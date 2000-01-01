ETV Bharat / lifestyle

Happy New Year 2026 Wishes: नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपने प्रियजनों को दें बधाई

साल 2025 खत्म हो गया है, और नया साल शुरू हो गया है. पूरी दुनिया में लोग बहुत उत्साह और खुशी के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं. नया साल अपने साथ नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आता है. इसलिए, हर कोई नए साल की शुरुआत खुशी और पॉजिटिविटी के साथ करना चाहता है. नए साल के मौके पर, लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ नए साल की शुभकामनाएं शेयर करते हैं, और उन्हें आने वाले साल के लिए पॉजिटिव और खुशी भरे मैसेज भेजते हैं.

वैसे तो, नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजना कई सालों से एक परंपरा रही है. लेकिन, यह तरीका अब पुराना और कम आम हो गया है. लोग अब ऑनलाइन मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं भेजते हैं. इस रिपोर्ट में कुछ प्यारे और प्रेरणादायक कोट्स हैं जिन्हें आप अपने करीबी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करके उन्हें नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं...