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भारतीय नौसेना प्रमुख का म्यांमार दौरा हिंद महासागर में समुद्री सहयोग को मजबूत करने का संकेत

भारत के लिए, म्यांमार भारतीय मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्री पुल का काम करता है.

Admiral Dinesh Tripathi Myanmar visit bilateral maritime cooperation in Indian Ocean
सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी (File Photo / IANS)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 3, 2026 at 4:03 PM IST

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नई दिल्ली: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी म्यांमार के चार दिवसीय दौरे पर हैं. इसलिए इस दौरे का समय भी उतना ही अहम है जितना कि इसका कार्यक्रम. नेपीडॉ (Naypyidaw) में नई सरकार के ऑफिस संभालने के तुरंत बाद, नौसेना प्रमुख का यह दौरा नई दिल्ली के समुद्री सहयोग में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के इरादे को दिखाता है, भले ही म्यांमार राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा हो. भारत के लिए, यह एक औपचारिक दौरा कम और हिंद महासागर के पूर्वी किनारे से एक सामरिक संकेत ज्यादा है.

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, "इस यात्रा के दौरान, नौसेना प्रमुख म्यांमार के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ जनरल ये विन ऊ (Ye Win Oo), म्यांमार के रक्षा मंत्री जनरल यू हटुन आंग (U Htun Aung) और म्यांमार नेवी के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल हतिन विन (Htein Win) के साथ-साथ दूसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इन बातचीत से द्विपक्षीय समुद्री सहयोग की समीक्षा करने, ऑपरेशनल-लेवल के जुड़ाव को बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका मिलेगा."

बयान के अनुसार, इस यात्रा में म्यांमार नौसेना के केंद्रीय नौसेना कमान, नौसेना प्रशिक्षण कमान और नंबर 1 बेड़े में कार्यक्रम शामिल हैं और म्यांमार सशस्त्र बल शहीद नायकों के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी. बयान में आगे लिखा है, "इन मुलाकातों में रक्षा सहयोग के कई मामले शामिल होंगे, जिसमें खास तौर पर समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, क्षमता बढ़ाने और ट्रेनिंग पर फोकस होगा."

बयान में कहा गया है, "भारतीय नौसेना नियमित तौर पर म्यांमार नेवी के साथ रक्षा सहयोग बैठकें, स्टाफ टॉक्स, प्रशिक्षण का आदान-प्रदान और परिचालन संबंधी बातचीत करती है, जिसमें भारत-म्यांमार नेवल एक्सरसाइज (IMNEX), इंडो-म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल (IMCOR), पोर्ट विजिट और हाइड्रोग्राफी सर्वे शामिल हैं. इसके अलावा, दोनों नौसेनाएं नियमित तौर पर ट्रेनिंग एक्सचेंज को आगे बढ़ाती हैं, बहुपक्षीय मंच में शामिल होती हैं और क्षमता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करती हैं. म्यांमार ने भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किए गए सभी इवेंट्स जैसे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), MILAN, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव/सिंपोजियम, IOS SAGAR और एडमिरल कप में हिस्सा लिया है."

बंगाल की खाड़ी के किनारे म्यांमार का लंबा समुद्र तट और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से इसकी नजदीकी इसे भारत के समुद्री सुरक्षा आकलन के लिए जरूरी बनाती है. इस समय नौसेना की भागीदारी को प्राथमिकता देकर, भारत इस विचार को मजबूत कर रहा है कि समुद्री साझेदारी में निरंतरता राजनीतिक बदलाव के बीच स्थिरता दे सकती है.

म्यांमार बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के रास्तों के बीच एक अहम जगह पर है, जो पूर्वी हिंद महासागर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले समुद्री रास्तों पर बसा है. भारत के लिए, म्यांमार भारतीय मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्री पुल का काम करता है. इसका समुद्र तट ऊर्जा प्रवाह और व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी शिपिंग रूट के समीप है. म्यांमार के तट पर स्थिरता सीधे तौर पर भारत के पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है.

इसलिए म्यांमार के साथ नौसेना का सहयोग सिर्फ बाहरी कूटनीति नहीं है - यह पूर्वी हिंद महासागर में भारत की स्तरीय समुद्री रक्षा स्थिति का मूल है.

म्यांमार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनने के साथ, भारत का अपने नेवी चीफ को जल्दी भेजने का फैसला सोच-समझकर लिया गया है. राजनीतिक या राजनयिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने के बजाय, नई दिल्ली ने सरकार बदलने के बावजूद रिश्तों को जारी रखने के लिए सेनाओं के बीच संपर्क माध्यम चुना है और यह संकेत दिया है कि समुद्री सहयोग आपसी रिश्तों का एक गैर-राजनीतिक स्थिर करने वाला स्तंभ है, और प्रोफेशनल नेवल जुड़ाव के जरिये नई लीडरशिप के साथ भरोसा बनाया है.

