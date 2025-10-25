धीरे-धीरे बढ़ रही है सर्दी, रजाई और कंबल साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका
भारी कंबल और रजाई साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कुछ लोग ड्राई क्लीनिंग का विकल्प चुनते हैं. लेकिन आप यह भी आजमा...
Published : October 25, 2025 at 7:49 PM IST
मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है और हल्की सर्दी शुरू हो गई है. रातें भी ठंडी होने लगी हैं, इसलिए कई जगहों पर ज्यादातर लोग धीरे-धीरे एयर कंडीशनर और पंखों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. कुछ जगहों पर तो लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं. आपको कुछ दिनों बाद ही अपने कंबल और रजाई इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में, महीनों से बिना इस्तेमाल हुए इन कंबलों को इस्तेमाल के लिए निकालना पड़ सकता है. महिनों तक अलमारी में पड़े रहने के कारण कंबल और रजाई से दुर्गंध आ सकती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले इन्हें साफ करना जरूरी है...
हालांकि, भारी कंबलों और रजाईयों की सफाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में कुछ लोग ड्राई क्लीनिंग का ऑप्शन चुनते हैं. हालांकि, लंबे समय से इस्तेमाल न किए गए कंबलों और रजाईयों को साफ करने के कुछ आसान और ज्यादा प्रभावी तरीके भी हैं. आइए इन आसान तरीकों पर एक नजर डालते हैं...
- सबसे पहले, अपने कंबलों और रजाइयों को एक-दो दिन धूप में रखें. इससे बदबू और नमी दूर हो जाएगी. हर कुछ मिनट में उन्हें पलटते रहें ताकि दोनों तरफ पर्याप्त धूप मिले. फिर, धूल हटाने के लिए उन्हें किसी छड़ी से हल्के से थपथपाएं. खुशबू बढ़ाने के लिए उन पर गुलाब जल और पानी का मिश्रण छिड़कें.
- कंबल पर लगे दाग हटाने के लिए नींबू का रस और नमक का पेस्ट एक प्रभावी घरेलू उपाय है. इस पेस्ट को दाग पर लगाकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से ब्रश करें और साफ पानी से धो लें, जिससे दाग हटने में मदद मिलेगी. यह विधि सब्जी या चाय-कॉफी जैसे हल्के दागों के लिए विशेष रूप से कारगर है.
- बेकिंग सोडा बैक्टीरिया और दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है. इसलिए, कंबल को अच्छी तरह फैलाएं और उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें. इसे 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें. सूखने के बाद, इसे सूखे मुलायम ब्रश से पोंछ लें. इससे नमी के दाग-धब्बों को कम करने में मदद मिल सकती है.
- हल्के कंबल को मशीन में धोया जा सकता है, बशर्ते आप लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करें, हल्का डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, और धोने से पहले उसे थोड़ा सूखने दें ताकि वजन कम हो जाए और धुलाई ठीक से हो. कंबल को लोड करते समय ड्रम में पर्याप्त जगह रखें और भार संतुलित करें, और ब्लीच या ज्यादा सॉफ्नर का उपयोग न करें.
- कंबल धोते समय उसे निचोड़ने की बजाय धीरे से दबाकर पानी निकालें, खासकर ऊनी कंबलों के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करें, आप पानी में नींबू या नीम का तेल मिलाकर उसकी सफाई और गंध बेहतर कर सकते हैं. यह तरीका कंबल के रेशों को खराब होने से बचाता है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखता है.
याद रखने योग्य बातें
- कम्बल को कभी भी बहुत गर्म पानी में न धोएं.
- सूखे डिटर्जेंट या कठोर डिटर्जेंट का उपयोग न करें.
- धूप में सुखाते समय कंबल को पूरी तरह फैला दें ताकि सारा पानी और नमी निकल जाए.
- नियमित रूप से धूप में रहने और छाया में रहने से कम्बल का जीवनकाल बढ़ जाता है.
- नियमित सफाई से कंबल गंध रहित, ताजा और नया जैसा बना रहता है.
भारी कंबल और रजाई को साफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही तरीकों से आप इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं. थोड़ी सी देखभाल और सही तकनीकों से, आप अपने कंबलों को ताजा रख सकते हैं और बार-बार होने वाली महंगी ड्राई क्लीनिंग से बच सकते हैं. हालांकि, नुकसान से बचने के लिए, अपने कंबल को धोने से पहले टैग पर दिए गए धुलाई निर्देश हमेशा पढ़ें.