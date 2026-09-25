World Lung Day 2026: स्मोकिंग के अलावा, जीवनशैली की ये 4 आदतें भी आपके फेफड़ों को पहुंचा सकती हैं नुकसान
हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में 'वर्ल्ड लंग डे' मनाया जाता है. इस दिन सांसों से जुड़ी सेहत के बारे में जागरूकता बढ़ाने...
Published : September 25, 2026 at 6:01 PM IST
जब लोग फेफड़ों को होने वाले नुकसान के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर सबसे पहले स्मोकिंग का ही ख्याल आता है. हालांकि क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों के कैंसर के लिए तंबाकू अभी भी मुख्य और रोकी जा सकने वाली वजह है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो सांस लेने की सेहत पर असर डालती है. रोजमर्रा की जीवनशैली की आदतें धीरे-धीरे फेफड़ों की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है.
स्मोकिंग के अलावा आपकी लाइफस्टाइल की वे आदतें जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. जो इस प्रकार है...
- फिजिकल एक्टिविटी की कमी
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के कंसल्टेंट डॉ. हर्षिल अलवानी कहते हैं कि एक वजह जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है फिजिकल एक्टिविटी की कमी. रेगुलर एक्सरसाइज से सांस लेने वाली मसल्स मजबूत होती हैं, फेफड़ों का काम बेहतर होता है, और शरीर के सभी हिस्सों में बेहतर ऑक्सीजन पहुंचती है. इसके उलट, एक सुस्त लाइफस्टाइल पूरी फिटनेस को कम करती है, सांस की मसल्स को कमजोर करती है और सांस की समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है, खासकर उन लोगों में जो मोटापे या पुरानी बीमारियों से परेशान हैं.
- हवा की खराब क्वालिटी
एक और अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला खतरा घर के अंदर हवा की खराब क्वालिटी है. चूंकि बहुत से लोग अपना ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं, इसलिए वे धूल, फफूंद, पालतू जानवरों की रूसी, अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाली कॉइल के धुएं, खुशबूदार मोमबत्तियों, बायोमास ईंधन या खाना पकाने से निकलने वाले धुएं (खासकर जब हवा आने-जाने की सही जगह न हो) के संपर्क में आते हैं. ये सभी सांस की नली में जलन पैदा कर सकते हैं. इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा बढ़ सकता है, एलर्जी हो सकती है या सांस की पुरानी बीमारियां हो सकती हैं.
- खान-पान की आदतें
डाइट का फेफड़ों की सेहत पर असर पड़ता है. बहुत ज्यादा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, मीठे ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स खाने से शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) हो सकती है, जिससे फेफड़ों के काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके उलट, फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दालों, नट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फेफड़ों के टिशू को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं.
- ज्यादा वजन या मोटापा
ज्यादा वजन या मोटापे से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शरीर का अतिरिक्त वजन डायाफ्राम और छाती की दीवार की गति को रोकता है, जिससे फेफड़ों का पूरी तरह से फैलना मुश्किल हो जाता है. नतीजतन, रोजमर्रा के कामों के दौरान भी सांस फूल सकती है और ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है.
इन बातों पर भी खास ध्यान दें
- सांस से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करना एक आम गलती है. तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक खांसी, बिना किसी साफ वजह के सांस फूलना, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना, सीने में बेचैनी या खांसी के साथ खून आना जैसे लक्षणों को सिर्फ मामूली इन्फेक्शन या मौसमी एलर्जी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शुरुआती दौर में डॉक्टर से सलाह लेने से अस्थमा, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), फेफड़ों के इन्फेक्शन या फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का पता ऐसे स्टेज पर चल सकता है जब उनका इलाज करना आसान होता है.
- फेफड़ों की सेहत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका आसान और नियमित आदतें अपनाना है. इनमें शारीरिक रूप से एक्टिव रहना, वजन सही रखना, पौष्टिक खाना खाना, घर के अंदर हवा का अच्छा आवागमन सुनिश्चित करना, धुएं और प्रदूषण से बचना और लक्षण बने रहने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना शामिल है. ये सभी उपाय आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. हालांकि फेफड़ों की हर बीमारी को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन इन स्वस्थ आदतों को अपनाकर सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी कम किया जा सकता है और जीवन भर बेहतर ढंग से सांस लेने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)