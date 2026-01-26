ETV Bharat / opinion

77 साल का भारत: सहनशक्ति, सफलता और आगे की परीक्षा

सैन्यकरण के बिना सुरक्षा भारत का सुरक्षा माहौल मुश्किल बना हुआ है. सीमा पार आतंकवाद, अनसुलझी सीमा और अंदरूनी बगावत ने देश पर लगातार दबाव डाला. ऐसे ही खतरों का सामना कर रहे कई देशों ने लंबे समय तक इमरजेंसी या सैन्य शासन का सहारा लिया.

भारत अब नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (PPP) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है और इसे सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता को मुमकिन बनाकर समावेशन और शासन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए पहचाना जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड के बाद मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए (PTI)

फिर भी, गणराज्य ने अपने राजनीतिक ढांचे को छोड़े बिना रास्ता सही करने की काबिलियत दिखाई. 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों ने एक बदलाव दिखाया, न कि कोई रुकावट. तब से, भारत की अर्थव्यवस्था नॉमिनल टर्म्स में आठ गुना से अधिक बढ़ी है. विश्व बैंक के मुताबिक, 2005-06 और 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, और 2022-23 तक इसमें और कमी दर्ज की गई क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है.

पतन के बजाय आर्थिक सुधार आजादी के समय, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. शुरुआती दशकों में विकास धीमा था, 1950 और 1980 के बीच सालाना आर्थिक विकास दर औसतन 3 से 3.5 प्रतिशत थी. गरीबी बहुत अधिक थी, और सरकार की क्षमता सीमित थी.

राजनीति में सैन्य दखल न होना भी उतना ही जरूरी है. युद्धों, बगावत और लंबे समय तक चली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, आम लोगों का दबदबा बना रहा है. दुनिया भर में, जहां कई देशों ने ऐसे ही दबाव में तख्तापलट का सामना किया, इस रोक ने भारत में लोकतांत्रिक मान्यता और संस्थाओं की निरंतरता को बनाए रखा.

बिना किसी बाधा के लोकतंत्र भारत का लोकतांत्रिक रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर बेजोड़ है. 2024 के आम चुनाव में 100 करोड़ से अधिक योग्य वोटर शामिल थे. 65.66 प्रतिशत मतदान स्थापित लोकतंत्रों के बराबर है. भारत के चुनाव आयोग को दशकों में बनी प्रशासनिक विश्वसनीयता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को मैनेज करने का गौरव प्राप्त है.

दशकों से अलग-अलग क्षेत्रों में बगावत और अलगाववादी ताकतों का सामना करने के बावजूद, भारत ने अपने संवैधानिक ढांचे को नहीं छोड़ा. आज, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश एक ही राजनीतिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं. यह एकता थोपी नहीं गई थी; इसे बातचीत से स्थापित किया गया और समय के साथ बनाए रखा गया.

विविध सभ्यता वाले राष्ट्र को एक साथ रखना भारत की पहली और सबसे बड़ी सफलता राजनीतिक रास्ते पर बने रहना था. देश को विरासत में बहुत अधिक आंतरिक चुनौतियां मिलीं—भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक. हर चीज को जबरदस्ती एक जैसा करने के बजाय, भारत सरकार ने तालमेल बिठाया. 1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने उन तनावों को कम किया जिनसे गृह युद्ध हो सकता था. संघवाद जबरदस्ती के बजाय बातचीत से बना.

भारत ने अलग रास्ता चुना. उसने लोकतंत्र को छोड़ा नहीं. उसने सैन्य नियंत्रण के जरिये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया. उसने एकता बनाने के लिए अलग-अलग पहचानों को दबाया नहीं. हालांकि, उम्मीद बनी रही कि ये विकल्प आखिरकार टिकने वाले नहीं साबित होंगे. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

गणतंत्र के असफल होने की उम्मीद क्यों थी भारत के भविष्य को लेकर शक की वजह तुलनात्मक अनुभव था. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, आजादी के एक ही पीढ़ी के अंदर कई पूर्व औपनिवेशिक देश सैन्य तख्तापलट, तानाशाही शासन या आंतरिक बंटवारे का शिकार हो गए. विविधता को एक बोझ माना गया. गरीबी को लोकतांत्रिक स्थिरता के साथ मेल नहीं खाने वाला माना गया.

77 साल बाद, भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, जो 1.4 अरब से अधिक लोगों पर राज करता है, और यहां 19 आम चुनाव हुए हैं और सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण हुआ है. सिर्फ यही नतीजा उन सोच के उलट है जिनके तहत भारतीय गणतंत्र बना था.

भारत ने 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान अपनाया, तो इसके गणतंत्र के रूप में बने रहने पर शक जताया गया. औपनिवेशिक राज से उभरा एक ऐसा देश जिसमें बहुत ज्यादा गरीबी, कम पढ़ाई-लिखाई, गहरे सामाजिक मतभेद और बंटवारे का सदमा हो, वह लंबे समय तक चलने वाले लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल उम्मीदवार लग रहा था. उस समय के प्रभावी राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का कहना था कि लोकतांत्रिक शासन के लिए पहले से आर्थिक विकास और सामाजिक एकरूपता जरूरी है – ऐसे हालात जिनकी भारत में साफ तौर पर कमी थी.

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम मोदी, मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (ANI)

भारत ने ऐसा नहीं किया. जरूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह नागरिक प्रशासन के अंतर्गत रहा. सुरक्षा ऑपरेशन के साथ-साथ राजनीतिक प्रक्रिया भी चलती रही. यह रोक मायने रखती थी. अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि बार-बार होने वाले तख्तापलट और इमरजेंसी शासन लंबे समय तक विकास और शासन पर असर डालते हैं. भारत उस जाल से बच गया.

