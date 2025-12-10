ETV Bharat / opinion

अदीस अबाबा में एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप: अफ्रीकी जियोपॉलिटिक्स में भारत खुद को कैसे कर रहा रीपोजिशन

भारत और इथियोपिया के बीच 1948 में लेगेशन लेवल पर डिप्लोमैटिक रिलेशन बने थे. 1950 में सरदार संत सिंह के पहले एम्बेसडर बनने के साथ पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशन बने.

इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना आजाद देश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है. बेनिटो मुसोलिनी के इटली के 5 साल के कब्जे के अलावा, इस पर कभी कोई कब्जा नहीं हुआ.

उस समय 30,000 लोगों की इस फोर्स में भारत के 13,000 सैनिक थे, जिनमें ज़्यादातर सिख थे. जिस ब्रिटिश आर्मी ने इथियोपिया पर इटली का कब्जा खत्म किया (1936-41), उसमें भी भारतीय सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी थी. जनरल विलियम प्लैट, जिन्होंने एक साथ हुए तीन हमलों में से एक को लीड किया, ने 4th और 5th इंडियन डिवीजन वाली फोर्स को कमांड किया.

16वीं सदी AD में, पुर्तगालियों ने मुस्लिम हमलावरों को भगाने के लिए इथियोपिया में ईसाई राजा की मदद की, और उनके साथ गोवा से भारतीय भी आए. 1868 में, जनरल रॉबर्ट नेपियर ने यूरोपियन डिप्लोमैट्स और मिशनरियों को रिहा करवाने के लिए एक सजा दिलाने वाले अभियान को लीड किया, जिन्हें सम्राट टेवोड्रोस II ने मकडाला में अपने बंकर किले में कैद कर लिया था.

भारत और इथियोपिया के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव 2,000 साल पुराने रिकॉर्डेड इतिहास में हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार एक्सुमाइट एम्पायर (पहली सदी AD) के दौरान खूब फला-फूला. भारतीय व्यापारी छठी सदी AD में अदुलिस के पुराने बंदरगाह के जरिए सोने और हाथीदांत के बदले रेशम और मसालों का व्यापार करते थे.

असल में, मोदी का अदिया अबाबा दौरा पिछले महीने जोहान्सबर्ग में BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) लीडर्स समिट के दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद से उनकी मीटिंग के ठीक बाद होगा. दोनों नेताओं ने पार्लियामेंट्री कॉन्टैक्ट, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, ICT, एग्रीकल्चर, युवाओं की स्किलिंग और लोगों के बीच जुड़ाव जैसे एरिया में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

ऐसे समय में जब चीन, US, यूरोपियन यूनियन, गल्फ नेशंस और तुर्की जैसी बड़ी ताकतें अफ्रीका में अपना असर बढ़ा रही हैं, भारत की पहुंच डिप्लोमैटिक स्पेस को वापस पाने और दशकों से बने रिश्तों को मजबूत करने के इरादे का सिग्नल देती है. इथियोपिया, अपनी आबादी के साइज, अफ्रीकी मल्टीलेटरलिज़्म में अपनी ट्रेडिशनल लीडरशिप रोल और रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के चौराहे पर अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, इस रीजन में भारत के लिए एक नेचुरल एंकर के तौर पर उभरा है.

अफ्रीकन यूनियन (AU) की सीट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक अहम प्लेयर अदीस अबाबा को चुनकर, नई दिल्ली ग्लोबल गवर्नेंस, कनेक्टिविटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल रीजन में पॉलिटिकल एंगेजमेंट को गहरा करने और स्ट्रेटेजिक स्पेस को वापस पाने के अपने इरादे का सिग्नल दे रही है.

हालांकि अभी तक इस दौरे के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन और ओमान जैसे वेस्ट एशियन देशों के दौरे के बीच इस अफ्रीकी देश का दौरा करेंगे.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले हफ्ते इथियोपिया का संभावित दौरा भारत की अफ्रीका आउटरीच में एक बड़ा कदम होगा, ऐसे समय में जब बड़ी ताकतें पूरे कॉन्टिनेंट में अपना असर बढ़ा रही हैं.

कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 2023-2024 के दौरान इथियोपिया के साथ भारत का कुल ट्रेड $571.52 मिलियन था. इस दौरान, इथियोपिया को भारत का एक्सपोर्ट $489.59 मिलियन और इंपोर्ट $81.93 मिलियन था.