यह तरीका भारत की व्यापक पड़ोस की रणनीति को दिखाता है, जो सुरक्षा सहयोग को घरेलू राजनीतिक बदलावों से अलग रखता है.

जनरल ये विन ऊ, जनरल यू हटुन आंग और एडमिरल हतिन विन से मुलाकात करके एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार की सुरक्षा नीति को आकार देने वाले शक्ति केंद्रों से सीधे जुड़ेंगे.

फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से, म्यांमार पर पूरी तरह से नागरिक प्रशासन नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन परिषद (SAC) के तहत जुंटा (सैन्य) का शासन है.

2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में, जुंटा ने तख्तापलट के बाद म्यांमार में पहले आम चुनाव करवाए, जो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक तीन फेज में हुए. इन चुनावों को सेना ने संवैधानिक शासन और स्थिरता की ओर एक कदम के तौर पर पेश किया.

पिछले महीने, जनरल मिन आंग ह्लाइंग, जो सेना के लंबे समय से कमांडर रहे हैं और जिन्होंने 2021 में तख्तापलट किया था, को नई बनी संसद ने अप्रत्यक्ष वोट से म्यांमार का राष्ट्रपति चुना. 10 अप्रैल को उनका शपथ ग्रहण हुआ, जिससे एक नाम के संवैधानिक ढांचे के तहत मिलिट्री चीफ से देश के मुखिया के तौर पर उनका बदलाव औपचारिक हो गया. इसे आसान बनाने के लिए, मिन आंग ह्लाइंग ने कमांडर-इन-चीफ का पद छोड़ दिया और यह पद जनरल ये विन ऊ को सौंप दिया.

म्यांमार लंबे समय से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान रहा है, खासकर इसके तट पर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, दोहरे उपयोग वाले पोर्ट और समुद्री सुविधाओं में दिलचस्पी, और हिंद महासागर को मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने में इसकी भूमिका की वजह से.

IMNEX, IMCOR, हाइड्रोग्राफिक सहायता और प्रशिक्षण जैसे अभ्यासों के माध्यम से भारत की निरंतर नौसैनिक भागीदारी एक शांत संतुलन उपस्थिति के रूप में कार्य करती है.

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, MILAN, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, IOS SAGAR, और एडमिरल कप जैसे भारत के नेतृत्व वाली पहलों में म्यांमार की लगातार भागीदारी दिखाती है कि नेपीडॉ एक ऐसे समुद्री ढांचे में काम करने में सहज है, जहां भारत एक संयोजक भूमिका निभाता है.

शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योमे के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी का दौरा यह दिखाता है कि नई दिल्ली यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि म्यांमार में नई सरकार भारत के प्रति अपनी अच्छी भावना बनाए रखे. योमे ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत के सामने उत्तर-पूर्व और बंगाल की खाड़ी में समुद्री इलाके में अपनी सुरक्षा चुनौतियां हैं. इसका उद्देश्य चीन को काबू में रखना भी है. भारत के लिए, म्यांमार एक करीबी पड़ोसी है. भारत के आर्थिक और सुरक्षा हित दांव पर लगे हैं."

उन्होंने कहा कि इसलिए भारत को नेपीडॉ में सरकार के साथ बातचीत जारी रखने की जरूरत है. योमे ने आगे बताया, "भारत-म्यांमार के बीच रक्षा संबंध दशकों से मजबूत रहे हैं. 2021 में तख्तापलट के बाद भी, भारत ने रणनीतिक हितों के कारण म्यांमार के साथ अपने रक्षा संबंध बनाए रखे. नौसेना प्रमुख का दौरा उसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है."

असल में, एडमिरल त्रिपाठी के दौरे को सबसे अच्छे मायनों में इस तरह समझा जा सकता है कि समुद्री कूटनीति भारत के लिए रणनीतिक इंश्योरेंस का काम कर रही है. ऐसे समय में जब म्यांमार की अंदरूनी राजनीति में उतार-चढ़ाव है और बंगाल की खाड़ी में जियोपॉलिटिकल दिलचस्पी बढ़ रही है, भारत नेवी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, नई लीडरशिप के साथ जुड़ाव बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है, और पूर्वी हिंद महासागर में एक सुरक्षा साझेदार के तौर पर अपनी अहमियत को मजबूत कर रहा है.

असल में, यह दौरा इस बात पर जोर देता है कि भारत के लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है - यह बंगाल की खाड़ी को सुरक्षित करने और पूर्वी हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाने में एक जरूरी समुद्री साझेदार है.

यह भी पढ़ें- समुद्री सुरक्षा, उद्योग और भू-राजनीति: भारत-इटली के रक्षा संबंधों को मजूबत करने में अहम कारक

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