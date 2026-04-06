40 साल के बाद भी दिखेंगे जवान, रोज करें ये 5 योग आसन
हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर उम्र को कंट्रोल करना या उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना हमारे हाथ में है. जाने योग कैसे अहम भूमिका निभाता...
Published : April 6, 2026 at 8:03 PM IST
योग किसी भी उम्र में आपकी स्किन को ग्लोइंग और आपके शरीर को मजबूत बनाए रखने का एक शानदार तरीका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जवान दिखने के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है. साथ ही, NLM और NCCIH की स्टडीज से पता चलता है कि रेगुलर योग प्रैक्टिस से उम्र के साथ आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है. योग न सिर्फ फिजिकल फिटनेस में मदद करता है, बल्कि एंग्जायटी और स्ट्रेस को भी कम करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है. इसलिए, अगर हम योग को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, तो हम फिजिकली और मेंटली एनर्जेटिक रहेंगे. ऐसे में आज इस खबर में एक्सपर्ट से जानिए कि 40 साल की उम्र के बाद कौन से योगासन करने चाहिए...
सर्वांगासन- सर्वांगासन सबसे पावरफुल आसनों में से एक है. इसे आसनों की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के सभी हिस्सों के लिए फायदेमंद है. नॉर्मली ब्लड फ्लो सिर से पैरों की तरफ होता है. लेकिन इस आसन में ब्लड का फ्लो सिर की तरफ होता है. इससे चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं और स्किन चमकदार बनती है.
साथ ही, सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे न सिर्फ बालों का झड़ना कम होता है बल्कि बाल सफेद होने में भी देरी होती है. यह आसन डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है और कब्ज से राहत देता है. हालांकि, इस आसन को प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर, गर्दन में दर्द, आंखों की समस्या और पीरियड्स के दौरान करने बचना चाहिए.
हलासन- हलासन योग का एक बहुत असरदार आसन है, जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है. संस्कृत में 'हल' का मतलब 'हल' (खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीन) होता है. इस आसन में, जब कोई व्यक्ति पीठ के बल लेटता है और अपने पैरों को सिर के पीछे ले जाता है, तो शरीर का आकार पतवार जैसा हो जाता है. इसीलिए इसे हलासन कहते हैं. योग का सिद्धांत है कि रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होगी, व्यक्ति उतना ही जवान दिखेगा. इसलिए, यह आसन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत और जवान बनी रहती है.यह आसन पैंक्रियास को स्टिम्युलेट करता है और इंसुलिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है. यह दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और मन को शांत रखता है. इससे चेहरे पर झुर्रियां और मुंहासे कम होते हैं और त्वचा चमकदार बनी रहती है.
शोल्डरस्टैंड- इस आसन को करने पर शरीर कुंडली मारे सांप जैसा हो जाता है. उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है. इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है और व्यक्ति एक्टिव रहता है. साथ ही, छाती चौड़ी होने से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बढ़ती है और शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है. इससे चेहरे पर चमक आती है. साथ ही, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आने से फैट कम होता है. पाचन बेहतर होता है और गैस की समस्या कम होती है.
वीरभद्रासन- कहा जाता है कि इस आसन का नाम वीरभद्र (Warrior Pose) के नाम पर रखा गया है, जो शिव के शरीर से पैदा हुए थे. यह आसन शरीर को ताकत, स्थिरता और आत्मविश्वास देता है. यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और व्यक्ति को हमेशा एनर्जेटिक और जवान बनाए रखने में मदद करता है. यह छाती को चौड़ा करता है और सांस लेने की क्षमता बढ़ाता है. यह खास तौर पर पैरों, हाथों, कमर और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को मजबूत और जवान बनाए रखता है. यह तनाव कम करता है और मानसिक शांति देता है. इस तरह, यह हर बार रिफ्रेश होने में मदद करता है.
धनुरासन- इस आसन को धनुरासन (Bow Pose) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे करते समय शरीर धनुष की तरह मुड़ जाता है. यह आसन बढ़ती उम्र के साथ होने वाले पीठ दर्द को कम करता है और शरीर को सीधा और मजबूत रखता है. साथ ही, इस आसन को करने से पेट पर पड़ने वाला दबाव लिवर और अग्नाशय जैसे आंतरिक अंगों को उत्तेजित करता है. यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और रक्त को शुद्ध करता है. इससे त्वचा में चमक आती है. यह पेट के आसपास की अतिरिक्त चर्बी को पिघलाकर शरीर को पतला बनाता है, जिससे आप दुबले-पतले, फिट और युवा दिखते हैं.
उम्र बढ़ना एक नैचुरल प्रोसेस है. लेकिन इस प्रोसेस को धीरे-धीरे हेल्दी तरीके से कंट्रोल करना हमारे हाथ में है. मतलब योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इसे कंट्रोल करना या उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना अपने हाथ में होता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि योग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों-रात रिजल्ट दे. यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. रिजल्ट तभी दिखेंगे जब आप योग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाऐंगे.