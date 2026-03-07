ETV Bharat / lifestyle

महिलाओं को लेकर फिल्म और वेब सीरीज से समाज में बदलाव, क्या बोले AVS के फाउंडर अभिषेक एस व्यास

कहानी कहने की शक्ति हमेशा से समाज को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है. चाहे वह साहित्य हो, सिनेमा हो या आज के दौर में वेब सीरीज, कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे समाज की सोच, दृष्टिकोण और मूल्यों को भी आकार देती हैं. खासकर आज के डिजिटल युग में, जहां फिल्में और वेब सीरीज करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंचती हैं, वहां महिलाओं की कहानियों का चित्रण समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है.

AVS के फाउंडर और CEO अभिषेक एस. व्यास का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों और डिजिटल कंटेंट के जरिए अपने विचार, प्रेरणा और नजरिया बनाता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होतीं, बल्कि वे धीरे-धीरे समाज की सोच पर असर डालती हैं. जब किसी कहानी में महिलाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने वाली भूमिका में दिखाया जाता है, तो यह दर्शकों की सोच में भी बदलाव लाने की क्षमता रखती है.

उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक, मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट में महिला किरदारों को अक्सर सीमित और स्टीरियोटाइपिकल फ्रेमवर्क में दिखाया जाता था. उन्हें या तो सपोर्टिंग रोल तक सीमित कर दिया जाता था या इमोशनल पहलुओं तक ही सीमित रखा जाता था. कई फिल्मों और सीरियल में, महिलाओं की पहचान दूसरे किरदारों के हिसाब से तय की जाती थी. हालांकि, पिछले कुछ सालों में इस माहौल में एक पॉजिटिव बदलाव देखा गया है. आज, फिल्मों और वेब सीरीज में महिलाओं को ज्यादा एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट और कई तरह की खूबियों वाली इंसान के तौर पर दिखाया जा रहा है.

अभिषेक एस. व्यास ने कहा कि महिलाओं की कहानियां जो उनके संघर्ष, आत्मविश्वास, फैसले लेने की क्षमता और लीडरशिप को दिखाती हैं, नई पीढ़ी की सोच पर गहरा असर डाल सकती हैं. जब युवा दर्शक स्क्रीन पर महिलाओं को अपने सपने पूरे करते, समाज की रुकावटों को चुनौती देते और अपनी पहचान बनाते देखते हैं, तो यह उनके लिए प्रेरणा का जरिया बन जाता है. इससे यह भी संदेश जाता है कि सफलता, लीडरशिप और कामयाबी सिर्फ़ एक जेंडर तक सीमित नहीं हैं.

महिलाओं की "अंदर की ताकत" दिखाने का मतलब सिर्फ उन्हें हीरो के तौर पर दिखाना नहीं है. अक्सर, यह ताकत उनके सब्र, सेंसिटिविटी, फैसले लेने की क्षमता और मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की हिम्मत में दिखती है. एक महिला का अपने परिवार, समाज या प्रोफेशनल जिंदगी में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना भी उतनी ही दमदार कहानी हो सकती है. जब कहानियां इन इंसानी पहलुओं को ईमानदारी से दिखाती हैं, तो वे ज्यादा असली और असरदार बन जाती हैं.