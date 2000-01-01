ETV Bharat / lifestyle

Happy New Year 2026 Wishes: नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपने प्रियजनों को दें बधाई

यहां कुछ खास शुभकामना संदेश दिए गए हैं जिन्हें आप 2026 के नव वर्ष के दिन अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

Happy New Year 2026 Wishes: नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! इन संदेशों से अपने प्रियजनों को दें बधाई
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 1, 2026 at 12:06 AM IST

3 Min Read
साल 2025 खत्म हो गया है, और नया साल शुरू हो गया है. पूरी दुनिया में लोग बहुत उत्साह और खुशी के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं. नया साल अपने साथ नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आता है. इसलिए, हर कोई नए साल की शुरुआत खुशी और पॉजिटिविटी के साथ करना चाहता है. नए साल के मौके पर, लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ नए साल की शुभकामनाएं शेयर करते हैं, और उन्हें आने वाले साल के लिए पॉजिटिव और खुशी भरे मैसेज भेजते हैं.

वैसे तो, नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजना कई सालों से एक परंपरा रही है. लेकिन, यह तरीका अब पुराना और कम आम हो गया है. लोग अब ऑनलाइन मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं भेजते हैं. इस रिपोर्ट में कुछ प्यारे और प्रेरणादायक कोट्स हैं जिन्हें आप अपने करीबी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करके उन्हें नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं...

आप अपने प्रियजनों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए ये कोट्स भेज सकते हैं...

  • हर साल आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता है, यह साल खुशियों और सफलता से भरा हो. नए साल की शुभकामनाएं
  • आपके सपने सच हों, अपनों का प्यार मिले और नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए. नए साल की शुभकामनाएं
  • पिछले साल की गलतियों को भूल जाएं और नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करें. नए साल की शुभकामनाएं!
  • नया साल नई शुरुआत का समय है, मंजिल तक पहुंचने की तैयारी का समय है. आपके जीवन में सफलता और शांति हो.
  • नया साल आपके लिए खुशियां और शांति लाए, हर दिन आपके लिए खास हो. नए साल की शुभकामनाएं
  • आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है, आपका जीवन सफलता और खुशियों से भरा रहे. नए साल की शुभकामनाएं
  • जो बीत गया उसे भूल जाओ, आने वाले समय को गले लगाओ. नए साल की शुभकामनाएं
  • मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आपका जीवन प्रेम और शांति से भरा रहे.
  • इस नए साल में, सफलता और खुशी की राह पर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लें. नए साल की शुभकामनाएं
  • अपने प्रियजनों के साथ एक विशेष नए साल की शुरुआत करें, खुशियां मनाएं, हर पल को यादगार बनाएं. नए साल की शुभकामनाएं!
  • आपकी मुस्कान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. आशा है कि इस पूरे वर्ष आपके चेहरे पर खुशियां बनी रहेंगी!
  • यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि लाए. आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • आपको खुशियों और आनंद से भरा एक सुखद और स्वस्थ नव वर्ष की शुभकामनाएं.

अपने प्रियजनों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए यह मैसेज भेजें. मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल आपके लिए खुशी और शांति लेकर आएगा, और आपके सभी सपने सच होंगे.

