने भी आतंकवाद, पलायन, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहायता पहुंचाने जैसे मुद्दों को देखते हुए तालिबान के साथ व्यावहारिक बातचीत बढ़ाई है. भारत इस बदलाव का एक अहम उदाहरण है. नई दिल्ली, जिसने शुरू में तालिबान से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी थी, अब धीरे-धीरे व्यावहारिक बातचीत की ओर बढ़ रही है, हालांकि उसने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है.

तालिबान ने अपना नियंत्रण तो मजबूत कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर बना हुआ है. वह मानवीय सहायता पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गया है. साथ ही महिलाओं और लड़कियों पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों ने काबुल और ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है.

मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ आपसी सम्मान पर आधारित नए रिश्ते चाहता है. उनका तर्क है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का दौर खत्म हो चुका है. मुत्तकी ने कहा, 'हम मानते हैं कि युद्ध का अध्याय खत्म हो गया है.'

इस बीच 15 अगस्त की बरसी से पहले 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने वॉशिंगटन से काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने और कूटनीतिक व आर्थिक संबंध बढ़ाने की अपील की. ​​इसमें अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों और बुनियादी ढांचे में निवेश भी शामिल है.

एसोसिएटेड प्रेस की एक और रिपोर्ट के अनुसार तालिबान शासक और अन्य अधिकारी शनिवार को अफगानिस्तान के पारंपरिक 'लोया जिरगा' असेंबली हॉल में सत्ता में अपनी वापसी की पांचवीं सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा हुए. उन्होंने दशकों की उथल-पुथल के बाद स्थिरता लाने का दावा किया.

अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के सत्ता में लौटने की पांचवीं सालगिरह के जश्न के दौरान, एक लड़का तालिबान के झंडों से सजी गाड़ी में बैठकर एके-स्टाइल राइफल पकड़े हुए है. (AP)

सरकारी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस दिन के बारे में कहा कि यह 'अफगानिस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा'.' पूर्व अमेरिकी दूतावास के पास एक चौराहे पर सैकड़ों अफगान जमा हुए, पिकअप ट्रकों में पुरुष, लड़के और लड़कियां खचाखच भरे हुए थे और तालिबान सरकार के सफेद झंडे लहरा रहे थे.'

एएफपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सरकार ने शनिवार को अफगानिस्तान पर अपने शासन के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस दौरान जगह-जगह झंडे लहराए गए और सैन्य गाड़ियों का काफिला निकाला गया. रिपोर्ट में कहा गया, 'झंडों से सजे रिक्शों और मोटरबाइकों पर सवार अफगान लोग काबुल में घूम रहे थे.

नई दिल्ली: तालिबान के सत्ता में लौटने के पांच साल बाद, अफगानिस्तान की पहचान अब अगस्त 2021 में अमेरिका समर्थित व्यवस्था के अचानक ढहने से नहीं होती है. अब इसकी पहचान उस नई व्यवस्था के टिकाऊपन से होती है जिसने उसकी जगह ली है.

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान में भारत के पूर्व राजदूत तलमीज अहमद ने कहा कि इस्लाम को समझने के मामले में तालिबान की सोच बहुत पुरानी और मध्ययुगीन है. अहमद ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह असल में बहुत ही पिछड़ी हुई सोच है.'

रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली स्थित 'इमैजइडिया' थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रॉबिंदर सचदेव के मुताबिक, सामने आ रहे कुछ डेटा और रिपोर्ट अफग़ानिस्तान के कुछ पहलुओं, खासकर महिलाओं के अधिकारों के मामले में काफी निराशाजनक हैं. सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, 'इसलिए, उन पैमानों पर मुझे लगता है कि तालिबान शासन का कामकाज बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है.'

वहीं, आर्थिक स्थिति तालिबान के उम्मीद भरे दावों और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के पूरी तरह बर्बाद होने की बात—दोनों से कहीं ज़्यादा जटिल है. तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद आई भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था उबर गई है. वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि असल जीडीपी ग्रोथ लगभग 4.8 प्रतिशत रहेगी, हालांकि उसे उम्मीद है कि 2026 में यह ग्रोथ धीमी होकर लगभग 4 प्रतिशत पर आ जाएगी. लेकिन अगर आबादी में बढ़ोतरी और जीवन स्तर को ध्यान में न रखा जाए, तो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े गुमराह करने वाले हो सकते हैं.

लगभग 37 लाख अफगानों की वापसी से आबादी में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो आर्थिक विस्तार की गति से कहीं ज़्यादा है. इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति जीडीपी में 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई है. महंगाई भी बढ़ी है, जबकि कम निवेश, घटती मदद और ढांचागत रुकावटें अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए हुए हैं.

