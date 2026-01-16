यूरोपीय संघ के नेता गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट, जानें क्या है भारत की रणनीति
कोस्टा-वॉन डेर लेयेन की यात्रा भारत-ईयू संबंधों को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा.
Published : January 16, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली: यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का इस महीने के आखिर में भारत दौरा, दो दशकों से ज्यादा समय में भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) के रिश्तों में सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से अहम पलों में से एक है.
गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उनका शामिल होना सिर्फ रस्मी नहीं है, बल्कि यह नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच बढ़ते रणनीतिक मेल को दिखाता है. ऐसे समय में जब दोनों पक्ष एक लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जुड़ाव को नया रूप दे सकता है.
विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक, भारत आने वाले नेता 27 जनवरी को 16वें इंडिया-यूरोपियन समिट की सह-अध्यक्षता भी करेंगे. मंत्रालय ने बताया कि प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिमिटेड और डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे.
बयान में आगे कहा गया है कि,, इंडिया-यूरोपीय संघ समिट के दौरान एक इंडिया-यूरोपीय संघ बिजनेस फोरम भी आयोजित होने की उम्मीद है. इंडिया और यूरोपियन यूनियन 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं. 15वां इंडिया-EU समिट 15 जुलाई, 2020 को वर्चुअली हुआ था.
फरवरी 2025 में ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के भारत के ऐतिहासिक दौरे के बाद, खासकर कई एरिया में द्विपक्षीय रिश्ते बढ़े और गहरे हुए हैं. 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें इंडिया-ईयू समिट में यूरोपियन यूनियन के नेता के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने से इंडिया-ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और गहरी होगी और आपसी फायदे के आवश्यक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.
दोनों नेताओं का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और ईयू लंबे समय से रुके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत के आखिरी दौर में हैं. हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, यूरैक्टिव न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को बंद दरवाजों के पीछे हुई मीटिंग में यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्यों (MEPs) से कहा कि ईयू इस महीने भारत के साथ एक FTA साइन करने वाला है जिसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है.
रिपोर्ट में अंदरखाने के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वॉन डेर लेयेन ने अपने सेंटर-राइट यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) ग्रुप के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा कि यह डील ईयू ट्रेड रिलेशन के लिए एक 'बड़ा सिग्नल' होगी, भले ही इसमें कुछ अलग किया गया हो, और यह भी कहा कि यह शुरू से ही साफ था कि एग्रीकल्चर को फाइनल पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा.
पिछले साल अक्टूबर में, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि बातचीत अपने आखिरी स्टेज में है और बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ चुकी है. बाकी मुद्दों को सुलझाया जा रहा है. इस साल 8 और 9 जनवरी को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का ब्रसेल्स दौरा डील को तेजी से आगे बढ़ाने पर फोकस था, जिससे दोनों तरफ से जल्द ही इस समझौते को पूरा करने के मज़बूत राजनीतिक इरादे का संकेत मिलता है.
ब्रसेल्स में हुई चर्चा में किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के लिए सुरक्षा उपायों पर भी बात हुई, जिसमें घरेलू सुरक्षा के साथ लिबरलाइजेशन को बैलेंस करने की कोशिशों पर जोर दिया गया. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस हफ़्ते की शुरुआत में भारत दौरे के दौरान, जनवरी 2026 के आखिर तक FTA पर साइन करने की संभावना सबके सामने रखी, जो भारत-EU समिट के साथ ही होगा और जब EU लीडर भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे.
अगर यह समझौता हो जाता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम ट्रेड एग्रीमेंट में से एक बन जाएगा, जिसमें लगभग 1.9 बिलियन लोग शामिल होंगे और कुल GDP 22 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी.
भारत और ईयू ने एक दशक से भी पहले एक बड़े एफटीए पर औपचारिक बातचीत शुरू की थी. 2000 के दशक के आखिर और 2010 की शुरुआत में शुरुआती दौर के बाद, मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और दूसरे सेंसिटिव सेक्टर पर असहमति के कारण बातचीत काफी धीमी हो गई थी. जून 2022 में बातचीत को औपचारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया और तब से मार्केट एक्सेस, सर्विसेज, ओरिजिन के नियम, रेगुलेटरी सहयोग और नॉन-टैरिफ बैरियर को कवर करते हुए कई बातचीत राउंड से आगे बढ़ी है.
ईयू लगातार सामान और सर्विसेज के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है. भारतीय एक्सपोर्टर को ज्यादा खरीदने की क्षमता वाले 450 मिलियन से ज्यादा कंज्यूमर्स के मार्केट तक खास अनुमति मिलेगा. यूरोपियन कंपनियों को सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के बढ़ते मार्केट से फायदा होगा.
एक कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है. साथ ही यूरोप में इंडियन सर्विसेज और डिजिटल एक्सपोर्ट बढ़ सकता है. नई दिल्ली बेस्ड इमेजइंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, बड़ी पिक्चर में, यूरोप को इंडिया को अपनी विदेशी नीति सिद्धांत के चौथे पोल के तौर पर देखना चाहिए.
सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया कि, यूरोप परंपरागत तौर पर अपने इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रिश्तों के लिए तीन पोल देखता है. पहला सिक्योरिटी और ट्रेड और बिजनेस के लिए यूएस है. दूसरा एनर्जी और रिसोर्स के लिए रूस है. और तीसरा पोल यूरोप के लिए मार्केट और फैक्ट्री के तौर पर चीन है.
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में बन रहे नए वर्ल्ड मैट्रिक्स को देखते हुए, अब समय आ गया है कि यूरोप अपनी आर्थिक, सामाजिक और जियोपॉलिटिकल ज़रूरतों और अलाइनमेंट के लिए भारत को चौथे पोल के तौर पर देखे. सचदेव ने कहा कि, अब समय आ गया है कि यूरोप चार पोल वाली ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक्टिव कदम उठाए.यह यूरोप और भारत दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि प्रस्तावित FTA एक अच्छा कदम है, लेकिन ईयू भारत के साथ अपने रिश्तों को सभी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वह ट्रेड हो, सोशल सेक्टर हों, जिसमें भारत यूरोप के बदलते डेमोग्राफिक्स और नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को पूरा कर सकता है.
रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक के डायरेक्टर सी उदय भास्कर के मुताबिक, अगर साइन हो जाता है, तो भारत-ईयू FTA बिखरी हुई ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच दिल्ली के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में सामने आएगा.
भास्कर ने कहा कि, अगर यह आने वाले दिनों या हफ्तों में संतुलित शर्तों पर पूरा हो जाता है, तो यह भारत की एक्सपोर्ट-लेड ग्रोथ को काफी तेज कर सकता है, काफी FDI आकर्षित कर सकता है और द्विपक्षीय रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है, जो यूके, EFTA और ऑस्ट्रेलिया जैसे भारत के हाल के कई द्विपक्षीय डील्स से कहीं ज्यादा असरदार होगा. उन्होंने कहा कि, ईयू कुल मिलाकर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी है.
कुल मिलाकर, कोस्टा और वॉन डेर लेयेन का आने वाला दौरा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं है. यह एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है. यह संकेत देता है कि भारत और ईय सिक्योरिटी, ट्रेड और ग्लोबल गवर्नेंस में मिलते-जुलते इंटरेस्ट से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एक नए दौर में जा रहे हैं. एफटीए के आने के साथ, इस दौरे को उस पल के तौर पर याद किया जा सकता है जब भारत और यूरोप ने अलग-अलग प्रतिक्रिया देने के बजाय, मिलकर ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने का फैसला किया.