भारत से एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से प्राइमरी और सेमी-फिनिश्ड आयरन और स्टील प्रोडक्ट, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट, और मेटल के बने हुए प्रोडक्ट शामिल हैं. इथियोपिया से भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले मुख्य प्रोडक्ट दालें, कीमती और सेमी-कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, लेदर और मसाले थे. नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य मोदी के इथियोपिया दौरे को भारत-अफ्रीका संबंधों के लिहाज से एक बड़ी बात मानते हैं.

भट्टाचार्य ने ETV भारत को बताया, “इथियोपिया न सिर्फ AU का होस्ट है, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन का एक अहम देश भी है.” “हालांकि देश को घरेलू उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा था और इरिट्रिया और लाल सागर तक पहुंच को लेकर दिक्कतें थीं, लेकिन अब यह स्थिर हो गया है.”

उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) का अगला एडिशन इथियोपिया में कराने का इच्छुक है, क्योंकि AU का हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है. इनमें से पहला समिट 2008 में नई दिल्ली में हुआ था. दूसरा 2011 में अदीस अबाबा, इथियोपिया में और तीसरा 2015 में फिर से नई दिल्ली में हुआ था. हालांकि, 2015 के बाद आज तक ऐसा कोई समिट नहीं हुई है. हालांकि समिट का चौथा एडिशन 2020 में होना था, लेकिन COVID-19 महामारी फैलने की वजह से इसे टाल दिया गया.

भट्टाचार्य ने कहा, “अगले साल, भारत BRICS और IORA (इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन) समिट करेगा.” “तो, हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत भरा हुआ है. उस स्थिति में, IAFS इथियोपिया में हो सकता है. AU की सालाना मीटिंग अगले साल फरवरी में इथियोपिया में होनी है. फिर उस समय के आसपास इथियोपिया में IAFS होने की संभावना है.”

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के इथियोपिया के संभावित दौरे को G20 इंटर-गवर्नमेंटल फोरम में AU की भूमिका के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. AU को 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 हाई टेबल में लाया गया था.

हालांकि, जब AU के सदस्य साउथ अफ्रीका ने इस साल G20 समिट होस्ट किया, तो US ने प्रिटोरिया पर देश में गोरे माइनॉरिटी समुदाय के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसका बॉयकॉट किया. US के 2026 में अगले G20 समिट को होस्ट करने के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साउथ अफ्रीका इनवाइटी देशों की लिस्ट में नहीं होगा. यहीं पर 2026 G20 में AU की भागीदारी सवालों के घेरे में आती है.

भट्टाचार्य ने पूछा, "अगर साउथ अफ्रीका को बाहर रखा जाता है, तो G20 समिट में भागीदारी के मामले में AU की क्या स्थिति होगी?" "AU को इस पर एक रुख अपनाना चाहिए। यही कारण है कि मोदी का इथियोपिया का संभावित दौरा भी महत्वपूर्ण है."

उन्होंने आगे कहा कि मोदी के दौरे के दौरान अदीस अबाबा में कुछ बड़ा निवेश हो सकता है।

इथियोपिया अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी में से एक है और इस कॉन्टिनेंट के सबसे अलग-अलग तरह के मार्केट में से एक है. देश के इंडस्ट्रियल पार्क, जो खेती-बाड़ी से मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित इकॉनमी में बदलने के उसके लंबे समय के प्लान का हिस्सा हैं, भारतीय छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ (SMEs) और मिड-साइज इन्वेस्टर की ताकत के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं. कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग में भारत का अनुभव इथियोपिया को बड़े पैमाने पर नौकरियां बनाने में मदद कर सकता है.

भट्टाचार्य ने कहा, "इथियोपिया को बहुत सारे बाहरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है."

उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि इथियोपिया में टीचर ट्रेनिंग के लिए UN की फंडिंग बंद हो गई है, लेकिन इथियोपिया के इंस्टीट्यूट में बड़ी संख्या में भारतीय फैकल्टी हैं.

भट्टाचार्य ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने पिछले साल तंजानिया के जांजीबार में एक कैंपस बनाया है और 2026 में पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया में एक और IIT कैंपस खोला जाना है. मोदी के इथियोपिया दौरे के दौरान भी इसी तरह की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है. कुल मिलाकर, अगर मोदी के दौरे से नए इकोनॉमिक कमिटमेंट, मज़बूत पॉलिटिकल तालमेल और डेवलपमेंट पार्टनरशिप बढ़ती हैं, तो इससे न सिर्फ भारत-इथियोपिया के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे, बल्कि नई दिल्ली को पूरे अफ़्रीकी महाद्वीप में ज़्यादा मजबूत और लगातार भूमिका निभाने में भी मदद मिलेगी.