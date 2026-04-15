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आपको अपने फ्रीजर में हर समय एक सिक्का क्यों रखना चाहिए? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप

अपने फ्रीजर में एक सिक्का रखने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, विशेषज्ञ से जानिए इसे कैसे रखना चाहिए और इसका क्या मतलब है...

Why You Should Keep a Coin in a Jar in Your Freezer: An Emergency Preparedness Tip!
आपको अपने फ्रीजर में हर समय एक सिक्का क्यों रखना चाहिए? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 15, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
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यह सुनकर अजीब लग सकता है कि फ्रीजर में सिक्का रखने से अनचाही हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. लेकिन यह सच है. हैरानी की बात है कि इस छोटी सी ट्रिक का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मकसद है. फ्रीजर में सिक्का रखना यह चेक करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका है कि जब आप बाहर हों, खासकर ट्रिप पर जाने से पहले बिजली कितनी देर से बंद है. यह एक आसान सेफ्टी तरीका है जो यह पक्का करता है कि फ्रीजर में रखा खाना खाने के लिए सेफ है.

आइए समझते हैं कि यह स्मार्ट तरीका कैसे काम करता है?
फ्रीजर में सिक्का रखने के लिए इस आसान तरीके का इस्तेमाल करें, इसके लिए

  • एक कप में पानी भरें
  • इसे फ्रीजर में तब तक रखें जब तक पानी पूरी तरह से जम न जाए
  • जमे हुए पानी के ऊपर एक सिक्का रखें सतह
  • कप को अपने फ्रीजर में छोड़ दें

ऐसे में, जमे हुए पानी के कप में रखा सिक्का का हल्का सा धंसा हो, तो यह दर्शाता है कि बर्फ पिघली थी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि फ्रीजर थोड़ी देर के लिए ही बंद हुआ था और अंदर रखा खाना खाने के लिए सुरक्षित है. लेकिन, अगर आप घर वापस आते हैं और कप के नीचे सिक्का पाते हैं, तो इसका मतलब है कि बिजली बहुत समय से बंद थी, बर्फ पूरी तरह पिघल गई थी, और फिर जम गई. ऐसा होने पर, फ्रीजर में रखा खाना खराब हो सकता है, इसलिए इसे फेंक देना सुरक्षित है।

यह तरकीब खास तौर पर किसके लिए काम करती है?

  • जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं
  • ऐसे इलाकों में घर जहां बिजली ठीक से नहीं आती
  • कोई भी जो ज्यादा मात्रा में फ्रोजन फूड स्टोर करता है
  • ऐसे परिवार जो फूड सेफ्टी को लेकर ज्यादा अलर्ट होते हैं
  • यह अंदाजा लगाने के बजाय कि आपका खाना अभी भी सेफ है या नहीं, आपके पास इसे चेक करने का एक आसान तरीका है.

आपको यह ट्रिक कब इस्तेमाल करनी चाहिए?

  • जब आप छुट्टी पर जा रहे हैं
  • तूफान के मौसम के दौरान
  • आपके इलाके में कभी-कभी बिजली चली जाने की समस्या हो है
  • इसमें पांच मिनट से भी कम समय लगता है लेकिन यह आपको सेहत से जुड़े खतरों से बचा सकता है.

ध्यान देने वाली बातें

  • मददगार होने के बावजूद, सिक्के वाली ट्रिक एकदम सही नहीं है.
  • यह सही टेम्परेचर नहीं मापता
  • यह आपको यह नहीं बता सकता कि फ्रीजर कितनी देर बंद था
  • इसे एक आम इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि किसी सटीक टूल के तौर पर
  • अगर शक हो, तो खराब खाने को फेंक देना हमेशा ज्यादा सुरक्षित होता है.

कभी-कभी, सबसे आसान आइडिया भी सबसे असरदार हो सकते हैं. फ्रीजर में सिक्का रखने की ट्रिक इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा काम दूसरे काम को बेहतर बना सकता है. इसमें कोई खर्च नहीं होता है और इसमें लगभग कोई मेहनत भी नहीं लगती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

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