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इन टिप्स की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के चमकाएं काले पड़े और जले हुए बर्तन

जलने के बाद पैन या बर्तन देखकर लगता है कि अब वे बेकार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फेंकने की रूरत नहीं है, जानिए क्यों...

With the help of these tips, make blackened and burnt utensils shine without much effort
इन टिप्स की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के चमकाएं काले पड़े और जले हुए बर्तन (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 14, 2026 at 7:53 PM IST

5 Min Read
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जले हुए बर्तन किचन की एक आम परेशानी है. चाहे खाना बनाने के बाद जला हुआ पैन हो या बर्तन के नीचे लगे जिद्दी काले दाग, जलने के बाद पैन या बर्तन देखकर लगता है और कि अब वे बेकार हो चुके हैंअब उन्हें फेंकने का समय आ गया है. लेकिन जले हुए बर्तनों को फेंकने की जरूरत नहीं है. लेकिन इस आर्टिकल के अनुसार, इन्हें घरेलू चीजों से आसानी से चमकाया जा सकता है. यहां बर्तनों को साफ करने के सबसे असरदार तरीके दिए गए हैं, जो इस प्रकार है...

इस आसान और सस्ते तरीके हैं जिनसे आप अपने बर्तनों को फिर से बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, यहां जले हुए बर्तनों को साफ करने के छह असरदार तरीके दिए गए हैं, जिनमें घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों का उपयोग किया गया है...

With the help of these tips, make blackened and burnt utensils shine without much effort
इन टिप्स की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के चमकाएं काले पड़े और जले हुए बर्तन (GETTY IMAGES)
  • बेकिंग सोडा और सिरके का मेल
    बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक में से एक है. इसे बनाने के लिए बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए जले हुए हिस्से पर बेकिंग सोडा छिड़कें, फिर उसमें थोड़ी मात्रा में सिरका डालें. अब यह मिश्रण झाग बनाएगा, जिससे जिद्दी दाग ​​या जला हुआ हिस्सा ढीला पड़ जाएगा. इसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही रहने दें, फिर धीरे-धीरे रगड़कर साफ कर लें. यह तरीका खासकर जिद्दी मोटे और जलने के कारण चिपके हुए दाग को हटाने में बहुत असरदार होता है.
  • डिश सोप के साथ उबलता पानी
    हल्के जले हुए बर्तनों के लिए, बस बर्तन में पानी और डिश सोप की कुछ बूंदें डालें, और फिर इसे उबाल लें. गर्मी से जली हुई परत नरम हो जाती है, जिससे बाद में इसे साफ करना आसान हो जाता है. उबालने के बाद, इसे थोड़ा ठंडा होने दें, और फिर ढीले पड़े दागों को रगड़कर साफ कर लें.
  • नमक और नींबू से बर्तन रगड़े
    नमक एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है. जले हुए हिस्से पर अच्छी-खासी मात्रा में नमक छिड़कें, फिर स्पंज या कपड़े की मदद से उसे रगड़कर साफ करें. यह तरीका आसान और तेज है, और इसमें किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है. जिस वजह से यह हल्के दाग-धब्बों के लिए एकदम सही है.
  • नींबू न सिर्फ ताजगी भरी खुशबू देता है, बल्कि चिकनाई और दागों को हटाने में भी असरदार होता है. इसके लिए नींबू के टुकड़े काटें और उन्हें सीधे जली हुई जगह पर रगड़ें, या बर्तन में पानी भरकर उसमें नींबू के टुकड़े डालकर उबाल लें. नींबू की प्राकृतिक खटास जली हुई परत को हटाने में मदद करती है, और साथ ही बर्तन में एक ताजगी भरी खुशबू भी छोड़ जाती है.
  • जिद्दी दागों के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट
    बहुत ज्यादा जले हुए बर्तनों के लिए, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को जली हुई जगह पर लगाएं और कुछ घंटों या पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर धीरे-धीरे रगड़कर साफ करें, यह तरीका बर्तन की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना, जिद्दी से जिद्दी काले दागों को भी हटा सकता है.
  • हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ: आप इस केमिकल का इस्तेमाल बर्तनों पर लगे जिद्दी दाग हटाने के लिए भी कर सकते हैं. जिद्दी दागों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल की कुछ बूंदें डालें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर अच्छे परिणाम के लिए इसे अच्छी तरह से धो लें.
  • ब्लीच का पानी: थोड़ा ब्लीच का पानी लें और उसे दाग वाले बर्तनों में भर दें. कुछ मिनट बाद, उसे स्क्रबर से अच्छी तरह रगड़ें और धो लें, इससे सारे दाग हट जाएंगे.
  • टूथपेस्ट: क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट काले जिद्दी दाग हटाने में भी बहुत कारगर होता है? बर्तनों के अंदर दाग वाली जगहों पर टूथपेस्ट की मोटी परत लगाएं. 30 मिनट बाद, सूखे कपड़े से रगड़ें और फिर सामान्य डिशवॉशिंग लिक्विड से साफ कर लें.

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