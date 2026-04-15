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आपको अपने फ्रीजर में हर समय एक सिक्का क्यों रखना चाहिए? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप

यह सुनकर अजीब लग सकता है कि फ्रीजर में सिक्का रखने से अनचाही हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. लेकिन यह सच है. हैरानी की बात है कि इस छोटी सी ट्रिक का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मकसद है. फ्रीजर में सिक्का रखना यह चेक करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका है कि जब आप बाहर हों, खासकर ट्रिप पर जाने से पहले बिजली कितनी देर से बंद है. यह एक आसान सेफ्टी तरीका है जो यह पक्का करता है कि फ्रीजर में रखा खाना खाने के लिए सेफ है.

आइए समझते हैं कि यह स्मार्ट तरीका कैसे काम करता है?

फ्रीजर में सिक्का रखने के लिए इस आसान तरीके का इस्तेमाल करें, इसके लिए

एक कप में पानी भरें

इसे फ्रीजर में तब तक रखें जब तक पानी पूरी तरह से जम न जाए

जमे हुए पानी के ऊपर एक सिक्का रखें सतह

कप को अपने फ्रीजर में छोड़ दें

ऐसे में, जमे हुए पानी के कप में रखा सिक्का का हल्का सा धंसा हो, तो यह दर्शाता है कि बर्फ पिघली थी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि फ्रीजर थोड़ी देर के लिए ही बंद हुआ था और अंदर रखा खाना खाने के लिए सुरक्षित है. लेकिन, अगर आप घर वापस आते हैं और कप के नीचे सिक्का पाते हैं, तो इसका मतलब है कि बिजली बहुत समय से बंद थी, बर्फ पूरी तरह पिघल गई थी, और फिर जम गई. ऐसा होने पर, फ्रीजर में रखा खाना खराब हो सकता है, इसलिए इसे फेंक देना सुरक्षित है।