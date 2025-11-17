सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सूद ने बताया कि सर्दियों में क्यों त्वचा रूखी हो जाती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.
Published : November 17, 2025 at 8:42 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 9:20 AM IST
शिमला: सर्दियों का मौसम आते ही हाथ-पैर फटने और त्वचा के रूखेपन (dryness) की समस्या से हर कोई परेशान नजर आता है. ठंडी हवा के संपर्क में आने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम होने लगती है, जिससे त्वचा में खिंचाव, खुजली और कई बार जलन व दर्द भी महसूस होता है. शिमला की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सूद ने बताया कि सर्दियों में स्किन क्यों रूखी हो जाती है और इसका किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है.
सर्दियों में त्वचा ज्यादा रूखी क्यों होती है?
डॉ. नेहा सूद के अनुसार, सर्दियों में त्वचा के अत्यधिक रूखे होने के तीन मुख्य कारण हैं:
- हवा में नमी की कमी (Low Humidity): सर्दियों में बाहरी और इनडोर, दोनों तरह की हवा में नमी (मॉइस्चर) की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो ये संतुलन बनाने के लिए त्वचा से नमी (पानी और प्राकृतिक तेल, या सीबम) को खींचने लगती है.
- हीटर और ब्लोअर का प्रभाव (Indoor Heating): घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग सिस्टम (हीटर, ब्लोअर, फायरप्लेस) कमरे की हवा को और भी ज्यादा शुष्क बना देते हैं. इस शुष्क वातावरण में लंबे समय तक रहने से त्वचा का पानी तेजी से वाष्पित (Evaporate) हो जाता है.
- त्वचा के बैरियर का कमजोर होना (Compromised Skin Barrier): तापमान में तेजी से बदलाव और नमी की कमी के कारण त्वचा का लिपिड बैरियर कमजोर हो जाता है. यह बैरियर त्वचा के सबसे ऊपरी परत में नमी को लॉक रखने का काम करता है. बैरियर टूटने से नमी तेजी से बाहर निकलती है, जिससे त्वचा फटने लगती है.
कौन-से गलत स्किन केयर रूटीन से ड्रायनेस बढ़ती है?
डॉ. नेहा सूद सख्त हिदायत देती हैं कि रूखेपन को बढ़ाने वाली इन आदतों से बचें:
- अत्यधिक गर्म पानी से नहाना: यह सबसे बड़ी गलती है. बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक सुरक्षात्मक तेलों (सीबम) को घोलकर हटा देता है, जिससे त्वचा पूरी तरह असुरक्षित और रूखी हो जाती है.
- कठोर और खुशबूदार साबुन: कठोर, अल्कलाइन (क्षारीय) और तेज खुशबू वाले साबुन त्वचा के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बिगाड़ते हैं और बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं.
- नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर न लगाना: अगर आप नहाने के 3 मिनट के भीतर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, तो त्वचा पर मौजूद पानी की नमी हवा में उड़ जाती है.
मॉइस्चराइजर कब और कितनी बार लगाना चाहिए?
"मॉइस्चराइजर लगाना केवल एक रूटीन नहीं, बल्कि एक नमी-लॉक करने की प्रक्रिया है." - डॉ. नेहा सूद, डर्मेटोलॉजिस्ट, शिमला
- कब लगाएं? हमेशा हल्की गीली त्वचा पर लगाएं. स्नान या चेहरा धोने के बाद 2-3 मिनट के भीतर मॉश्चराइजर लगा लें, इससे पानी की बूंदें त्वचा में लॉक हो जाती हैं.
- कितनी बार? दिन में कम से कम 2 बार (सुबह और रात को सोने से पहले). अत्यधिक रूखी त्वचा पर, खासकर हाथों और पैरों पर, 3 से 4 बार लगाना चाहिए.
- सही उत्पाद: सर्दियों में गाढ़े, क्रीम-आधारित मॉइस्चराइजर (जिनमें सेरामाइड्स, हाइलूरोनिक एसिड हो) या ऑयल-बेस्ड उत्पादों का उपयोग करें, क्योंकि वे त्वचा पर एक मजबूत सुरक्षात्मक परत बनाते हैं.
कौन से नेचुरल तेल सबसे प्रभावी हैं?
रूखी त्वचा की देखभाल के लिए कुछ नेचुरल तेल और बटर बेहतरीन परिणाम देते हैं:
- शिया बटर (Shea Butter): गाढ़ा, फैटी एसिड से भरपूर. त्वचा को गहराई से पोषण देता है और एक ऑक्लूसिव (नमी को लॉक करने वाली) परत बनाता है.
- नारियल तेल (Coconut Oil): हाथ-पैरों की फटी त्वचा के लिए असरदार. इसमें लॉरिक एसिड होता है जो नमी बनाए रखता है.
- स्वीट आलमंड ऑयल (Sweet Almond Oil): विटामिन E से समृद्ध. त्वचा को कोमलता प्रदान करता है और जलन को शांत करता है.
- जोजोबा ऑयल (Jojoba Oil): यह तेल प्राकृतिक सीबम के समान होता है, इसलिए आसानी से अवशोषित होकर बैरियर को मजबूत करता है.
डर्मेटोलॉजिस्ट की एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल सलाह
- हाइड्रेशन: सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी हाइड्रेटेड रहें. रोजाना पर्याप्त पानी पिएं.
- ओमेगा-3 डाइट: अखरोट, अलसी के बीज और मछली जैसे खाद्य पदार्थ डाइट में लें, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, त्वचा के लिपिड बैरियर को आंतरिक रूप से मजबूत करते हैं.
- ह्यूमिडिफायर का उपयोग: हीटिंग वाले कमरों में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ताकि हवा में नमी बनी रहे.
- रात का उपचार: अत्यधिक फटी एड़ियों या हाथों पर रात में पेट्रोलियम जेली या गाढ़ा शिया बटर लगाकर मोजे/दस्ताने पहनें. यह नमी को पूरी रात सील रखता है और सुबह त्वचा मुलायम हो जाती है.