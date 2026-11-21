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चुक्का रमैया मास्टर: अनुशासन, उत्कृष्टता और विनम्रता के 100 साल, शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व को गढ़ने की प्रक्रिया है

हैदराबाद: चुक्का रामैया कोई IIT के छात्र नहीं हैं. उन्होंने कभी इस प्रतिष्ठित संस्थान में काम भी नहीं किया. फिर भी, उन्हें 'आईआईटी (IIT) रामैया' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई छात्रों को इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला दिलाने में मदद की है. 'रामैय्या मास्टर' के नाम से मशहूर चुक्का रामैया 100 साल के हो गए हैं. इस प्रतिभावान व्यक्ति को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई गणमान्य लोगों की ओर से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं.

रामैया मास्टर चाहे कितने भी आगे बढ़ गए हों, वे हमेशा विनम्र बने रहे; और चाहे वे किसी भी ऊंचे मुकाम पर पहुच गए हों, वे हमेशा आम लोगों से जुड़े रहे. एक महान शिक्षक वह है जो छात्रों में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करे, उनमें अच्छे संस्कार डाले और उनके व्यक्तित्व को एक ऊंचे स्तर तक निखारे. रामैया मास्टर इस आदर्श का एक बेहतरीन उदाहरण हैं.

यह शिक्षा के बारे में रामैया मास्टर का दृष्टिकोण है. उनके अनुसार, शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, आने वाली पीढ़ियों को अतीत के मूल्य और ज्ञान प्रदान करना. दूसरा, बच्चों को भविष्य के सामाजिक बदलावों को समझने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना. उनका मानना ​​है कि इन उद्देश्यों को हासिल करने में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है.

शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है. यह व्यक्तित्व को गढ़ने की एक प्रक्रिया है. यह समाज को बेहतर बनाने की शक्ति है. सामाजिक चेतना के बिना शिक्षा अधूरी है. जो ज्ञान मानवता की भलाई के काम न आए, उसका वास्तविक अर्थ ही खत्म हो जाता है.

रामैया मास्टर का मानना ​​था कि सरकारों को शिक्षा को खर्च के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य में किए गए निवेश के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने छात्रों को उपभोक्ता और शिक्षा को कारोबार में बदलने के चलन का विरोध किया.

उन्होंने उम्मीद जताई कि अमीर और गरीब, दोनों के बच्चों को अपने घर के पास एक ही स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए. उन्हें इस बात से लगातार परेशानी होती थी कि स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक दूरियां पनप रही थीं, जबकि स्कूलों को तो समानता की नींव होना चाहिए था.

रामैया की महारथ की एक खास विशेषता परंपरा और आधुनिकता का मेल है. वे अपने पहनावे में जितने पारंपरिक दिखते हैं, विचारों से उतने ही आधुनिक हैं. वे जितनी शिद्दत से अच्छी शिक्षा चाहते थे, समाज से असमानताओं को दूर करने को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया.

निजाम-विरोधी संघर्ष रामैया के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था. इस संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें ढाई साल से अधिक समय तक जेल में बिताना पड़ा. पुच्चलापल्ली सुंदरैया की जीवनशैली और विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा.

रामैया मास्टर जितने महान शिक्षाविद हैं, उतने ही विनम्र भी हैं. उन्होंने कई लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वे खुद हमेशा जमीन से जुड़े रहे. प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनकी जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं आया. सादा पहनावा, सादा जीवन और स्पष्ट व निष्कपट वाणी उनके व्यक्तित्व को एक खास पहचान देती थी. उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि धन, पद और सत्ता की तुलना में, अच्छे संस्कार ही इंसान को सच्चा सम्मान दिलाते हैं.

अपने छात्रों के भविष्य के मामले में वे जरा भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते. उनकी इस सख्ती के पीछे अपने छात्रों के लिए गहरा प्यार और उनके भविष्य को लेकर असीम चिंता छिपी है. छात्रों की प्रतिभा को पहचानना, उसे निखारना और उनमें आत्मविश्वास जगाना उनके पढ़ाने के मुख्य पहलू हैं.

वे गुरु, जो अत्यंत सौम्य प्रतीत होते हैं, अनुशासन के धनी हैं. उनकी विशेषता यह है कि उनके शब्द कोमल होते हैं, लेकिन काम के मामले में वे अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते.

वे वैज्ञानिक, आविष्कारक, धन सृजक और रोजगार देने वाले बन गए हैं. उनके छात्र दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में मौजूद हैं. एक शिक्षक के जीवन की सफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? एक महान शिक्षक की असली संपत्ति उसके द्वारा जमा की गई धन-दौलत नहीं, बल्कि उसके द्वारा तैयार किए गए छात्र होते हैं. इस लिहाज से, रामैया मास्टर एक महान शिक्षक हैं!

चुक्का रामैया मास्टर केवल गणित पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं हैं. वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छात्रों की बुद्धि को निखारा. वे एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने उनके जीवन को सही दिशा दी. उनके मार्गदर्शन में पढ़कर आगे बढ़ने वाले हजारों छात्र आज देश-विदेश में ऊंचे पदों पर आसीन हैं.

