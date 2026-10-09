World Sight Day 2026: रोजाना की ये 8 आदतें चुपचाप आपकी आंखों को पहुंचा रही हैं नुकसान
क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी बुरी आदतें आपकी आंखों की सेहत पर बुरा असर डाल रही हैं? इस खबर में इन आदतों...
Published : October 9, 2026 at 1:55 PM IST
आंखें इंसान के शरीर के सबसे जरूरी और सेंसिटिव अंगों में से एक हैं. जो लगातार विजुअल जानकारी को एनालाइज करती हैं और हमारे आस-पास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं. हालांकि, आज की तेज-तर्रार, स्क्रीन-सेंट्रिक लाइफस्टाइल अक्सर आंखों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दैनिक आदतें, जो देखने में हानिरहित लगती हैं, दृष्टि पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती हैं.
वर्ल्ड साइट डे 2026 के मौके पर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल, बहुत ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने, पानी कम पीने और आंखों की सुरक्षा न करने से आंखों पर जोर पड़ता है और धीरे-धीरे आंखें खराब हो सकती हैं. काम और मनोरंजन, दोनों के लिए डिजिटल डिवाइस पर बढ़ती निर्भरता के कारण, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से भी आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. छोटी-छोटी आदतें, जैसे थकान होने पर आंखों को रगड़ना या पर्याप्त पानी न पीना, भले ही मामूली लगें, लेकिन समय के साथ ये आपकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. इस संदर्भ में, आइए उन आदतों पर नजर डालें जिनसे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बचना चाहिए...
आदतें जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं
स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल: आज के डिजिटल जमाने में स्क्रीन से दूर रहना मुश्किल है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा देर तक स्क्रीन इस्तेमाल करने से आंखों पर डिजिटल स्ट्रेन पड़ सकता है. इससे आंखों में सूखापन, धुंधला दिखना और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके अलावा, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के पैटर्न में रुकावट डाल सकती है. इसलिए, स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी जाती है.
सनग्लास न पहनना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों से बचाने में नाकाम रहने से लंबे समय तक नुकसान हो सकता है. वे चेतावनी देते हैं कि इन किरणों के ज्यादा देर तक संपर्क में रहने से मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनरेशन और आंखों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, सूरज की अल्ट्रावॉयलेट किरणें समय के साथ आंख के पीछे के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
बार-बार आंखें मलना: थकान या जलन महसूस होने पर आंखें मलना भले ही नुकसानदायक न लगे, लेकिन समय के साथ इससे नुकसान हो सकता है. MedlinePlus के अनुसार, आंखें मलने से आंखों में गंदगी और बैक्टीरिया जा सकते हैं, जिससे जलन या इन्फेक्शन हो सकता है. जानकारों का कहना है कि लगातार दबाव पड़ने से कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है.
कॉन्टैक्ट लेंस की साफ-सफाई: जानकार चेतावनी देते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस को ठीक से साफ न करने से आंखों की सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है. ठीक से साफ न करने या दूषित सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने से हानिकारक सूक्ष्मजीव आंखों में जा सकते हैं, जिससे 'माइक्रोबियल केराटाइटिस' जैसा इन्फेक्शन हो सकता है. इस संबंध में, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को सलाह देती है कि वे आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा साफ-सफाई का ध्यान रखें.
आंखों की नियमित जांच न करवाना: विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और उम्र से जुड़ी मैकुलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए आंखों की नियमित जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में इनके कोई लक्षण नहीं दिखते. जांच न करवाने से बीमारी का पता चलने और इलाज में देरी हो सकती है, जिससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है.
डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी): विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से आंखों में सूखापन, बेचैनी और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. डिहाइड्रेशन से आंसू कम बनते हैं और आंखों में सूजन आ सकती है. आंखों की सेहत और आराम के लिए शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसलिए, नियमित रूप से पानी पीना चाहिए.
पर्याप्त नींद न मिलना: थकान से उबरने और ठीक से काम करने के लिए आंखों को काफी आराम की जरूरत होती है. जानकारों का कहना है कि नींद के दौरान आंखें जरूरी नमी वापस पाती हैं. उनका कहना है कि लंबे समय तक नींद की कमी से आंखों में सूखापन, आंखों पर जोर पड़ने और आंखों की सतह से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.
सही पोषण न मिलना: जानकारों का कहना है कि पोषण की कमी से आंखों के बूढ़े होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. उनका कहना है कि इससे आंखों के खराब होने (ऑक्युलर डिजेनरेशन) से जुड़ी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. वे यह भी कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसे विटामिन A, C और E, और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी वाला खाना रेटिना की सेहत पर बुरा असर डालता है. विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी नजर बनाए रखने के लिए संतुलित आहार जरूरी है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी का कहना है कि कम फैट वाला और फलों, सब्जियों व साबुत अनाज से भरपूर आहार न सिर्फ दिल के लिए, बल्कि आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है.