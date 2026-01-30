ETV Bharat / lifestyle

आपके चेहरे पर पार्लर जैसी चमक आ जाएगी! रसोई में मिलने वाले इस एक सब्जि को जरूर Face पर लगाएं

हर कोई ज्यादा पैसे खर्च किए बिना अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहता है, है ना? टमाटर स्किन को जवान बनाए रखने और चेहरे की चमक बनाएं...

You'll get a salon-like glow on your face! Be sure to apply this one vegetable, easily found in your kitchen, to your face.
आपके चेहरे पर पार्लर जैसी चमक आ जाएगी! रसोई में मिलने वाले इस एक सब्जि को जरूर Face पर लगाएं (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 30, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
ॉआप शायद पहले से ही जानते होंगे कि टमाटर को कई कारणों से सुपरफूड माना जाता है. ये न केवल आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. जो लोग कम खर्च में आसानी से खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहते हैं, उनके लिए टमाटर एक बेहतरीन विकल्प है. टमाटर चेहरे की चमक बढ़ाने और त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं. ये विटामिन ए, सी और के से भरपूर होते हैं. ये विटामिन त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होते हैं.

टमाटर में मौजूद अम्लता त्वचा के रोमछिद्रों को खोलने और मुंहासों के इलाज में मदद करती है. टमाटर स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं को प्रदूषित करने वाले फ्री रेडिकल्स को हटाने में भी सहायक होते हैं. व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग त्वचा की देखभाल पर ध्यान नहीं देते. ऐसे लोगों के लिए घर पर टमाटर का फेस पैक बनाना बहुत आसान है. यह चेहरे से काले धब्बे, पिगमेंटेशन, झुर्रियां और अतिरिक्त तेल हटाने का एक अच्छा उपाय है. टमाटर त्वचा को जवां बनाए रखने में भी कारगर हैं. इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए त्वचा विशेषज्ञ डॉ. मृत्युंजय कुमार सिंह ने कुछ खास टिप्स दिए हैं....

  • डॉ. मृत्युंजय कुमार सिंह के अनुसार, त्वचा की देखभाल के लिए टमाटर का उपयोग करने के कुछ तरीके
  1. इसके लिए, सबसे पहले एक ताजा टमाटर को आधा काट लें और फिर उसे अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करें.
  2. एक और तरीका यह है कि एक टमाटर को अच्छी तरह मसल लें और उसमें एक चम्मच दही मिला लें. इसे अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. यह मुहांसों को रोकने का एक बेहतरीन उपाय है.
  3. साथ ही, तीसरा तरीका यह है कि दो से तीन बड़े चम्मच टमाटर की प्यूरी लें और उसमें एक बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को त्वचा पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें. इससे त्वचा पर मौजूद काले धब्बे और पिगमेंटेशन दूर होंगे और त्वचा में चमक आएगी.
  4. चौथा तरीका है टमाटरों को पीसकर एक मुलायम पेस्ट बनाना. इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. यह मास्क त्वचा की जलन और दाग-धब्बों जैसी समस्याओं के इलाज में कारगर है. साथ ही, धूप से त्वचा को हुए नुकसान को ठीक करने में भी मदद करता है.
  5. पांचवा तरीका है एक टमाटर को आधा काटकर उसमें थोड़ी चीनी मिला लें. इसका इस्तेमाल करके तीन मिनट तक चेहरे और गर्दन पर गोलाकार गति में हल्के हाथों से मालिश करें. फिर ठंडे पानी से धो लें. यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए सबसे अच्छा है. ऐसा करने से चेहरे की चमक भी बढ़ती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

