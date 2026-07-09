बारिश के मौसम में अपने राशन को खराब होने से बचाने के लिए जरूर अपनाए ये आसान उपाय
मानसून के दौरान किचन में नमी और उमस बढ़ना एक आम समस्या है. हालांकि, इस नमी के कारण किचन में रखे खाने-पीने की चीजें खराब...
Published : July 9, 2026 at 2:09 PM IST
हम भले ही मौसम का मजा ले रहे हों, लेकिन घर का एक कमरा ऐसा है जिसे नमी से परेशानी होती है, वह है रसोईघर. हवा में ज्यादा नमी के कारण न सिर्फ आपके कपड़े सूखने में ज्यादा समय लेते हैं, बल्कि यह नमी आपकी पैंट्री में भी पहुंच जाती है. इससे कुरकुरे स्नैक्स नरम हो जाते हैं, मसालों में गांठें पड़ जाती हैं, आटे में कीड़े लग जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स खराब हो जाते हैं.
मानसून के दौरान किचन में नमी और ह्यूमिडिटी का बढ़ना एक आम समस्या है. हालांकि, इससे निपटने के लिए आपको महंगे गैजेट्स या किचन को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों को अपनाकर, आप मानसून के मौसम में अपने खाने की चीजों को ज्यादा समय तक ताजा और खराब होने से बचा सकते हैं. इसके लिए बारिश इन उपायों को जरूर आजमाएं.
मसालों के डिब्बों को कसकर बंद रखें
हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा जैसे पिसे हुए मसाले जल्दी नमी सोख लेते हैं. इससे उनमें सख्त गांठें बन जाती हैं, उनकी खुशबू चली जाती है और उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, मसालों के डिब्बों को कसकर बंद रखें या एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करें. साथ ही, मसाले निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद ढक्कन बंद कर दें. जानकारों का कहना है कि मसालों को नमी से बचाने के लिए एयरटाइट डिब्बे सबसे अच्छा उपाय हैं.
आटा और सूजी को खुला न छोड़ें
मानसून के दौरान गेहूं का आटा, सूजी और बेसन जैसी चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, नमी की वजह से इनमें कीड़े भी लग सकते हैं. इसलिए, इन्हें एयरटाइट डिब्बों में रखें. अगर आपने इन्हें ज्यादा मात्रा में खरीदा है, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बड़े डिब्बे को बार-बार खोलने के बजाय, सामान को छोटे-छोटे डिब्बों में बांट लें, जानकारों का कहना है कि एयरटाइट डिब्बों को बार-बार खोलने और बंद करने से नमी अंदर जा सकती है.
स्नैक्स को नरम होने से बचाएं
चिप्स या बिस्किट का पैकेट खोलने पर यह पता चलना बहुत निराशाजनक होता है कि उनका कुरकुरापन खत्म हो गया है. ऐसा नमी और हवा के संपर्क में आने से होता है. इसे ठीक करने और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए पैकेट खोलते ही बची हुई चीजों को एयरटाइट कंटेनर में डाल दें. इससे स्नैक्स कुरकुरे बने रहते हैं और हवा से नमी नहीं सोखते.
ड्राई फ्रूट्स और बीजों को सुरक्षित रखें
बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, चिया सीड्स और अलसी के बीजों में हेल्दी ऑयल होते हैं जो नमी के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं. इन्हें अच्छी तरह सील किए हुए कंटेनर में रखें. अगर आप ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए थोड़ी मात्रा अलग रखें और बाकी को जरूरत पड़ने तक सील करके रखें.
चीनी, नमक और गुड़ को खास देखभाल की जरूरत होती है
क्या आपने कभी देखा है कि मानसून के दौरान चीनी या नमक में नमी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे उनमें पानी डाल दिया गया हो? ऐसा नमी की वजह से होता है. गुड़ भी चिपचिपा हो सकता है और उसका टेक्सचर खराब हो सकता है. इन तीनों चीजों को सूखे, एयरटाइट डिब्बों में रखें और किचन में नमी वाली जगहों से दूर रखें.
चावल और दालों को सही तरीके से रखें
चावल और दालें किचन की जरूरी चीजें हैं, लेकिन मॉनसून में इनमें भी दिक्कतें आ सकती हैं. ज्यादा नमी से चावल और दाल के गीले होने या उनमें घुन और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, अनाज को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें और नमी से बचाने के लिए उनमें तेजपत्ता या सूखे नीम के पत्ते डालें. समय-समय पर नमी या कीड़ों के लिए इन्हें चेक करते रहें ताकि समस्याओं का जल्दी पता चल सके.
ये छोटी-छोटी आदतें आपके राशन को लंबे समय तक ताजा रखने में बहुत काम आती हैं. मौसम की शुरुआत में अपनी पेंट्री को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय निकालें. इससे आपके मसाले खुशबूदार रहेंगे, बिस्कुट कुरकुरे रहेंगे, आटा ताजा रहेगा और आपका पैसा भी बचेगा.