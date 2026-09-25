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World Lung Day 2026: स्मोकिंग के अलावा, जीवनशैली की ये 4 आदतें भी आपके फेफड़ों को पहुंचा सकती हैं नुकसान

स्मोकिंग के अलावा, जीवनशैली की ये 4 आदतें भी आपके फेफड़ों को पहुंचा सकती हैं नुकसान ( GETTY IMAGES )