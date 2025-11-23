ETV Bharat / opinion

ACITI, नया त्रिपक्षीय तकनीकी साझेदारी नवाचार के वैश्विक पटल को नया स्वरूप देना चाहता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की. ( ANI )

नई दिल्ली: जी-20 समिट जोहान्सबर्ग 2025 के दौरान तीन लोकतांत्रिक देशों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शनिवार को एसीआईटीआई साझेदारी (ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) बनाने का ऐलान किया. यह एक तीन-तरफा समझौता है जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लीन-एनर्जी इकोसिस्टम को नया आकार देना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर एसीआईटीआई के तहत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के पीएम मिस्टर मार्क कार्नी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई.

उन्होंने लिखा,'हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (ACITI) पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह पहल तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों में लोकतांत्रिक देशों के बीच उभरती तकनीकी में सहयोग को और गहरा करेगी, सप्लाई चेन, स्वच्छ उर्जा, और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करेगी. हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी देने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं!'

सिर्फ डिप्लोमैटिक दिखावे से आगे बढ़कर, इस कदम का मकसद रणनीतिक बदलावों को और गहरा करना है. सप्लाई चेन में बहुरूपता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का गवर्नेंस और लो-कार्बन इंडस्ट्रीज में लीड करने की रेस शामिल है. यह सिर्फ एक नया एग्रीमेंट नहीं है. यह इस बात में एक अहम साबित हो सकता है कि कैसे लोकतंत्र एक बिखरे हुए वैश्विक माहौल में प्रौद्योगिकी और लक्ष्य का समावेश करता है. एसीआईटीआई साझेदारी सबसे पहले एक भू-रणनीतिक संकेत के तौर पर जरूरी है.

यह भारत-प्रशांत और नॉर्थ अमेरिकन क्षेत्र को जोड़ने वाले एक त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी धुरी को औपचारिक बनाता है. ऑस्ट्रेलिया का खनिज संपदा, कनाडा का अनुसंधान, तकनीकी और भारत का विनिर्माण क्षेत्र के साथ एआई के सहयोग से इस साझेदारी को एक बेहतर माहौल प्रदान करने में मदद मिलेगी. घोषणा में साफ तौर पर लोकतांत्रिक साझेदार सप्लाई-चेन, क्लीन एनर्जी और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के इर्द-गिर्द पहल को तैयार किया गया.

इसका एक तुरंत फायदा क्लीन-एनर्जी और बैटरी इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई-चेन डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया जरूरी मिनरल्स का दुनिया भर में एक बड़ा सप्लायर है. कनाडा के पास प्रोसेसिंग और मेटलर्जी की क्षमता है, भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की इच्छा है और एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है.

इन क्षेत्रों में एक समन्वित कार्यक्रम कई दृष्टिकोणों से प्रोसेसिंग के जोखिम को कम कर सकता है और हरित प्रौद्योगिकियों में लागत को कम कर सकता है. यहां यह भी बताना जरूरी है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एआई गवर्नेंस पर एक्टिव पॉलिसी डिबेट चल रही है. एक फोकस्ड तीन-तरफा वर्किंग ग्रुप मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है. टेक्निकल स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबिलिटी के नियम, सर्टिफिकेशन सिस्टम और टैलेंट-एक्सचेंज प्रोटोकॉल जो बड़े इंटरनेशनल काम को आकार देने में मदद करते हैं.

अगर ACITI सुरक्षित, भरोसेमंद एआई पर जॉइंट रिसर्च और रेगुलेटरी अलाइनमेंट (प्राइवेसी, डेटा-फ्लो, डुअल-यूज़ टेक के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल) के लिए रिसोर्स देता है तो यह मल्टीलेटरल नियम बनाने में अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर सकता है. घोषणा में गवर्नेंस के लक्ष्यों के साथ-साथ एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने का साफ तौर पर जिक्र किया गया.