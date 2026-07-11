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बालों में धुआं दिखाने के फायदों के बारे में जानकर आप हो जाएंगे हैरान, जानिए यह कैसे करता है काम?

बालों में धुआ दिखाने के फायदों के बारे में जानकर आप हो जाएंगे हैरान, जानिए यह कैसे करता है काम? ( Eenadu )

लोबान या समब्रानी धूप जलाना एक पुरानी परंपरा है, जिसके कई फायदे माने जाते हैं. इसे सांस की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ ही यह घर व आस-पास के माहौल को साफ और खुशबूदार बनाए रखने में मदद करता है. मॉनसून के मौसम में इसके धूएं से ऐसे बैक्टीरिया दूर रहते हैं जो नमी वाले माहौल में पनपते हैं. बालों पर लोबान का धुआं लगाने के फायदे के बारे में जानने के लिए इस खबर को विस्तार से पढ़ें...

आजकल, नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर और हीटेड स्टाइलिंग टूल्स मिलते हैं. हालांकि, ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बालों के झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारी दादी-नानी और परदादी-परनानी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किए बिना ही अपने बालों को स्वस्थ, काले और घने रखती थीं, वे एक बेहतरीन प्राकृतिक तरीका अपनाती थीं, वे नहाने के बाद अपने बालों को Sambrani Dhoop (जिसे लोबान भी कहा जाता है) के धुएं में रखती थीं.

नमी दूर करने के लिए: मानसून के मौसम में, हवा में ज्यादा नमी होने की वजह से बाल धोने के बाद सूखने में अक्सर ज्यादा समय लेते हैं, जिससे स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ का खतरा बढ़ जाता है. बालों को लोबान के धुएं में रखने से यह नमी सोखने में मदद मिलती है, जिससे स्कैल्प सूखा और हेल्दी रहता है. इसके अलावा, जब नीम और तुलसी जैसी जड़ी-बूटियों को लोबान के साथ मिलाकर जलाया जाता है, तो स्कैल्प को एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल फायदे मिलते हैं. इस हर्बल धुएं के संपर्क में आने से बालों से गंदगी, पसीना और बैक्टीरिया असरदार तरीके से साफ हो जाते हैं. साथ ही, धुएं से पैदा होने वाली हल्की गर्मी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना कम होता है.

दुर्गंध दूर करता है: लोबान का धुआं बारिश में भीगने या बालों को ठीक से न सुखाने के कारण होने वाली दुर्गंध को दूर करता है. यह एक प्राकृतिक इत्र की तरह काम करता है और बालों को मनमोहक खुशबू देता है. यह मन को शांत भी करता है. बरसात के मौसम में चिड़चिड़ापन दूर करके मन को सुकून देता है. इसके अलावा, लोबान में उच्च एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. ये सिर की खुजली को कम करते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं.

इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है

हालांकि बालों के लिए लोबान धूप के धुएं का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसे रोज नहीं करना चाहिए. जानकारों का कहना है कि ज्यादा मात्रा में इस धुएं को सांस के जरिए अंदर लेने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि इसका इस्तेमाल हफ्ते सिर्फ एक बार या महीने में दो बार ही किया जाए.