रूसी तेल पर ब्रेक लगाए बिना अमेरिका के साथ ट्रेड डील? भारत के ऊर्जा संकेतों को जानें

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे ने कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर सहमति बन गई है – कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन के बाद कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. ये नई दिल्ली के वॉशिंगटन के साथ आर्थिक जुड़ाव और अपने मुख्य एनर्जी सुरक्षा हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश पर सबका ध्यान खींच लिया है.

खास बात यह है कि भारत ने रूसी तेल इंपोर्ट रोकने के लिए कोई आधिकारिक वादा नहीं किया है, जो उसकी विदेश नीति के एक जाने-पहचाने पैटर्न को दिखाता है. रणनीतिक आजादी छोड़े बिना पार्टनरशिप को मजबूत करना.

भारत और अमेरिका ने शनिवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि दोनों पक्ष एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं. स्टेटमेंट में लिखा, 'अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वे आपसी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार (अंतरिम समझौता) के संबंध में एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं.

आज का फ्रेमवर्क 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) बातचीत के प्रति देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली सप्लाई चेन का समर्थन किया जाएगा.

अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जो आपसी हितों और ठोस परिणामों के आधार पर पारस्परिक और संतुलित व्यापार के प्रति एक सामान्य प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'

इससे पहले 2 फरवरी को ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई टेलीफोन पर बातचीत के बारे में पोस्ट किया था. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच एक ट्रेड डील पर बात हुई और पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा.

ट्रंप ने कहा था, 'आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और, शायद, वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए.

इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ़्ते हजारों लोग मर रहे हैं! प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका आपसी टैरिफ कम करेगा, इसे 25फीसदी से घटाकर 18फीसदी कर देगा.'

इसके जवाब में पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 'आज मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18फीसदी कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.

जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं. वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूँ.'

ध्यान दें कि पीएम मोदी के जवाब में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद करने के बारे में कोई जिक्र नहीं था. शनिवार को भारत-अमेरिका व्यापार के बारे में जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट के बाद जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या भारत ने सच में रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल विदेश मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए.

मीडिया के सवालों के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिए गए बयान को दोहराते हुए जवाब दिया, 'जहां तक ​​भारत की ऊर्जा सुरक्षा या ऊर्जा सोर्सिंग का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है, जिसमें मैंने भी यहां कहा है, कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उद्देश्यपूर्ण बाजार स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल के अनुसार हमारी ऊर्जा सोर्सिंग में विविधता लाना इसे सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है. भारत के सभी फैसले इसी बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और लिए जाएंगे.'