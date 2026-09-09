ETV Bharat / lifestyle

गणेश चतुर्थी पर जरूर बनाएं ये 5 अनोखे, स्वादिष्ट और हेल्दी भोग, जानिए इसकी रेसिपी

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को 'लंबोदर' के नाम से जाना जाता है. यह नाम उनके खाने के प्रति प्रेम और उनकी जबरदस्त भूख को दर्शाता है. उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनके पसंदीदा पकवानों का भोग लगाया जाता है. हर गणेश चतुर्थी पर भक्तों के द्वारा उनका पसंदीदा प्रसाद बनाया और चढ़ाया जाता है. इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है. अगर आप इस साल भगवान गणेश को खुश करने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो आम पकवानों की जगह कुछ नया आजमा सकते हैं. ये नई रेसिपीज न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी हैं, और इन्हें आसानी से और बिना किसी परेशानी के बनाया जा सकता है. तो आइए, एक-एक करके इन पकवानों की रेसिपीज पर नजर डालते हैं...

स्वादिष्ट मोदक

भगवान गणेश को चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बने पौष्टिक मोदक बहुत पसंद हैं. चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने से ये मोदक ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि गुड़ इम्युनिटी बढ़ाता है और जरूरी पोषक तत्व देता है. गुड़ के साथ नारियल भी मिलाया जा सकता है. इससे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू दोगुनी हो जाती है. इन्हें खाने से इम्युनिटी बढ़ती है और गुड़ में मौजूद पोषक तत्व मिलते हैं. इस रेसिपी को बिना तेल के भी बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आपको एक कप चावल का आटा, एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, आधा कप गुड़, एक बड़ा चम्मच इलायची पाउडर और एक बड़ा चम्मच घी चाहिए होगा. बाकी तैयारी आम तरीके से ही की जाती है. चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, और चूंकि इन्हें स्टीम (भाप) करके पकाया जाता है, इसलिए इनमें फैट नहीं होता.

मल्टीग्रेन लड्डू

अलग-अलग तरह के अनाजों को मिलाकर लड्डू बनाना और उन्हें प्रसाद के तौर पर चढ़ाना एक बहुत अच्छा विचार है. ये लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. ओट्स, रागी (फिंगर मिलेट) और अलसी के बीजों के मिश्रण से बने लड्डू खास तौर पर पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें बनाने के लिए आपको आधा कप गेहूं का आटा, एक-चौथाई कप ओट्स और एक-चौथाई कप रागी का आटा चाहिए होगा.

इसके अलावा, आपको दो बड़े चम्मच अलसी का पाउडर, आधा कप गुड़ और दो बड़े चम्मच घी की जरूरत होगी. सही मात्रा में चीजें इस्तेमाल करने से स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे. सबसे पहले ओट्स और अलसी को सूखा भून लें, और फिर भुने हुए ओट्स और अलसी के बीजों को दरदरा पीस लें. पिसे हुए ओट्स, अलसी के बीज और रागी के आटे, गेहूं आटे और बेसन को एक कटोरे में डालें. फिर इसमें मे गुड़ का पाउडर या खजूर का पेस्ट (हेल्दी ऑप्शन के लिए) मिलाएं. इस मिश्रण में शुद्ध घी, कटे हुए नट्स और इलायची पाउडर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसके गोल लड्डू बना लें. आपके स्वादिष्ट लड्डू तैयार हैं.