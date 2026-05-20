बिना फ्रिज के भी आप अंडों को 2 से 3 महीनों तक रख सकते हैं एकदम ताजा, जानिए कैसे?
बिना फ्रिज अंडों को लंबे समय तक ताजा रखने के कई तरीके हैं, पुराने जमाने में लोग इस आसान तरकीब का इस्तेमाल किया करते थे...
Published : May 20, 2026 at 7:56 PM IST
अंडे बहुत पौष्टिक होते हैं, और ज्यादातर लोग इन्हें अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाते हैं. हालांकि, जिन लोगों के पास फ्रिज नहीं है, उनके लिए अंडों को लंबे समय तक ताजा रखना एक मुश्किल काम लग सकता है. ऐसे में, आज इस खबर में आप जानिए कि अंडों को कई दिनों तक (बिना फ्रिज के भी) पूरी तरह से फ्रेश और खाने लायक कैसे रखा जा सकता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए आपको बस सही पारंपरिक तरीके अपनाने होंगे, जानिए क्या हैं वे तरीके...
चावल की भूसी में अंडे स्टोर करना
अंडों को चावल के छिलकों या भूसी में रखना एक पारंपरिक तरीका है, जो आज भी एक बहुत ही असरदार और किफायती उपाय बना हुआ है. ये चावल की भूसी अंडों को आपस में टकराने से रोकते हैं, नमी सोख लेते हैं, और अंडों को खराब होने से बचाने के लिए एक इन्सुलेटर (सुरक्षा कवच) का काम करते हैं. इस तरीके को अपनाने के लिए, एक बर्तन लें, उसमें छिलकों की एक परत बिछाएं, और फिर उसके ऊपर अंडे रख दें. इसके बाद, अंडे के उपर से फिर से भूसी डालकर की ढक दें. फिर, उसे अच्छी तरह बंद करके किसी ठंडी और सूखी जगह पर रख दें. अंडों को भूसी में पैक करने की यह पारंपरिक तकनीक, उन्हें बिना फ्रिज के भी महीनों तक सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन और सस्ता तरीका है. यह अंडों को नमी, हवा के संपर्क और तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है.
अनाजों के बीच रखें
अनाज, फलियों (बीन्स) या चावल के बीच अंडे रखने का पुराना तरीका असल में नमी सोखकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है. यह तरीका अंडों की नेचुरल सुरक्षा परत (ब्लूम) को बचाकर अंडों की ताजगी को 2-3 महीने तक बढ़ा सकता है.
अंडों को चूने के पानी में भिगोए
चूने के पानी में अंडे भिगोना या वॉटर ग्लासिंग प्रोसेस बेहत कारगर होता है. यह अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक पारंपरिक और बहुत असरदार तरीका है! चूने (हाइड्रेटेड लाइम) का यह घोल अंडों के पोर्स को सील कर देता है ताकि बैक्टीरिया अंदर न जा सकें और अंडे बिना फ्रिज में रखे भी महीनों तक फ्रेश रहते है.
सूखी चायपत्ती का इस्तेमाल करें
चाय बनाने के बाद, इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को सुखा लें और उन्हें चावल की भूसी की तरह अंडों के साथ लेयर करें. चाय में मौजूद कंपाउंड बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, जिससे अंडे दो से तीन महीने तक स्टोर किए जा सकते हैं.
अंडों को नमक में दबाएं
नमक में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. अंडों को सूखे मोटे नमक से ढकने से बैक्टीरिया के खराब होने का खतरा कम होता है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है.
अंडा खराब हो गया है या नहीं, यह कैसे पता करें
शेल चेक करें- ताजे अंडों का शेल आमतौर पर साफ, सूखा और थोड़ा खुरदुरा होता है. खराब अंडे फीके, गीले, फटे या फफूंदी वाले दिख सकते हैं.
अंडे को हिलाएं- अंडे को अपने कान के पास रखें और धीरे से हिलाएं. अगर आपको अंदर से पानी हिलने की आवाज सुनाई दे, तो अंडा पुराना या खराब हो सकता है. ताजे अंडों से आमतौर पर कोई आवाज नहीं आती है.
पानी का टेस्ट- अंडे को साफ पानी के कटोरे में रखें, अगर...
- यह डूब जाता है और सीधा पड़ा रहता है, तो यह बहुत ताजा है.
- अगर यह झुक जाता है या सीधा खड़ा रहता है, तो यह पुराना है लेकिन इस्तेमाल करने के लिए अभी भी सुरक्षित है.
- अगर यह सतह पर तैरता है, तो मान लें कि यह खराब हो गया है और इसे फेंक देना चाहिए.
इसे तोड़कर देखें- फ्रेश अंडे की जर्दी ठोस और गोल होती है, और उसका सफेद हिस्सा गाढ़ा होता है जो जर्दी के पास ही रहता है. अगर अंडे से बदबू आ रही हो, या उसकी जर्दी चपटी और सफेद हिस्सा पानी जैसा हो, तो समझ लें कि अंडा खराब हो चुका है.
अंडे स्टोर करने के जरूरी टिप्स
- अंडों को बड़ा सिरा ऊपर की ओर और नुकीला सिरा नीचे की ओर रखकर स्टोर करें.
- अंडों को तेज महक वाली खाने की चीजों जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और लेमनग्रास से दूर रखें.
- अंडों को स्टोर करने से पहले न धोएं, क्योंकि धोने से छिलके पर लगी नैचुरल प्रोटेक्टिव कोटिंग हट जाती है.
अंडों को सही तरीके से स्टोर करने से वे ताजा रहते हैं, खाने की बर्बादी कम होती है और आपके परिवार की सुरक्षा पक्की होती है.