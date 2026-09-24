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क्या चेहरे पर आलू लगाने से दाग-धब्बे कम हो जाएंगे? अगर हां, तो जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

क्या चेहरे पर आलू लगाने से दाग-धब्बे कम हो जाएंगे? अगर हां, तो जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका ( GETTY IMAGES AND ETV BHARAT )

आलू चेहरे के दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, खाना बनाते समय हल्की जलन महिलाओं में आम है. जली हुई जगह या रैश पर आलू लगाने से जलन और सूजन कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, जले हुए निशानों पर उबले हुए आलू मैश करने से वे हल्के हो सकते हैं. आलू खाने से महिलाओं में बढ़ती उम्र के निशान भी कम होते हैं. आसान शब्दों में कहें तो, आलू कम मात्रा में खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, और इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हेल्दी एजिंग में मदद करते हैं.

आलू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को बचाते हैं. इनमें विटामिन C, B-कॉम्प्लेक्स विटामिन और पोटैशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल भी भरपूर होते हैं, ये सभी स्किन की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. आलू मुंहासों और दाग-धब्बों के इलाज में भी असरदार होते हैं. स्किन केयर के लिए आलू का इस्तेमाल करने के कई आसान तरीके हैं, जो इस प्रकार है...