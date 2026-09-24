क्या चेहरे पर आलू लगाने से दाग-धब्बे कम हो जाएंगे? अगर हां, तो जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका
यह न सोचें कि आलू सिर्फ खाने के लिए ही अच्छे हैं, ये महिलाओं की सुंदरता के लिए भी फायदेमंद होते हैं...
Published : September 24, 2026 at 8:48 PM IST
आलू चेहरे के दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, खाना बनाते समय हल्की जलन महिलाओं में आम है. जली हुई जगह या रैश पर आलू लगाने से जलन और सूजन कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, जले हुए निशानों पर उबले हुए आलू मैश करने से वे हल्के हो सकते हैं. आलू खाने से महिलाओं में बढ़ती उम्र के निशान भी कम होते हैं. आसान शब्दों में कहें तो, आलू कम मात्रा में खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, और इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हेल्दी एजिंग में मदद करते हैं.
आलू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को बचाते हैं. इनमें विटामिन C, B-कॉम्प्लेक्स विटामिन और पोटैशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल भी भरपूर होते हैं, ये सभी स्किन की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. आलू मुंहासों और दाग-धब्बों के इलाज में भी असरदार होते हैं. स्किन केयर के लिए आलू का इस्तेमाल करने के कई आसान तरीके हैं, जो इस प्रकार है...
आलू से सुंदरता बढ़ाने के उपाय
- दो उबले हुए आलू के गूदे में दो बड़े चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को हल्का गर्म रहते हुए ही रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं. इसे आधे घंटे तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. इससे चेहरा चमकदार बनता है.
- एक गिलास पानी में कच्चे आलू का गूदा उबालें. जब पानी पूरी तरह सूख जाए, तो बचे हुए गूदे को हफ्ते में दो बार चेहरे पर लगाएं. इससे त्वचा के दाग-धब्बे दूर होते हैं.
- 1.5 चम्मच चीनी में 1 चम्मच कच्चे आलू का गूदा मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. आधे घंटे बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें, इससे चेहरे पर चमक आएगी.
- कच्चे आलू को मैश करें, उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें. आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.
- आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल्स) को हटाने में आलू असरदार होता है. आलू को गोल टुकड़ों में काटें और कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें. फिर, इन टुकड़ों को अपनी आंखों के नीचे रखें. रोजाना ऐसा करने से डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे.
- एक चम्मच आलू के रस में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें. इसे पहले गुनगुने पानी से और फिर ठंडे पानी से धो लें. इसके अलावा, आलू उबालकर उसका पेस्ट बना लें, उसमें एक-एक चम्मच मिल्क पाउडर और बादाम का तेल मिलाएं, इसे चेहरे पर लगाएं और रंगत निखारने के लिए पंद्रह मिनट बाद धो लें.
- तीन-तीन चम्मच आलू का रस और एलोवेरा जेल लें और उसमें दो चम्मच शहद मिलाएं. इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं और दो घंटे बाद धो लें. हफ्ते में दो बार ऐसा करने से आपके बाल चमकदार बनेंगे.
- मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच आलू का रस और गुलाब जल की चार बूंदें मिलाएं. 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. या फिर, एक आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें. इस रस को एक कटोरे में डालें और उसमें एक अंडा और थोड़ा दही मिलाएं. फिर, इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं. 20 मिनट बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से धो लें. इससे आपके बाल मजबूत होंगे और बालों का झड़ना कम होगा.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)