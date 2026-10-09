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World Sight Day 2026: रोजाना की ये 8 आदतें चुपचाप आपकी आंखों को पहुंचा रही हैं नुकसान

World Sight Day 2026: रोजाना की ये 8 आदतें चुपचाप आपकी आंखों को पहुंचा रही हैं नुकसान ( GETTY IMAGES )

आंखें इंसान के शरीर के सबसे जरूरी और सेंसिटिव अंगों में से एक हैं. जो लगातार विजुअल जानकारी को एनालाइज करती हैं और हमारे आस-पास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं. हालांकि, आज की तेज-तर्रार, स्क्रीन-सेंट्रिक लाइफस्टाइल अक्सर आंखों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दैनिक आदतें, जो देखने में हानिरहित लगती हैं, दृष्टि पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती हैं.

वर्ल्ड साइट डे 2026 के मौके पर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल, बहुत ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने, पानी कम पीने और आंखों की सुरक्षा न करने से आंखों पर जोर पड़ता है और धीरे-धीरे आंखें खराब हो सकती हैं. काम और मनोरंजन, दोनों के लिए डिजिटल डिवाइस पर बढ़ती निर्भरता के कारण, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से भी आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. छोटी-छोटी आदतें, जैसे थकान होने पर आंखों को रगड़ना या पर्याप्त पानी न पीना, भले ही मामूली लगें, लेकिन समय के साथ ये आपकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. इस संदर्भ में, आइए उन आदतों पर नजर डालें जिनसे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बचना चाहिए...