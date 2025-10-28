बिखरे हुए एशिया को फिर से पटरी लाने पर हुआ आसियान शिखर सम्मेलन में जोर
कई मायनों में मलेशिया में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक नया संदेश दे रहा है.
By Vivek Mishra
Published : October 28, 2025 at 5:03 PM IST
हैदराबाद: वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एशिया को दोबारा केंद्रित करने के प्रयास के लिए एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में, विश्व का ध्यान वॉशिंगटन से उत्पन्न घटनाक्रमों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मध्य पूर्व में गहराते संघर्ष पर केंद्रित रहा है.
इस पृष्ठभूमि में, आसियान और ईएएस बैठकों ने समय पर यह याद दिलाया कि वैश्विक विकास के एक इंजन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में एशिया वैश्विक शासन के भविष्य को आकार देने के लिए अनिवार्य बना हुआ है. इस तरह से इस वर्ष की आसियान और ईएएस बैठकों से तीन व्यापक दृष्टिकोण उभरे.
अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र से दूर नहीं जा रहा है. कुआलालंपुर में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति ने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन की हिंद-प्रशांत रणनीति उसके वैश्विक दृष्टिकोण के केंद्र में बनी हुई है, भले ही हाल के वर्षों में इसकी तीव्रता कम हो गई हो.
हालांकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अधिकतर समय घरेलू प्राथमिकताओं और अमेरिका के गोलार्ध संबंधी मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने में ही बीता है.
वहीं मलेशिया में हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उनके निर्णय ने संकेत दिया कि अमेरिका एशिया की रणनीतिक महत्ता को कमतर नहीं आंकेगा. ट्रंप की भागीदारी मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया के उनके तीन देशों के दौरे का हिस्सा थी. इसका समापन सियोल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक निर्धारित बैठक में होगा.
इसका उद्देश्य बढ़ते अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के तापमान को कम करना है, जिसने वैश्विक बाजारों को अस्थिर करना शुरू कर दिया था. हालांकि इस जुड़ाव का प्रभाव महत्वपूर्ण था, लेकिन अंतर्निहित संदेश यह उभरा कि अमेरिका का हिंद-प्रशांत सुरक्षा दृष्टिकोण अब भी जीवंत है, भले ही वह अधिक लेनदेन वाली विदेश नीति अपना रहा हो.
शिखर सम्मेलन से दूसरी बड़ी उपलब्धि यह मान्यता थी कि व्यापार में व्यवधान नई सामान्य स्थिति बन गई है, जो मुख्यतः वॉशिंगटन की संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों के कारण है. यह विचार कि व्यापार को वैश्विक संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए एक रणनीतिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अब भू-राजनीतिक रणनीति का एक स्वीकृत हिस्सा बन गया है.
आसियान, जो मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित एक समूह है, के लिए यह प्रवृत्ति उसके अस्तित्व के मूल में आघात करती है. इसलिए आसियान शिखर सम्मेलन के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) बैठकों की मेजबानी का प्रतीकात्मक महत्व जानबूझकर था. यह एक दावा था कि कई देश खुले बाजारों, नियम-आधारित व्यापार और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भले ही महाशक्तियां आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही हों.
बेशक, ट्रंप का दृष्टिकोण लंबे समय से इसके विपरीत रहा है कि अन्य देशों ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से अमेरिका का फायदा उठाया है. उनके प्रशासन द्वारा दिशा बदलने के प्रयासों के कारण वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास कम हुआ है, क्योंकि देश टैरिफ, आपूर्ति श्रृंखला के झटकों और बदलते गठबंधनों के परिदृश्य से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
मलेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने इस बात के लिए एक परीक्षण स्थल का काम किया कि क्या एशिया इस तरह की उथल-पुथल के बीच अपनी आर्थिक एकीकरण परियोजना को एक साथ बनाए रख सकता है.
शिखर सम्मेलन से तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह पुनः पुष्टि थी कि बहुपक्षवाद से वैश्विक थकान के बावजूद, एशिया सहयोगात्मक ढांचों में निवेशित बना हुआ है.
विशेष रूप से, भारत ने, खुद को इस दृष्टिकोण के समर्थक के रूप में स्थापित किया है. जैसा कि भारत ने शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, "आखिरकार, प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार आकार, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, प्रतिभा और गतिशीलता की वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. बहुध्रुवीयता केवल स्थायी नहीं है, यह यहां विकसित होने के लिए है."
इस कथन ने भारत के विकसित होते विश्व दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया जो बहुध्रुवीयता को विचारधारा के बजाय आर्थिक व्यावहारिकता में स्थापित करना चाहता है.
इसने आसियान में एक साझा भावना को भी प्रतिबिंबित किया कि जहां पश्चिम अंतर्मुखी हो रहा है. वहीं एशियाई देशों को खुले और नियम-आधारित सहयोग को बनाए रखने की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए.
वहीं आसियान के साथ भारत का जुड़ाव समकालीन तात्कालिकता रखता है. सभी क्षेत्रीय समूहों में, आसियान एशिया में सबसे सफल आर्थिक एकीकरण परियोजना बना हुआ है, जो दक्षिण एशिया की असमानता के बिल्कुल विपरीत है, जहां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अब भी पंगु बना हुआ है. फिर भी, जहां भारत के विषम आकार और प्रभाव ने कभी-कभी उसके पड़ोसियों के बीच आशंकाएं पैदा की हैं.
वहीं, हाल के वर्षों में नई दिल्ली की कूटनीति संयम और संतुलन से भरी रही है. चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, या नेपाल, भारत के दृष्टिकोण ने विकास सहायता को घरेलू राजनीति के प्रति सम्मान के साथ जोड़ा है और अपने निकटवर्ती पड़ोस में विश्वास को फिर से बनाने में मदद की है.
हालांकि, आज भारत, कई अन्य देशों की तरह, अत्यधिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है. इसकी आर्थिक नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अन्योन्याश्रयता एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करती है.
वॉशिंगटन के व्यापार पुनर्गठन और बीजिंग के दृढ़ आर्थिक विस्तार के साथ, भारत को लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अपने मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सावधानीपूर्वक विविधता लानी होगी.
इस दृष्टि से, आसियान एक स्थिर और पूर्वानुमानित साझेदारी प्रदान करता है. इस समूह के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पहले से ही महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, भले ही इसका कम उपयोग किया गया हो.
वर्तमान भू-राजनीतिक उथल-पुथल इन संबंधों को पुनर्जीवित करने, कनेक्टिविटी को गहरा करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकता है. शिखर सम्मेलन में, आसियान के साथ साझा भाग्य की भारत की अभिव्यक्ति "21वीं सदी हमारी सदी है.
भारत और आसियान की सदी" जोरदार रूप से प्रतिध्वनित हुई. इसने हिंद-प्रशांत के आर्थिक और सुरक्षा ढांचे को आकार देने में महत्वाकांक्षा और साझा जिम्मेदारी की स्वीकृति दोनों को प्रतिबिंबित किया.
ये भी पढ़ें - ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान