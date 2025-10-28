ETV Bharat / opinion

बिखरे हुए एशिया को फिर से पटरी लाने पर हुआ आसियान शिखर सम्मेलन में जोर

हैदराबाद: वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एशिया को दोबारा केंद्रित करने के प्रयास के लिए एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में, विश्व का ध्यान वॉशिंगटन से उत्पन्न घटनाक्रमों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मध्य पूर्व में गहराते संघर्ष पर केंद्रित रहा है.

इस पृष्ठभूमि में, आसियान और ईएएस बैठकों ने समय पर यह याद दिलाया कि वैश्विक विकास के एक इंजन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में एशिया वैश्विक शासन के भविष्य को आकार देने के लिए अनिवार्य बना हुआ है. इस तरह से इस वर्ष की आसियान और ईएएस बैठकों से तीन व्यापक दृष्टिकोण उभरे.

अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र से दूर नहीं जा रहा है. कुआलालंपुर में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति ने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन की हिंद-प्रशांत रणनीति उसके वैश्विक दृष्टिकोण के केंद्र में बनी हुई है, भले ही हाल के वर्षों में इसकी तीव्रता कम हो गई हो.

हालांकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अधिकतर समय घरेलू प्राथमिकताओं और अमेरिका के गोलार्ध संबंधी मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने में ही बीता है.

वहीं मलेशिया में हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उनके निर्णय ने संकेत दिया कि अमेरिका एशिया की रणनीतिक महत्ता को कमतर नहीं आंकेगा. ट्रंप की भागीदारी मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया के उनके तीन देशों के दौरे का हिस्सा थी. इसका समापन सियोल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक निर्धारित बैठक में होगा.

इसका उद्देश्य बढ़ते अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के तापमान को कम करना है, जिसने वैश्विक बाजारों को अस्थिर करना शुरू कर दिया था. हालांकि इस जुड़ाव का प्रभाव महत्वपूर्ण था, लेकिन अंतर्निहित संदेश यह उभरा कि अमेरिका का हिंद-प्रशांत सुरक्षा दृष्टिकोण अब भी जीवंत है, भले ही वह अधिक लेनदेन वाली विदेश नीति अपना रहा हो.

शिखर सम्मेलन से दूसरी बड़ी उपलब्धि यह मान्यता थी कि व्यापार में व्यवधान नई सामान्य स्थिति बन गई है, जो मुख्यतः वॉशिंगटन की संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों के कारण है. यह विचार कि व्यापार को वैश्विक संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए एक रणनीतिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अब भू-राजनीतिक रणनीति का एक स्वीकृत हिस्सा बन गया है.

आसियान, जो मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित एक समूह है, के लिए यह प्रवृत्ति उसके अस्तित्व के मूल में आघात करती है. इसलिए आसियान शिखर सम्मेलन के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) बैठकों की मेजबानी का प्रतीकात्मक महत्व जानबूझकर था. यह एक दावा था कि कई देश खुले बाजारों, नियम-आधारित व्यापार और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भले ही महाशक्तियां आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही हों.

बेशक, ट्रंप का दृष्टिकोण लंबे समय से इसके विपरीत रहा है कि अन्य देशों ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से अमेरिका का फायदा उठाया है. उनके प्रशासन द्वारा दिशा बदलने के प्रयासों के कारण वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास कम हुआ है, क्योंकि देश टैरिफ, आपूर्ति श्रृंखला के झटकों और बदलते गठबंधनों के परिदृश्य से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

मलेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने इस बात के लिए एक परीक्षण स्थल का काम किया कि क्या एशिया इस तरह की उथल-पुथल के बीच अपनी आर्थिक एकीकरण परियोजना को एक साथ बनाए रख सकता है.

शिखर सम्मेलन से तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह पुनः पुष्टि थी कि बहुपक्षवाद से वैश्विक थकान के बावजूद, एशिया सहयोगात्मक ढांचों में निवेशित बना हुआ है.