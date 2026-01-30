ETV Bharat / lifestyle

आपके चेहरे पर पार्लर जैसी चमक आ जाएगी! रसोई में मिलने वाले इस एक सब्जि को जरूर Face पर लगाएं

ॉआप शायद पहले से ही जानते होंगे कि टमाटर को कई कारणों से सुपरफूड माना जाता है. ये न केवल आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. जो लोग कम खर्च में आसानी से खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहते हैं, उनके लिए टमाटर एक बेहतरीन विकल्प है. टमाटर चेहरे की चमक बढ़ाने और त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं. ये विटामिन ए, सी और के से भरपूर होते हैं. ये विटामिन त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होते हैं.

टमाटर में मौजूद अम्लता त्वचा के रोमछिद्रों को खोलने और मुंहासों के इलाज में मदद करती है. टमाटर स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं को प्रदूषित करने वाले फ्री रेडिकल्स को हटाने में भी सहायक होते हैं. व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग त्वचा की देखभाल पर ध्यान नहीं देते. ऐसे लोगों के लिए घर पर टमाटर का फेस पैक बनाना बहुत आसान है. यह चेहरे से काले धब्बे, पिगमेंटेशन, झुर्रियां और अतिरिक्त तेल हटाने का एक अच्छा उपाय है. टमाटर त्वचा को जवां बनाए रखने में भी कारगर हैं. इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए त्वचा विशेषज्ञ डॉ. मृत्युंजय कुमार सिंह ने कुछ खास टिप्स दिए हैं....