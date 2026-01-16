ETV Bharat / opinion

यूरोपीय संघ के नेता गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट, जानें क्या है भारत की रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्ली: यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का इस महीने के आखिर में भारत दौरा, दो दशकों से ज्यादा समय में भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) के रिश्तों में सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से अहम पलों में से एक है. गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उनका शामिल होना सिर्फ रस्मी नहीं है, बल्कि यह नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच बढ़ते रणनीतिक मेल को दिखाता है. ऐसे समय में जब दोनों पक्ष एक लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जुड़ाव को नया रूप दे सकता है. विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक, भारत आने वाले नेता 27 जनवरी को 16वें इंडिया-यूरोपियन समिट की सह-अध्यक्षता भी करेंगे. मंत्रालय ने बताया कि प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिमिटेड और डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे. बयान में आगे कहा गया है कि,, इंडिया-यूरोपीय संघ समिट के दौरान एक इंडिया-यूरोपीय संघ बिजनेस फोरम भी आयोजित होने की उम्मीद है. इंडिया और यूरोपियन यूनियन 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं. 15वां इंडिया-EU समिट 15 जुलाई, 2020 को वर्चुअली हुआ था. फरवरी 2025 में ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के भारत के ऐतिहासिक दौरे के बाद, खासकर कई एरिया में द्विपक्षीय रिश्ते बढ़े और गहरे हुए हैं. 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें इंडिया-ईयू समिट में यूरोपियन यूनियन के नेता के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने से इंडिया-ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और गहरी होगी और आपसी फायदे के आवश्यक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. दोनों नेताओं का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और ईयू लंबे समय से रुके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत के आखिरी दौर में हैं. हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, यूरैक्टिव न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को बंद दरवाजों के पीछे हुई मीटिंग में यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्यों (MEPs) से कहा कि ईयू इस महीने भारत के साथ एक FTA साइन करने वाला है जिसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है. रिपोर्ट में अंदरखाने के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वॉन डेर लेयेन ने अपने सेंटर-राइट यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) ग्रुप के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा कि यह डील ईयू ट्रेड रिलेशन के लिए एक 'बड़ा सिग्नल' होगी, भले ही इसमें कुछ अलग किया गया हो, और यह भी कहा कि यह शुरू से ही साफ था कि एग्रीकल्चर को फाइनल पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा. पिछले साल अक्टूबर में, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि बातचीत अपने आखिरी स्टेज में है और बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ चुकी है. बाकी मुद्दों को सुलझाया जा रहा है. इस साल 8 और 9 जनवरी को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का ब्रसेल्स दौरा डील को तेजी से आगे बढ़ाने पर फोकस था, जिससे दोनों तरफ से जल्द ही इस समझौते को पूरा करने के मज़बूत राजनीतिक इरादे का संकेत मिलता है. ब्रसेल्स में हुई चर्चा में किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के लिए सुरक्षा उपायों पर भी बात हुई, जिसमें घरेलू सुरक्षा के साथ लिबरलाइजेशन को बैलेंस करने की कोशिशों पर जोर दिया गया. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस हफ़्ते की शुरुआत में भारत दौरे के दौरान, जनवरी 2026 के आखिर तक FTA पर साइन करने की संभावना सबके सामने रखी, जो भारत-EU समिट के साथ ही होगा और जब EU लीडर भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे. अगर यह समझौता हो जाता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम ट्रेड एग्रीमेंट में से एक बन जाएगा, जिसमें लगभग 1.9 बिलियन लोग शामिल होंगे और कुल GDP 22 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी.