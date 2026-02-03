ETV Bharat / lifestyle

सिर्फ दो महीने में घटा सकते हैं 10 किलो वजन, न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कैसे?

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है सही डाइट फॉलो करना. न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो आपका वजन उम्मीद के मुताबिक कम होगा. जब प्रोटीन की बात आती है, तो बहुत से लोग जो नॉन-वेजिटेरियन हैं, वे चिकन, मटन, मछली और अंडे खाते हैं. लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं. शाकाहारी डाइट से भी बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट नेहा परिहार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया है. उनका दावा है कि उनके बताए गए डाइट को फॉलो करके आप दो महीने में 10 किलो तक वजन कम कर सकते हैं....

इन डाइट को फॉलो कर वजन कम करें