2026 में अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सबसे अच्छे शब्दों में 'पूरी तरह से मान्यता मिले बिना जुड़ाव बनाए रखना' कहा जा सकता है. तालिबान को व्यापक कूटनीतिक मान्यता नहीं मिली है. रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जबकि कई अन्य देश काबुल के साथ कामकाजी संबंध तो बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी मान्यता नहीं दी है.

हालांकि, अहमद के अनुसार ऐसा नहीं है कि तालिबान सरकार अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'मामला इसके उलट है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान से संपर्क कर रहा है क्योंकि इसकी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति बहुत संवेदनशील है. इसकी सीमाएं ईरान और पाकिस्तान के अलावा मध्य एशिया के तीन देशों से भी मिलती हैं.'

अहमद ने कहा कि आजकल 'क्रिटिकल मिनरल्स' (अहम खनिज) की बहुत चर्चा हो रही है और अफग़ानिस्तान में ये संसाधन भरपूर मात्रा में हैं. यह फर्क समझना जरूरी है. मान्यता देना एक राजनीतिक फैसला है, जबकि बातचीत या संपर्क बनाए रखना एक व्यावहारिक जरूरत है.

आतंकवाद और चरमपंथी नेटवर्क, शरणार्थियों और प्रवासियों की आवाजाही, ड्रग्स की तस्करी, व्यापार और ट्रांज़िट, सीमा सुरक्षा, मानवीय सहायता, माइनिंग और प्राकृतिक संसाधन, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों की वजह से देशों को अफगानिस्तान पर जिसका भी कंट्रोल है, उससे बातचीत करनी ही पड़ती है. 2021 के बाद से तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख में काफी बदलाव आया है.

शुरुआत में नई दिल्ली ने तालिबान सरकार को मान्यता दिए बिना मानवीय सहायता देने और अफग़ान लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने की सावधानी भरी नीति अपनाई. यह नजरिया 2021 से पहले की अफगान सरकार के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों और आतंकवाद, पाकिस्तान में मौजूद चरमपंथी नेटवर्क और तालिबान की राजनीतिक विचारधारा को लेकर भारत की चिंताओं को दिखाता था. लेकिन भारत ने कभी भी अफ़ग़ानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा.

नई दिल्ली ने गेहूं और दवाओं समेत मानवीय सहायता जारी रखी. विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2021 के बाद हज़ारों टन गेहूं और बड़ी मात्रा में दवाएं पहुंचाई गई. पिछले साल अक्टूबर में जब विदेश मंत्री मुत्ताकी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, तो भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन का दर्जा बढ़ाकर उसे दूतावास का दर्जा दे दिया. भारत ने तालिबान को नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में 'चार्ज डी अफेयर्स' (राजनयिक प्रतिनिधि) नियुक्त करने की भी अनुमति दी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान पहली बार 17 अगस्त को नई दिल्ली स्थित दूतावास में 'विक्ट्री डे' (विजय दिवस) का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. शुक्रवार को यहां एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों और एक साल से अधिक समय में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बार बातचीत और संपर्क किया है.

जयसवाल ने कहा, 'अफगानिस्तान से भारत में कई मंत्रियों के दौरे हुए हैं. इनसे विकास में सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में हमारी साझेदारी मजबूत हुई है. अफगानिस्तान और वहाँ के लोगों के साथ हमारे पुराने संबंध हैं और हम इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं.'

हालाँकि, अहमद ने कहा कि तालिबान ही है जो मानवीय और विकास कार्यों में मदद के लिए भारत से मान्यता चाहता है. उन्होंने कहा, 'भारत आसानी से फंड जारी नहीं कर रहा है क्योंकि नई दिल्ली को पक्का नहीं है कि ये फंड सही जगह पहुँच रहे हैं या नहीं. हो सकता है कि भविष्य में कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू हों.'

सचदेव के अनुसार भारत के बड़े भू-राजनीतिक हितों को देखते हुए अफग़ानिस्तान के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अभी हमारी स्थिति यही है.' काबुल के नाटकीय पतन के पाँच साल बाद भी अफगानिस्तान गहरे संकट में है लेकिन अब यह सिर्फ अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई या तालिबान की वापसी की कहानी नहीं रह गई है.

यह इस बात की परीक्षा बन गई है कि क्या अपनी ताकतों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा यह इलाका ऐसे अफग़ानिस्तान को संभाल सकता है जो संप्रभु और रणनीतिक रूप से अहम तो है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है और ऐसी सरकार के अधीन है जिसे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है.