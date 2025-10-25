ETV Bharat / lifestyle

धीरे-धीरे बढ़ रही है सर्दी, रजाई और कंबल साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका

मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है और हल्की सर्दी शुरू हो गई है. रातें भी ठंडी होने लगी हैं, इसलिए कई जगहों पर ज्यादातर लोग धीरे-धीरे एयर कंडीशनर और पंखों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. कुछ जगहों पर तो लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं. आपको कुछ दिनों बाद ही अपने कंबल और रजाई इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में, महीनों से बिना इस्तेमाल हुए इन कंबलों को इस्तेमाल के लिए निकालना पड़ सकता है. महिनों तक अलमारी में पड़े रहने के कारण कंबल और रजाई से दुर्गंध आ सकती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले इन्हें साफ करना जरूरी है...

हालांकि, भारी कंबलों और रजाईयों की सफाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में कुछ लोग ड्राई क्लीनिंग का ऑप्शन चुनते हैं. हालांकि, लंबे समय से इस्तेमाल न किए गए कंबलों और रजाईयों को साफ करने के कुछ आसान और ज्यादा प्रभावी तरीके भी हैं. आइए इन आसान तरीकों पर एक नजर डालते हैं...