सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल

सर्दियों में ड्राइनेस से स्किन की देखभाल ( ETV Bharat GFX )

शिमला: सर्दियों का मौसम आते ही हाथ-पैर फटने और त्वचा के रूखेपन (dryness) की समस्या से हर कोई परेशान नजर आता है. ठंडी हवा के संपर्क में आने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम होने लगती है, जिससे त्वचा में खिंचाव, खुजली और कई बार जलन व दर्द भी महसूस होता है. शिमला की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सूद ने बताया कि सर्दियों में स्किन क्यों रूखी हो जाती है और इसका किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है. सर्दियों में त्वचा ज्यादा रूखी क्यों होती है? डॉ. नेहा सूद के अनुसार, सर्दियों में त्वचा के अत्यधिक रूखे होने के तीन मुख्य कारण हैं: हवा में नमी की कमी (Low Humidity): सर्दियों में बाहरी और इनडोर, दोनों तरह की हवा में नमी (मॉइस्चर) की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो ये संतुलन बनाने के लिए त्वचा से नमी (पानी और प्राकृतिक तेल, या सीबम) को खींचने लगती है.

हीटर और ब्लोअर का प्रभाव (Indoor Heating): घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग सिस्टम (हीटर, ब्लोअर, फायरप्लेस) कमरे की हवा को और भी ज्यादा शुष्क बना देते हैं. इस शुष्क वातावरण में लंबे समय तक रहने से त्वचा का पानी तेजी से वाष्पित (Evaporate) हो जाता है.

त्वचा के बैरियर का कमजोर होना (Compromised Skin Barrier): तापमान में तेजी से बदलाव और नमी की कमी के कारण त्वचा का लिपिड बैरियर कमजोर हो जाता है. यह बैरियर त्वचा के सबसे ऊपरी परत में नमी को लॉक रखने का काम करता है. बैरियर टूटने से नमी तेजी से बाहर निकलती है, जिससे त्वचा फटने लगती है. सर्दियों में स्किन ड्राई होने के कारण (ETV Bharat GFX)