जीवन भर सीखने वाला

रामैय्या मास्टर के बारे में जो बात हैरान करती है, वह है उनकी जिज्ञासा. उनमें किसी किशोर जैसी जिज्ञासा है. नई चीजें सीखने की उनकी ललक, समाज में हो रहे बदलावों को देखने का उनका नजरिया, और शिक्षा के क्षेत्र के बारे में लगातार सोचते रहने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें हमेशा एक विद्यार्थी बनाए रखा है.

रामैया मास्टर ने साबित कर दिया है कि उम्र का संबंध शरीर से नहीं, बल्कि विचारों से होता है. उनके जीवन की एक और खास विशेषता सामाजिक चेतना है. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को केवल कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं, समाज की असमानताओं और लोगों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया. उन्होंने अपने कार्यों से यह दिखाया कि एक शिक्षक समाज से दूर रहने वाला कोई मूक दर्शक नहीं होता, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव में एक भागीदार होना चाहिए.

रामैया मास्टर 2001 से ईनाडू जर्नलिज्म स्कूल से गहराई से जुड़े रहे हैं. वे हर साल युवा पत्रकारों को लेक्चर देते थे और उनके सवालों के जवाब देकर उनकी शंकाएं दूर करते थे. वे छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे. उनका मानना ​​था कि एक शिक्षक या पत्रकार की असली जिम्मेदारी लोगों को सोचने पर मजबूर करना और एक जागरूक समाज के निर्माण में योगदान देना है. उनका यह नजरिया हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछने, तार्किक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का दर्शन ही शिक्षा और पत्रकारिता की नींव है.

आज भी, हमारी शिक्षा प्रणाली, जिसे छात्रों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें परीक्षाओं के दबाव में धकेल रही है. जिन कक्षाओं में सवाल पूछना सिखाया जाना चाहिए, वे अब केवल उत्तर रटने के केंद्र बन गई हैं. जो शिक्षण संस्थान छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होने चाहिए, वे अब परिणामों के प्रदर्शन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसे हालात में, रामैया का जीवन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने की कितनी आवश्यकता है.

हर बच्चे में कोई न कोई खास हुनर ​​होता है. इसे पहचानना और निखारना शिक्षक की जिम्मेदारी है. इसके लिए जरूरी मौके उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है. शिक्षा का असली मकसद सभी छात्रों को एक ही सांचे में ढालना और उन्हें एक ही पैमाने से आंकना नहीं है. छात्रों को सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन और समाज के लिए एक उपयोगी इंसान के रूप में तैयार किया जाना चाहिए. रामैया मास्टर का यही प्रेरणादायक संदेश रहा है.

एक अच्छा शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाता है. एक बेहतरीन शिक्षक उनके जीवन को संवारता है, और रामैया मास्टर इससे भी एक कदम आगे थे. उन्होंने न केवल हजारों छात्रों के जीवन को संवारा, बल्कि उनके जरिए समाज के भविष्य को भी आकार दिया.

केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में रामैया मास्टर द्वारा दी गई असाधारण सेवाओं को मान्यता देनी चाहिए और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए. तेलुगु राज्यों की सरकारों को भी 100 वर्षीय इस महान व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए. हालांकि, मास्टर को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का उनका सपना पूरा किया जाए.

सौ साल की जिंदगी हर किसी के नसीब में नहीं होती. ऐसी जिंदगी जीना, जो हजारों लोगों के जीवन के लिए एक रोशनी बन जाए, बहुत ही दुर्लभ बात है. रामैया मास्टर, जिन्होंने अपने इतने शानदार जीवन को सार्थक बनाया, सच में एक करोड़पति हैं. आइए उम्मीद करें कि वे आगे भी कई सालों तक पूरी तरह स्वस्थ रहें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें.

'समाज के लिए उपयोगी बनें'

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में IIT शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में रामैया मास्टर ने अहम भूमिका निभाई. उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने वाले लगभग 1,500 लोगों ने IIT में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की. उनमें से कई लोग अपने-अपने पेशों में ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं.

हालांकि, अगर हम गुरु के जीवन पर नजर डालें, तो एक बात साफ हो जाती है. उनका मुख्य लक्ष्य यह नहीं है कि उनके छात्र IIT में दाखिला लें. वे जीवन में ऊंचे पदों तक पहुंचें. इससे भी जरूरी बात यह है कि वे एक अच्छे इंसान और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनें. उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है, उसका इस्तेमाल वे समाज की भलाई के लिए करें. यही उनकी चाहत है.

बड़ी सफलता

किसी देश के भविष्य को आकार देने में माता-पिता के साथ-साथ शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. रामैया मास्टर का जीवन सत्य का जीवंत प्रमाण है. वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक शिक्षक अपने जीवनकाल में समाज पर कितना प्रभाव डाल सकता है. ऐसे कई शिक्षक हैं जो कक्षा में पढ़ाते हैं.

कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को ही अपना कक्षा-कक्ष मानते हैं और जीवन भर पढ़ाते रहते हैं. रामैया मास्टर ऐसे ही एक असाधारण शिक्षक हैं. उन्होंने अपने जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं. उनकी सबसे बड़ी सफलता वह स्थान है जो उन्होंने कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों के दिलों में और समाज में बनाया है. उन्होंने जिन विद्यार्थियों को तैयार किया है, वे ही उनके गौरवपूर्ण उत्तराधिकारी हैं.