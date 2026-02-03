सिर्फ दो महीने में घटा सकते हैं 10 किलो वजन, न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कैसे?
आजकल मोटापा एक बहुत आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है. हर चार में से एक व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है. लेकिन केवल इस उपाय...
Published : February 3, 2026 at 5:31 PM IST
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है सही डाइट फॉलो करना. न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो आपका वजन उम्मीद के मुताबिक कम होगा. जब प्रोटीन की बात आती है, तो बहुत से लोग जो नॉन-वेजिटेरियन हैं, वे चिकन, मटन, मछली और अंडे खाते हैं. लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं. शाकाहारी डाइट से भी बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट नेहा परिहार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया है. उनका दावा है कि उनके बताए गए डाइट को फॉलो करके आप दो महीने में 10 किलो तक वजन कम कर सकते हैं....
इन डाइट को फॉलो कर वजन कम करें
- सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक: वजन कम करने में हाइड्रेशन बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. इसके लिए सुबह जीरा और हल्दी वाला पानी पिएं. एक चम्मच जीरा और हल्दी को रात भर पानी में भिगो दें. सुबह इस पानी को पिएं. यह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आपका वजन आसानी से कम होगा. इसके बाद 3 बादाम और 1 अखरोट खाएं.
- नाश्ते में क्या खाएं? आपको नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर खाना खाना चाहिए. इसके लिए, चने के आटे से बनी दो चपाती के साथ ग्रीक दही खाएं. इससे आपको जरूरी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। इस नाश्ते से आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. तो, अपने खाने का आनंद लें.
- दोपहर के भोजन में क्या खाएं? लंच में दाल, सब्ज़ियां, चपाती और दही शामिल होना चाहिए. सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए. दाल और दही से प्रोटीन मिलता है, सब्जियों से फाइबर मिलता है, और चपाती से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. उसी हिसाब से अपना खाना प्लान करें. लंच के समय कम से कम 22 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश करें.
- नाश्ता: आधा कप भुने हुए चने और आधा सेब खाएं या फिर 100 ग्राम पनीर के टुकड़ों को हल्का तलकर उन पर मसाले छिड़कें इससे शरीर को भरपूर प्रोटीन और फाइबर मिलता है. इन नाश्ते से 8 ग्राम तक प्रोटीन प्राप्त करने का लक्ष्य रखें.
- रात का खाना: रात का खाना हल्का और गर्म होना चाहिए. इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए. इसके लिए आप आधा कप भूरे चावल, आधा कप दाल और सब्जियां मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं. आधा कप दही लें. 80 ग्राम पनीर भुर्जी लें. आप बाजरे की चपाती भी ले सकते हैं. इससे लगभग 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)