गणेश चतुर्थी पर जरूर बनाएं ये 5 अनोखे, स्वादिष्ट और हेल्दी भोग, जानिए इसकी रेसिपी
गणेश चतुर्थी 2026: इस बार विनायक चतुर्थी पर पारंपरिक प्रसाद के बजाय कुछ अलग ट्राई करें. यह न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होगा...
Published : September 9, 2026 at 7:55 PM IST
हिंदू धर्म में भगवान गणेश को 'लंबोदर' के नाम से जाना जाता है. यह नाम उनके खाने के प्रति प्रेम और उनकी जबरदस्त भूख को दर्शाता है. उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनके पसंदीदा पकवानों का भोग लगाया जाता है. हर गणेश चतुर्थी पर भक्तों के द्वारा उनका पसंदीदा प्रसाद बनाया और चढ़ाया जाता है. इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है. अगर आप इस साल भगवान गणेश को खुश करने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो आम पकवानों की जगह कुछ नया आजमा सकते हैं. ये नई रेसिपीज न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी हैं, और इन्हें आसानी से और बिना किसी परेशानी के बनाया जा सकता है. तो आइए, एक-एक करके इन पकवानों की रेसिपीज पर नजर डालते हैं...
स्वादिष्ट मोदक
भगवान गणेश को चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बने पौष्टिक मोदक बहुत पसंद हैं. चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने से ये मोदक ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि गुड़ इम्युनिटी बढ़ाता है और जरूरी पोषक तत्व देता है. गुड़ के साथ नारियल भी मिलाया जा सकता है. इससे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू दोगुनी हो जाती है. इन्हें खाने से इम्युनिटी बढ़ती है और गुड़ में मौजूद पोषक तत्व मिलते हैं. इस रेसिपी को बिना तेल के भी बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आपको एक कप चावल का आटा, एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, आधा कप गुड़, एक बड़ा चम्मच इलायची पाउडर और एक बड़ा चम्मच घी चाहिए होगा. बाकी तैयारी आम तरीके से ही की जाती है. चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, और चूंकि इन्हें स्टीम (भाप) करके पकाया जाता है, इसलिए इनमें फैट नहीं होता.
मल्टीग्रेन लड्डू
अलग-अलग तरह के अनाजों को मिलाकर लड्डू बनाना और उन्हें प्रसाद के तौर पर चढ़ाना एक बहुत अच्छा विचार है. ये लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. ओट्स, रागी (फिंगर मिलेट) और अलसी के बीजों के मिश्रण से बने लड्डू खास तौर पर पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें बनाने के लिए आपको आधा कप गेहूं का आटा, एक-चौथाई कप ओट्स और एक-चौथाई कप रागी का आटा चाहिए होगा.
इसके अलावा, आपको दो बड़े चम्मच अलसी का पाउडर, आधा कप गुड़ और दो बड़े चम्मच घी की जरूरत होगी. सही मात्रा में चीजें इस्तेमाल करने से स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे. सबसे पहले ओट्स और अलसी को सूखा भून लें, और फिर भुने हुए ओट्स और अलसी के बीजों को दरदरा पीस लें. पिसे हुए ओट्स, अलसी के बीज और रागी के आटे, गेहूं आटे और बेसन को एक कटोरे में डालें. फिर इसमें मे गुड़ का पाउडर या खजूर का पेस्ट (हेल्दी ऑप्शन के लिए) मिलाएं. इस मिश्रण में शुद्ध घी, कटे हुए नट्स और इलायची पाउडर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसके गोल लड्डू बना लें. आपके स्वादिष्ट लड्डू तैयार हैं.
फलों वाला पंचामृत
पंचामृत आमतौर पर भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है. इसे दूध, शहद, दही, घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है. लेकिन, अगर आप स्वाद के साथ-साथ सेहत के फायदे भी पाना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए तरीके को अपनाएं. इस मिश्रण में कुछ फलों के टुकड़े मिलाएं और चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें. इससे आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिलेंगे. इस रेसिपी के लिए, एक कप दही, दो बड़े चम्मच शहद, एक बड़ा चम्मच घी और आधा कप फल लें. केला, सेब और अनार का मिश्रण सबसे अच्छा रहता है. इसमें एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स मिलाने से यह और भी बेहतर हो जाता है. फलों से नेचुरल शुगर मिलती है. सबसे पहले फलों को आपस में मिलाएं, फिर उन्हें पंचामृत के साथ मिलाएं.
ज्वार और मखाने की खीर
आम तौर पर खीर चावल से बनती है, लेकिन इस बार आप चावल की जगह ज्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्वार की खीर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें मखाने मिलाने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाती है. चूंकि इन दोनों चीजों में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए डायबिटीज के मरीज भी बिना किसी परेशानी के इस डिश का मजा ले सकते हैं. मखाने में कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इसे बनाने के लिए आधा कप ज्वार, एक-चौथाई कप मखाने, एक कप बादाम का दूध, एक-चौथाई कप गुड़ और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है.बस चावल की जगह ज्वार और मखाने का इस्तेमाल क. बाकी रेसिपी वैसी ही रहेगी. सबसे पहले यह पक्का कर लें कि मखाने अच्छी तरह सूखे हों, क्योंकि इससे खीर मुलायम और अच्छी बनती है.
मखाना नारियल पानी की लस्सी
अगर आप एक ही ड्रिंक में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट चाहते हैं, तो आप मखाना-नारियल लस्सी ट्राई कर सकते हैं. यह लस्सी नारियल पानी से बनती है, जो आपको पूरे दिन हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. इसमें मखाना (फॉक्स नट्स) मिलाने से यह और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाती है, साथ ही यह पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इस रेसिपी के लिए आप एक कप नारियल पानी, एक चौथाई कप भीगे हुए मखाने, एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स, एक बड़ा चम्मच शहद और एक चुटकी केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि नारियल पानी ताजा हो. इस तरह, आप विनायक चतुर्थी के दिन एक पौष्टिक ड्रिंक तैयार करके उसका आनंद ले सकते हैं.