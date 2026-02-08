रूसी तेल पर ब्रेक लगाए बिना अमेरिका के साथ ट्रेड डील? भारत के ऊर्जा संकेतों को जानें
Published : February 8, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे ने कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर सहमति बन गई है – कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन के बाद कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. ये नई दिल्ली के वॉशिंगटन के साथ आर्थिक जुड़ाव और अपने मुख्य एनर्जी सुरक्षा हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश पर सबका ध्यान खींच लिया है.
खास बात यह है कि भारत ने रूसी तेल इंपोर्ट रोकने के लिए कोई आधिकारिक वादा नहीं किया है, जो उसकी विदेश नीति के एक जाने-पहचाने पैटर्न को दिखाता है. रणनीतिक आजादी छोड़े बिना पार्टनरशिप को मजबूत करना.
भारत और अमेरिका ने शनिवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि दोनों पक्ष एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं. स्टेटमेंट में लिखा, 'अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वे आपसी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार (अंतरिम समझौता) के संबंध में एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं.
आज का फ्रेमवर्क 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) बातचीत के प्रति देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली सप्लाई चेन का समर्थन किया जाएगा.
अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जो आपसी हितों और ठोस परिणामों के आधार पर पारस्परिक और संतुलित व्यापार के प्रति एक सामान्य प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'
इससे पहले 2 फरवरी को ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई टेलीफोन पर बातचीत के बारे में पोस्ट किया था. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच एक ट्रेड डील पर बात हुई और पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा.
ट्रंप ने कहा था, 'आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और, शायद, वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए.
इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ़्ते हजारों लोग मर रहे हैं! प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका आपसी टैरिफ कम करेगा, इसे 25फीसदी से घटाकर 18फीसदी कर देगा.'
इसके जवाब में पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 'आज मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18फीसदी कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.
जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं. वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूँ.'
ध्यान दें कि पीएम मोदी के जवाब में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद करने के बारे में कोई जिक्र नहीं था. शनिवार को भारत-अमेरिका व्यापार के बारे में जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट के बाद जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या भारत ने सच में रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल विदेश मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए.
मीडिया के सवालों के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिए गए बयान को दोहराते हुए जवाब दिया, 'जहां तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा या ऊर्जा सोर्सिंग का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है, जिसमें मैंने भी यहां कहा है, कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उद्देश्यपूर्ण बाजार स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल के अनुसार हमारी ऊर्जा सोर्सिंग में विविधता लाना इसे सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है. भारत के सभी फैसले इसी बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और लिए जाएंगे.'
ट्रंप के दावे को सार्वजनिक रूप से कन्फर्म करने से भारत का इनकार, रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता को दिखाता है. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ एनर्जी संबंध तोड़ने के लिए पश्चिमी दबाव का विरोध किया है. यह तर्क देते हुए कि रियायती रूसी कच्चे तेल ने घरेलू ईंधन की कीमतों को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की है.
कोई भी अचानक बदलाव, खासकर जिसे बाहरी दबाव के रूप में देखा जाए, वह आर्थिक स्थिरता और वैश्विक मामलों में एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में भारत की सावधानी से बनाई गई छवि दोनों को कमजोर करेगा. अपनी स्टैंडर्ड एनर्जी-सिक्योरिटी फॉर्मूलेशन को दोहराकर, भारत रियायत के बजाय निरंतरता का संकेत दे रहा है.
यह नई दिल्ली को वाशिंगटन और मॉस्को दोनों के साथ राजनयिक जगह खुली रखने की अनुमति देता है, बिना खुद को ऐसी स्थिति में फंसाए जो राजनीतिक या आर्थिक रूप से महंगी हो सकती है.
भारत का रुख एक ही समय में कई लोगों को संबोधित करता है. देश के अंदर यह वोटर्स और इंडस्ट्री को भरोसा दिलाता है कि एनर्जी की किफायती कीमत सबसे जरूरी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह रूस को संकेत देता है कि भारत दबाव में आकर रिश्ता नहीं छोड़ रहा है, जबकि अमेरिका को बताता है कि सहयोग के लिए पब्लिक पॉलिसी में बदलाव की जरूरत नहीं है.
वॉशिंगटन के लिए भारत का यह रुख एक ऐसी सच्चाई को दिखाता है जिसे उसे धीरे-धीरे मानना पड़ा है: नई दिल्ली के साथ पार्टनरशिप तालमेल पर चलती है, गठबंधन के लॉजिक पर नहीं. इसलिए, जैसा कि ऐलान किया गया है. यह ट्रेड डील रणनीतिक आज्ञा मानने के बजाय व्यावहारिक तालमेल को दिखाती है.
किंग्स कॉलेज लंदन के किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल रिलेशन्स के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक में वाइस-प्रेसिडेंट (स्टडीज़ और फॉरेन पॉलिसी) हर्ष वी पंत ने कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बोलते हैं.
इस सिलसिले में उन्होंने पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मध्यस्थता करने के ट्रंप के बार-बार किए गए दावों का जिक्र किया. पंत ने ईटीवी भारत से कहा, 'ट्रंप जो कहते हैं, उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता.' 'भारत अमेरिका के साथ बातचीत करते समय किसी तीसरे देश के साथ अपने संबंधों को ध्यान में नहीं रखेगा.'
यह बताते हुए कि भारत पर रूसी तेल खरीदने का दबाव रहा है, पंत ने साथ ही कहा कि भारत के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल आयात में विविधता लाना समझदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि रूसी तेल पर मिल रही छूट खत्म हो रही है.
उन्होंने कहा, 'यह तय है कि भारत को तेल खरीद के मामले में कुछ हद तक बदलाव करना होगा.' 'भारत का प्राइवेट सेक्टर भी बाजार की स्थितियों के आधार पर तेल खरीदेगा. हमें इंतजार करना होगा और आंकड़े देखने होंगे. अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते प्राइवेट सेक्टर रूसी तेल खरीदने से बचेगा.'
रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और नई दिल्ली स्थित इमेजिंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव का मानना है कि भारत क्या कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसे एक तरफ रखकर, चीजों को आपस में जोड़कर देखना चाहिए.
सचदेव ने कहा, 'भारत पहले ही रूसी तेल की खरीदारी कम कर रहा है. डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदने से भारत लगभग 8-10 बिलियन डॉलर बचाएगा जबकि, 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का मतलब है भारत को 50 बिलियन डॉलर का नुकसान. इसलिए, चुनाव बहुत साफ है.'
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही तेल खरीदने के लिए रूस के साथ दूसरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है. कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में हाल के घटनाक्रमों का महत्व इस बात में कम है कि नई दिल्ली आखिरकार ज्यादा या कम रूसी तेल खरीदती है, और इस बात में ज्यादा है कि वह नैरेटिव कंट्रोल को कैसे मैनेज करती है. एक लगातार, सिद्धांत-आधारित फॉर्मूलेशन पर टिके रहकर, भारत ट्रंप के दावे में फंसने से बचता है और अपनी व्यापार कूटनीति और ऊर्जा रणनीति दोनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है.