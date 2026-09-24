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हर हार्ट ब्लॉकेज का इलाज एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मरीज के ब्लॉकेज की स्थिति, उसकी गंभीरता और आर्टरीज (धमनियों) की बनावट अलग होती है. हालांकि एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग आज के समय में बेहद आधुनिक और प्रभावी तकनीकें हैं, लेकिन कुछ जटिल मामलों में यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण या कभी-कभी असंभव हो जाती है. हालांकि, एंजियोप्लास्टी ने दिल की बीमारियों के इलाज में क्रांति ला दी है, लेकिन आज भी कुछ ब्लॉकेज इतने जटिल होते हैं कि उनमें एंजियोप्लास्टी करना कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है. चिकित्सीय भाषा में इन्हें कॉम्प्लेक्स कोरोनरी लेशन्स कहा जाता है. आइए उन रुकावटों के प्रकारों को समझें जो एंजियोप्लास्टी को खास तौर पर मुश्किल बना देती हैं.

एंजियोप्लास्टी क्या है?

BM बिरला हार्ट हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक मलपानी का कहना है कि, एंजियोप्लास्टी एक कम चीर-फाड़ वाली प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल धमनियों को खोलने और खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है, जो धमनियों के अंदर प्लाक जमा होने की वजह से होने वाली एक बीमारी है. एंजियोप्लास्टी के दौरान, एक छोटे मेडिकल बैलून का इस्तेमाल करके उस प्लाक को हटाया जाता है जो बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई या बंद जगहों पर जमा हो गया है. एंजियोप्लास्टी की प्रक्रियाएं आम तौर पर सुरक्षित होती हैं. दिल और नसों से जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं (जैसे बाईपास सर्जरी) की तुलना में इसमें कम सर्जरी की जरूरत होती है. आपकी सेहत के लिए एक स्वस्थ दिल बहुत जरूरी है. एथेरोस्क्लेरोसिस की गंभीर समस्याओं, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक, से बचने के लिए अक्सर एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है.

इन कारणों से हार्ट ब्लॉकेज स्टैंडर्ड एंजियोप्लास्टी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं?

एंजियोप्लास्टी ने कोरोनरी आर्टरी की बीमारी के इलाज को बदल दिया है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज अपनी जगह, लंबाई, गंभीरता या आर्टरी की हालत की वजह से खास तौर पर मुश्किल हो सकते हैं. सबसे मुश्किल हालात में से एक है बहुत ज्यादा कैल्सीफाइड आर्टरी, जहां कैल्शियम वेसल को सख्त बना देता है और बैलून को ठीक से फैलने या स्टेंट को ठीक से लगाने और लगाने से रोक सकता है. इसी तरह, 'क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन', यह कोरोनरी आर्टरी की ऐसी स्थिति है जिसमें वह तीन महीने या उससे ज्यादा समय से 100 फीसदी ब्लॉक रहती है. समय के साथ, पूरी तरह से बंद हुई नस घने, सख्त निशान वाले टिश्यू और कैल्शियम के भारी जमाव में बदल जाती है. ऐसे में एक छोटी गाइड वायर को इस ठोस रुकावट के आर-पार ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 100 फीसदी बंद और कैल्शियम वाली नस में तार और बैलून का इस्तेमाल करने पर, सामान्य या आंशिक रुकावट की तुलना में नस की दीवार के फटने या उसमें छेद होने का रिस्क ज्यादा होता है.