रणनीतिक स्वायत्तता का अभ्यास

भारत की विदेश नीति की अक्सर यह कहकर आलोचना की जाती है कि वह सतर्क है. असल में, यह देश में फैसले लेने की प्रक्रिया को आउटसोर्स करने से लंबे समय से इनकार करने को दिखाता है. शीत युद्ध के दौरान, भारत ने गठबंधन की उलझनों से परहेज किया. शीत युद्ध के बाद के समय में, इसने पार्टनरशिप में विविधता लाई. आज, भारत किसी का पिछलगू बने बिना, मुकाबला करने वाले शक्ति केंद्रों के साथ रणनीतिक रिश्ते बनाए रखता है. तेजी से बंटते ग्लोबल ऑर्डर में, यह स्वायत्तता भारत की अहमियत और मजबूती को बढ़ाती है.

सहायता प्राप्तकर्ता से वैश्विक योगदानकर्ता तक

अपने शुरुआती दशकों में, भारत बाहरी मदद पर बहुत अधिक निर्भर था. अब वह स्थिति बदल गई है. भारत अब मानवीय राहत, विकास में मदद और सार्वजनिक वस्तुएं देने वाला देश है. कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय वैक्सीन और दवाएं 90 से अधिक देशों तक पहुंचीं.

गणतंत्र दिवस परेड का दृश्य (ANI)

भारत जलवायु वित्त, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर वैश्विक बहस में तेजी से हिस्सा ले रहा है. यह बदलाव अचानक बनी महत्वाकांक्षा के बजाय संचित संस्थागत विश्वसनीयता को दिखाता है.

अधूरे काम को पहचानना

भारत की उपलब्धियां इसकी चुनौतियों को कम नहीं करतीं. कई अनसुलझे मुद्दे देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे.

फूट डालने की प्रवृत्ति बनी हुई है. पहचान पर आधारित राजनीति, क्षेत्रीय दावे और धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक एकता का टेस्ट लेते रहते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बांटने वाली बातों को संस्थाओं के तालमेल बिठाने से पहले ही तेजी से बढ़ा दिया है. तालमेल से मिली एकता को अब बातचीत और सबको साथ लेकर चलने के जरिये मजबूत करने की जरूरत है.

भ्रष्टाचार अभी भी चिंता का विषय है. हालांकि डिजिटाइजेशन ने छोटे-मोटे भ्रष्टाचार को कम किया है, लेकिन उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की सोच लोगों के भरोसे पर असर डाल रही है. संस्थागत विश्वसनीयता न सिर्फ दक्षता पर, बल्कि जवाबदेही पर भी निर्भर करती है.

गरीबी कम होने के बावजूद सामाजिक असमानता बढ़ी है. अच्छी शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय मौकों तक असमान पहुंच से सामाजिक मतभेद और गहरे होने का खतरा है. बिना सबको शामिल किए विकास समय के साथ लोकतांत्रिक मान्यता को कमजोर कर सकता है.

बाहर से, भारत को ज्यादा मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल का सामना करना पड़ रहा है. सीमा पर तनाव, पड़ोस में अस्थिरता, और बड़ी ताकतों के बीच बढ़ता मुकाबला भारतीय रणनीति पर लगातार दबाव डाल रहे हैं. आज सामरिक स्वायत्तता के लिए पहले के दशकों की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमता की जरूरत है.

भारत की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं?

भारत का 77 साल का रिकॉर्ड दुश्मनी के हिसाब-किताब को मुश्किल बनाता है. जो देश बिना सरकार गिराए झटके झेल लेता है, उसे अस्थिर करना अधिक मुश्किल होता है. संस्थागत निरंतरता, संवैधानिक वैधता और सामाजिक सहनशीलता इसे और मजूबत करते हैं.

26 जनवरी, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की तस्वीर (PTI)

सैन्य क्षमता मायने रखती है, लेकिन यह राजनीतिक स्थिरता और जन-विश्वास की गहरी नींव पर टिकी है. दुश्मनों के लिए, भारत का धीरज निराशाजनक है. साझेदारों के लिए, यह भरोसा दिलाने वाला है.

भविष्य की राह: बिना किसी रुकावट के सुधार

भारत की मुख्य चुनौती अब अस्तित्व बचाना नहीं, बल्कि मजबूत होना है. लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर किए बिना संस्थाओं को मजबूत करना होगा. आर्थिक नीति में रोजगार, स्किल और क्षेत्रीय समानता को प्राथमिकता देनी होगी. सामाजिक एकता के लिए संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारी पर नए सिरे से जोर देने की जरूरत है.

रणनीतिक स्वायत्तता को सिर्फ बयानबाजी से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती से समर्थन मिलना चाहिए. सबसे बढ़कर, भारत को अपना सबसे बड़ा फायदा बनाए रखना होगा, यानी गणतंत्र को छोड़े बिना सही रास्ता अपनाने की क्षमता.

समारोह से परे गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तमाशा नहीं है. यह उन फैसलों को याद करता है जो अनिश्चितता के समय लिए गए और पीढ़ियों तक बचाए गए. भारत इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने गलतियां करने से परहेज किया. वह इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने उन्हें संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारा.

जैसे-जैसे भारत एक गणतंत्र के तौर पर अपने 77वें साल से आगे बढ़ रहा है, उसका काम अब यह साबित करना नहीं है कि वह टिक सकता है. अब उसे यह दिखाना होगा कि वह एक ऐसी दुनिया में सही तरीके से राज कर सकता है, सबको साथ लेकर बढ़ सकता है, और सोच-समझकर काम कर सकता है जो अक्षमाशील है.

यह चुनौती भारतीय गणतंत्र के अगले अध्याय को परिभाषित करेगी.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार लेखक के अपने हैं. लेख के तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)